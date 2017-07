«Независимая Сибирь поставит Россию на колени»

Встреча президентов России и США на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в прошлую пятницу, как и ожидалось, наделала много шума в западных средствах массовой информации, большинство из которых принялись еще усерднее поливать словесной грязью главу Белого дома. На этот раз в вину Трампу поставили то, что он «с легкостью поверил Путину о его невмешательстве в американские выборы», то, что он якобы излишне восхитился российским лидером, а также выдвинули кучу других не менее абсурдных обвинений. Тем не менее, пока результаты первой встречи выглядят довольно скромными: достигнута лишь договоренность по зоне деэскалации в Сирии. Однако вполне вероятно, что другие результаты более чем двухчасовых переговоров двух лидеров проявятся чуть позже. При этом нет сомнений в том, что любые шаги Трампа в отношениях с Россией будут трактоваться западными СМИ не в пользу главы Белого дома. «Колокол России» представляет очередную подборку любопытных материалов в западных СМИ за прошедшую неделю.Так, влиятельное американское издание The Washington Post опубликовало материал «Теперь интересы России и США утратили свое значение в отношениях двух стран». По мнению обозревателя Энн Эплбаум, президент России Владимир Путин получил от встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом «все, что хотел», в первые же секунды переиграв своего американского коллегу. «Российский лидер дождался, пока Трамп первым подаст руку, после чего сразу же раздались щелчки фотоаппаратов. А уже через несколько минут на российских ресурсах появилась фотография, на которой видно, как Трамп протягивает руку высокомерно смотрящемуся Владимиру Путину», – пишет автор.Обозреватель уверена: такой кадр и нужен был Кремлю, для которого ценность встречи с Трампом на 99 процентов в том, чтобы потом использовать полученный снимок в пропагандистских целях внутри самой России. Вместе с тем, подчеркивает она, глава Белого дома тоже получил определенную выгоду от этой встречи. «Если вспомнить его последние речи, то было очевидно, что Трамп нуждался в одобрении и приятии от Путина. Я затрудняюсь объяснить почему это так, но наш президент давно восхищается главой Кремля, которого он очень часто хвалил и никогда не критиковал», – заявляет автор. По ее словам, обе стороны получили от встречи то, чего хотели: Путин повысил свой авторитет, а Трамп завел себе нового друга. «В этих отношениях важны только два человека, а не интересы стран, которые за ними стоят», – резюмирует Эплбаум.***Огульно критиковать Трампа за встречу с Путиным принялись и в американском издании Vox, в котором был опубликован материал под заголовком «Путин и Трамп. 1:0» за авторством обозревателя Алекса Уорда. «Последнее время все задавались вопросом: а воспользуется ли глава Белого дома представившейся возможностью и спросит ли напрямую у хозяина Кремля о его вмешательстве в прошлогодние выборы? Да, действительно, Трамп задал этот вопрос, но сделал так, что все стало еще хуже, чем было до этого», – пишет он.Причиной этому, по мнению автора, является то, что глава Белого дома безапелляционно принял на веру слова российского лидера, который во время встречи категорически отверг любое вмешательство в выборы президента США. «В то время как все спецслужбы считают, что такое вмешательство было, Трамп принимает слова российского лидера за чистую монету. А это значит, что Москва получила от этой встречи то, чего она хотела – видимость того, что администрация главы Белого дома признает невиновность Кремля во вмешательстве в избирательный процесс», – продолжает УордА раз так, уверен автор, то Путин добился своего, заставив Трампа поверить в его слова. «Российский лидер элегантно обвел вокруг пальца нашего президента – этого мастера заключать сделки. Трампу надо было хорошенько готовиться к встрече с Путиным, но он пренебрег подготовкой. Иными словами, наш президент причинил гораздо больше вреда, встретившись с главой Кремля, чем если бы он остался в Вашингтоне», – резюмирует обозреватель.***Еще один любопытный материал под заголовком «Если бы Facebook был религией, она была бы вторая по величине в мире» также был опубликован в The Washington Post. По словам обозревателя Кристофера Ингрэма, на прошлой неделе Facebook объявил о том, что активными пользователями этой социальной сети являются два миллиарда человек – почти четверть населения планеты. «Всего лишь пару десятков лет назад идея о том, что одним продуктом будут пользоваться миллиарды людей по всей планете, казалась абсурдной, если только этот «продукт» не был, к примеру, религиозным текстом. Теперь же социальная сеть Марка Цукерберга имеет почти столько же пользователей, сколько последователей у христианства по всему миру, и, вполне возможно, в ближайшие несколько лет обгонит крупнейшую в мире религию», – пишет автор.При этом, продолжает обозреватель, пользователей Facebook уже больше, чем носителей любого из языков мира. «Лайки, заявки на добавление в друзья, комментарии и прочее – все это становится самым близким и универсальным языком общения для человечества», – отмечает Ингрэм. Не менее впечатляющей является, скорость с которой социальная сеть Цукерберга заполучила почти четверть человечества, пишет обозреватель. «О первом миллиарде Facebook объявил через восемь лет своего существования – в 2012 году, а второй миллиард добавился менее чем за пять лет. Для сравнения, быстрее всего миллиард населения прибавился на нашей планете за 12 лет – с 2000 по 2012 годы», – констатирует он.По утверждению Ингрэма, в «сумасшествии ежедневного общения» в этой социальной сети» легко забыть, что никто из ее пользователей не имеет представления о том, что это такое, когда четвертая часть всего человечества подключена к единому продукту, который управляется одним набором правил и норм, а люди загружены в единую базу данных, которая знает о них если не все, то очень многое. «Нам это не важно, мы просто следуем за этой «новой религией» на волне лайков и комментариев в будущее, которое для нас приготовил Facebook», – резюмирует Ингрэм.***Интересная статья была опубликована также во влиятельном американском издании The New York Times. В материале под заголовком «Дальневосточный Лас-Вегас для азиатских игроков» обозреватель Эндрю Хиггинс пишет, что расположенный в 38 километрах от столицы приморья Владивостока небольшой городок Артем переживает настоящее «нашествие» китайцев и корейцев. Причина в том, что Артем входит в российскую игорную зону «Приморье», куда съезжаются любители азартных игр со всей Восточной Азии. «Несмотря на приверженность Москвы и Китая развитию двухсторонних отношений, китайцы пока не спешат вкладывать деньги в российской Дальний Восток, однако выстроенное в пригороде Владивостока здание, похожее на роскошный дворец, манит к себе состоятельных азиатов, готовых просаживать здесь целое состояние», – пишет автор.Казино называется Tigre de Cristal, и пока оно единственное игорное заведение в дальневосточной российской «развлекательной зоне», созданной еще в 2009 году. «Однако власти Приморья надеются, что в ближайшие годы будет построено еще восемь мест для любителей азартных игр. При этом китайцы проявляют интерес к проекту, рассчитывая в ближайшие годы инвестировать сюда более 500 миллионов долларов. Они почувствовали запах успеха и поняли, что от России можно получить не только лес и энергоресурсы, но и неплохо заработать на игорном бизнесе», – отмечает ХиггинсПо его словам, китайцы едут в Артем из-за того, что в Поднебесной действует жесткий запрет на азартные игры. «Они разрешены лишь в полуавтономном Макао, однако для более чем ста миллионов китайцев, живущих в сопредельных с российским Приморьем регионах, игорная зона в Артеме – единственная возможность попытать свое счастье и поймать удачу за хвост. Ради такой поездки китайцы даже влезают в кредиты», – добавляет обозреватель.Как отмечает автор, Владимир Путин, будучи поборником христианских ценностей, запретил казино и игровые автоматы в 2009 году, заявив, что слишком многие россияне теряют в них последнюю копейку. «Однако для Москвы, по всей видимости, нет никаких проблем, если деньги будут терять миллионы китайцев и другие иностранцы. По всей видимости, так и есть, ведь из этих денег получают зарплату около тысячи местных жителей, которые получили рабочие места с созданием этой игорной зоны», – отмечает Хиггинс.***В свою очередь, американское издание The American Interest опубликовало материал «Россия – последняя колониальная империя». В статье утверждается, что Россия гораздо больше похожа на типичные европейские колониальные империи, чем кажется многим. «И это накладывает определенный отпечаток на будущее. Вместе с тем необходимо различать колонии, которые были захвачены европейцами и впоследствии заселенные в основном самим европейцами, и зависимые территории с местным населением, которое было насильно подчинено европейцами. Исторически сложилось так, что большинство стран Старого Света имели либо колонии, либо зависимые территории, тогда как у России было одновременно и первое, и второе, что делало ее во многом уникальной империей», – говорится в материале.Как утверждается в статье, утрата «колониальных владений» Россией в 1991 году не нанесла ей серьезного экономического ущерба: общий ВВП постсоветских стран на 2016 год составил всего лишь 540 миллиардов долларов, тогда как российский внутренний валовой продукт составил в прошлом году 1,27 триллиона долларов. «Кроме того, после ухода окраинных республик, для России гораздо большее значение обрела Сибирь, ставшая ее основной экономической ценностью. Эта огромная территория занимает 75 процентов территории страны и дает более 75 процентов национального экспорта. Если Сибирь вдруг взбунтуется и прекратит поставки сырья, объем экспорта России станет меньше, чем у Венгрии. Россия получает 55 процентов федеральных доходов от использования и экспорта природных ресурсов, но при этом эта огромная территория по-прежнему остается бедной и недостаточно развитой зауральской колонией Москвы», – продолжает издание.В The American Interest отмечают, что стратегия России по сохранению своего влияния в бывших постсоветских республиках неправильна, поскольку реальные интересы России предполагают собой развитие Сибири. «Москве следует отказаться от своих постимперских замыслов, прекратить переживать старые травмы и сосредоточиться на создании хорошо управляемой внутренней системы, которая даст ее зауральским колониям то влияние, которое они заслуживают. В противном случае Москва рискует потерять эти территории, после чего будущее самой России будет весьма туманным и неопределенным», – говорится в материале.Затем в статье критикуется политика федерального центра по отношению к восточным территориям. «Общая доля региональных налоговых поступлений, остающихся в Сибири, снизилась за последние 15 лет почти на 20 процентов. При этом российское правительство создает госкорпорации, которые по факту работают в Сибири, но имеют главные офисы в Москве и Санкт-Петербурге, где и платят свои налоги. Именно поэтому ВВП этих двух городов превышает ВВП всей огромной территории к востоку от Уральских гор», – отмечается в материале. Как утверждают в The American Interest, в прошлом году доля Сибирского федерального округа в национальном экспорте составила лишь не многим более девяти процентов, поскольку «экспортерами» считаются компании, сидящие в Москве и Санкт-Петербурге. «Создается впечатление, что газ, нефть и прочие полезные ископаемые добываются исключительно в пределах Московской кольцевой автодороги. Из-за этого Сибирь страдает от недостатка инвестиций, а уровень жизни там довольно низкий», – добавляет изданиеПо мнению The American Interest, развитие этой огромной территории должно стать главной целью Москвы, которой следует создать жителям Сибири максимально удобные условия для предпринимательства, ослабив контроль государства над хозяйственной деятельностью в регионе и создав огромную свободную экономическую зону на всей территории Сибирского и Дальневосточного федерального округов. «Также необходимо переосмыслить роль территорий в большой геополитической игре. Москва зациклилась на отношениях с Китаем, но он не слишком выгоден России, которая рискует стать сырьевым придатком Поднебесной. Было бы гораздо выгоднее, если Москва развивала отношения с японскими, южнокорейскими, американскими, канадскими и даже австралийскими фирмами, что снизило бы геополитические риски потери Сибири и Дальнего Востока из-за слишком тесного сближения с Китаем», – отмечается в материале.В The American Interest уверены: России следует оставить попытки влиять на ситуацию в постсоветских республиках, сосредоточившись на развитии собственных территорий. «При умелом хозяйствовании Сибирь снова может возвысить Россию и дать ей достойное место среди самых сильных и влиятельных стран. В случае же невнимания со стороны Москвы, огромная территория за Уралом рано или поздно сыграет роковую роль в судьбе России», – резюмирует издание.Следуя такой логике, Соединенным Штатам следует не только закрыть свои военные базы по всему миру, но и перестать влиять даже на дела соседних Канады и Мексики, ведь в Америке огромное количество проблем, которые требуют своего разрешения. Особенно остро стоит ситуация с ветшающей инфраструктурой, которой Американское общество инженеров-строителей в своем докладе за 2009 год поставило твердую «двойку». Да что и говорить, если в стране рушатся дамбы, угрожая жизни и имуществу сотен тысяч людей. Перестанет ли в такой ситуации США совать нос в дела других государств? Очень сомнительно. Тогда почему Россия должна уходить из постсоветских республик, которые являются для нее жизненно важным буфером от агрессивных действий «борцов за свободу и демократию»? Понятно, что необходимо развивать Сибирь и Дальний Восток, но и сдавать свои позиции там, где они есть, ни в коем случае нельзя.