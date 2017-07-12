Порошенко: Наш паспорт самый уважаемый, а армия самая эффективная
Сегодня украинский президент Петр Порошенко совершил поездку в Сумскую область на открытие монумента героям Сумской области, где выступил с очередными громкими заявлениями, трансляцию выступления вел украинский канал 112 Украина .
Выступая на митинге, Порошенко напомнил, что уже прошел месяц с внедрения безвизового режима с ЕС, и украинский паспорт с каждым днем становится в Европе одним из самых почитаемых и уважаемых.
Также Порошенко отметил, что одобрение Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной стало «очередным поражением Кремля» и что теперь гражданам страны не нужно стоять в очередях и платить визовые сборы, а можно спокойно с паспортом ехать в Евросоюз.
Не обошел своим вниманием Порошенко и украинскую армию.
Ну и конечно рассказал президент Украины о "мечте" всего украинского народа - о вступлении страны в НАТО, похвалившись увеличением трастовых фондов НАТО по предоставлению помощи стране.
Остается только один вопрос: Если на Украине все так хорошо, прочему оттуда народ бежит-то?
Выступая на митинге, Порошенко напомнил, что уже прошел месяц с внедрения безвизового режима с ЕС, и украинский паспорт с каждым днем становится в Европе одним из самых почитаемых и уважаемых.
Также Порошенко отметил, что одобрение Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной стало «очередным поражением Кремля» и что теперь гражданам страны не нужно стоять в очередях и платить визовые сборы, а можно спокойно с паспортом ехать в Евросоюз.
Не обошел своим вниманием Порошенко и украинскую армию.
Украинская армия, которая создана за последние три года, "крепка духом" и является одной из самых эффективных армий на континенте- заявил президент Украины Петр Порошенко. Ранее Порошенко утверждал, что армия Украины — "одна из наиболее боеспособных в Европе" -
Современные защитники независимости, территориальной целостности и суверенитета украинского государства тоже доказали, и доказывают, что украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента
Ну и конечно рассказал президент Украины о "мечте" всего украинского народа - о вступлении страны в НАТО, похвалившись увеличением трастовых фондов НАТО по предоставлению помощи стране.
На этой неделе прошла комиссия Украина-НАТО, где увеличены трастовые фонды по помощи вооруженным силам Украины, противодействию преступности, оздоровлению украинских воинов, предоставлению психологической реабилитации ветеранам АТО— сказал Порошенко.
Остается только один вопрос: Если на Украине все так хорошо, прочему оттуда народ бежит-то?
Использованы фотографии: http://www.vistkar.com/
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