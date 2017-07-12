22:52 12 июля

Запуск «убийцы авианосцев» попал на видео

В Сети появилось видео запуска крылатой противокорабельной ракеты «Гранит» с борта атомного подводного крейсера «Томск».




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 22:04
    В Сети появилось видео запуска крылатой противокорабельной ракеты «Гранит»
    Так теперь эти запуски и в 3D покажут Старая ракета.Никому не нужная feel laughing
    Наблюдатель2014
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