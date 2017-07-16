"Ошибка, которую подсказывают Путину либеральные советники"

В 2017 году Наина Ельцина оказалась в центре внимания. Она презентует свои мемуары, курирует работу "Ельцин-центра" в Екатеринбурге, дает отповедь режиссеру Никите Михалкову, комментирует митинги сторонников Навального, ходит в кино с женой премьера Светланой Медведевой, а с самим премьером летает на похороны Гельмута Коля.Наверное, вдову бывшего президента России вполне можно воспринимать как женщину пенсионного возраста, заслуженно получающую почести по случаю юбилея. В этом году ей исполнилось 85. Однако, так уж вышло, что имя ее ассоциируется не только с ее супругом, но и с так называемой "семьей", о которой за последние 10 лет многие успели позабыть.Называть "семьей" принято элитную группу, которая оказалась при власти во время последнего срока Ельцина. Известно, что в последние годы его работы на посту президента, в управление страной, так или иначе, вмешивались его дочь Татьяна, ее будущий муж, бывший руководитель Администрации президента Валентин Юмашев, также к "семье" были приближены некоторые олигархи, среди которых Борис Березовский и Роман Абрамович, входил в нее и Александр Волошин, первый руководитель Администрации президента при Путине. Принято считать, что экономические интересы "семьи" имеются не только в активах Абрамовича, но и в металлургических предприятиях "Русала" Олега Дерипаски (женат на дочери Юмашева от первого брака Полине).А нынче немало говорится об участии "семьи" в проекте реновации жилфонда Москвы, согласно которому мэрия обещает снести около 4,5 тыс. домов и переселить их жителей в новые."Суть того, что мы называем "семьей", заключается не в их активности в медиапространстве, а, скорее, в их экономической активности. Поинтересуйтесь, кто основные бенефициары так называемой реновации в Москве. Это, в том числе, и Дерипаска. А кто это, как не один из наиболее приближенных [к "семье"]?" – говорит бывший заместитель председателя Счетной палаты РФ, экономист Юрий Болдырев.Однако ключевой вопрос состоит в том, распространяется ли влияние "семьи" на политические процессы? По мнению политолога Павла Салина, придавать большое значение медиаактивности вдовы президента не стоит."Подобные слухи ходили и раньше, но к ним относились скептически, а теперь повышенный уровень нервозности в обществе просто приводит к тому, что они [слухи] воспринимаются менее критично. Я причин к активизации "семьи" не вижу. Наина Ельцина в публичное поле выходит – это факт, но связан он ведь с объективными моментами, с Гельмутом Колем она действительно была знакома, а этот год для нее действительно юбилейный. Дерипаска же просто пользуется ситуацией вокруг реновации в первую очередь как бизнесмен. Тут я тоже не вижу связь с какими-то "семейными" делами", – считает эксперт.По его словам, смотреть надо, в первую очередь, на то, чем занят господин Волошин. "С момента "поздней семьи", после ухода Ельцина с президентского поста, главным генератором политической активности "семьи" считался он. Ранее считалось, что он был одним из моторов проекта "Медведев – преемник", затем, во время президентского срока Медведева, разрабатывал сценарии по [его] мягкому усилению. Но он с 2012 года он отошел от дел и никаких признаков его активизации я не наблюдаю. Таким образом, я не стал бы говорить, что "семья" как-то активизировалась. Есть совокупность событий, которую можно развернуть в одну цепочку, а можно не разворачивать", – комментирует Павел Салин.Между тем, в возросшей активности Наины Ельциной авторы анонимных политических телеграмм-каналов видят политические амбиции. Татьяну Юмашеву называют фигурой притяжения статусных либералов, недовольных режимом.Таким образом "семья" якобы начала работать на выстраивание вокруг себя новой элитной конфигурации накануне 2024 года для либерального реванша. При этом в союзники возрастающей политической силе записывают не только олигархов, но и чиновников, порой даже первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко и премьера Дмитрия Медведева.Похожее мнение высказывает и журналист, политолог Максим Шевченко."Семья" делает заход не на 2018 год, а на 2024 год. Их задача – свергнуть Путина и "переподписать" условный договор с Западом, заключенный в 1991 году. Демократы, реформаторы, прогрессисты, "хорошие" (хотя мы-то знаем, какие они "хорошие") хотят Путина убрать, потому что Путин стал проблемой. На Западе есть так называемый финансовый капитал, демократы, а есть, условно говоря, американский империализм в лице Трампа. "Семья" – это люди демократов, при республиканцах же в России укрепились спецслужбы. Американскому империализму требуются вассалы и подчиненные, а финансовому капиталу – так называемые "партнеры". В представлении последних существование национальных демократий в мире – проблема. Национальная бюрократия сама ведь контролирует поток денег, появление в стране иностранного бизнеса и хочет получать свою долю от эксплуатации, поэтому [американцы] везде их [национальные демократии] хотят устранить", – говорит Шевченко.По его словам, "семья" пытается вернуться в политику через реинтеграцию в элитный слой так называемых "продвинутых менеджеров"."Вот недавно "воскресла" из небытия Светлана Миронюк, один из главных информационных спонсоров и организаторов Болотной, многие другие воскресли. Коллективная "семья" – дело не Ельциной или Юмашевой, а группа, связанная с мировым финансовым капиталом, задачей которого было, при сохранении лица джентельменов, грабить советское наследие", – говорит журналист.Единственным эффективным ответом на эту угрозу, по мнению Максима Шевченко, может стать только новая "левая политика" Кремля и обращение к народу. На Западе с серьезным недоверием относятся к желанию "коллективной семьи" переформатировать отношения России с ним."Сейчас Запад мечется, с одной стороны, им хочется свергнуть Путина, тем более, что условная "коллективная семья" обещает, что все будет хорошо, что "будем вилять хвостом и делать все, что вы прикажете". Но, с другой стороны – где у Запада гарантия, что не появится новый большевистский проект, что всех этих важных сейчас "семейных" не свалят?" – говорит Шевченко.Однако, проблема в том, что Путин не обращается к народу и не опирается на него, а предпочитает сохранять договор с элитами, при которых он пришел к власти, в том числе и с "семьей", несмотря на то, что в 2011-2012 годах сами ельцинские элиты этот договор нарушили. Кроме того, в Кремле традиционно относятся к народу, как к электоральной массе."Это ошибка, которую подсказывают ему [Путину] его либеральные советники", – подытоживает Шевченко.