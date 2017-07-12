Военнослужащие ВСУ передали МВД ЛНР список сослуживцев-неонацистов

Там и «правосеки» (члены украинской неофашистской организации «Правый сектор» – прим. ВО), и «свободовцы», и из «Белого молота» были, и просто футбольные фанаты-«отморозки»

В Луганской народной республике продолжает действовать "Горячая линия" МВД ЛНР, куда круглосуточно может позвонить любой житель подконтрольных Киеву территорий и сообщить о преступлениях, совершенных на данной территории. Так, вчера в МВД ЛНР поступил звонок от военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, которые через «горячую линию» передали имена сослуживцев-нацистов, переброшенных «в зону АТО», сообщает портал "Луганск1" со ссылкой на пресс-службу полиции.В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей молодые люди заявили, что часть личного состава бригады была недавно откомандирована в зону так называемой «АТО». Подавляющее большинство отправляемых солдат не желали этой поездки и пытались всячески от неё уклониться. Однако были и добровольцы, практически все – члены украинских националистических организаций либо сочувствующие им.– рассказали заявители.Факт был внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. По предварительным результатам назначенной проверки установлена достоверность полученных данных, а также прибытие в зону так называемой «АТО» следующих военнослужащих 25-й ОВДБр:Богатыр Виталий Викторович (рядовой, стрелок)Бондаренко Юрий Александрович (рядовой, стрелок)Бурлака Иван Александрович (младший сержант, командир отделения)Курченко Денис Сергеевич (рядовой, стрелок)Мазяр Владимир Анатольевич (рядовой, стрелок)Михайлюк Богдан Сергеевич (рядовой, стрелок)Мороз Владислав Викторович (рядовой, стрелок)Мусийко Игорь Андреевич (младший сержант, заместитель командира взвода)Смашный Юрий Николаевич (рядовой, стрелок)Смолиенко Александр Александрович (рядовой, стрелок)Федоров Михаил Александрович (младший сержант, командир отделения)Хуторный Александр Владимирович (рядовой, стрелок)Черевичный Евгений Васильевич (рядовой, стрелок)Черемшенко Евгений Николаевич (рядовой, стрелок)Чиженок Максим Александрович (рядовой, стрелок)В полиции заявили, что проверка продолжается.