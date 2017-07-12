19:15 12 июля

Украинские "историки" заявили, что Днепр (Днепропетровск) основан за два века до Екатерины II

Украинские историки продолжают пробивать дно. Казалось бы, что после перлов о том, что древние греки говорили на украинской мове, ждать больше нечего. Но на то историки и украинские, чтобы вести псевдоисторическое сочинительство без пауз и перерывов на сон и обед.

Информационная служба УНИАН со ссылкой на городской совет переименованного Днепропетровска (теперь на Украине это город Днепр) сообщает, что в городе проведено инструкционно-методическое совещание по теме основания города. На совещании слово получили «эксперты», объявившие, что город основан вовсе не Екатериной II и вовсе не в 1776 году. Украинские сочинители заявили, что город на месте Екатеринослава (название города до 1796 года) якобы был ещё за 200 с лишним лет до того.

Украинские "историки" заявили, что Днепр (Днепропетровск) основан за два века до Екатерины II



«Историк» Олег Репан:
Были найдены торговые пломбы. На печати было написано, из какого города привозили сукно, на котором установлены эти пломбы, и в каком году оно изготовлено. Мы имеем несколько таких пломб. Они дают нам основания утверждать, что с 1524 года на том месте был казацкий городок. Кроме этого, на двух конференциях с участием историков и археологов это было подтверждено.


Прямо так и "написано" на печати: "1524 год"?..

Другие псевдоисторики озвучили и название «старинного» города. Якобы это некая Старая Самарь, территория которого располагалась там же, где сейчас расположен посёлок Шевченко.

Теперь предлагается официально изменить данные об основании Днепропетровска-Екатеринослава и в сводках по истории города писать, что он появился в 1524 году под названием Старая Самарь.

Такого извращения истории не позволили себе большевики, отношение которых к династии Романовых хорошо известно. А нынешние укро-«историки» решили, что для них сделать город на 200-250 лет старше и сменить основателя – плёвое дело.

Использованы фотографии: Newauction.ru
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Комментарии 9

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  1. Чёрный Сегодня, 18:58
    Це правда)))как ща помню, там цирк был с дрессированными мамонтами....а попути на рытьё Чёрного моря землекопы останавливлись, дабы передохнуть в обществе местных селянок ( от них пошла самая популярная вна украине профессия - работница трассы).и поесть горилки...
    Чёрный
    1. Partyzan Сегодня, 19:04
      Информационная служба УНИАН со ссылкой на городской совет переименованного Днепропетровска (теперь на Украине это город Днепр) сообщает
      не - то сесация, а где архиволог, шде великоукровский архгволог, шот не не понял, сенсация же laughing
      Partyzan
      1. cniza Сегодня, 19:12
        Это называется полная деградация и мракобесие.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 19:15
          полная деградация и мракобесие.
          а может слабоумие?
          Partyzan
  2. Tusv Сегодня, 19:04
    Казалось бы, что после перлов о том, что древние греки говорили на украинской мове

    НЕ ну я жду, когда феликие копатели черного моря выучат греческую мову. Ну чиста так это же в генах венах
    Tusv
  3. злой партизан Сегодня, 19:06
    Сдаётся мне, что это была не печать, а пробка от бутылки... yes
    злой партизан
  4. Proton Сегодня, 19:07
    Интересно,а 1524, laughing нашей эры?Или правления аменхотепа третьего? laughing а то древность укров как то не укладывается в рамках ,если просто 1524 н э.
    Proton
  5. Deadушка Сегодня, 19:10
    А нынешние укро-«историки» решили, что для них сделать город на 200-250 лет старше

    Странно, что-то по скромничали... почему не 2000 лет? what
    Deadушка
  6. Dym71 Сегодня, 19:14
    Украинские сочинители заявили, что город на месте Екатеринослава (название города до 1796 года) якобы был ещё за 200 с лишним лет до того.

    200 лет как то слабовато по нынешним временам для незалежных "историков" ! Надо к протоукрам двигаться - рытьё Чёрного моря - отвал крымского полуострова - мамонты на погрузке грунта - це цікава думка! wassat
    Dym71
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