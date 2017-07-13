17:47 13 июля
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«Независимая Сибирь поставит Россию на колени»

«Независимая Сибирь поставит Россию на колени»


Встреча президентов России и США на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в прошлую пятницу, как и ожидалось, наделала много шума в западных средствах массовой информации, большинство из которых принялись еще усерднее поливать словесной грязью главу Белого дома. На этот раз в вину Трампу поставили то, что он «с легкостью поверил Путину о его невмешательстве в американские выборы», то, что он якобы излишне восхитился российским лидером, а также выдвинули кучу других не менее абсурдных обвинений. Тем не менее, пока результаты первой встречи выглядят довольно скромными: достигнута лишь договоренность по зоне деэскалации в Сирии. Однако вполне вероятно, что другие результаты более чем двухчасовых переговоров двух лидеров проявятся чуть позже. При этом нет сомнений в том, что любые шаги Трампа в отношениях с Россией будут трактоваться западными СМИ не в пользу главы Белого дома. «Колокол России» представляет очередную подборку любопытных материалов в западных СМИ за прошедшую неделю.

Так, влиятельное американское издание The Washington Post опубликовало материал «Теперь интересы России и США утратили свое значение в отношениях двух стран». По мнению обозревателя Энн Эплбаум, президент России Владимир Путин получил от встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом «все, что хотел», в первые же секунды переиграв своего американского коллегу. «Российский лидер дождался, пока Трамп первым подаст руку, после чего сразу же раздались щелчки фотоаппаратов. А уже через несколько минут на российских ресурсах появилась фотография, на которой видно, как Трамп протягивает руку высокомерно смотрящемуся Владимиру Путину», – пишет автор.


Обозреватель уверена: такой кадр и нужен был Кремлю, для которого ценность встречи с Трампом на 99 процентов в том, чтобы потом использовать полученный снимок в пропагандистских целях внутри самой России. Вместе с тем, подчеркивает она, глава Белого дома тоже получил определенную выгоду от этой встречи. «Если вспомнить его последние речи, то было очевидно, что Трамп нуждался в одобрении и приятии от Путина. Я затрудняюсь объяснить почему это так, но наш президент давно восхищается главой Кремля, которого он очень часто хвалил и никогда не критиковал», – заявляет автор. По ее словам, обе стороны получили от встречи то, чего хотели: Путин повысил свой авторитет, а Трамп завел себе нового друга. «В этих отношениях важны только два человека, а не интересы стран, которые за ними стоят», – резюмирует Эплбаум.

***

Огульно критиковать Трампа за встречу с Путиным принялись и в американском издании Vox, в котором был опубликован материал под заголовком «Путин и Трамп. 1:0» за авторством обозревателя Алекса Уорда. «Последнее время все задавались вопросом: а воспользуется ли глава Белого дома представившейся возможностью и спросит ли напрямую у хозяина Кремля о его вмешательстве в прошлогодние выборы? Да, действительно, Трамп задал этот вопрос, но сделал так, что все стало еще хуже, чем было до этого», – пишет он.

Причиной этому, по мнению автора, является то, что глава Белого дома безапелляционно принял на веру слова российского лидера, который во время встречи категорически отверг любое вмешательство в выборы президента США. «В то время как все спецслужбы считают, что такое вмешательство было, Трамп принимает слова российского лидера за чистую монету. А это значит, что Москва получила от этой встречи то, чего она хотела – видимость того, что администрация главы Белого дома признает невиновность Кремля во вмешательстве в избирательный процесс», – продолжает Уорд


Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге

А раз так, уверен автор, то Путин добился своего, заставив Трампа поверить в его слова. «Российский лидер элегантно обвел вокруг пальца нашего президента – этого мастера заключать сделки. Трампу надо было хорошенько готовиться к встрече с Путиным, но он пренебрег подготовкой. Иными словами, наш президент причинил гораздо больше вреда, встретившись с главой Кремля, чем если бы он остался в Вашингтоне», – резюмирует обозреватель.

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Еще один любопытный материал под заголовком «Если бы Facebook был религией, она была бы вторая по величине в мире» также был опубликован в The Washington Post. По словам обозревателя Кристофера Ингрэма, на прошлой неделе Facebook объявил о том, что активными пользователями этой социальной сети являются два миллиарда человек – почти четверть населения планеты. «Всего лишь пару десятков лет назад идея о том, что одним продуктом будут пользоваться миллиарды людей по всей планете, казалась абсурдной, если только этот «продукт» не был, к примеру, религиозным текстом. Теперь же социальная сеть Марка Цукерберга имеет почти столько же пользователей, сколько последователей у христианства по всему миру, и, вполне возможно, в ближайшие несколько лет обгонит крупнейшую в мире религию», – пишет автор.

При этом, продолжает обозреватель, пользователей Facebook уже больше, чем носителей любого из языков мира. «Лайки, заявки на добавление в друзья, комментарии и прочее – все это становится самым близким и универсальным языком общения для человечества», – отмечает Ингрэм. Не менее впечатляющей является, скорость с которой социальная сеть Цукерберга заполучила почти четверть человечества, пишет обозреватель. «О первом миллиарде Facebook объявил через восемь лет своего существования – в 2012 году, а второй миллиард добавился менее чем за пять лет. Для сравнения, быстрее всего миллиард населения прибавился на нашей планете за 12 лет – с 2000 по 2012 годы», – констатирует он.

По утверждению Ингрэма, в «сумасшествии ежедневного общения» в этой социальной сети» легко забыть, что никто из ее пользователей не имеет представления о том, что это такое, когда четвертая часть всего человечества подключена к единому продукту, который управляется одним набором правил и норм, а люди загружены в единую базу данных, которая знает о них если не все, то очень многое. «Нам это не важно, мы просто следуем за этой «новой религией» на волне лайков и комментариев в будущее, которое для нас приготовил Facebook», – резюмирует Ингрэм.

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Интересная статья была опубликована также во влиятельном американском издании The New York Times. В материале под заголовком «Дальневосточный Лас-Вегас для азиатских игроков» обозреватель Эндрю Хиггинс пишет, что расположенный в 38 километрах от столицы приморья Владивостока небольшой городок Артем переживает настоящее «нашествие» китайцев и корейцев. Причина в том, что Артем входит в российскую игорную зону «Приморье», куда съезжаются любители азартных игр со всей Восточной Азии. «Несмотря на приверженность Москвы и Китая развитию двухсторонних отношений, китайцы пока не спешат вкладывать деньги в российской Дальний Восток, однако выстроенное в пригороде Владивостока здание, похожее на роскошный дворец, манит к себе состоятельных азиатов, готовых просаживать здесь целое состояние», – пишет автор.

Казино называется Tigre de Cristal, и пока оно единственное игорное заведение в дальневосточной российской «развлекательной зоне», созданной еще в 2009 году. «Однако власти Приморья надеются, что в ближайшие годы будет построено еще восемь мест для любителей азартных игр. При этом китайцы проявляют интерес к проекту, рассчитывая в ближайшие годы инвестировать сюда более 500 миллионов долларов. Они почувствовали запах успеха и поняли, что от России можно получить не только лес и энергоресурсы, но и неплохо заработать на игорном бизнесе», – отмечает Хиггинс


Игорная зона в Артеме

По его словам, китайцы едут в Артем из-за того, что в Поднебесной действует жесткий запрет на азартные игры. «Они разрешены лишь в полуавтономном Макао, однако для более чем ста миллионов китайцев, живущих в сопредельных с российским Приморьем регионах, игорная зона в Артеме – единственная возможность попытать свое счастье и поймать удачу за хвост. Ради такой поездки китайцы даже влезают в кредиты», – добавляет обозреватель.

Как отмечает автор, Владимир Путин, будучи поборником христианских ценностей, запретил казино и игровые автоматы в 2009 году, заявив, что слишком многие россияне теряют в них последнюю копейку. «Однако для Москвы, по всей видимости, нет никаких проблем, если деньги будут терять миллионы китайцев и другие иностранцы. По всей видимости, так и есть, ведь из этих денег получают зарплату около тысячи местных жителей, которые получили рабочие места с созданием этой игорной зоны», – отмечает Хиггинс.

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В свою очередь, американское издание The American Interest опубликовало материал «Россия – последняя колониальная империя». В статье утверждается, что Россия гораздо больше похожа на типичные европейские колониальные империи, чем кажется многим. «И это накладывает определенный отпечаток на будущее. Вместе с тем необходимо различать колонии, которые были захвачены европейцами и впоследствии заселенные в основном самим европейцами, и зависимые территории с местным населением, которое было насильно подчинено европейцами. Исторически сложилось так, что большинство стран Старого Света имели либо колонии, либо зависимые территории, тогда как у России было одновременно и первое, и второе, что делало ее во многом уникальной империей», – говорится в материале.

Как утверждается в статье, утрата «колониальных владений» Россией в 1991 году не нанесла ей серьезного экономического ущерба: общий ВВП постсоветских стран на 2016 год составил всего лишь 540 миллиардов долларов, тогда как российский внутренний валовой продукт составил в прошлом году 1,27 триллиона долларов. «Кроме того, после ухода окраинных республик, для России гораздо большее значение обрела Сибирь, ставшая ее основной экономической ценностью. Эта огромная территория занимает 75 процентов территории страны и дает более 75 процентов национального экспорта. Если Сибирь вдруг взбунтуется и прекратит поставки сырья, объем экспорта России станет меньше, чем у Венгрии. Россия получает 55 процентов федеральных доходов от использования и экспорта природных ресурсов, но при этом эта огромная территория по-прежнему остается бедной и недостаточно развитой зауральской колонией Москвы», – продолжает издание.

В The American Interest отмечают, что стратегия России по сохранению своего влияния в бывших постсоветских республиках неправильна, поскольку реальные интересы России предполагают собой развитие Сибири. «Москве следует отказаться от своих постимперских замыслов, прекратить переживать старые травмы и сосредоточиться на создании хорошо управляемой внутренней системы, которая даст ее зауральским колониям то влияние, которое они заслуживают. В противном случае Москва рискует потерять эти территории, после чего будущее самой России будет весьма туманным и неопределенным», – говорится в материале.

Затем в статье критикуется политика федерального центра по отношению к восточным территориям. «Общая доля региональных налоговых поступлений, остающихся в Сибири, снизилась за последние 15 лет почти на 20 процентов. При этом российское правительство создает госкорпорации, которые по факту работают в Сибири, но имеют главные офисы в Москве и Санкт-Петербурге, где и платят свои налоги. Именно поэтому ВВП этих двух городов превышает ВВП всей огромной территории к востоку от Уральских гор», – отмечается в материале. Как утверждают в The American Interest, в прошлом году доля Сибирского федерального округа в национальном экспорте составила лишь не многим более девяти процентов, поскольку «экспортерами» считаются компании, сидящие в Москве и Санкт-Петербурге. «Создается впечатление, что газ, нефть и прочие полезные ископаемые добываются исключительно в пределах Московской кольцевой автодороги. Из-за этого Сибирь страдает от недостатка инвестиций, а уровень жизни там довольно низкий», – добавляет издание



По мнению The American Interest, развитие этой огромной территории должно стать главной целью Москвы, которой следует создать жителям Сибири максимально удобные условия для предпринимательства, ослабив контроль государства над хозяйственной деятельностью в регионе и создав огромную свободную экономическую зону на всей территории Сибирского и Дальневосточного федерального округов. «Также необходимо переосмыслить роль территорий в большой геополитической игре. Москва зациклилась на отношениях с Китаем, но он не слишком выгоден России, которая рискует стать сырьевым придатком Поднебесной. Было бы гораздо выгоднее, если Москва развивала отношения с японскими, южнокорейскими, американскими, канадскими и даже австралийскими фирмами, что снизило бы геополитические риски потери Сибири и Дальнего Востока из-за слишком тесного сближения с Китаем», – отмечается в материале.

В The American Interest уверены: России следует оставить попытки влиять на ситуацию в постсоветских республиках, сосредоточившись на развитии собственных территорий. «При умелом хозяйствовании Сибирь снова может возвысить Россию и дать ей достойное место среди самых сильных и влиятельных стран. В случае же невнимания со стороны Москвы, огромная территория за Уралом рано или поздно сыграет роковую роль в судьбе России», – резюмирует издание.

Следуя такой логике, Соединенным Штатам следует не только закрыть свои военные базы по всему миру, но и перестать влиять даже на дела соседних Канады и Мексики, ведь в Америке огромное количество проблем, которые требуют своего разрешения. Особенно остро стоит ситуация с ветшающей инфраструктурой, которой Американское общество инженеров-строителей в своем докладе за 2009 год поставило твердую «двойку». Да что и говорить, если в стране рушатся дамбы, угрожая жизни и имуществу сотен тысяч людей. Перестанет ли в такой ситуации США совать нос в дела других государств? Очень сомнительно. Тогда почему Россия должна уходить из постсоветских республик, которые являются для нее жизненно важным буфером от агрессивных действий «борцов за свободу и демократию»? Понятно, что необходимо развивать Сибирь и Дальний Восток, но и сдавать свои позиции там, где они есть, ни в коем случае нельзя.
Автор: Иван Прошкин
Первоисточник: http://kolokolrussia.ru/inosmi/nezavisimaya-sibir-postavit-rossiu-na-koleni


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Комментарии 18

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  1. Венд Сегодня, 15:09
    Запад продолжает раскачивать Россию.
    Венд
  2. avt Сегодня, 15:22
    Дебилы которые ведутся на это разводилово про независимую Сибирь , сами того не понимают, что точно так же как в Прибалтике русские , голосовавшие за независимость этих ,республик" , моментально станут оккупантами и получат -,,Чемодан-вокзал- Москва".Так же как и ,,поморы"освободят место финнам , да и культивируемая ещё при Росселе ,,Уральская республика".
    avt
  3. барбитурат Сегодня, 15:43
    Да Сибирь и так отойдет скоро Китаю, наши московские воры все и так для этого делают, вот наш Омский НПЗ платит налоги в питер, да и какая разница кто грабить будет, москву с питером и так ненавидят и спокойно об этом говорят, тут никаких США не надо, может при китайцах лучше станет или при американцах. И таких примеров с ограблением москвой Сибири - куча.
    барбитурат
    1. avt Сегодня, 16:04
      Цитата: барбитурат
      москву с питером и так ненавидят и спокойно об этом говорят, тут никаких США не надо, может при китайцах лучше станет или при американцах. И таких примеров с ограблением москвой Сибири - куча.

      Ну вот о чём я и говорю - кандидат в беженцы уже созрел
      Цитата: avt
      Дебилы которые ведутся на это разводилово про независимую Сибирь
      Таких ,,барбитуратов " грезящих
      Цитата: барбитурат
      при китайцах лучше станет

      Станет , для китайцев , а вы все , кто уцелеет попрётесь в эти самые столь ненавистные до изжоги
      Цитата: барбитурат
      москву с питером

      Ровно так , как сейчас такие же брызжущие желчью отдельные и не в единичном количестве представители древнего рода великихукров . Причём на меньшие города и веси не согласные ни разу. Это всё уже видели даже в СССР при сумгаитской резне. Когда пять тысяч армян депутатов за штаны хватали , требуя хоть временной , но прописке в Москве, хотя давали квартиры и работу в радиусе Смоленска.
      Цитата: барбитурат
      ограблением москвой Сибири

      Цитата: барбитурат
      куча.
      avt
      1. барбитурат Сегодня, 16:31
        Цитата: avt
        Ну вот о чём я и говорю - кандидат в беженцы уже созрел


        Куда бежать и от кого? С Дальнего Востока и Сибири и так все валят, без всяких вторжений, бегут от экономической политики москвы.

        Цитата: avt
        Таких ,,барбитуратов " грезящих
        Цитата: барбитурат
        при китайцах лучше станет
        Станет , для китайцев , а вы все , кто уцелеет попрётесь в эти самые столь ненавистные до изжоги
        Цитата: барбитурат
        москву с питером


        Возможно и попремся, а возможно и нет, кто знает как все будет. Речь о том, кто эту ситуацию создал и создает? Почему сейчас и без всяких войн и нашествий все И ТАК пруться в москву и питер? Да и что будет делать москва и питер без наших недр? Сейчас вы ими торгуете и обеспечиваете хоть какойто уровень жизни внутри мкада, а ну как по Урал территории китаезам отойдут? Что вы там производите? Нефть подешевела в 2 раза и рублик тоже в 2 раза загремел вниз,так что делают и на что кушают люди в европейской части РФ смекаешь? Так что как бы дальше в Европу не пришлось бежать, потому что в столицах тоже кушать нечего станет. laughing
        барбитурат
        1. avt Сегодня, 16:41
          Цитата: барбитурат
          Что вы там производите?

          В Москве , даже с разгромом в 90-е промышленности , осталось ещё много чего конкретного и даже высокотехнологичного конечного продукта . И это не полезные ископаемые. Ну а что то конкретно рассказывать вот такому пыхтелкину
          Цитата: барбитурат
          Да и что будет делать москва и питер без наших недр?

          Дураков учить - только портить .Тем более что
          Цитата: барбитурат
          а ну как по Урал территории китаезам отойдут?
          Прям просто голубая эуромечта великогоукра . Это мы уже слышали от ждущих пр то , что Россиябыстрей Руины развалится.
          Цитата: Fei_Wong
          Есть такая птица, живёт она на иве, зовётся наивняк.

          what no ,,барбитурат" скорее ...,,навальняк" . Причём прикол в том , что всё его про
          Цитата: барбитурат
          бегут от экономической политики москвы.

          Им вложено на словах и практике ещё в 90-е именно ...лебарастами пост советскими из Москвы и Питера , откурированных ,,чикагскими мальчиками " . Достаточно вспомнить как Гайдар про севера говорил - не надо мол и все-е-е-е. И закрывали , рушили то , что с такой кровью отстроено было. Сейчас вот хоть как то пытаются развернуть на новом технологическом уровне. Однако со скрипом идёт .
          avt
          1. барбитурат Сегодня, 16:58
            Цитата: avt
            В Москве , даже с разгромом в 90-е промышленности , осталось ещё много чего конкретного и даже высокотехнологичного конечного продукта . И это не полезные ископаемые. Ну а что то конкретно рассказывать вот такому пыхтелкину


            дада, расскажи мне про роснано и сколково))) нефть(бананы) подешевели со 100 до 50 баксов и наши денежки упали в те же разы, вот тебе и диверсификация доходов)
            А жить и работать, я,русский человек и инженер, хочу в России, только наше правительство для этого ничего не делает, даже вредит. Свято место пусто не бывает. Наша экономика на нуле и сколько жителей за Уралом у России? Сам погуглишь? И те убегают, так что лет через 30 и полицаев будет не из кого набирать китаезам, кстати, погули сколько их в приграничных территориях живет laughing Так что можешь дальше клеить ярлыки и раздувать щеки, объективность тебе эти щеки сдует через несколько десятилетий, если доживешь laughing пока
            барбитурат
    2. Fei_Wong Сегодня, 16:19
      Цитата: барбитурат
      может при китайцах лучше станет или при американцах.

      Есть такая птица, живёт она на иве, зовётся наивняк. При чужаках НИКОГДА НИКОМУ НЕ СТАНОВИЛОСЬ ЛУЧШЕ. Единственное исключение - Россия/СССР. Только мы такие добренькие, что развивали чужие территории, создавали инфраструктуру на свои деньги (отрывая от родного и без того небогатого народа). Все же прочие ресурсы только ВЫЖИМАЛИ и ВЫЖИМАЮТ (пример Прибалтики так ничему и не научил? А Украины? Тоже нет? Так и запишем). Но вот если Ваша (или о ком вы там говорили) мечта - хорошо устроиться "полицаем" при оккупации - ну что ж, флаг в руки. Несколько лет и впрямь неплохо поживёте. Пока китайцам/американцам есть чего тянуть из ресурсов, ну или если там выгодно разместить очередную базу НАТО.
      Fei_Wong
      1. vovanpain Сегодня, 16:33
        Цитата: Fei_Wong
        Но вот если Ваша (или о ком вы там говорили) мечта - хорошо устроиться "полицаем" при оккупации - ну что ж, флаг в руки.

        Коллега,дополню вас,"полицаи" и вилы в брюхо могут получить заместо флага в руках. hi
        vovanpain
      2. барбитурат Сегодня, 16:41
        Вот ты как раз действия москвы и описал - выжимают и выжимают, но когда "свои" грабят - так это любя,терпите сибиряки laughing Ну а полицаи нужны при оккупации ненавистным врагом, а отсюда итак все свалят, а кто останется, те уже никакого сопротивления оказывать не будут, Родины то нет, чувства этого нет у людей. Просто это правда, люди наверно виноваты в своем уровне жизни в богатейшей стране? laughing
        барбитурат
        1. Fei_Wong Сегодня, 16:50
          Вот ты как раз действия москвы и описал - выжимают и выжимают, но когда "свои" грабят - так это любя,терпите сибиряки

          Ты не поверишь, но и впрямь - "любя". По крайней мере, ЭТО - цветочки, по сравнению с тем, что начнётся, если под чужаков прогнёшься. Украина доказывает наглядно. Уж лучше бы вора Януковича оставляли и не трогали, он хоть воровал "в меру" (да и о народе всё-таки напрочь не забывал). Но вот точно так же взалкалось хохлам лучшей жизни и новых хозяев ("Заграница нам поможет!" (с) Остап Бендер), и что?
          Тебе тоже хочется вот такой распрекрасной хохляцкой жизни, добровольно отдавшись чужому дяденьке за пару печенек и посулы, как всё будет замечательно и богато?
          Fei_Wong
  4. А1845 Сегодня, 15:46
    да уж, очертания границ сибирского федерального округа действительно что-то напоминают..
    и кто их так провел?
    А1845
  5. винипух Сегодня, 16:08
    Сибирь сердце России, сибиряки костяк русского народа. Богатый край, их можно понять.
    винипух
  6. Atlant-1164 Сегодня, 16:32
    это как бы у бабушки.. да деда причиндалы,она бы была дедушкой.я так понял из прочитанного.
    Atlant-1164
  7. gla172 Сегодня, 16:46
    ...не охота матерится ....но на фото с плакатом....откровенные @@@@@Ы.....!!!
    gla172
  8. uskrabut Сегодня, 17:14
    "Понятно, что необходимо развивать Сибирь и Дальний Восток, но и сдавать свои позиции там, где они есть, ни в коем случае нельзя."
    Только за это плюс и поставил.
    Вообще Москве и москвичам давно пора поясок затянуть и жить, как остальная Россия. А то вроде бы и страна одна, и должность такая же, а доход в Москве раза в 2-3 выше. Не правильно это. А когда начальник получает в десятки и сотни раз больше подчиненных - вообще свинство. Таааакие прям работяги! Горы сворачивают!
    uskrabut
  9. кедр Сегодня, 17:19
    «Независимая Сибирь поставит Россию на колени»

    Пиндо-стан не зря озаботился и разродился очередной статейкой о судьбе Сибири. Видит око да зуб неймёт... А так хочется сделать Сибирь "независимой", но тут на беду арктические войска нарисовались, космодром, на Курилах ВС РФ забазировались... Надо санкции усилить... Народ на востоке не железный. Побежит, освобождая богатую землицу для дядюшки Сэма. А во влажных мечтах Вашингтона и Лондона вообще светит поставить санкциями Россию на колени, что бы отдала всё, что прикажут, само собой и Сибирь.
    Зрим в корень, уважаемые. Сибирь, даже освободись она от России, НИ СЕКУНДЫ не будет независимой.
    Кто не понял посмотрите на кого и для чего работает ЕБН-Центр в Ебурге.
    кедр
  10. romb Сегодня, 17:44
    Американский проект. Помнится они еще в девяностых начинали продвигать эту тему.
    romb
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