19:14 12 июля

Порошенко: Наш паспорт самый уважаемый, а армия самая эффективная

Сегодня украинский президент Петр Порошенко совершил поездку в Сумскую область на открытие монумента героям Сумской области, где выступил с очередными громкими заявлениями, трансляцию выступления вел украинский канал 112 Украина .

Выступая на митинге, Порошенко напомнил, что уже прошел месяц с внедрения безвизового режима с ЕС, и украинский паспорт с каждым днем становится в Европе одним из самых почитаемых и уважаемых.

Также Порошенко отметил, что одобрение Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной стало «очередным поражением Кремля» и что теперь гражданам страны не нужно стоять в очередях и платить визовые сборы, а можно спокойно с паспортом ехать в Евросоюз.


Порошенко: Наш паспорт самый уважаемый, а армия самая эффективная


Не обошел своим вниманием Порошенко и украинскую армию.

Украинская армия, которая создана за последние три года, "крепка духом" и является одной из самых эффективных армий на континенте
- заявил президент Украины Петр Порошенко. Ранее Порошенко утверждал, что армия Украины — "одна из наиболее боеспособных в Европе" -
Современные защитники независимости, территориальной целостности и суверенитета украинского государства тоже доказали, и доказывают, что украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента


Ну и конечно рассказал президент Украины о "мечте" всего украинского народа - о вступлении страны в НАТО, похвалившись увеличением трастовых фондов НАТО по предоставлению помощи стране.

На этой неделе прошла комиссия Украина-НАТО, где увеличены трастовые фонды по помощи вооруженным силам Украины, противодействию преступности, оздоровлению украинских воинов, предоставлению психологической реабилитации ветеранам АТО
— сказал Порошенко.

Остается только один вопрос: Если на Украине все так хорошо, прочему оттуда народ бежит-то?





Использованы фотографии: http://www.vistkar.com/
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Комментарии 62

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  1. Балу Сегодня, 16:58
    теперь гражданам страны не нужно стоять в очередях и платить визовые сборы, а можно спокойно с паспортом ехать в Евросоюз
    Этому балаболу пора поменять концепцию, а то от него все подданные разбегутся
    Балу
    1. cniza Сегодня, 17:02
      Порошенко опять лишку тяпнул и понесло.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:10
        Во штырит Педру ... belay
        украинский паспорт с каждым днем становится в Европе одним из самых почитаемых и уважаемых.

        По сравнению с чем ? С макулатурой ?
        украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента

        Вопрос тот же : по сравнению с чем ? С армией Зимбабве ? fool
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:12
          По моему когда он говорит , то внутри вздрагивает , от своей собственной наглости , ну если конечно за воротник не подержался...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:22
            Вить , да он не меньше 1000 грамм в тротиловом эквиваленте натощак без закуси хлопнул , коли такое несёт . wassat
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:26
              А без этого он похоже даже мычат е сможет , только под зарядом становится "красноречивым".
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:31
                Так ведь бухло - не допинг . Никто не проверяет сколько он "храбрости" в себя влил . fool
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:36
                  Для него это спасение , уйти в параллельный мир , но он забывает , что это только на время , "утро" наступает всегда.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:40
                    Либо не наступает никогда в случае летального исхода во сне .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 17:42
                      В наказание скакунов , это случится не скоро.
                      cniza
        2. Диана Ильина Сегодня, 17:14
          Павел hi love , не правильная постановка вопроса, мелко мыслите, берите выше. ВСУ сравнивать надо например с армией марсиан... laughing Потому как нет на Земле армии готовой сравнится с ВСУ, ну разве что матрасники и то, под вопросом... laughing laughing laughing
          Диана Ильина
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:21
            Диана , доброго дня ! hi love Зимбабве я привёл просто в качестве примера , а так Вы правы - ВСУ понад усими ! lol С марсианами их сравнивать некорректно - туда матрасы после сбора и обмолота урожая афганского летали и марсиане им накостыляли . Так что ВСУ сразу пора ровнять с Тяжёлой Межгалактической Кавалерией Нарамбулькуйской Империи (ежели найдут таковую , есессна) . laughing laughing laughing
            bouncyhunter
            1. Диана Ильина Сегодня, 17:27
              bouncyhunter Сегодня, 17:21 ↑
              Так что ВСУ сразу пора ровнять с Тяжёлой Межгалактической Кавалерией Нарамбулькуйской Империи (ежели найдут таковую , есессна) . laughing laughing laughing
              Паша, после поллитры и не такое можно увидеть request . Ну, а уж если по литру на брата, да каждый день, вот там тогда точно и зеленые человечики и бурятская броне-конная милиция и два спецназа грушных, и три дивизии псковских, и еще Бог знает что может привидится... laughing
              Диана Ильина
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:30
                Да , матёрый борец со спиртным ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:33
                  Как мы относительно легко пережили "свое горе" , этот ещё до конца в раж не вошел.
                  cniza
        3. svp67 Сегодня, 17:34
          Цитата: bouncyhunter
          По сравнению с чем ? С макулатурой ?

          Явно, что он намекает на наш паспорт...но в этом Бог ему судья. Когда побед мало их надо выдумывать.
          Цитата: bouncyhunter
          Вопрос тот же : по сравнению с чем ? С армией Зимбабве ?

          Тут он явно сравнивает свою армию образца 2017 года с армией Украины образца 2014 года.
          Вопросы в другом.
          Ясно же, что обстановка в стране накаляется и для сглаживания накала они пойдут на войну. Когда наступит этот предел? Сумеем ли мы его предугадать?
          И в конце концов, уже видно что Украина пошла путем Грузии и что она явно пойдет дальше. Наша Страна готова к такому развитию? Каждый из нас
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:39
            Цитата: svp67

            И в конце концов, уже видно что Украина пошла путем Грузии и что она явно пойдет дальше. Наша Страна готова к такому развитию? Каждый из нас

            Не думаю , что сильно ошибусь , если предположу что в случае развития событий по Грузинскому сценарию Порошенко жеванием галстука и драпом за кордон не отделается . Во всяком случае , я очень на это надеюсь .
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 17:44
              Цитата: bouncyhunter
              Порошенко жеванием галстука и драпом за кордон не отделается . Во всяком случае , я очень на это надеюсь

              Если бы дело было только в нем...Там уже выросло ПОКОЛЕНИЕ "волков" . Разрушена промышленность, трудоспособное население разбегается по иным странам, население стремительно стареет. Кто будет владеть Украиной тот ДОЛЖЕН будет кормить миллионы ПЕНСИОНЕРОВ. "Где деньги Зин?"
              svp67
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:47
                Честно сказать , интуиция мне вещует что Россия примет блудную Украину под своё крыло , либо она развалится на куски , которые безхозными точно не останутся .
                bouncyhunter
                1. svp67 Сегодня, 17:53
                  Цитата: bouncyhunter
                  Честно сказать , интуиция мне вещует что Россия примет блудную Украину под своё крыло , либо она развалится на куски , которые безхозными точно не останутся .
                  Конечно же не куда мы не денемся, примем "блудных братьев", но как это будет тяжело.
                  Думаю, что через недельку по нам здорово "бахнут" санкциями...И рубль снова уйдет в пике.
                  svp67
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:57
                    Цитата: svp67
                    Думаю, что через недельку по нам здорово "бахнут" санкциями...И рубль снова уйдет в пике.

                    Те же подозрения и у меня , да и многие , уверен , думают так же ...
                    bouncyhunter
            2. cniza Сегодня, 17:44
              Похоже , что он с пути не сбивается , только мриит , что он хитрей Саакашвили.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:49
                Самонадеянность его и погубит .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:53
                  Так они все такие , но он то из каких будет? из самых самонадеянных ... lol
                  cniza
        4. g1v2 Сегодня, 18:49
          Это да. Самый уважаемый паспорт. laughing
          g1v2
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:22
        о "мечте" всего украинского народа - о вступлении страны в НАТО

        Представил себе что будет , если Украина станет натовской (по сути она уже вассал)...Какая реакция начнется на любую украинскую фамилию в России! Вот они нас стравят четко, если это произойдет..Не дай Бог мужики! Сейчас как то терпимо еще , хотя Киев брать нужно и срочно.. soldier
        ОТДЕЛ
        1. svp67 Сегодня, 17:50
          Цитата: ОТДЕЛ
          Какая реакция начнется на любую украинскую фамилию в России!

          Давайте без шизофрений, на какие фамилии Вы собираетесь реагировать....Москаленко? Рыбалко? Ковальчук??????
          Увы, но на Гражданской войне сейчас не фамилия основополагающий признак выбора на чьей ты стороне, а убеждения. На их стороне тысячи людей с русскими, греческими, белорусскими еврейскими и тд фамилиями.
          svp67
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:13
            Цитата: svp67
            Цитата: ОТДЕЛ
            Какая реакция начнется на любую украинскую фамилию в России!

            Давайте без шизофрений, на какие фамилии Вы собираетесь реагировать....Москаленко? Рыбалко? Ковальчук??????
            Увы, но на Гражданской войне сейчас не фамилия основополагающий признак выбора на чьей ты стороне, а убеждения. На их стороне тысячи людей с русскими, греческими, белорусскими еврейскими и тд фамилиями.

            Ну ладно Сергей , я не со зла это все, просто общественное мнение в провинции мониторю...Я сам по всем параметрам хохлами повязан (сын у меня от первого брака..) , да и родственников куча , чистокровных..Тут решать нужно ,с этим Киевом, они ведь свидомые доведут до греха ! hi
            ОТДЕЛ
      3. 210окв Сегодня, 17:57
        Живут они вместе с Педро в параллельном мире..Скотный двор.Классика..
        Цитата: cniza
        Порошенко опять лишку тяпнул и понесло.
        210окв
    2. tiredwithall Сегодня, 17:03
      Наш паспорт самый уважаемый, а армия самая эффективная

      а уж Порошенко - самый честный и самый умный.
      Этому балаболу пора поменять концепцию

      Может Вы мне и не поверите, но ему уже даже клизма скипид*ра не поможет.
      tiredwithall
      1. Чёрный Сегодня, 17:15
        Пецюндер!!! Сегодня не пятница!! Нафига ты бухаешь посередине недели? Хотя, как говорят - среда это маленькая пятница. wassat
        Чёрный
      2. Балу Сегодня, 17:34
        ему уже даже клизма скипид*ра не поможет.
        Майдайн головного мозга эффективно лечит только могильщик на кладбище. Туда поросенко и дорога.
        Балу
    3. Самаритянин Сегодня, 17:05
      Цитата: Балу
      теперь гражданам страны не нужно стоять в очередях и платить визовые сборы, а можно спокойно с паспортом ехать в Евросоюз

      Ну чего греха таить, действительно удобно... только тут проблема есть, оставшиеся с мало-мальскими деньгами оставят их в ЕС, а не в неньке, вот и "думай" кому лучше...
      У нас в Петербурге визы (шенген) 50%, так полпитера либо в Прибалтике, либо в Финляндии отдыхали... а теперь после понижения нефти, они к нам за продуктами и топливом едут...
      Я бы наоборот сделал безвиз для живущих в 200 км, точно подняли бы приграничные районы!
      Самаритянин
    4. Диана Ильина Сегодня, 17:07
      Балу Сегодня, 16:58 Новый
      Этому балаболу пора поменять концепцию, а то от него все подданные разбегутся
      Уважаемый Балу, никакой концепции менять он не будет, так как вся концепция и заключается в уменьшении народонаселения бывшей Украины. Ему и надо, чтобы большая и еще здравомыслящая часть населения либо вымерла, либо покинула пределы Украины. Должна остаться лишь небольшая кучка бандеро-дегенератов для обслуживания новых хозяев этой территории. Как-то так! request
      Диана Ильина
  2. МПК105 Сегодня, 16:58
    Насчёт паспорта-явно нет.А вот армия действительно "поднатоскалась" за три года...Что да,то да...
    МПК105
    1. Самаритянин Сегодня, 17:00
      Цитата: МПК105
      Насчёт паспорта-явно нет.А вот армия действительно "поднатоскалась" за три года...Что да,то да...

      Ну да ... убивая свой собственный народ... скоро эти все "воины" домой вернутся и тут начнётся... Да чёго там, уже...
      Самаритянин
      1. МПК105 Сегодня, 17:06
        Уже... И это самый мягкий пример я привёл...
        МПК105
        1. Самаритянин Сегодня, 17:13
          Цитата: МПК105
          Уже... И это самый мягкий пример я привёл...

          Ну что тут скажешь... мы это проходили... Мои ребятки уже на гражданке "ушли" по глупости... а ведь награждённые псковские десантники, по 9-ть месяцев в "командировке"...
          Самаритянин
      2. cniza Сегодня, 17:06
        Их ждет" веселое" похмелье и поствоенный синдром.
        cniza
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:30
          Цитата: cniza
          Их ждет" веселое" похмелье и поствоенный синдром.

          Их ждет презрение и забвение в лучшем случае..А в худшем суицид.
          ОТДЕЛ
  3. Воронок Сегодня, 17:05
    Моя ,хорошо быть президентом: еще только вторник, а уже вдатый, и можно шнягу всякую гнать. Если что , потом залижет.
    Воронок
    1. cniza Сегодня, 17:14
      Какой у Вас сегодня день ? laughing
      cniza
  4. Masya Masya Сегодня, 17:11
    Цитата: cniza
    Порошенко опять лишку тяпнул и понесло.

    На откровения потянуло... wink
    lol
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 17:18
      Ну зимой ладно согревался , а летом вдвойне перегревается.
      cniza
      1. Masya Masya Сегодня, 17:21
        после принятого на грудь, уже не соображает... где он , что он и в какое время года... wink
        Masya Masya
        1. cniza Сегодня, 17:28
          Все он хорошо соображает , особенно про свой карман , а под дурачка косить проще выжить. lol
          cniza
          1. Masya Masya Сегодня, 17:31
            Цитата: cniza
            Все он хорошо соображает , особенно про свой карман

            это у него на интуитивном уровне, на подкорку записано... захочешь не пропьёшь... lol
            Masya Masya
            1. cniza Сегодня, 17:38
              Автопилот что ли ? laughing
              cniza
              1. Masya Masya Сегодня, 17:45
                Цитата: cniza
                Автопилот что ли ?

                типа того...
                laughing
                Masya Masya
                1. cniza Сегодня, 17:50
                  Ну да , только явно чего то не хватает...
                  cniza
  5. APASUS Сегодня, 17:15
    Ну просто Македонский отчитался перед народом за свои подвиги,королевство кривых зеркал!
    APASUS
  6. Приговор Сегодня, 17:25
    Да-да... и паспорт самый авторитетный, и армия самая сильная, и глаз самый шоколадный, и белка с самой богатой фантазией... laughing laughing laughing
    Приговор
  7. ВВМ Сегодня, 17:34
    Не проспался
    ВВМ
  8. Tusv Сегодня, 17:36
    Велика украинская перемога. Виза в России делается очень быстро, просто рассказать, что там семья и я обязательно вернусь. А каков путь скакунам? Тильки в России зробить и вуаля. Путь открыт. Парашенка победил? С голым задом
    Tusv
  9. Proton Сегодня, 17:37
    Он забыл добавить видимо,что на украинском континенте laughing (ну глобус украины ж есть) паспорт уважаемый и армия эффективная на континенте.
    Proton
  10. Altona Сегодня, 17:41


    Сказано про Порошенко один в один.
    Altona
    1. VadimSt Сегодня, 17:59
      Бредит, не бредит, но именно благодаря "минским" и его гарантам, ВСУ снова "оперились" и принялись за старое! Прав я, или не прав, спросите у тех парней и мирных жителей Донбасса, которых уже нет и у тех, кто и сегодня, каждый день, под градом снарядов!
      VadimSt
  11. ded100 Сегодня, 17:44
    Ну в сумской области можно и не то брякнуть не европа ведь и не дай бог америка! wassat
    ded100
  12. CooL_SnipeR Сегодня, 17:48
    Наши поезда самые поездатые поезда в мире
    CooL_SnipeR
  13. Вадим237 Сегодня, 18:22
    "И наше поило самое мощное" - Порошенко.
    Вадим237
  14. brasist Сегодня, 18:36
    Ох уж эта пьянка совсем петрушку разума лишила,теперь у него всё что самое дерьмовое то самое лучшее ...
    brasist
  15. Berkut24 Сегодня, 19:03
    Такое впечатление, что каждый новый иностранный гость (а сейчас это новый представитель США) первым делом после рукопожатия наливает ему новый стакан.
    Berkut24
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