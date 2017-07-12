19:15 12 июля

Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса

Сегодня украинские СМИ опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада может рассмотреть в осеннюю сессию, передает ТАСС .

Так, в соответствии с документом, разработанным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и размещенным на сайте "Общественного.ТВ", реинтеграция Донбасса предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко.

Глава государства также "может принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины, иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях", как утверждается в тексте, "для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины



Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса


В документе указывается, что Украина считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией".

Кроме того, законопроект предусматривает "передачу контроля над товарооборотом с неподконтрольными Киеву территориями Вооруженным силам Украины". Все местные органы самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и их решения "признаются незаконными".

Документ также содержит положения о том, что "при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также минского меморандума от 19 сентября того же года и комплекса мер от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования".

Вместе с тем из текста опубликованного законопроекта остается неясным, каким образом Киев намерен выполнять такие пункты минских соглашений, как амнистия, возобновление экономических связей с Донбассом, проведение глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Ни слова в документе нет и о проведении на этих территориях выборов, что также указано в минских соглашениях, согласованных лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) и подписанных участниками контактной группы - Украиной, Россией, ОБСЕ и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.


Использованы фотографии: https://inforesist.org/
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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:41
    Такое ощущение ,что Киеву больше занятся нечем...? Ответ ополченцев и народа России такой только..!

    У меня нет слов просто мужики..
    ОТДЕЛ
    1. Владыка Ситх Сегодня, 18:47
      Вот по поводу принятия закона в Думе о российском гражданстве. Это одна из тех хороших новостей, что я обещал на конец мая. А про заказ в 30 миллионов паспортов, я еще в феврале говорил.
      Владыка Ситх
    2. Partyzan Сегодня, 18:54
      Все местные органы самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и их решения "признаются незаконными".
      ну что? матрасы добились своего? война? и какую озабоченность сейчас выразят? одни вопросы am
      Partyzan
      1. cniza Сегодня, 19:14
        Во первых это только проект , рассматриваться будет в сентябре и что будет пока никто не знает.
        cniza
  2. Чёрный Сегодня, 18:42
    Пусть укровермахт оставит свои влажные мечты. Уж по крайней мере пока в Киеве правит фашистская хунта Донбасс не вернётся
    Чёрный
  3. 210окв Сегодня, 18:42
    Значит вы признаете что находитесь в состоянии войны с Россией?Пора вешаться на осине.
    210окв
    1. тол100в Сегодня, 19:02
      Цитата: 210окв
      Значит вы признаете что находитесь в состоянии войны с Россией?

      Эти трусы во главе с главным ВОРОМ Петтруччо никогда не осмелятся на такое действие, если им это не прикажут из Госдепа!(Трампа можно даже и не упоминать, поскольку он 5-й заместитель 4-го зама!)
      тол100в
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:44
    Михан!Это нагло и нетолерантно!Может заплакать ЛГБТ и застрелиться добробаты. wassat Тогда вой из гейропы будет вечным! hi
    ВЕРЕСК
  5. kefan Сегодня, 18:45
    Пусть они свой законопроект засунут себе в одно место.
    kefan
  6. Tusv Сегодня, 18:46
    Фига се реинтеграция. Не ну это в топку. Хде нормальные : "Домбасс сдавайтесь, вас ждут зарплата и пенсии" - а тут Домбасс вам пулеметчик Бандера прокрутит пару новых дисков ибо вы незаконны
    Tusv
  7. 3officer Сегодня, 18:47
    Эта писулька косвенно признает, что Украина в одностороннем порядке вышла из "минского" формата плюс какая то очередная ересь про агрессию России.Где санкции от самых европейских европейцев против Украины?Минский бред был мертворожденным изначально,а теперь и тем более.
    3officer
    1. Дуплет Сегодня, 19:01
      Цитата: 3officer
      Эта писулька косвенно признает, что Украина в одностороннем порядке вышла из "минского" формата плюс какая то очередная ересь про агрессию России.Где санкции от самых европейских европейцев против Украины?Минский бред был мертворожденным изначально,а теперь и тем более.

      Вот именно, что бред.. От эвропейцев давно пора перестать ждать что то.. Их только права геев волнуют, более ничего, точнее хозяин из америки огорчается, когда гейвропецы волнуются.. А мы мычим.. с Крымом храбрость проявили.. как тот заяц, который от страха на волка напал и в кусты..
      Дуплет
  8. Балу Сегодня, 18:48
    Цитата: kefan
    Пусть они свой законопроект засунут себе в одно место

    Так они его оттуда и достали, теперь размахивают, видимо к зловонным запахам у них толерантность высокая.
    Надо бы ЛДНР тоже опубликовать свой план по реинтеграции временно окупированных бандерлогами территорий ЛДНР what
    Балу
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:09
      Киев будем брать однозначно..! Но по хитрому!

      По психологии "ладонь снизу" это подчинение собеседнику.. hi
      ОТДЕЛ
  9. Masya Masya Сегодня, 19:01
    Глава государства также "может принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины, иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях"

    Masya Masya
  10. Бензорез Сегодня, 19:02
    Значить до осени Владимиру Владимировичу надо бы порешать по возможности ситуёвину с Донбассом.
    "Вместе с тем из текста опубликованного законопроекта остается неясным, каким образом Киев намерен выполнять такие пункты минских соглашений, как амнистия, возобновление экономических связей с Донбассом"
    Никто ничего выполнять в мыслях не имеет. Обьявят военное положение и будет "большой привет".
    Бензорез
  11. Владимир Постников Сегодня, 19:03
    В документе указывается, что Украина считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией".

    Как только этот закон будет принят правительству Российской Федерации надлежит "временно оккупировать Донбасс", во исполнение закона.
    И для жителей Донбасса сразу наступит мир.
    Владимир Постников
  12. samarin1969 Сегодня, 19:09
    Статья 10 это фактически официальное ведение ВСУ боевых действий без объявления войны. Де факто - это война. "Минск" становится фиговым листком. К сожалению внешнюю политику определяют не государственные деятели, а юристы от бизнеса.
    samarin1969
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