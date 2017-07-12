Украинские "историки" заявили, что Днепр (Днепропетровск) основан за два века до Екатерины II

Были найдены торговые пломбы. На печати было написано, из какого города привозили сукно, на котором установлены эти пломбы, и в каком году оно изготовлено. Мы имеем несколько таких пломб. Они дают нам основания утверждать, что с 1524 года на том месте был казацкий городок. Кроме этого, на двух конференциях с участием историков и археологов это было подтверждено.

Украинские историки продолжают пробивать дно. Казалось бы, что после перлов о том, что древние греки говорили на украинской мове, ждать больше нечего. Но на то историки и украинские, чтобы вести псевдоисторическое сочинительство без пауз и перерывов на сон и обед.Информационная служба УНИАН со ссылкой на городской совет переименованного Днепропетровска (теперь на Украине это город Днепр) сообщает, что в городе проведено инструкционно-методическое совещание по теме основания города. На совещании слово получили «эксперты», объявившие, что город основан вовсе не Екатериной II и вовсе не в 1776 году. Украинские сочинители заявили, что город на месте Екатеринослава (название города до 1796 года) якобы был ещё за 200 с лишним лет до того.«Историк» Олег Репан:Прямо так и "написано" на печати: "1524 год"?..Другие псевдоисторики озвучили и название «старинного» города. Якобы это некая Старая Самарь, территория которого располагалась там же, где сейчас расположен посёлок Шевченко.Теперь предлагается официально изменить данные об основании Днепропетровска-Екатеринослава и в сводках по истории города писать, что он появился в 1524 году под названием Старая Самарь.Такого извращения истории не позволили себе большевики, отношение которых к династии Романовых хорошо известно. А нынешние укро-«историки» решили, что для них сделать город на 200-250 лет старше и сменить основателя – плёвое дело.