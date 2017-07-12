22:52 12 июля

Судзавод «Пелла» спустил на воду рейдовый буксир проекта 04690 для Северного флота

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Сегодня на Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоялся торжественный спуск на воду нового буксира, построенного для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду нового рейдового буксира проекта 04690
— сказал он.

Судзавод «Пелла» спустил на воду рейдовый буксир проекта 04690 для Северного флота



Основные технические параметры: длина наибольшая – 20,4 м, ширина наибольшая – 8,5 м, осадка – 2,5 м, ледопроходимость – 0,6 м, скорость – 10,5 узлов, символ класса - КМ Ice 3 R3-RSN AUT3 Tug по классификации РС.
Палубное оборудование: носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка Fluidmecanica с тяговым усилием 33 кН и удерживающим усилием на тормозе 294 кН; буксирный гак SWL 200 кН с устройством быстрой отдачи.

На буксире также установлен кран – манипулятор типа РС 2300MB V1, Palfinger, грузоподъемность 280 кг на вылете стрелы 5 м.

Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения производства компании FFS (производительность до 100 м3/ч, 2 водяных монитора, система водяных завес).

Дыгало добавил, что после прохождения всех необходимых испытаний буксир будет введен в состав Северного флота. Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.

Использованы фотографии: http://portnews.ru/
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Комментарии 14
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Комментарий был удален.
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:51 Новый
      Цитата: МПК105
      Отволакивать на базу воhttps://youtu.be/PvT_r5hJBiQенные корабли?Не получится-они утопнут..Они в бою уже уже потонут....

      Злобный вы и вас смотрю многие поддерживают..А все же Флот России мы свой восстановим! Все начинается с малого и желания ..(еще во времена Петра ..) hi
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      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 20:19 Новый
        Виталий,я не поддерживаю.Но всё же хотелось видеть на этом буксире отечественное оборудование..Как и на остальных кораблях.А то это как насмешка выглядит в этой статье.. hi
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: МПК105
        Отволакивать на базу воhttps://youtu.be/PvT_r5hJBiQенные корабли?Не получится-они утопнут..Они в бою уже уже потонут....

        Злобный вы и вас смотрю многие поддерживают..А все же Флот России мы свой восстановим! Все начинается с малого и желания ..(еще во времена Петра ..) hi
        Ответить
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        210окв
      2. RASKAT Сегодня, 20:31 Новый
        Мелочь но приятная, раньше и такого не строили. good
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        RASKAT
        1. Burbon Сегодня, 21:16 Новый
          Цитата: RASKAT
          раньше и такого не строили.

          всегда такое строили - ВСЕГ-да!
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          Burbon
        2. Tusv Сегодня, 22:35 Новый
          Цитата: RASKAT
          Мелочь но приятная, раньше и такого не строили.

          И как же домой то возвращались. О. Из ит меджик
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          Tusv
  2. BARHAN Сегодня, 19:43 Новый
    Какое плодовитое предприятие,эта Пелла!
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    BARHAN
  3. Veteran Сегодня, 20:20 Новый
    "Пелла" должен сейчас спускать на воду головной МРК 22800 "Каракурт" - "Ураган", а не пудрить мозги рейдовым буксирчиком, собранным сплошь из импортных составляющих.
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    Veteran
    1. Бензорез Сегодня, 21:03 Новый
      Много кто, чего должен. Как только-так сразу (принято говорить в таких случаях). hi Можете сделать лучше, можете сделать быстрее-в чем же дело?! Покажите нам как надо.
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      Бензорез
    2. Burbon Сегодня, 21:23 Новый
      Цитата: Veteran
      "Пелла" должен

      кому?...тебе? ни чего не должен!
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      Burbon
  4. Приговор Сегодня, 20:20 Новый
    Идёт дело потихоньку... good Что-то неслышно нытья секты проклинателей Рогозина... спят что ли?... laughing
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    Приговор
  5. Wasiliy1985 Сегодня, 20:22 Новый
    Раз делаются суда для работы "в базе", стало быть, есть или планируется, с чем работать..
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    Wasiliy1985
    1. faiver Сегодня, 20:46 Новый
      например баржи толкать? laughing
      шучу hi
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      faiver
  6. Бензорез Сегодня, 20:55 Новый
    Когда уж "Пелла" к нам на завод зайдет наконец?! Уже и заявления считай весь личный состав написал о переводе... Всё что-то тянут, выжидают. Толи наша дирекция палки в колеса сует как может... Коллектив жаждет изменений.
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    Бензорез
  7. san4es Сегодня, 21:16 Новый
    ...Буксирам побольше, задачу посерьёзнее soldier

    Sorry...не про "Пеллу"
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    san4es
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