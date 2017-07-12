22:52 12 июля

Два американских самолета P-8 Poseidon впервые прибыли на Украину

Два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon впервые прибыли в Одессу для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017, сообщает пресс-служба генштаба ВС Украины на своей странице в соцсети Facebook

Два американских самолета P-8 Poseidon впервые прибыли на Украину



Одиннадцатого июля в город для участия в учениях прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Это первый визит такой техники не только в Одессу, но и Украину. Во всех предыдущих учениях Sea Breeze принимали участие базовые патрульные P-3 Orion, которые недавно стали снимать с вооружения и заменять "Посейдонами
— говорится в сообщении в Facebook.


Американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. Ранее сообщалось, что со стороны США в Sea Breeze участвуют два оснащенных противоракетной системой Aegis боевых корабля — крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, которые в понедельник прибыли в Одессу; четыре самолета, в том числе патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon; мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций. В общей сложности — около 800 военных моряков и морских пехотинцев ВМС США.

В целом, по данным минобороны Украины, в украино-американских учениях Sea Breeze-2017, стартовавших в понедельник на юге Украины, задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов и более 3 тыс человек личного состава.

Минобороны РФ заявило. что очень внимательно следит за проходящими учениями Sea Breeze-2017

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
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Комментарии 30

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  1. Tusv Сегодня, 19:54
    А это мне совсем не нравится. ПВО у Республик есть
    Tusv
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:21
      Цитата: Tusv
      А это мне совсем не нравится. ПВО у Республик есть

      Это ведь НАТО! Есть, а вот совесть свою уже давно продали ..(ну и страну со всеми..)

      Фу блин , даже горбач с ЕБН так не унижался..
      ОТДЕЛ
      1. Tusv Сегодня, 20:28
        Цитата: ОТДЕЛ
        Фу блин , даже горбач с ЕБН так не унижался..

        Ну с ЕБН это раздельный договор. Единственное его достижение - разружил Вна Украину, а Путин по дешевке выкупил, что не уничтожили
        Tusv
    2. сибиралт Сегодня, 20:56
      М-да. В исторически русском городе самолеты НАТО. Дожились, блин! belay
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 21:13
        Одесса мама , куда мир закатился и в страшном сне бы не приснилось , США база в Одессе , точно знаю это временно.
        cniza
        1. Комментарий был удален.
        2. Tusv Сегодня, 22:23
          Цитата: cniza
          Одесса мама , куда мир

          О Одесса Мама. Вчера думали, что не обманут туриста - не проживут, теперь Турист их обманывает и пописает на памятник Дерибаса
          Tusv
      2. vanek77 Сегодня, 22:05
        Там не только "Посейдоны".
        vanek77
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:55
    Ну что сказать, дело Бжезинского и К продолжается..
    ОТДЕЛ
  3. Prjanik Сегодня, 19:58
    В который раз думаешь.. что ни говори, Крым вовремя вернули домой.
    Prjanik
    1. 210окв Сегодня, 20:22
      А что же сообщение от ВСУ на "оккупантском" языке?
      210окв
    2. kefan Сегодня, 21:23
      Цитата: Prjanik
      В который раз думаешь.. что ни говори, Крым вовремя вернули домой.

      Да, а то бы сейчас в Севастополе была база ВМФ супостатов.
      kefan
  4. Горный стрелок Сегодня, 20:06
    С ужасом думаю о том, что могли бы читать - "В Севастополь прибыли военные корабли США и проводят совместные учения с Украиной..." Уф, привиделось... wassat
    Горный стрелок
    1. Wasiliy1985 Сегодня, 20:18
      Именно! А сейчас совершенно другие новости ожидаются, в стиле: "силами КЧФ РФ (всех его составляющих) в ходе проведения плановых учений отработаны задачи обнаружения, опознавания, предупреждения о нежелательности каких-либо действий в обозначенной акватории, а также выдворения с защищаемой акватории как пассивными, так и активными средствами предупреждения и воздействия."
      Wasiliy1985
  5. винипух Сегодня, 20:10
    Ну вот и всё. Самый большой сосед по СССР теперь принадлежит Америке, Европе. Будет тут и оружие натовское и что угодно. Прошляпили, два близких народа поссорили.
    винипух
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
    2. Tusv Сегодня, 21:40
      Цитата: винипух
      Ну вот и всё. Самый большой сосед по СССР теперь принадлежит Америке, Европе. Будет тут и оружие натовское и что угодно. Прошляпили, два близких народа поссорили.

      Каму каму?. Самый большой сосед у нас США, по острову Ротманова, на втором Китай, на третьем Казахстан, на четвертом Украина. Захватывайте Украину на вилы потом поднимут
      Tusv
  6. НЕКСУС Сегодня, 20:13
    Ну что тут скажешь...
    НЕКСУС
    1. Tusv Сегодня, 20:21
      Цитата: НЕКСУС
      Ну что тут скажешь.

      Ну в аквариуме корм бесплатно если что. Другое дело сухопутная граница am
      Tusv
      1. сибиралт Сегодня, 21:02
        Оно и в свинарнике бесплатно. lol
        сибиралт
  7. Aleksandr_2 Сегодня, 20:18
    все идет к тому,что скоро в бандеррейхе появится натовская база,с пэтриотами и прочей техникой...
    Aleksandr_2
  8. Alex20042004 Сегодня, 20:28
    Ну, а куда деваться то ?!
    Alex20042004
  9. Ferdinant Сегодня, 20:49
    Ожидаемо вполне
    Ferdinant
  10. anjey Сегодня, 20:59
    Одиннадцатого июля в Одессу для участия в учениях прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon.
    Одесская интервенция 2017-ах Одесса жемчужина у моря,ах Одесса ты знала много горя....
    anjey
  11. fzr1000 Сегодня, 21:02
    Мерзкое ощущение вызывает эта новость. Хотя , понятно , что эти полосатые тараканы и там окажутся. Ельцина и Горбачева нужно осудить ,хотя бы посмертно.
    fzr1000
    1. 30 вис Сегодня, 21:25
      Горбачёва можно и живого .Жив же пока Михаил Сергеевич .. нужно поспешать пока жив !
      30 вис
  12. Оверлок Сегодня, 21:26
    медленно, но уверенно Америка осваивает Украину.Скоро под Харьковом будет база НАТО
    Оверлок
  13. Ferdinant Сегодня, 21:34
    Еще и конвертопланы прилетели,в местных новостях пишут
    Ferdinant
  14. Fei_Wong Сегодня, 21:39
    В целом, по данным минобороны Украины, в украино-американских учениях Sea Breeze-2017, стартовавших в понедельник на юге Украины, задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов и более 3 тыс человек личного состава.

    Катер и судно - это вклад в совместные учения со стороны ВМФ Украины, полагаю?
    Fei_Wong
  15. sauvage Сегодня, 22:09
    Вот так вот.... нужно было поддержать Одессу, Харьков когда люди выходили против майдана. Все ждали хитрого плана Путина, но время показало что никакого плана нет, а есть продолжающаяся уступка всего что можно еще уступить, осталась Беларусь с Казахстанском и все Россия-в котле. Западу даже ненужно воевать для этого с Россией все сдадут и так, пока ведут как говориться политику-"лишь бы не было войны".
    sauvage
    1. Ronald Reagan Сегодня, 22:41
      Ни для кого не секрет, что Беларусь с Россией ровно до тех пор, пока последняя проплачивает лояльность.
      Ronald Reagan
  16. rruvim Сегодня, 22:42
    P-8 не очень адекватный "борт". Очень "сырой". Спасибо Трампу, что мы сможем "скачать" его характеристики (излучение, цифра и т.д.). Не надо теперь лететь через Антлантику, когда новая модификация "Ориона" сама прилетела.... fellow
    rruvim
  17. Куница Сегодня, 22:48
    По посейдонят и улетят, пока керосин не слили. Они там базироваться будут? С их радиусом оно им не надо. Из старушки Европы всю Россию облетят и прочешут. Показуха всё это.
    Куница
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