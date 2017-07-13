"Что у нас ещё не приватизировано? - Студенческие общежития!.."

Давайте от общежитий откажемся. Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится рабом ситуации — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру.

Не так давно в образовательной среде – среди профессионального педагогического сообщества (речь о сообществах системы среднего и высшего профессионального образования) – стала обсуждаться тема о том, что якобы приватизационный «комбайн» скоро должен добраться до и имущества образовательных учреждений (или, как теперь, правильнее говорить – «организаций»). Сначала многие восприняли это как дурную шутку, прокомментировав слух примерено так: «приватизировать школу/техникум/вуз – значит, расписаться в том, что государством гарантированное образование прекращает своё существования».Откровенно говоря, при знакомстве с темой и комментариями представителей педагогического сообщества, изначально показалось, что это какой-то чёрный фейк, который кто-то притягивает за уши. Однако прошло с момента первого знакомства с заявлениями о приватизации в сфере образования совсем немного времени, как вдруг выяснилось, что информация на самом деле фейком не является, что заставило приподнять брови.Итак, обо всё по порядку.На неделе прошла знаковая во всех смыслах встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с представителями Палаты молодых законодателей при Совфеде.Для справки: Палата молодых законодателей была создана пять лет назад в целях, как заявлено на её официальном сайте , «совершенствования и развития молодёжного парламентаризма в Российской Федерации». Председателем Палаты на сегодняшний день является 30-летний Виктор Конопацкий, экономист по специальности.В ходе встречи с Валентиной Матвиенко представители «молодого парламентаризма» РФ наперебой предлагали спикеру Совфеда свои инициативы, которые, судя по всему, виделись насущными. Так вот... Именно в ходе встречи молодых законотворцев с главой Верхней палаты российского парламента и прозвучала идея о необходимости внедрять приватизационные механизмы в систему, связанную с российским образованием.Так, депутат от Воронежской области Сергей Гончаров предложил создать частные общежития вузов и техников, в отношении которых (общежитий) действовали бы точно такие же законы, какие действуют в отношении частных квартир. На это предложение Валентина Матвиенко отреагировала весьма живо. Причём настолько живо, что опешили и многие из тех, кто только что сам выступал с громкими идеями.По словам Матвиенко, от студенческих общежитий можно и нужно отказаться вовсе. РИА Новости приводит заявление третьего по рангу чиновника Российской Федерации:Постойте-постойте... Это говорит кто? – Человек, который вроде как не в Соединённых Штатах и не в Западной Европе получал образование. – Человек, который был рядовым советским студентом – обучался сначала в Черкасском медицинском училище, а затем перебрался с территории УССР в Ленинград, где поступил и успешно окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт.Жила ли сама молодая девушка Валя в общежитиях, - официальная биография спикера Совфеда умалчивает, но, исходя из заявлений, можно сделать вывод, что советские техникумовские и вузовские общежития молодую девушку Валю чем-то серьёзно обидели... Или же молодая девушка Валя (если она тоже проживала в общежитии учебного заведения) грезила, как бы общежитская комнатка перешла к ней в собственность?..Совершенно непонятен пассаж чиновницы столь высокого ранга о том, что само слово «общежитие» дискредитировало себя за годы советской власти. Выходит, что слово «общежитие» себя дискредитировало, а слово «приватизация» нет?Валентина Ивановна, откровенно говоря, Ваше заявление выглядит очень странно.Хотя бы потому, что через систему студенческих общежитий и в советские годы, и в годы «победившего рынка» прошли миллионы советских/российских граждан, многие из которых получили дипломы, став настоящими профессионалами своего дела. И если говорить о жизни в студенческом общежитии, то, думается, с трудом можно будет найти бывшего студента, задумавшегося в своё время о том, как бы во время обучения свою комнату (или угол в комнате) приватизировать... Вероятно, были и такие, но сколько их... Да и сама студенческая жизнь большинством людей вспоминается не в связи с протекавшим краном на кухне «общаги», а по иным причинам – куда более позитивным и важным для человека.А теперь от «лирики» к инициативе законодателей. А инициатива состоит в том, чтобы фактически продолжить разделение государственной системы образования с государственной системой его обеспечения. Учебники и пособия уже фактически отданы в руки коммерсантам – так, что по одной учебной дисциплине десятки «утверждённых и рекомендованных» учебников и учебных пособий, одни из которых часто противоречат другим, а то и просто копипастят друг друга. Любая проверяющая учебное заведение комиссия интересуется: обеспечен ли вуз/техникум/школа «современной учебной литературой согласно ФГОС». Казалось бы, здраво. Вот только тот факт, что в этом ФГОС иногда проскальзывают учебники, которые на пушечный выстрел к школе нельзя подпускать – контролёров не волнует. Обеспечьте наличие, и всё!Теперь предлагается пропустить через жернова оптимизации и приватизации, а фактически – пустить под нож, - десятилетиями выстраиваемую систему проживания иногородних студентов при учебных заведениях. Ведь приватизация студенческих общежитий в любом случае не сделает их доступнее для студентов, а значит, в дело снова войдут коммерсанты, которые получат возможность извлечения прибыли фактически на основании выполнения государством образовательных услуг. И если кто-то готов сказать, что все тендеры будут прозрачными, вырастет конкуренция, а значит, условия проживания станут лучше, а плата за них ниже, то я позволю себе не поверить. Не поверить по той простой причине, что в считанном числе случаев приватизация госсобственности приводила в нашей стране к снижению цен и тарифов.Наоборот – на три порядка чаще.А ведь студенческие общежития, и вряд ли дело в «дискредитированности» – явно лакомый кусок для коммерсантов. На сегодняшний день по России аккредитованных вузов – около 1430. У этих вузов есть филиалы, и тоже с общежитиями. Плюс общежития техникумом и колледжей. По некоторым оценкам, в России более 15 тысяч студенческих общежитий. Миллионы квадратных метров жилой площади. Миллиардные доходы в карман приватизационных счастливчиков. Это «потенциальный мегарынок», прорваться на который мечтали бы многие – и вряд ли исключительно «чистоплотные» бизнесмены.Другой вопрос, что уже сегодня отдельные ушлые руководители образовательных структур и сами не прочь получать навар с деятельности подконтрольных общежитий, давая возможность размещаться там «массажным салонам» и «кабинетам рефлексотерапии». Так сами же надзорные финансовые органы требуют «повышать процент внебюджетных поступлений». Именно поэтому части общежитий уже и сдаются в коммерцию, и тут не всегда нужно винить непосредственно ректоров и директоров ОУ.Можно себе представить, во что превратятся студенческие общежития, если всё-таки будет проведена та самая приватизация с одновременным расформированием, о которых высказались парламентарии в ходе встречи... Видимо, только в этом случае слово «общежитие» каким-то образом перестанет себя дискредитировать...Конечно же, для "визуализации дискредитированности" можно оперировать, например, такими фото из студенческих общаг:Хотя есть множество и других примеров:В общем, и тут дело не в клозетах...И главный вопрос: так без приватизации тут никак нельзя обойтись?.. И ещё: а казармы военных вузов тоже через приватизационную машину пропускаться будут? Вдруг тоже... того... себя дискредитировали...