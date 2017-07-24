«Special event» для Рекса Тиллерсона (практически готовый сценарий)

На страницах Военного обозрения мы периодические размещаем материалы из практики «паблик рилейшенз». Ну… потому, что их технологии – это тоже оружие, причем исключительно мощное. Одним из технологических приемов PR является «специальное событие» (special event). Спросите об этом специалистов и вам расскажут, это мероприятие или мероприятия, проводимые компанией (или организацией), чтобы привлечь внимание общественности как к самой этой компании, так и к ее деятельности и производимым продуктам. Спецсобытия должны нарушать рутинный и в целом банальный ход жизни прежде всего в самой этой компании и окружающей ее информационной среде. Ну и, конечно, представлять собой событие для важных для нее целевых групп общественности. Немного заумно звучит, зато исчерпывающе.Допустим, вы продаете компьютеры. Как привлечь к своей фирме особое внимание клиентов, учитывая, что их продают сейчас многие? Проще простого! Устройте в фойе выставку живописных работ ваших сотрудников, причем оповестите всех через СМИ, что это ново, необычно, а уж картины… это просто фантастика. И они и впрямь таковы: красивые рамы, а в них… нечто из деталей компьютеров, наклеенное на холст и раскрашенное. Как, вам, например, вот такая картина – разбитая клавиатура, раздавленные электронные часы, кости от человеческой кисти и все это покрыто слоем золотой краски. Внизу надпись: «Раскопки на Рублевке, ХХХ век». Оригинально, не правда ли?! А еще могут быть картины из веревок или сушеного кошачьего дерьма – ну совершенно уникальные в своем роде.«Всегда говори мягко, а в руках держи большую дубинку!» Кто это сказал?Экскурсия на предприятие – это тоже «спешиал ивент». Особенно, если оно представляет собой алмазный комбинат или золотодобывающую фабрику. Тут, правда, одним только заучиванием текста экскурсии для VIP-персон и стиркой халатов работников не обойтись. О нет, этого мало! Нужно заранее подготовить несколько вагонеток, наполненных опять-таки заранее окатанным «золотом для дураков», то есть пиритом, который неспециалисту трудно отличить от настоящего золота. Мало кто устоит перед соблазном пройти рядом с такой вот вагонеткой и не положить хотя бы маленький «самородок» себе в карман. Ну и пусть! Человек слаб и почему бы не доставить ему удовольствие? А настоящее золото нужно показывать только за стеклом и в тех же самых вагонетках.Интересно, что иногда на таких вот экскурсиях пиарменам приходится проявлять настоящую смекалку и работать на опережение. Что это значит? А вот что: на одной из экскурсий на парфюмерную фабрику гостям демонстрировали новые образцы духов, налитые не во флаконы, а в хрустальные вазочки. И некоторые из них, как бы невзначай, опустили в них свои галстуки. Сопровождавший группу пиармен это заметил, сразу же понял, чем это «пахнет», и отдал своим сотрудникам соответствующий приказ.Когда экскурсия закончилась и гости вышли из секретных помещений, к ним подбежали очаровательные девушки и… заявили, что у них в фирме существует трогательный обычай дарить гостям такого ранга дорогие галстуки. После чего старые были с гостей тут же сняты, да так быстро, что они и глазом моргнуть не успели, а новые – и да, действительно очень дорогие, тут же повязаны! И все это происходило под бдительным прицелом фото и видеокамер и… ну что тут могли поделать любители чужих секретов? Ничего!Обязательно следует учитывать гендерные характеристики участников «ивента». Так, если это стареющие мужчины… ох, уж эти стареющие мужчины, да-а – то их гидами должны стать девушки манекенщицы с ногами из плеч и соответствующей конституцией. А вот если дамы в буклях и с жемчужными бусами либо в брюках и в перетягивающих отсутствующую талию пиджаках, то сюда нужны молодые люди, способные их приятно взволновать. Мелочь, так сказать, а приятно!Организуются «спешил ивенты» и в сфере политической. Вот, например, совсем недавно Россию удостоил своим посещением 69-й государственный секретарь Рекс Тиллерсон и можно (чисто гипотетически, разумеется) для него было бы предложить сценарий такого special event, которое ему, безусловно, запомнилось бы надолго. Конечно, можно сводить гостя на знаменитый русский балет, но было бы гораздо интереснее и занимательнее, если – с его согласия, разумеется, – ему бы предложили поездку за пределы Москвы. На самолете, с традиционным «Горби-завтраком» (макароны с икрой и шампанским), а затем на вертолете в окружении очаровательных русских девушек-красавиц в идеально сшитой военной форме. Причем, я, конечно, не знаю, что там было и чего не было. И что ему там предлагали… Но вот будь я «наверху», то предложил бы обязательно.Интрига же заключается в том, что гостю не надо объяснять куда и зачем его везут. Главное уверить его в абсолютной безопасности. Естественно, что он будет заинтригован. Но градус его удивления поднимется еще больше, когда он окажется… в центре запуска одной из российских баллистических ракет и не только в самом центре – ну что там особо интересного, после фильмов о Джеймсе Бонде всем известно, как они устроены, – а непосредственно рядом с самой ракетой. Так сказать, в «знак особого доверия».Люди, даже если они государственные секретари и умудрены жизненным опытом, всегда люди, и все огромное, страшное и смертоносное производит на них впечатление. И одно дело рассматривать все эти ракетные чудовища на цветных фотографиях в так называемой «Белой книге» («Российская военная мощь») и совсем другое – стоять рядом с одной из них.Затем визит в соседний зал, где на круглом постаменте показана «начинка» боеголовки такой ракеты – сразу несколько конусов ядерных боеголовок. Пояснения дают очаровательные девушки, одетые в ярко-красную униформу: юбка типа «ничего не роняй, а уронишь – не поднимай!», и жакет с глубоким декольте без какого бы то ни было «подниза». Ведь еще знаменитый Вильям Херст («отец» столь же знаменитой «херстовской прессы») назвал, что нужно для самого эффективного информационного воздействия на целевую аудиторию – тема размножения, тема смерти и тема собственной значимости. И тут – достаточно будет господину Рексу оглянуться вокруг себя, как он все это и увидит: секс, смерть и… значимость тех, кто этими чудовищами обладает. То, что и у твоей страны есть что-то подобное, в этот момент ему даже и не вспомнится. Выдержать девушек в ярко-красном может далеко не каждый…А дальше – больше. В следующем зале он видит масштабную карту США с тщательно воспроизведенным на ней рельефом. А затем на большом экране идет рассказ о… том, что температура в кальдере Йеллоустонского заповедника в последнее время растет. Что специалисты прогнозируют наличие в его глубине огромного очага магмы, которая вполне может вырваться оттуда наружу. Когда? Этого пока еще никто не знает, но как быть, если кто-нибудь захочет ей помочь?Что если в самый центр кальдеры попадет проникающая боеголовка с ядерным зарядом соответствующей мощности и она достигнет магматического очага? Никакая ПРО перехватить эту боеголовку не сможет, поскольку… ее в этом районе просто нет. Да, можно ПРО установить и там, но во сколько это обойдется? Да и в этом случае 100% гарантии все равно нет. Ведь можно отправить туда и не одну единственную боеголовку, а… много. Ну просто очень много. И что в итоге будет тогда? Какая-то ведь все равно долетит, и тогда супер-мега-извержение кальдеры будет уж точно гарантировано. Сами американские эксперты считают – и пишут об этом, – что пеплом толщиной от 3 до 10 см в этом случае засыплет около 80% территории США. Но даже и там, где пепла будет мало, жизнь прекратится. Под тяжестью пепла рухнут крыши, водоемы будут отравлены, люди не смогут дышать… А вот на территории России ничего такого нет. Видно, самому Провидению было угодно сделать Америку такой вот уязвимой?И Восточное, и Западное побережья США легко могут быть смыты рукотворными цунами, о чем также хорошо известно всем, кому это надо знать, но напомнить высокому гостю не мешало бы. Неплохо было бы показать при этом отрывки из нескольких американских же фильмов, где все эти ужасы происходят, и так, не слишком акцентируя на этом внимание, заметить, что, собственно, добиться всего этого не так уж и трудно… Но, что мы люди мирные, а бронепоезд на запасном пути сегодня остался только в песнях. И на память сувенир-сюрприз – кусок оболочки металла такого вот проникающего боезаряда. Пусть эксперты поломают голову над его анализом и решают – «настоящий он или же это «золото для дураков».Ну, а журналистам впоследствии вполне достаточно сообщения, что поездка гостившего в России 69-ого государственного секретаря США была интересной и поучительной…