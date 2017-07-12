Судзавод «Пелла» спустил на воду рейдовый буксир проекта 04690 для Северного флота

На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду нового рейдового буксира проекта 04690

Сегодня на Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоялся торжественный спуск на воду нового буксира, построенного для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.— сказал он.Основные технические параметры: длина наибольшая – 20,4 м, ширина наибольшая – 8,5 м, осадка – 2,5 м, ледопроходимость – 0,6 м, скорость – 10,5 узлов, символ класса - КМ Ice 3 R3-RSN AUT3 Tug по классификации РС.Палубное оборудование: носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка Fluidmecanica с тяговым усилием 33 кН и удерживающим усилием на тормозе 294 кН; буксирный гак SWL 200 кН с устройством быстрой отдачи.На буксире также установлен кран – манипулятор типа РС 2300MB V1, Palfinger, грузоподъемность 280 кг на вылете стрелы 5 м.Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения производства компании FFS (производительность до 100 м3/ч, 2 водяных монитора, система водяных завес).Дыгало добавил, что после прохождения всех необходимых испытаний буксир будет введен в состав Северного флота. Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.