Запуск «убийцы авианосцев» попал на видео Сегодня, 21:56 В Сети появилось видео запуска крылатой противокорабельной ракеты «Гранит» с борта атомного подводного крейсера «Томск». 1 Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» Истребитель авианосцев – ракетный комплекс «Гранит» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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