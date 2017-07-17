«У них не было выбора!» Лошадь в боях и походах (часть первая)

«Ты ли дал коню силу и облек шею его гривою?»

(Иов 39-19)

Просто удивительно, какие бездны человеческого невежества открываются сегодня благодаря возможностям системы Интернет. Читаю вот недавно в комментариях, что железный век, оказывается, предшествовал бронзовому (и уж конечно, меднокаменному), что нет до XIX века достоверных исторических данных, и даже уж и не знаю, как люди к таким «выводам» приходят. Или что находки в земле, ну те, что делают археологи… просто закопали, чтобы потом откопать и продать! Другое «открытие» этого стоит: лошадей, оказывается, в Европу завозили из Америки начиная с XVII века, а раньше их в Европе… просто не было.Одно из древнейших изображений всадника на лошади…Золотой гребень из кургана Солоха. IV в. до н. э. Эрмитаж. Массивный гребень весит 294 г, его высота 12.3, а ширина 10.2 см. Девятнадцать длинных четырехгранных зубьев соединены фризом из фигур лежащих львов. Над ним — изумительная скульптурная группа, изображающая трех сражающихся воинов. Они длинноволосы и бородаты, и одеты в характерные скифские одежды — кафтаны, длинные шаровары и обуты в мягкие сапоги. Двое из них поверх кафтанов облачены в панцири, а у конного скифа, по-видимому, царя, — на голове типичный греческий шлем, а на голенях поножи-кнемиды. С большой точностью переданы все предметы вооружения скифов—щиты разной формы и конструкции, гориты-налучья с луками и стрелами, короткие скифские мечи-акинаки в ножнах, копье одного из воинов. Лошадь, изображенная на гребне, невелика по размерам и очевидно, что воин сидит на ней, не пользуясь стременами.В том же Интернете набираю вопрос: «Сколько людей в России нуждаются в срочной психиатрической помощи?» И сразу же находится ответ: «По данным ВОЗ, в мире к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. В России ситуация осложняется увеличением числа невротических расстройств, связанных с алкоголизмом, бедностью и стрессами на работе. Согласно исследований, психическое или невротическое (депрессивное) расстройство наблюдается у каждого третьего россиянина. В России до 40% населения имеют признаки какого-либо нарушения психической деятельности. На долю же лиц, нуждающихся в систематической психиатрической помощи, приходится 3-6% населения, а количество наиболее тяжелых пациентов составляет 0,3-0,6%.» (http://medportal.ru/mednovosti/news/2017/06/15/682psycho/)1. Изображение всадника (около 3000 до н. э.) из Torre de Bredos близ La Coruna (Северная Испания)2. Стрелок из лука на лошади, наскальный рисунок (Тибет), около 1200 до н. э.3. Всадник на лошади, наскальный рисунок (Сахара), около 1000 до н. э.4. Укрощение диких лошадей, наскальный рисунок (Сахара), около 1000 до н. э.5. Всадники на восьминогих лошадях и колесницы, наскальная живопись (Центральная Сахара), около 1000 до н. э.Впрочем, это пришлось к слову. Просто, как показатель того, что с мозговой деятельностью у нас не все и не у всех ладно. Но вот история лошади… Ведь это же действительно по-настоящему интересно, ибо кто, как не лошадь, сделала человека фактическим владыкой планеты? Так что можно даже похвалить подобных людей за… «их веру», поскольку это дает нам возможность рассказать, а как оно было на самом деле. Тем более, роль лошади в истории человечества и впрямь была исключительно велика. Да, кошки сохраняли его зерно и здоровье, не допуская эпидемий, разносчиками которых являлись грызуны. Собаки – охотники и сторожа, даже под танки ложились, доверяя своим хозяевам. Но больше всего сделали для человека именно «борзые кони». Без них человек не смог бы освоить огромные пространства азиатских степей и североамериканских прерий. Без лошади у него не было бы рыцарей, не было бы великих империй, развитие человечества растянулось на многие тысячелетия.Храм Абу-Симбел в Египте. Рельеф с изображением фараона на колеснице.Итак, лошадь и война. Лошадь и человек на войне, скифы и всадники Александра Македонского, гунны Аттилы и рыцари на могучих дистриерах – все они пройдут перед нами в целой серии статей, в которых обо всем этом будет рассказано как можно более подробно.Ну, а начать придется с темы нам не очень свойственной. С палеонтологии - науки, изучающей окаменелые останки древних животных. И если древние артефакты, как некоторые думают, кто-то в землю закапывал ради их древности, то уж кого-кого, а палеонтологов тем более следует в этом подозревать. Ведь их кости и копролиты динозавров еще древнее. Вот только непонятно каким образом и с какой целью все это они осуществляют. Впрочем, если есть «заговор часовщиков», «жидо-масонский заговор» и даже «заговор историков-профессионалов», почему бы не быть и «заговору палеонтологов»? Кругом одни «заговорщики», как интересно, а может быть и страшно жить, не так ли?Ассирийский рельеф из Нимруда, Центральный дворец, ок. 728 г. до н.э. Британский музей.Как бы там ни было, а перекопав многие тонны, да что там тонны – тысячи тонн земли и песка, палеонтологи выяснили, что на Земле достаточно давно обитали не только динозавры, но и предки современных лошадей – 64-38 млн. лет тому назад в лесах Европы жил хиракотериум, а в Северной Америке эогиппус («ранняя лошадь») – животные размером с лису или чуть побольше. Мало они были похожи на современных скакунов, но, тем не менее, это и были их предки.Менялся климат, менялась растительность, и 38–26 млн. лет тому назад появился мезогиппус («средняя лошадь») размером покрупнее. Еще крупнее был меригиппус (27-26 млн. лет тому назад), а затем и плиогиппус (5–2 млн. лет тому назад. Наконец, совсем, можно сказать, недавно, в Северной Америке появился эквус – уже непосредственный предок современных лошадей, размером с современного пони.Бронзовая фигурка лошади из Олимпии, ок. 740 г. до н.э. Лувр.Через так называемую Берингию – существовавший в древности перешеек в районе Берингова пролива, предки лошадей перемещались из Америки в Азию, и наоборот, а вслед за ними шли люди, которые на них охотились. И охотились настолько успешно, что в Северной и Южной Америке в послеледниковое время все предки лошадей исчезли.Александр Македонский на своем Буцефале. Фрагмент мозаики из Помпей.Ну, а первобытные лошади, покинувшие Северную Америку, вскоре распространились по всей Азии, Европе и Африке. Они обитали как в областях с густым травяным покровом и мягкой и плодородной почвой, так и на скалистых горных склонах, в зоне засушливых степей и пустынях. Соответственно этим зонам обитания возникали и разные виды лошадей. Те, что жили среди густой растительности и на влажной почве, обладали мощным корпусом и широкими, сравнительно мягкими копытами. Горные лошади – были небольшими, изящными, имели узкие и твердые копыта. Их масть точно также соответствовала окраске окружающей среды. В лесных районах выживали лошади темной масти, тогда как обитателям пустынь и степей было выгоднее иметь желтую или серую окраску.Александр Македонский на Буцефалe (саркофаг из Сидона).Сведения о том, как выглядел эквус – предок современных лошадей, а также ослов и зебр, естественно, не сохранились. Но мы знаем, как выглядели его потомки – дикие лошади: южнорусская степная лошадь, называвшаяся также степным тарпаном, лесной тарпан и лошадь Пржевальского, известная также как восточная дикая лошадь. Эти виды лошадей еще двести лет назад обитали в Европе и в Азии, но сегодня они практически полностью исчезли. Вот разве что лошадь Пржевальского разводят у нас в зоопарках. Рост в холке у нее до 130 см и вся она покрыта густой желто-серой шерстью. Голова массивная, на шее темная щетка из жесткой гривы и такие же темные ноги. Южнорусский степной тарпан, или просто тарпан, был изящнее, чем лошадь Пржевальского. Эта лошадка имела пепельную масть и черный «ремень» вдоль всей спины. Пони появились на севере Европы, Шетландских островах и в некоторых других местах с экстремальными климатическими условиями типа тундры, где водились так называемые тундровые пони. Вот все эти три вида лошадей, постепенно скрещиваясь между собой уже по воле человека, и стали предками всех известных сегодня конских пород.Скелет эогиппуса. Останки этих древних лошадеобразных находят по всему свету.Но как лошадь стала домашней и где именно это произошло? Герберт Уэллс - автор замечательных научно-фантастических и социальных романов, был одним из первых, кто попытался ответить на этот вопрос в своих «Рассказах каменного века». Нет смысла пересказывать их содержание. Кому интересно – найдет в Интернете и прочитает. Важно подчеркнуть мысль автора: все могло произойти случайно. А потом… потом что-то подобное тому, что описано в рассказе, повторится еще не один раз и закончится одомашниванием лошади, на которых люди стали ездить верхом.Колонна Траяна с изображением римских воинов и их лошадей – уникальный памятник эпохи войн Траяна в Дакии.Свой вариант этого события описала английская писательница Джин М.Ауэл в одной из книг своей серии романов «Дети Земли», которая так и называется – «Долина лошадей». Оказавшись в одиночестве в пещере на краю обитаемого мира, девушка Эйла из племени кроманьонцев приютила маленькую лошадку и вырастила ее. Потом она научилась на ней ездить, а когда у лошадки появился жеребенок, воспитала и его. Потом Эйлу нашел мужчина ее биологического типа и… научил ее многим интересным вещам, а она его научила ездить верхом на лошади.«Путь через равнину» - рассказывает о долгом пути Эйлы и ее возлюбленного Джандалара к его племени. Вообще книги этой серии довольно забавны. И копьеметалку-то Эйла придумала, и лошадей приручила раньше всех. Но в целом серия романов «Дети Земли» очень познавательна.Всего в серию входят целых шесть многостраничных романов: «Клан Пещерного медведя», «Долина лошадей», «Охотники на мамонтов», «Очаг мамонта», «Путь через равнину» и «Под защитой камня». По сути, это энциклопедия первобытной истории, поскольку Джин Ауэлл не просто писатель, но еще и ученый, и многое в ее романах просто калька различных монографий. Единственный недостаток романа заключается в явном переизбытке эротических сцен, ну да с этим уж ничего не поделаешь. Хотя с другой стороны, а чем еще людям первобытного времени было заниматься на досуге?Среди христианских святых нет звероголовых «богов», это «привилегия» язычества. Но не бывает правил без исключений. Таковым в пантеоне христианских святых стал святой Христофор. Нет святых с головами коровы, собаки, но есть святой, пожелавший стать конем. Это говорит о многом… Настенная фреска из собора в Свияжске.В любом случае лошадь была одомашнена и – судя по погребениям с конем (это уже «заговор палеонтологов» закончился и начался «заговор археологов»!), произошло это в районе… южнорусских степей! Само же слово «лошадь» восточные славяне заимствовали у тюрков, которое звучало как «алоша». И те, и другие тесно соприкасались друг с другом как раз в данном регионе, так что взаимопроникновение культур место, конечно же, имело. А вот слова «конь», «кобыла», «жеребец» принято считать словами чисто славянского происхождения, своими корнями восходящими к древнему индоевропейскому праязыку.Среди воинов терракотовой армии в гробнице императора Цинь Ши Хуанди была и такая вот колесница, запряженная четверкой лошадей.В итальянском языке конь – каваль, отсюда кавалер, кавалерия; в испанском – кабаль, поэтому – кабальеро, во французском – шеваль, отсюда шевалье, то есть всадник, кавалерист. Поэтому, когда кардинал Ришелье в «Трех мушкетерах» А.Дюма обращается к Д’Артаньяну: «Шевалье Д’Артаньян!», дословный перевод должен был бы звучать так: «Всадник Д’Артаньян!» А вот на арабском лошадь называется «фарь», соответственно искусство верховой езды получило название «фурусийя», а вот своих рыцарей они тоже называли «фарис», то есть всадники!Очень рано познакомились с лошадьми и арабы. На этой иллюстрация из «Всеобщей истории» Джами аль-Тавариха, 1305 – 1314 гг. пророк Мухаммед увещевает свою семью перед битвой при Бадре и все они на конях. (Коллекции Халили, Тебриз, Иран)