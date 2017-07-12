19:14 12 июля

Черноморский флот поднят по тревоге

На территории Крымского полуострова и в Черном море стартовала проверка уровня боеготовности сил Черноморского флота. По тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения. Мероприятия пройдут на наземных и морских полигонах и продлятся несколько дней.

В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки
— рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Черноморский флот поднят по тревоге



В ходе проверки боеготовности командование округа оценит работу штабов в вопросе организации управления силами, а также способность боевых частей и соединений к выполнению задач.

Ранее, в марте 2017 года, в Крыму прошли масштабные учения ВДВ. В маневрах были задействованы 7-я десантно-штурмовая дивизия, а также 56-я и 11-я десантно-штурмовые бригады при поддержке сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Также в марте 2017 года проходила внезапная проверка боеготовности бригады береговой обороны, развернутой в Крыму.

Использованы фотографии: http://qha.com.ua/ru
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Комментарии 22

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  1. RASKAT Сегодня, 17:42
    Черноморский флот поднят по тревоге
    Украинское руководство и адмиралы глотают валидол и пьют валерьянку ведрами laughing laughing laughing
    А если серьезно пусть тренируются, да побольше и по усердней, обстановка в регионе не благоприятная, расслабляться не стоит.
    RASKAT
    1. Толстоевский Сегодня, 17:46
      больше, чем в уркаине, адмиралов только в Зимбабве
      Толстоевский
      1. oleg-gr Сегодня, 17:51
        Сухогрузы с памперсами великоУкрами уже заказаны? Флагман "гетман Сагайдачный" срочно отремонтирован и вышел в поход на его сопровождение? Москитный флот грузит адмиралов и вывозит в потаенные бункеры.
        oleg-gr
      2. 210окв Сегодня, 18:00
        Не унижайте ВМС Зимбабве..
        Цитата: Толстоевский
        больше, чем в уркаине, адмиралов только в Зимбабве
        210окв
    2. VadimSt Сегодня, 17:54
      ..... ? Радуются! Смогли "завести" Россию своими совместными с "памперсами" учениями "Си-Бриз-2017".
      VadimSt
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:59
        Цитата: VadimSt
        Смогли "завести" Россию своими совместными с "памперсами" учениями "Си-Бриз-2017".

        Это точно разозлили Россию! А самое обидное, если бы у украины был бы флот (хоть пару кораблей _) , а то одни американские надувные лодки ..Эти "моряки" учились на натовских кораблях палубы драили наверно и якоря точили напильником..)))) Позор!
        ОТДЕЛ
        1. МПК105 Сегодня, 18:04
          Ты моряков в кавычки не бери.Моряки,они и в Африке-МОРЯКИ.А раз "не в теме"-промолчи лучше тогда,Виталий...Умнее выглядеть будешь...ВСЕХ КАСАЕТСЯ.
          МПК105
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:28
            Ты моряков в кавычки не бери.Моряки,они и в Африке-МОРЯКИ.А раз "не в теме"-промолчи лучше тогда,Виталий...Умнее выглядеть будешь...ВСЕХ КАСАЕТСЯ.


            заметил что Вы уважаете не только наших моряков, но и чувствуете обиду даже за ов или за лягушатников когда тут чехвостят их.

            очень достойное поведение! drinks МОРЯК! hi



            с-т Petrov
            1. МПК105 Сегодня, 18:42
              По-другому в Море-НИКАК hi Это ....Как объяснить то...Морское БРАТСТВО.......и МОЖНО радоваться смертям Моряков????НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!Ну как вам объяснить-то...В Море ВСЕ-БРАТЬЯ....Ну я не знаю,как сухопутным донести.... hi
              МПК105
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:31
            Цитата: МПК105
            Ты моряков в кавычки не бери.Моряки,они и в Африке-МОРЯКИ.А раз "не в теме"-промолчи лучше тогда,Виталий...Умнее выглядеть будешь...ВСЕХ КАСАЕТСЯ.

            На украине одни "адмиралы-моряки" остались ! МОРЯКИ там уже давно разбежались по всему миру..Военные в Россию! Так что не надо цепляться negative

            Старый фильм, но все так и получилось и даже еще хуже...
            ОТДЕЛ
        2. Partyzan Сегодня, 18:34
          а то одни американские надувные лодки
          Виталий ты е прав
          Partyzan
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:46
            Цитата: Partyzan
            Виталий ты е прав

            Я забыл , что древние украинцы Черное море вырыли...(старею уже..)))
            ОТДЕЛ
            1. Partyzan Сегодня, 18:51
              что древние украинцы Черное море вырыли..
              и каждый рывший стал адмиралои laughing
              Partyzan
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:56
                Цитата: Partyzan
                что древние украинцы Черное море вырыли..
                и каждый рывший стал адмиралои laughing

                Вот они первые "адмиралы флота Украины"...

                вовремя сообразили в ситуации... laughing wink
                ОТДЕЛ
                1. Partyzan Сегодня, 19:00
                  вовремя сообразили в ситуации..
                  гейропейцы их ждут с распростертыми объятиями laughing
                  Partyzan
  2. МПК105 Сегодня, 17:42
    Никак Керченский мост "Гетьман Сагайдачный" атаковать собрался. laughing А вообще,если серьёзно,пусть их там погоняют по тревогам-ибо застоялись за четверть века...Пусть вспомнят,что это такое-когда тревоги учебные мнадцать раз на дню...Пусть вспомнят,что они-Флот,а не лубочная картинка красивая...
    МПК105
    1. 210окв Сегодня, 18:05
      За последние года три наверстывают упущенное..Пашут как черти.Кораблей бы еще побольше..
      Цитата: МПК105
      Никак Керченский мост "Гетьман Сагайдачный" атаковать собрался. laughing А вообще,если серьёзно,пусть их там погоняют по тревогам-ибо застоялись за четверть века...Пусть вспомнят,что это такое-когда тревоги учебные мнадцать раз на дню...Пусть вспомнят,что они-Флот,а не лубочная картинка красивая...
      210окв
  3. Mavrikiy Сегодня, 17:43
    Ну че, отбомбимся и отстреляемся, на пять.
    Mavrikiy
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:02
      Цитата: Mavrikiy
      Ну че, отбомбимся и отстреляемся, на пять.

      Как всегда ! И желательно , чтобы громко и эффектно было (внешне..) ..А так вообще то, все серьезно очень там..Натовцы , чувствуют себя хозяевами и наглеют с каждым днем.
      ОТДЕЛ
  4. Pinchanin Сегодня, 17:47
    Америкосы на своих корытах хоть памперсов много заготовили? А то ведь изгадят Чёрно море во время своих учений с "салоневмерликами".
    Pinchanin
  5. Ирек Сегодня, 18:01
    Ответка уже готова... Ф
    Ирек
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:30
      смешные они всегда с этим свои прапором носятся как с манной небесной)
      придает паходу уверенности и сил)

      так и тянет затянуть про ще невмерлу

      с-т Petrov
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