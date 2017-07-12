19:14 12 июля

Самолёты коалиции США в Сирии снова не попали по террористам...

Из Сирии приходят сообщения об очередном «промахе» американской коалиции. Как сообщает информационное агентство SANA, самолёты «коалиции» нанесли ракетно-бомбовый удар в провинции Хасеке. Основной удар пришёлся по населённому пункту с названием Кишкиш Джабур. Он располагается южнее города Эш-Шаддад (Шаддади) – в части Сирии, преимущественно населённой курдами. С февраля прошлого года Эш-Шаддад и его окрестности находятся под контролем так называемых сирийских демократических сил.

В сообщении сирийского информационного агентства говорится о том, что жертвами удара с воздуха стали несколько местных жителей. По последним данным – шесть человек, включая двух женщин.

Самолёты коалиции США в Сирии снова не попали по террористам...



Между тем, стало известно, что боевики не оставляют попыток расширить территорию контроля в сирийской провинции Дамаск. Ввиду усложнившейся обстановки командование САА приняло решение начать полномасштабную военную операцию, названную «Большой рассвет».

Сейчас идёт уже второй этап контртеррористической войсковой операции, в ходе которого удалось освободить от террористов одной из группировок, не соблюдающей режим прекращения огня, 12 населённых пунктов. После этого наступление сирийской армии было приостановлено для, как сообщает командование, укрепления занятых позиций.


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Комментарии 22

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  1. RASKAT Сегодня, 17:12
    Для них сирийцы не люди, а тараканы, поэтому бомбить можно по площадям.
    RASKAT
    1. cniza Сегодня, 17:16

      В сообщении сирийского информационного агентства говорится о том, что жертвами удара с воздуха стали несколько местных жителей. По последним данным – шесть человек, включая двух женщин.


      И никто от этого не вздрогнет и не будет возмущений.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:26
        О чём ты , Витя ? У матрасов же на всё один ответ : "Да пустяки ! Дело-то житейское ..." .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:30
          Критическая масса уже переросла все разумные пределы , когда начнут отвечать?...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:32
            Не мы одни с тобой этим вопросом давненько задаёмся . А воз и ныне там .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:41
              Даже если мы что то пропустим , то "небесная канцелярия" ничего не забудет.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:42
                На то и уповаем ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:47
                  Нет ни малейших сомнений , история тому подтверждение и не раз.
                  cniza
      2. Partyzan Сегодня, 18:13
        Из Сирии приходят сообщения об очередном «промахе» американской коалиции
        и еще возмущаются что на черном море их контролируют, рукопопые am
        Partyzan
    2. Чёрный Сегодня, 17:17
      Зачищают свидетелей....всё как обычно, чисто по-американски
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 18:14
        чисто по-американски
        хороший индеец - мертвый индеец negative
        Partyzan
    3. Tusv Сегодня, 17:23
      Цитата: RASKAT
      Для них сирийцы не люди, а тараканы, поэтому бомбить можно по площадям.

      Для Янки только Русские не являются тараканами. Это они рассказывают Там хде их интересы, Куда птичий помет сбросили, нам туда низя, айяяй
      Tusv
    4. Венд Сегодня, 17:29
      Цитата: RASKAT
      Для них сирийцы не люди, а тараканы, поэтому бомбить можно по площадям.

      Да для них никто не люди, кроме их самих.
      Венд
    5. Балу Сегодня, 17:47
      Это преднамеренное убийство, геноцид, также как и в других частях света, где есть углеводороды, трубопроводы и т.д.
      Балу
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:14
    Ну теперь Израиль нанесет удар явно...Они прям как в теннис играют!
    ОТДЕЛ
  3. Дуплет Сегодня, 17:22
    Такое ощущение, что американцы вообще ни куда не попадают.. у них наверно и детей то нет..
    Дуплет
  4. bubalik Сегодня, 17:25
    Авиацию коалиции регулярно обвиняют в ударах по гражданскому населению. Так, на прошлой неделе стало известно об ударе по деревне Кишкиш Зейанат, тогда погибли девять человек. Кроме того, агентство САНА сообщало, что в июне коалиция применила в пригороде Ракки снаряды с белым фосфором, которые запрещены международной конвенцией.

    В самой коалиции ранее признали, что, по данным на конец мая, в результате ее авиаударов за все время операции в Сирии и Ираке "непреднамеренно были уничтожены" 603 мирных жителя. Расследования по 180 случаям на тот момент еще не завершились.
    РИА Новости https://ria.ru/syria/20170712/1498369598.html
    bubalik
  5. Masya Masya Сегодня, 17:36
    террористы не цель... не хотели попасть, вот и не попали...
    Masya Masya
  6. Altona Сегодня, 17:52
    Again(cнова) Tragical Mistake(трагическая ошибка) and(и) Collateral Damage(побочный ущерб) after(после) valiant strike(доблестного удара) of US Air Force(ВВС США) . Наверное начнём учить английский. request recourse
    Altona
  7. Langf Сегодня, 18:12
    Города путают, так и страной ошибиться, как два пальца об асфальт. Там же где-то между Ираком и Пакистаном Украина по версии CNN расположена - они хоть в курсе?
    Langf
  8. Стройбат запаса Сегодня, 18:22
    Помнится, матрасы визжали, что наши ВКС проводят "неприцельные и беспорядочные бомбардировки". Сейчас, судя по всему, они показывают, как эти бомбардировки надо проводить. Беспорядочно и неприцельно
    Стройбат запаса
  9. farik68 Сегодня, 18:33
    чтобы точно попасть им нужно нащупать пальцем....)))) по-другому Они не умеют.....))))))
    farik68
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