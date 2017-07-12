Порошенко: Наш паспорт самый уважаемый, а армия самая эффективная

Украинская армия, которая создана за последние три года, "крепка духом" и является одной из самых эффективных армий на континенте

Современные защитники независимости, территориальной целостности и суверенитета украинского государства тоже доказали, и доказывают, что украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента

На этой неделе прошла комиссия Украина-НАТО, где увеличены трастовые фонды по помощи вооруженным силам Украины, противодействию преступности, оздоровлению украинских воинов, предоставлению психологической реабилитации ветеранам АТО