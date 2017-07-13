22 июня 1941 года. Чья вина в «мирно спящих аэродромах»?

Источники:

Русский архив: Великая Отечественная:Приказы народного комиссара обороны СССР, том 13.

А. Драбкин. Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар 1941-1942.

А. Драбкин, А. Исаев. 22 июня: черный день календаря.

Все ссылки на цитируемые документы даны по классификации ЦАМО РФ

Здесь не зря стоит вопросительный знак. В общем-то принято считать верной историческую линию, которая говорит о том, что 22 июня Германия внезапно и вероломно напала на СССР, основная часть советских ВВС была уничтожена на «мирно спящих» аэродромах, а всему виной Сталин, который не верил данным разведки и отсюда знаменитое «не поддаваться на провокации».Однако существуют документы, причем, не секретные, которые несколько заставляют задуматься, а так ли все было на самом деле?Документы эти публиковались неоднократно, первыми это сделали, если я не ошибаюсь, в сборнике «Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР», потом Драбкин и Кривенец.Картина получается весьма интересная. Иногда стоит окунуться в скучноватый мир официальных распоряжений, если итогом становится вздыбленная шевелюра и непреодолимое желание взяться за пулемет.Впрочем, судите сами. И выскажите, естественно, свое мнение, если я где-то не прав. Самому интересно, если честно.Если внимательно изучить документы, подписанные высшими чинами РККА в предвоенные годы, волей-неволей приходишь к выводу, что в ВВС РККА царил, мягко говоря, бардак. С одной стороны, лозунг «молодежь на самолет» привлек в ВВС новые кадры, с другой, и тут, возможно, виноваты именно репрессии 1933-1935 годов, толковой организации и воспитания не было.Далее, естественно, рекомендации и указания на 12 пунктов. Это «Постановление Главного Военного Совета РККА об аварийности в частях ВВС РККАФ», июнь 1938 года. (т. 4, оп. 15, д. 18, л. 4—7. Типогр. экз).Помогло? Смотрим следующий документ, год спустя.«Приказ о мерах по предотвращению аварийности в частях ВВС РККА № 070 от 4 июня 1939 г.»(Ф. 4, оп. 15, д. 18, л. 4—7. Типогр. экз.)Что тут можно добавить? Можно добавить, что комиссии, проводившие расследования гибели вышеперечисленных Героев Советского Союза, пришли к однозначному результату: гибель всех пятерых была вызвана нарушениями со стороны погибших. Соответственно, никаких репрессий не последовало. Поликарпову историю с И-180, правда, припомнили несколько позже.Кстати, о репрессиях… Не знаю, сколько человек было посажено или расстреляно в 1938-39 годах в связи с откровенным беспределом, царившим в ВВС, но год спустя появился следующий документ:Ф. 4, оп. 11, д. 86, л. 198 — 199. Подлинник.Да, п.7 косвенно говорит о том, что потери в ВВС были, и репрессии тому явились одной из причин. Я специально выделил то, что относилось к командному составу, который не был должным образом подготовлен.Однако, пункт 1 к репрессиям не пришивается ну никак. Если мы говорим о тотальных репрессиях, о страхе, в котором НКВД держало всех и вся, то пьянки как понять? Причем, это не документ от начальника округа или командира дивизии, нет. Это приказ Наркома обороны. То есть, пьянство и прочие нарушения были известны на самом верху, и, очевидно, приняли такой размах, что с этим пришлось бороться наркому.Кстати, знаменитый приказ Тимошенко, за который на него так обиделись летчики, выпустивший из училищ сержантов, а не лейтенантов, стоит разобрать отдельно. Это очень любопытный документ. И весьма логичный в тех условиях.В целом же, общую обстановку в ВВС РККА нельзя было назвать удовлетворительной по многим показателям. И сложно сегодня сказать, кто был тому виной. Но то, что некая распущенность и действия в стиле «что хочу, то и делаю», имели место быть. С самого низа и до определенных верхов. А на верху зачастую командиры просто не могли совладать с вольницей, царившей в частях.Здесь не надо искать доказательств, достаточно просто изучить причины гибели упомянутых выше Героев Советского Союза.Сложный вопрос только с Чкаловым. Летчик-испытатель от бога, любимец Сталина и всей страны. И довольно сырой истребитель И-180. Но почему, несмотря на личный запрет «хозяина», Чкалов не просто поднимает эту машину в воздух, но пилотирует ее не в зоне аэродрома, а в стороне? И идет на вынужденную посадку в месте, для этого совершенно не подходящем? Да, Чкалов был король сложных посадок. Но не в этот раз, к сожалению.Это тоже из приказа № 070 от 4 июня 1939 г.Невозможно обнаружить здесь ни вредительства, ни чего-то еще. Более того, в случае с Чкаловым и Губенко имело место нарушение приказа вышестоящего начальства, что только подтверждает сделанные выводы.Что творилось уровнями ниже, можно понять только из сводок аварий и приказов, которые я привел здесь.А между тем, война была не за горами…Личное мнение, не претендующее на истину: огромные потери в первые дни войны, были вызваны не только грамотностью немцев, сумевших изучить все слабые стороны ВВС РККА и воспользоваться ими, но и откровенно недостаточной подготовкой летного состава.Плюс еще и вредное шапкозакидательство. Это самое «да мы всех порвем». На всех уровнях. И здесь я перехожу к другим документам.Ф. 4, оп. 15, д. 27, л. 560 — 563. Типогр. экз.Умный документ? Да, бесспорно. Особенно, когда читаешь воспоминания участников той войны с обеих сторон, о том, как были расстреляны и разбомблены самолеты, «стоявшие как на параде». Да, это было далеко не везде. Не все командиры авиадивизий плюнули на свои должностные обязанности. Поэтому были части, где самолеты рассредоточили и замаскировали. И которые начали воевать в первый день войны, а не стали участниками радостных сводок Геббельса.Обращаю внимание на сроки исполнения: апрель 1941 года. И идем дальше.Ф. 4, оп. 11, д. 82, л. 49 — 58. Подлинник.Ф. 4, оп. 11, д. 62, л. 201 — 203. Подлинник.Жуков в Москве понимал. Тимошенко в Москве понимал. Иначе не бомбардировали своими приказами командиров частей ВВС.Из двух приведенных приказов можно понять, что с зимы 1940 года, когда был отдан первый приказ, никто даже не вздрогнул и не бросился выполнять эти приказы. Примеров достаточно в воспоминаниях летчиков-ветеранов.У того же Покрышкина, служившего далеко не в худшем полку, есть в «Небе войны» слова о том, что где-то 20-21 июня начали закапывать в землю бензохранилища. О маскировке – ни слова.Но раз хоть какое-то шевеление началось, видимо, окрик из Москвы подействовал. Не совсем так, как было бы надо, но хоть как-то.Интересная ситуация: тупой и бездарный Жуков из Москвы орет авиакомдивам о том, чтобы они все-таки замаскировали самолеты, а комдивы… Не знаю, что говорили комдивы, но, если бы они шевелились, 22 июня таких потерь не было бы. Были бы, но не такие фатальные.Вообще о подготовке летного состава тоже хочется сказать пару слов. В противовес тем, кто считает, что наши летчики были просто красавцы, а командиры у них – болотная тина. Ну как Покрышкин и Краев, хрестоматийное такое противостояние.Посмотрим последний документ, а потом уже перейдем к выводам.Ф. 4, оп. 11, д. 63, л. 330 — 336. Подлинник.Обращаю ваше внимание, что все вышеперечисленное относилось к Киевскому и Орловскому особым и Московскому военным округам. Два из трех оказались на острие вражеского удара буквально через месяц.Можно много говорить о том, что Сталин не верил данным разведки и не подготовил армию к войне. Можно сказать, что все эти документы писались маршалами и генералами исключительно для того, чтобы не попасть в ласковые объятия Лаврентия Берии. Можно.Допускаю, что Тимошенко и Жуков писали приказы исходя из этих соображений.Но возникает вопрос: почему те, кому приказы были адресованы, не боялись НКВД и репрессий, и просто плевали на них? Почему были допущены такие дыры в обучении, почему аэродромы не были замаскированы, почему самолеты стояли, как на параде и ждали немцев?Тем более, что многочисленные мемуары ветеранов-летчиков это вполне себе подтверждают.Вывод напрашивается очень некрасивый и непатриотичный. Командование авиадивизий, корпусов и полков фактически не соответствовало своим должностям и было просто неспособно осуществлять подготовку как летного состава, так и аэродромной деятельности.Снова репрессии? Полноте. У царской России фактически не было своих ВВС. Равно как и танковых войск. Все пришлось создавать в 30-х годах. И то, что было создано, как показала практика первых дней войны, было создано не очень качественно. Несмотря на Хасан, Халхин-Гол, Испанию и Финскую кампанию.Категорически не хватало именно командиров среднего и старшего звена. О чем, собственно, говорилось в приказах. От командиров эскадрилий до командиров авиаполков. Грамотных командиров, понимающих, в чем состоят его обязанности.Да, война все расставила на свои места. Ценой огромных потерь была воспитана новая когорта командиров, прошедших горнило первых месяцев войны. И именно эти люди, прошедшие путь от обычного летчика до командира соединения, выбили немцев с неба и обеспечили нашей армии превосходство.Покрышкин, Ворожейкин, Рязанов, Полбин, Каманин, Кравченко, Савицкий, список можно продолжать весьма долго. Этих командиров объединяет одно: именно пройдя путь от простого летчика до командира полка и выше, применив свой опыт и умение организовать дело на должном уровне, они стали творцами воздушной победы.Война дала им то, чего не дало мирное время. Но повторюсь, цена была непомерная.Говоря о тех, кто стоял у руля ВВС РККА, стоит сказать о действительно репрессированных. И вот по какому поводу.Яков Смушкевич.Был арестован органами НКВД СССР по обвинению в участии в военной заговорщической организации, по заданиям которой в числе других арестованных проводил «вражескую работу, направленную на снижение боевой подготовки ВВС Красной Армии и увеличение аварийности в Военно-Воздушных Силах».С 19 ноября 1939 года - начальник ВВС РККА, в августе 1940 года был переведён на должность генерал-инспектора ВВС РККА, а в декабре того же года — помощника начальника Генерального штаба РККА по авиации. Головокружительная карьера для 39-летнего генерала.Павел Рычагов.С июня 1940 года — заместитель начальника ВВС РККА, с июля — 1-й заместитель ГУВВС РККА, с августа 1940 года (в возрасте 29-ти лет) назначен начальником Главного управления ВВС РККА.С февраля по апрель 1941 года — одновременно заместитель народного комиссара обороны СССР по авиации.Не буду вдаваться в подробности того, справедливо или нет эти люди были обвинены в злодеяниях и расстреляны, суд истории их оправдал и реабилитировал. Однако именно их возраст и намекает на то, что с кадрами было не очень…Не было в действительности Люфтваффе такой уж неодолимой силой. Да, в плане подготовки летчиков и тактики применения, они были сильнее. Но наши умели учиться, пусть и на собственных ошибках. И учились.Испокон веков, кстати. От Полтавы до Берлина.Но то, что в трагедии наших ВВС 22 июня 1941 года несомненную роль сыграли наши же командиры, которых просто не должно было быть на этих должностях, равно как и то, что в высшем командовании сидели отнюдь не любители бросать на убой дивизии, сегодня все меньше вызывает сомнение.Как сказал один исторический персонаж, «кадры решают все». Кадры, точнее, их неподготовленность, все и решили.Тем более честь и слава тем, кто выжил, кто научился бить врага не только лично, но и руководя другими.Честь, слава и наша вечная признательность и благодарность.А уроки той войны актуальный и сегодня. Потому что подобное шапкозакидательство и разговоры о том, что «если что – мы весь мир в труху» вполне подобны «будем бить врага малой кровью и на его территории» образца 30-40-х годов прошлого века.Уроков истории забывать не следует.