Украинские "историки" заявили, что Днепр (Днепропетровск) основан за два века до Екатерины II
Украинские историки продолжают пробивать дно. Казалось бы, что после перлов о том, что древние греки говорили на украинской мове, ждать больше нечего. Но на то историки и украинские, чтобы вести псевдоисторическое сочинительство без пауз и перерывов на сон и обед.
Информационная служба УНИАН со ссылкой на городской совет переименованного Днепропетровска (теперь на Украине это город Днепр) сообщает, что в городе проведено инструкционно-методическое совещание по теме основания города. На совещании слово получили «эксперты», объявившие, что город основан вовсе не Екатериной II и вовсе не в 1776 году. Украинские сочинители заявили, что город на месте Екатеринослава (название города до 1796 года) якобы был ещё за 200 с лишним лет до того.
«Историк» Олег Репан:
Прямо так и "написано" на печати: "1524 год"?..
Другие псевдоисторики озвучили и название «старинного» города. Якобы это некая Старая Самарь, территория которого располагалась там же, где сейчас расположен посёлок Шевченко.
Теперь предлагается официально изменить данные об основании Днепропетровска-Екатеринослава и в сводках по истории города писать, что он появился в 1524 году под названием Старая Самарь.
Такого извращения истории не позволили себе большевики, отношение которых к династии Романовых хорошо известно. А нынешние укро-«историки» решили, что для них сделать город на 200-250 лет старше и сменить основателя – плёвое дело.
Информационная служба УНИАН со ссылкой на городской совет переименованного Днепропетровска (теперь на Украине это город Днепр) сообщает, что в городе проведено инструкционно-методическое совещание по теме основания города. На совещании слово получили «эксперты», объявившие, что город основан вовсе не Екатериной II и вовсе не в 1776 году. Украинские сочинители заявили, что город на месте Екатеринослава (название города до 1796 года) якобы был ещё за 200 с лишним лет до того.
«Историк» Олег Репан:
Были найдены торговые пломбы. На печати было написано, из какого города привозили сукно, на котором установлены эти пломбы, и в каком году оно изготовлено. Мы имеем несколько таких пломб. Они дают нам основания утверждать, что с 1524 года на том месте был казацкий городок. Кроме этого, на двух конференциях с участием историков и археологов это было подтверждено.
Прямо так и "написано" на печати: "1524 год"?..
Другие псевдоисторики озвучили и название «старинного» города. Якобы это некая Старая Самарь, территория которого располагалась там же, где сейчас расположен посёлок Шевченко.
Теперь предлагается официально изменить данные об основании Днепропетровска-Екатеринослава и в сводках по истории города писать, что он появился в 1524 году под названием Старая Самарь.
Такого извращения истории не позволили себе большевики, отношение которых к династии Романовых хорошо известно. А нынешние укро-«историки» решили, что для них сделать город на 200-250 лет старше и сменить основателя – плёвое дело.
Использованы фотографии: Newauction.ru
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