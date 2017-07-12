Самолёты коалиции США в Сирии снова не попали по террористам...

Из Сирии приходят сообщения об очередном «промахе» американской коалиции. Как сообщает информационное агентство, самолёты «коалиции» нанесли ракетно-бомбовый удар в провинции Хасеке. Основной удар пришёлся по населённому пункту с названием Кишкиш Джабур. Он располагается южнее города Эш-Шаддад (Шаддади) – в части Сирии, преимущественно населённой курдами. С февраля прошлого года Эш-Шаддад и его окрестности находятся под контролем так называемых сирийских демократических сил.В сообщении сирийского информационного агентства говорится о том, что жертвами удара с воздуха стали несколько местных жителей. По последним данным – шесть человек, включая двух женщин.Между тем, стало известно, что боевики не оставляют попыток расширить территорию контроля в сирийской провинции Дамаск. Ввиду усложнившейся обстановки командование САА приняло решение начать полномасштабную военную операцию, названную «Большой рассвет».Сейчас идёт уже второй этап контртеррористической войсковой операции, в ходе которого удалось освободить от террористов одной из группировок, не соблюдающей режим прекращения огня, 12 населённых пунктов. После этого наступление сирийской армии было приостановлено для, как сообщает командование, укрепления занятых позиций.