Киевский «десант» в Москве?

Смотрю политические ток-шоу по украинской проблематике на российских телеканалах и вспоминаю выступление одного из лидеров оппозиционного Прогрессивного блока Павла Милюкова в IV Государственной думе Российской империи в ноябре 1916 г. Тогда, в разгар Первой мировой войны, оно наделало много шума, и сейчас в связи со столетием событий февраля-октября 1917 г. на слуху у многих.Оценки ей даются разные, но большинство историков разделяют мнение одного из видных русских монархистов Николая Маркова: «Вся линия поведения члена Думы Милюкова базировалась на вырезках из иностранных газет - германских, английских и, кажется, итальянских… Это очень красочно, это для театра эффект чрезвычайно сильный, но позвольте вас спросить, господа… Представьте себе всю эту картину наоборот, представьте себе, что в Англии один из депутатов возьмет и огласит какую-нибудь вырезку из "Русского знамени" о депутате Милюкове и скажет, что в России о Милюкове вот что говорят, а потом спросит английский парламент, что это – глупость или измена?»Собственно, речь Милюкова приобрела известность во многом благодаря именно фразе «Глупость или измена?», которую он, провоцируя отставку правительства в крайне напряженное для империи время, повторил не раз, после чего фраза вошла в лексикон многих политиков.Сегодня, глядя на телеэкран, откуда ежедневно украинские эксперты (как их представляют на ТВ) поливают грязью нашу страну, народ, историю – все, что им позволяют «поливать», а им позволяют все, – подобно монархисту Николаю Маркову задаюсь вопросом: «Что это, глупость или измена?» – со стороны телевизионного руководства, разумеется.Даже киевский социолог Евгений Копатько на программе «Время покажет» не выдержал и разразился гневной тирадой в адрес ведущих и редакторов передачи. Он возмутился, в частности, тем, что в эфир российских каналов приглашают украинских политологов, журналистов, а порой и просто личностей уровня «базарных торговок». Кроме того, что, по мнению эксперта, они открыто пропагандируют националистические, антироссийские и даже бредовые идеи, так еще и гонорары от российского ТВ получают! (Пока ему никто не возразил…)Считать деньги в чужих карманах – дело неприличное, но тут случай особый, да и без меня все давно подсчитано. Согласно опубликованной в газете «Известия» (06.06.2016 г.) информации, на НТВ украинским «телегастарбайтерам» платят до 20 тыс. руб. за участие в политических ток-шоу, касающихся Украины. Один из участников, украинский политолог, сказал газете, что ранее за приглашение на эфиры «Первого канала», «Россия 1», и «Россия 24» ему предлагалась оплата перелета из Киева в Москву через Минск и обратно, а также суточное проживание в отеле в Москве. В том, что перелет и проживание оплачивают все российские каналы, подтвердили и остальные участники подобных программ. Однако никто не сказал, что каналы — холдинга ВГТРК (полное название Федеральное государственное унитарной предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», где ключевое слово «государственная») и медиахолдинг «Первый канал» (с участием госкапитала) платят отдельные гонорары.Вместе с тем, по данным другой публикации (никто не опроверг), за участие в передаче киевский политолог В. Ковтун (на фото), ставший «звездой» российского телевидения, получает 30-50 тыс. руб. гонорара. В журналистской среде ходят слухи, что он уже не ездит на родину, так как «прикупил» квартиру в Москве и создал охранное агентство. Вполне возможно, поскольку многие из тех украинских «экспертов», что «прописались» на российском телевидении, прописались и в Москве, заключив брак с москвичами (москвичками). Надеюсь, понятно, что и визиты украинцев на наше ТВ, и сочетание «узами Гименея» в столице страны-агрессора, и спичи, которые они произносят на телепередачах, не могут быть не санкционированы СБУ, иначе все они давно бы сидели в одной из тех секретных тюрем, где пытают политзаключенных киевского режима (СМИ сообщали о 3000 узников). Или СБУ их к нам и засылает?..Странная, мягко говоря, сложилась ситуация на российском телевидении: каналы не только с завидной регулярностью предоставляют трибуну для антироссийской пропаганды на различных ток-шоу, но при этом еще и финансируют деятельность отпетых русофобов.В общем, нас каждодневно оплевывают за наш с вами счет, причем совершенно безнаказанно. Каждый день (кроме выходных, если нет ток-шоу) утром, днем и вечером украинские «засланцы» подобно салтыковскому органчику, настроенному всего на две фразы, с упорством маньяков твердят: «Россия аннексировала (оккупировала) Крым», «войну против Украины на Донбассе ведет Россия», «Россия виновата во всех украинских бедах». Как видим, набор обвинений невелик, но масштабен до чрезвычайности. А еще херр Геббельс, как известно, утверждал: чем чудовищнее ложь, тем больше ей верят…Добавим, что на российском ТВ украинские, проукраинские (из западных стран) эксперты регулярно провоцируют драки, тем не менее их упорно приглашают к участию в политических ток-шоу, причем даже в тех случаях, когда речь об Украине не идет. Список этих «заробитчан» практически не меняется уже три года, со времени совершения госпереворота в Киеве, когда они вдруг появились на российском ТВ. Вначале это была пара-тройка представителей «майдана» (и западных СМИ).Постепенно прокиевский «десант» становился многочисленней. Сейчас этих «десантников» развелось в Москве такое количество, что всем сразу мест на телепередачах не хватает (гонорара тоже?), и они работают «вахтенным методом».Состав обновляется приблизительно раз в неделю, но список участников не меняется. Мы не только знаем их поименно и пофамильно, но и кто на какой фортель способен.На первых порах они старались вести себя скромно, заметно осторожничали, боялись слово лишнее, тем более – грубое, сказать, сегодня в выражениях не стесняются. Да и мы вроде как уже привыкли к тому, что в их оценках российский народ самый гадкий, мерзкий, тупой и пьяный, кровожадная орда. И почти привыкли к подобным высказываниям в наш адрес европейских экспертов вкупе с американскими. Дальше нам станут внушать, что мы должны каяться и раскаяться, чтобы потом Запад легко поставил нас на колени… Именно так работает технология по разрушению общественного сознания под названием «окно Овертона», которая была запущена на российском ТВ появлением киевских «экспертов».Тот же Ковтун, можно сказать, мастер провокаций, за что и бывал бит не единожды, его даже в торт лицом «макали». Но ведь не только деньги стимулируют наших украинских и прочих «братьев» к участию в телестраданиях? Не мазохисты же они, в самом деле? А вместе с ними – немцы, американцы, голландцы, прибалты и подобные им отпетые русофобы, для которых двери на российском ТВ открыты ох как широко. Как и для отечественных либералов, которых не без подтекста располагают в студии рядом с украинцами и европейцами. Это, дескать, одна противоборствующая сторона. А напротив выстраиваются патриоты России (без иронии!). Их поддерживает зал. Они тоже бросают в противников разные, скажем так, гадости, хотя в сравнении с украми ведут себя намного пристойней. Но в целом зрелище неприятное.В этих пикировках изначально понятно, что победа будет за ними. Также предельно ясно, что противной стороне отведена роль «мальчиков (и девочек) для битья». Как там говорил монархист Н. Марков? «… это для театра эффект чрезвычайно сильный…» Но кому нужен нынешний телеспектакль?«На русских ток-шоу выступают поляки, чехи, голландцы, американцы. И нам также нужно ездить, чтобы донести свою позицию, разбить их (русских. – В.П.) сценарий и защищать Украину», – так объяснил «Вестям» свое участие в российских политических программах один из завсегдатаев телеэфиров киевский политолог Вадим Карасев.(Защищал бы украинские интересы на своей территории, а не в нашем тылу!) Такого же мнения придерживаются и российские либералы, которым бесплатно предоставляется дорогущий эфир, и, пользуясь ситуацией, в преддверии президентских выборов они обсели ТВ достаточно плотно. Иностранные эксперты тоже не скрывают, что и они несут в «нецивилизованные» массы россиян «ценности демократического мира».Пожелавший сохранить анонимность работник редакции крупного ток-шоу в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что пул котируемых на федеральном ТВ экспертов из Украины вполне удовлетворяет формальные потребности каналов представить мнение украинской стороны. Как замечает тот же Карасев, его хотят слышать, и говорит: «Пусть это немногочисленная прослойка, но я знаю, что такие люди есть». Он, наверное, прав, но зачем с помощью украинских русофобов множить число русофобов «отечественного разлива»? Воспитываем новых власовцев? Или теперь бандеровцев?Попробуем слегка напрячь воображение и представить себе, что, скажем, году эдак в 1941-1942-м на Всесоюзное радио был приглашен… допустим, гауляйтер Украины Эрих Кох или же генерал-губернатор дистрикта «Галиция» нацист Карл фон Ляш, а то и сам Йозеф Геббельс. Скажете, невозможно, так как тогда немцы вели войну на уничтожение русских, украинцев, белорусов – вообще всех советских людей, а также польского народа, который потом назвали расстрелянной нацией (немцы умертвили более 6 млн поляков), о евреях достаточно сказать «Холокост» и в памяти всплывают тоже 6 млн убитых, а еще 3 млн советских воинов, погибших в гитлеровских концлагерях… Тем не менее включим фантазию: вдруг в Москве появился Геббельс и начал говорить, что фашисты ведут справедливую войну, так как русские всегда угрожали немцам, а также – всей Европе, их войска опасно приблизились к германской армии, оккупировавшей Польшу, и, кроме всего прочего, броня у русских крепка и танки их слишком быстры… Этих причин, дескать, достаточно, чтобы русских уничтожить… Как это ни кощунственно звучит, но чем, по сути, эта гипотетическая ситуация отличается от той абсурдной реальности, что создана на российском ТВ?Ни для кого не секрет, что последние три года т.н. коллективный (корпоративный) Запад ведет войну против России, только без выстрелов и атомных взрывов. Пока! Тем не менее задекларированную официально, так как многие западные страны назвали Россию одной из главных угроз их национальной безопасности, а Украина – главной. Нет ни одной сферы деятельности, в которой Запад не окрысился бы на Россию, не старался нанести ей максимальный вред.Мало того, что сейчас Украина стоит на стороне западного агрессора, в отношении к России она и сама агрессор. Пора посмотреть правде в глаза и признать тот факт, что Украина не только не наш стратегический партнер, она вообще уже не наш партнер. Однако на ток-шоу в России активно обсуждаются, прежде всего, украинские проблемы.В ответ на вопрос, заданный в ходе подобной передачи ее участником Л. Калашниковым, о том, зачем нам это надо, ведущий Евгений Попов, в частности, простодушно заявил: так это же наши соседи… Разве других соседей у нас нет? Союзная Белоруссия нам намного ближе, чем сегодняшняя Украина. Где белорусская тематика? А киргизская? Грузинская, наконец? Турецкая? Да мало ли и своих проблем, которые должны быть на первом плане отечественного ТВ?Причина, естественно, лежит в иной плоскости, чем просто соседство. Назойливая украинизация российского ТВ – а это огромный пласт телепродукта, включающий, например, инфромпрограммы, – позволяет удерживать прайм-таймы телеканалов. Несмотря на общую усталость зрителей от телевизионной суеты вокруг событий в соседнем государстве, ток-шоу про Украину смотреть не перестали, думаю, по одной-единственной причине – там идет гражданская война, в которой убивают русских людей. При этом на российском ТВ нет ни одной программы, где бы обстоятельно, без истерик и потасовок анализировали не внутриукраинскую ситуацию (это их забота, прежде всего!), а влияние украинских событий на внешнюю и внутреннюю политику России, в конечном счете, на наше благосостояние, и главное – как прекратить братоубийственную войну.Вместо этого российское общество прессуют крикливыми ток-шоу, львиную долю рейтинга которым обеспечивают именно украинские эксперты. Без их участия политические программы потеряли бы накал и элемент шоу. Фактически нас подсадили на иглу этих пустопорожних передач, зато их высокий рейтинг обеспечивает большие деньги от показа рекламы, которую в каждое ток-шоу впихывают по максимуму. Впечатление такое, что у продюсеров и иже с ними в глазах вместо зрачков «пятаки». А вопросы национальной безопасности в условиях «гибридной» войны (П. Порошенко очень любит этот спорный термин) против России наше телевидение разве их не касаются?Недавно Центр социального проектирования «Платформа» провел исследование под названием «Социология российского телевидения». Большинство респондентов считают телевидение важнейшим медийным инструментом власти. В то же время сами медийщики констатируют, что «сегодня ТВ компрометирует власть», а «телезрители испытывают по отношению к показанному им по телевизору «сложные чувства». Один из респондентов оказался особенно красноречив, отмечается в итогах исследования: эффект от продуктов деятельности отечественных политических телевизионщиков он сравнил с просмотром продукции порножанра...Фактически тональность сегодняшнего политического телевидения, по мнению респондентов, характеризуется «установкой на манипуляцию», «враждебностью к интеллекту» и «культом единственной и при этом клишированной точки зрения». Особенно этим грешат политические ток-шоу, которые, как резюмируют авторы исследования, вызывают основную массу критики.Добавлю, что из-за синтетической жанровой природы политические ток-шоу воспринимаются как квинтэссенция российского телевидения, а засланные Киевом «эксперты» – как социально-психологический срез украинского общества.И то, и другое вносит еще больший раскол в отношения российского и украинского народов, которые, по мнению авторитетного эксперта Е. Копатько, и без того с каждым днем отдаляются друг от друга все больше.Точкой невозврата может стать внесенный в Верховную Раду законопроект о введении на Украине военного положения и проведении всеобщей мобилизации, поскольку, по словам главы МИД Павла Климкина, страна «находится в состоянии войны с РФ». Верховная Рада, замечу, уже давно специальным постановлением признала Россию страной-агрессором. Что же вы делаете, господа?!Потому и выводы российских экспертов по результатам исследования «Социология российского телевидения» неутешительны. Как написало одно авторитетное издание, то, во что превратилось российское телевидение, вызывает ряд неприятных для высшего менеджмента телеканалов вопросов: «Зачем нужно государственное телевидение, за которое гражданам страны стыдно?», «Кто дал право унижать страну, с каждым выпуском «популярной телепередачи» сбрасывая в общество все, что «авторы успеют собрать по сточным канавам?» Так что это, в конце концов: «Глупость или измена»?