Подводные лодки типа Seal / «G» (США)



Субмарина USS G-1. Фото Library of Congress / hdl.loc.gov



USS G-1 Seal в 1912 г. Фото US Navy



Другое фото 1912 г. US National Archives and Records Administration



Подлодка USS G-2 (Tuna) в море, 1916 г. Фото US Navy



"Тунец" в 1918 году. Фото US Navy



Третья лодка серии, 9 декабря 1915 г. Фото US Navy



USS G-4 вскоре после завершения строительства. 2 октября 1912 г. Фото US National Archives and Records Administration

По материалам сайтов:

http://simonlake.com/

http://pigboats.com/

http://usgennet.org/

http://submarine-history.com/

http://navsource.org/

На протяжении долгих лет американский конструктор Саймон Лейк занимался созданием новых типов подводных лодок различного назначения. Эту технику он намеревался поставлять военно-морским силам США и другим американским заказчикам, но до определенного времени ей не удавалось заинтересовать возможных эксплуатантов. В результате первый контракт на поставку субмарин был заключен с Российской Империей. Флот России приобрел одну готовую лодку типа Protector, а затем заказал еще четыре таких корабля. Лишь после этого американские флотоводцы обратили внимание на разработки С. Лейка.Сотрудничество компании С. Лейка Lake Torpedo Boat Company с официальным Санкт-Петербургом началось в 1904 году. К концу лета представители российского флота и руководство компании провели все необходимые переговоры, заключили контракт, а также, соблюдая строжайшую секретность, переправили подлодку Protector в Россию. Вскоре лодка пошла в состав ВМФ под именем «Осетр». Чуть позже появился заказ на четыре однотипные субмарины. Все агрегаты для них изготавливались в США, после чего отправлялись в Россию для окончательной сборки. Серия из пяти лодок была достроена и передана флоту до конца 1906 года.По результатам подобного сотрудничества российское военное ведомство предложило С. Лейку остаться в стране и возглавить дальнейшее строительство подводных сил. Ему предлагался собственный судостроительный завод, солидный гонорар и регулярные дополнительные выплаты. Тем не менее, по личным причинам американский инженер предпочел уехать из России для работы с другими странами. Вскоре он помог развитию немецкой и австро-венгерской программ строительства подлодок. Уже во время этих работ С. Лейк, после чрезвычайно длительного ожидания, получил желаемое предложение.Из патриотических соображений С. Лейк желал строить подлодки, в первую очередь, для своей страны. Однако ВМС США в течение долгих лет не проявляли интереса к его разработкам. Только в 1907 году американское военное ведомство изменило свое мнение и решило привлечь к текущей программе перевооружения компанию Lake Torpedo Boat. По некоторым данным, причиной такого решения стали обвинения в монополизации отрасли. В начале XX века подавляющее большинство новых подлодок для американского флота строилось компанией Electric Boat, что стало поводом для жесткой критики. Привлечение компании С. Лейка, в свою очередь, позволяло исправить подобную ситуацию и вместе с тем обеспечить дальнейшее обновление парка техники.В 1907-1908 годах военное ведомство и руководство судостроительной компании провели необходимые переговоры, в рамках которых определили основные особенности перспективного проекта. Совместными усилиями были сформированы график работ, планы финансирования и программа обучения подводников. Кроме того, военные сформировали техническое задание, наиболее полно отражавшее их нужды. Интересно, что флот вновь не проявил интереса к характерным особенностям подлодок С. Лейка в виде средств обеспечения работы водолазов.Перспективный проект, изначально разрабатываемый для военно-морских сил и по их требованиям, получил рабочее обозначение Seal («Тюлень»). Такое же имя, по традиции компании-разработчика, в будущем должна была получить и головная лодка. ВМС присвоили проекту собственное обозначение. С учетом имеющейся номенклатуры корабли были отнесены к типу «G».Разработка базовой версии проекта была завершена в начале 1909 года, после чего стартовало строительство головной подлодки. Примечательно, в дальнейшем проект Seal / «G» неоднократно дорабатывался с учетом опыта строительства техники. Как следствие, все новые подлодки имели определенные отличия от предыдущих. Отличия касались как конструкции тех или иных агрегатов, так и технологий производства. При этом все подлодки заказа сохраняли определенные общие черты, и поэтому не разделялись на отдельные серии или подсерии.Забегая вперед, следует отметить, что по мере строительства серийных подлодок возникали трудности организационного характера. Кроме того, в определенный момент сменилось руководство работ, а строительством субмарин занималось несколько предприятий. Изначально проектированием руководил лично Саймон Лейк. Тем не менее, после доработки исходного проекта перед строительством третьей лодки он покинул пост главного конструктора. Четвертый и последний корабль разрабатывался под руководством Чезаре Лауренти. Головная подлодка строилась предприятием Newport News Shipbuilding. Следующие два образца изготовила Lake Torpedo Boat Company. В определенный момент она прекратила работу, из-за чего четвертую субмарину заказали заводу William Cramp & Sons.Несмотря на заметные различия, все подлодки G-серии имели схожую конструкцию и состав агрегатов. Использовалась однокорпусная архитектура с монтажом некоторых устройств на внешней поверхности прочного корпуса. Форма и оснащение этих агрегатов, тем не менее, отличались. Компоновка прочного корпуса была традиционной для подлодок того времени. Нижняя часть внутреннего пространства отдавалась под аккумуляторы и балластные цистерны, а прочие объемы занимали обитаемые отсеки с вооружением, силовой установкой и т.д.Появление подлодок проекта Seal совпало со временем освоения новых технологий в области силовых установок. Как следствие, они стали последними американскими субмаринами с бензиново-электрическими устройствами. Кроме того, одна из лодок этого проекта вошла в список первых подлодок, оснащенных дизель-электрической силовой установкой. Бензиновые двигатели сравнительно большой мощности, сопряженные с генераторами, устанавливались на всех подлодках серии, за исключением третьей. На ней использовались дизельные двигатели сопоставимой мощности. Первая лодка несла два электродвигателя, связанные с двумя гребными винтами. Впоследствии использовались установки на основе четырех бензиновых моторов.Вооружение подлодок различалось. Так, головная несла сразу шесть торпедных аппаратов калибра 457 мм. Два поместили в носовом отсеке и закрепили неподвижно. Еще четыре попарно размещались в носовой части надстройки и могли перемещаться в горизонтальной плоскости. В боекомплект включалось до восьми торпед: по одной в носовых и верхних аппаратах, а также две дополнительные в носовом отсеке.Второму кораблю серии предлагалось нести четыре аппарата. Три располагались в носовой части корпуса, причем два из них находились внутри него, а третий поместили снаружи. В корме предусматривался четвертый торпедный аппарат внешнего расположения. В боекомплект входило восемь торпед. Примечательно, что вторая лодка типа «G» стала первой субмариной ВМС США, получившей кормовой торпедный аппарат. Ранее подобное оружие не использовалось.Третья лодка получила шесть аппаратов калибра 457 мм. В носу располагались два внутренних и два внешних устройства. На корме, за пределами прочного корпуса, находилось еще два аппарата. Боекомплект увеличился до 10 торпед. Четвертая подлодка должна была нести по два носовых и кормовых торпедных аппарата внутреннего расположения с одной заряженной и одной запасной торпедой для каждого.В зависимости от подтипа лодки и состава бортовых систем, управлять ею должен был экипаж, состоящий из 24 или 26 человек. Во всех случаях в распоряжении экипажа имелись кубрик с камбузом, размещенные в свободных объемах прочного корпуса. Для попадания внутрь лодки использовался набор люков. Наблюдать за обстановкой и отслеживать цели предлагалось при помощи иллюминаторов рубки и перископа.В связи с многочисленными переработками конструкции лодки серии «G» отличались своими габаритами. Длина этой техники колебалась в пределах от 48 до 49 м, ширина – от 4 до 5,2 м. Осадка в среднем составляла 3,5 м. Наименее крупные представители проекта имели водоизмещение 366 т в надводном положении и 464 т в подводном. Для крупных эти параметры составляли 406 и 525 т соответственно. Ходовые качества всех лодок были на одном уровне. Максимальная скорость на поверхности достигала 14 узлов, под водой – 10 узлов. На экономической скорости 8 узлов лодки могли пройти до 2500 морских миль. В подводном положении аккумуляторов хватало на 70 миль пути при скорости 5 узлов.Головная лодка серии была заложена в феврале 1909 года на заводе Newport News. Строительство заняло два года, и в начале 1911-го субмарина USS Seal была спущена на воду. В ноябре того же года корабль получил новое имя USS G-1, а также бортовой номер SS-19 ½. Наличие дроби было обусловлено необходимостью вписать новую подлодку в существующий список флота с соблюдением всех имеющихся правил наименования. В октябре 1912 года, после прохождения всех необходимых испытаний, USS G-1 была официально принята в боевой состав ВМС.В октябре 1909 года на собственном заводе компании Lake Torpedo Boat состоялась закладка второй подлодки серии – USS Tuna («Тунец»). Ее спустили на воду чуть раньше «Тюленя», однако испытания затянулись до конца 1913 года. К этому времени лодка успела получить новое имя USS G-2 (SS-27).В конце марта 1911 года компания С. Лейка приступила к строительству подлодки USS Turbot («Палтус»), продолжавшемуся до конца 1913-го. В марте 1915 года эту лодку принял заказчик. Еще до окончания строительства лодка была переименована в USS G-3 (SS-31).С июля 1910 по август 1912 года продолжалось строительство четвертой субмарины USS Thrasher («Морская лисица»). В начале 1914-го ее приняли в боевой состав флота под ранее введенным обозначением USS G-4 (SS-26).К середине десятых годов прошлого века все четыре подлодки G-серии были достроены, испытаны и переданы заказчику. Все они были введены в состав флотилии подводных лодок Атлантического флота. Уже к концу испытаний каждой из построенных лодок были определены их положительные и отрицательные черты. Как нередко бывает с новой техникой, одни особенности подлодок получали одобрение, тогда как другие становились поводом для критики. Как следствие, общая оценка проекта была не самой высокой.Несомненным преимуществом новейших лодок посчитали имеющееся вооружение. «Тюлени» несли до шести торпедных аппаратов, в том числе с возможностью наведения при помощи собственных механизмов. С этой точки зрения субмарины «G» превосходили большинство существующих подлодок американского флота. Кроме того, военных полностью устраивали ходовые характеристики и показатели автономности.Три лодки из четырех построенных оснащались бензиновыми двигателями, которые в то время уже рассматривались как устаревающие и не вполне пригодные для применения на подлодках. Кроме того, регулярно возникали проблемы, обусловленные архитектурой силовой установки. Экипажи с большим трудом могли синхронизировать работу двигателей, а их жесткое закрепление приводило к распространению вибраций по всему корпусу.Серьезной проблемой, затруднявшей эксплуатацию техники, стали отличия лодок одной серии. Несмотря на всю унификацию, четыре корабля нуждались в разных запчастях и различающемся обслуживании. Более того, из-за специфики подлодки USS G-3 им даже требовалось разное топливо. Все это негативным образом сказывалось на совместной эксплуатации субмарин и в некоторой мере сокращало их потенциал.Несмотря на все проблемы, подлодки оставались в строю и достаточно активно эксплуатировались. ВМС США регулярно проводили разнообразные учения с привлечением надводных и подводных сил, и подлодки G-серии постоянно принимали участие в них. Нередко решение учебно-боевых задач осложнялось наличием технических и эксплуатационных проблем. Тем не менее, экипажи справлялись со всеми трудностями.После вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну командование флота приступило к формированию группировки военно-морских сил, которой предстояло отправиться к берегам Европы. Среди прочих вопросов рассматривалась возможность привлечения к такой работе четырех лодок типа Seal. Тем не менее, в силу имеющихся ограничений и наличия иной техники все они так и не отправились на войну. До самого конца конфликта четыре лодки конструкции С. Лейка оставались на своих базах и патрулировали только районы вблизи американского побережья. Естественно, им ни разу не пришлось столкнуться с настоящим противником.Следует отметить, что подлодка USS G-1 гораздо раньше потеряла возможность отправиться на войну. Еще в середине десятилетия ее начали нерегулярно использовать в качестве учебного корабля. Со временем эта роль закрепилась за ней и она фактически была выведена из боевого состава флота. Статус учебной субмарина сохраняла до самого конца эксплуатации. При этом ее несколько раз привлекали к исследовательским и опытным работам, целью которых была проверка того или иного оборудования для перспективных подлодок.В связи с выработкой ресурса и моральным устареванием в 1920 году было принято решение о дальнейшей судьбе первой лодки типа Seal. Ее отправили на один из судостроительных заводов, где был проведен демонтаж всех систем, еще пригодных к использованию. После разукомплектования лодку списали и определили в мишени для тестирования новых глубинных бомб. В мае 1921 года тральщик USS Grebe (AM-43) отбуксировал подлодку на один из флотских полигонов. 21 июня было выполнено восемь экспериментальных сбросов глубинных бомб. Взрывы нанесли подлодке серьезные повреждения, из-за которых она затонула на глубине 27 м. Впоследствии было предпринято несколько попыток поднять останки лодки и отправить их в переплавку, однако все они завершились неудачей.К концу своей службы вторая подлодка серии, USS G-2, тоже была переведена в учебные. В апреле 1919 года ее списали и передали для использования в качестве мишени. 30 июля того же года во время подготовки к испытаниям глубинных бомб лодка внезапно начала набирать воду и погружаться. В это время на ее борту находились шестеро специалистов, следившие за работой систем. Трем из них удалось спастись, остальные погибли вместе с субмариной. Испытания были сорваны. Ввиду плохого состояния корпуса останки корабля на поверхность не поднимались.Эксплуатация подлодки USS G-3 (SS-31) была связана с массой проблем технического характера. Основным источником проблем стала силовая установка нового типа, построенная на основе дизельных двигателей. Тем не менее, от главных проблем со временем избавились, и лодка продолжила полноценную службу. Со временем субмарину тоже перевели в разряд учебных, и она помогала готовить личный состав до начала двадцатых годов. В мае 1921 года в связи с окончательным моральным и физическим устареванием корабль списали. В том же году его разукомплектовали, а корпус отправили на разделку весной 1922-го.С 1917 года подлодка USS G-4 участвовала в исследовательской программе, целью которой было создание гидроакустических средств обнаружения. Чуть позже она стала стендом для испытаний перспективных торпед, разрабатывавшихся для субмарин новых проектов. Параллельно лодка выполняла функции учебной. За несколько лет эксплуатации G-4 накопила массу проблем, требовавших срочного решения. Командование не посчитало необходимым проведение ремонта и восстановление, и в сентябре 1919 года списало лодку. Через несколько месяцев пустой корпус передали на разделку.Подводные лодки серии «G» прослужили менее десятилетия. Малое их число, а также наличие массы серьезных проблем привело к тому, что они не смогли оставить заметного следа в истории американских подводных сил. В то же время, некоторые из подлодок типа Seal фактически стали платформами для отработки новых идей и решений, впоследствии нашедших применение и получивших большое распространение во флоте. Тем не менее, сами субмарины не смогли использовать весь потенциал тех или иных конструктивных решений, впервые примененных на них.В рамках G-серии лодки строились не по единому проекту, и потому имели массу различий. Все это самым серьезным образом затрудняло одновременную эксплуатацию, а также не позволяло вовремя выявлять проблемы и избавляться от них до ввода в строй следующих лодок. Как следствие, подлодки С. Лейка регулярно подвергались критике и, с определенного времени, уже не рассматривались в качестве полноценных боевых кораблей. Вполне естественно, что командование решило отказаться от подобной техники при первом же удобном случае.Следует отметить, что, даже при отсутствии серьезных успехов технического или эксплуатационного характера, программа Seal может считаться важным достижением компании Lake Torpedo Boat Company и ее основателя Саймона Лейка. После многих лет работ и создания нескольких разных проектов ей все-таки удалось заинтересовать главного заказчика в лице американского военного ведомства и получить крупный заказ. Это позволило сохранить компанию, а затем и получить новый контракт на разработку и строительство военных подлодок.