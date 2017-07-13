Американские ракетные комплексы: хороши только на словах польского руководства

Напомним, 6 июля Пентагон и польское минобороны подписали соглашение, обсуждение которого началось в апреле 2015 года, о приобретении комплексов ПРО. По условиям контракта за поставку восьми ЗРК «Patriot» Варшава обязалась выплатить Вашингтону 7,5 миллиардов долларов. Глава оборонного ведомства Польши Антоний Мачеревич подчеркнул, что американские ракеты позволят «эффективно противодействовать российским системам «Искандер»». Польский политик отметил, что заокеанская военная помощь поступит в республику не ранее 2022 года.Учитывая ухудшение военно-политической обстановки в Восточной Европе, власти республики решили не ждать пяти лет, на днях подтвердив намерения заключить с Вашингтоном еще один договор, реализация которого будет происходить в более сжатые сроки. Как сообщил господин Мачеревич, американская фирма «Lоckheed Martin» выбрана поставщиком комплектующих для ракетного комплекса «WR-300 Homar». Проект планируется осуществить при активном участии Польши (колесный тягач, пусковая установка и система управления огнем – польские. - Прим. ред.), США со своей стороны предоставят технологии и часть боеголовок. Примечательно, разрабатываемое оружие класса «земля-земля» направлено на осуществление действий наступательного характера.Тактико-технические характеристики «WR-300 Homar» имеют общие черты с системами РСЗО, о чем говорит наличие шести реактивных снарядов GMLRS калибра 227 миллиметров. В то же время установка управляемой баллистической ракеты ATACMS позволяет причислить разработку к семейству оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).К концу 2018 года укомплектовать так называемыми «Омарами» планируется три польских дивизиона – по 18 боевых единиц в каждом. Однако, как сообщают местные СМИ, сроки будут перенесены на 2-3 года.Анализируя ситуацию, новый проект Варшавы, направленный на укрепление военного потенциала, – удовольствие не из дешевых. Несмотря на то, что финансовая составляющая сделки с американской компанией пока не раскрыта, можно предположить, что услуги заокеанских партнеров обойдутся республике в несколько сотен миллионов долларов, не считая ресурсов, которые придется вложить в собственный ВПК. Отметим, несколько лет назад минобороны Финляндии уже пыталось закупить у фирмы «Lоckheed Martin» ракеты дальнего радиуса, но в 2014 году отказалось от этой идеи вследствие высокой цены, составившей порядка двух миллионов долларов за один выстрел.Помимо дороговизны производимой в США военной продукции, остается открытым вопрос ее эффективности и конкурентоспособности в сравнении с разработками российской оборонной промышленности. В частности, для баллистических ракет ATACMS главным недостатком остается возможность их почти 100-процентного перехвата силами ПВО/ПРО. Разбираясь в деталях, американская система управления снарядом имеет два канала наведения на цель – инерциальный (программа полета и координаты поражения задаются заранее) и с помощью спутникового сигнала GPS. Использование GPS-навигации не позволяет снаряду осуществить активное маневрирование, что делает его легкой мишенью для сил и средств ПВО/ПРО.Иными словами, разрабатываемый польско-американский ОТРК устарел, не успев встать на вооружение. Тем не менее, определенные трудности в случае реализации проекта польские дивизионы «Омаров» создадут, как минимум, окажут на российские системы ПВО/ПРО дополнительную нагрузку.Как бы то ни было, для осуществления ракетной программы Варшаве все еще необходимо два основных ресурса – деньги и время. Что касается первого, здесь расходы возьмут на себя налогоплательщики и, отчасти, финансовые доноры ЕС и США. Со вторым же у действующего руководства могут возникнуть определенные трудности – парламентские выборы 2019 года не за горами…