Властелин мира, Солдатики - забава или серьезное дело? (часть 2)

В первый части этого материала речь шла о том, что поскольку есть определенные хобби, а значит и люди, которые этими хобби увлекаются, то вполне могут быть и те, кто зарабатывает на этих увлечениях.Перед нами упаковка фигурки из «белого металла» Дэвида Касса (фирма «Лед След»), изображающая майора датской морской пехоты в Индонезии. Почему он начал с нее – не знаю. Наверное, решил начать богатеть на редкостях.Разумеется, есть много способов заработать на хлеб с маслом, но каждый рассказывает о том, что он знает.Позднее «Лед След» выпустил вот эту фигурку британского пулеметчика Первой мировой войны с пулеметом «Льюис» на плече в масштабе 1:12. Очень реалистичную и красивую.Как уже отмечалось, есть фигурки игровые и коллекционные. Впрочем, игровые тоже коллекционируют. Разница лишь в степени условности. В коллекционных стремятся к естественности, вплоть до грязи на штанах и тенях на лице, а вот игровые, в стиле «традишн», напротив, раскрашиваются яркими нитрокрасками и блестят. Есть удивительные масштабы и просто удивительные серии. Например, фигурки «солдатиков» в масштабе 1:6, то есть очень большие. И они одеваются в одежду из ткани! Степень детализации очень высокая. Каждая такая фигурка просто произведение искусства и стоят они очень дорого.Солдат Красной Армии в масштабе 1:6.В свое время, когда выпуск таких фигурок только начинался, а я еще выпускал журнал «Танкомастер», я писал о том, что такие фигурки можно делать даже действующими. Например, мушкетер с мушкетом на подставке-форкете мог производить выстрел за счет простейшей системы электровоспламенения, петровский бомбардир стрелять гранатой из своей ружейной мортирки, а кирасир-пистолетчик (или пират Тийч) палить из пистолета! Подумав, можно было бы заставить делать выстрелы даже лучника или арбалетчика и такие вот «действующие» фигурки стали бы вашим уникальным торговым предложением.Датский сержант 1601 г. Типичный солдат периода 1570-1648 гг. Масштаб 1:6.Но проще, однако, выпускать фигурки более традиционные, все, в том же стиле «традишн», который до сих пор весьма популярен. Их высота 54 мм и они обычно раскрашиваются блестящими красками.Вот, например, такие, как эти, изображающие солдат Гражданской войны в США.Есть разная степень условности даже в стиле «традишн». Эти принадлежат английской фирме «Кинг и кантри». Но кто мешает в этом же стиле выпустить целую коллекцию наших отечественных фигурок эпохи 1812 года? Одних только гусарских полков тогда было 12 штук. Причем униформа их всех, кроме одного, различалась только цветами, но не в деталях. Так что можно выпустить солдатиков 11 полков в одинаковых литьевых формах! То же самое касается и пехоты. За исключением Павловского гренадерского полка униформа всех пехотинцев была одинаковой (ну понятно, что егеря отличались от гренадеров) и различалась лишь цветовой отделкой.А это совсем мирный набор… «Старый Гонконг».Кстати, этот набор отличная подсказка. Почему, собственно, все ваши солдатики должны воевать? Почему не сделать набор «Русские крестьяне 19 века», в котором показать разные региональные типы российских крестьян – мужчин, женщин, детей? Косцов и жнецов, сеятелей и веяльщиков, пастухов, доярку… Купцов и приказчиков, трактирщиков и «половых», грузчиков и мастеровых, курсисток и городовых, и даже… демонстрацию «черной сотни» и революционно настроенных рабочих. Героев романов Достоевского, которого на Западе любят читать, чтобы познать «загадочную русскую душу». К фигуркам – краткий текст. Серия – «Russia the Great: sеance 19th to 20th». Таких фигурок не выпускает никто. Они стали бы опять-таки уникальным торговым предложением, а именно оно обеспечивает товару хорошие продажи. Здесь надо просто вспомнить слова моего любимого киногероя – Главного Коммерции советника Снежной Королевы из одноименного советского кинофильма: «Богатеть нужно на редкостях. Летом лед редкость – и я продаю лед. Зимой редкость цветы…».Французские мушкетеры 17 в. Образцы поз.Сегодня благодаря Интернету совсем нетрудно найти фотографии, рисунки и деталировку для солдатиков самых различных эпох. Так что для того, чтобы ваш «модельный ряд» был обширным, следует взять несколько наиболее популярных тем. Например, пензенская фирма ПТС в 90-ые годы производила фигурки солдатиков 17 века. Кто это был? Воины крепости Пенза! Стрельцы, казаки, ловцы лебединой ловли, пушкари и воротники, а также стрелецкий голова – то есть все те, кто упоминался в «Строельной книге» крепости Пенза на момент ее основания и затем в 1675 году. Вы помните, какое это было время, особенно 1998 год? Не до солдатиков, не так ли? И… в Пензе в свободной продаже мы и не продали ни одного. Продавали прямиком на Запад и… чиновникам, уезжавшим за рубеж, в качестве презентов и сувениров. Продавали иностранцам, приезжавшим к нам в город. Очень хорошо шли фигурки русских конных воинов 13 века в масштабе 1:72. Причем в них была интересная изюминка. Обычно такие фигурки несколько условны из-за наличия щита – мешает он отлить то, что за ним. И копья короткие, потому как длинные из «белого металла» не отольешь – ломаются или выходят непропорционально толстыми.Сержанты с алебардами и протазанами 17 век. Образцы поз.Что придумали? Отливать руку со щитом, откинув ее на сторону, а затем сгибать ее в локте. Виксинт – материал для изготовления литейной формы, такую хитрость позволял и фигурки сразу обрели живость. Ну, а копья делали большой длины отдельно из полистироловых литников от моделей, растягивая их над пламенем свечи. В кулаке правой руки было отверстие, куда и вставляли уже окрашенное копье, да и сама фигурка была окрашена и копье процессу окраски не мешалось. Посадили красить их двух девушек-студенток из местного художественного училища – и им было хорошо, и нам!Очень красивая фигурка, не так ли? «Черный принц» собственной персоной. Очень качественная роспись доспехов и одежды. Но… грубейшая ошибка в самой фигурке. На нем должен был быть надет шлем бацинет, а здесь мы видим турнирный шлем для боя на копьях. Рыцари, сражавшиеся пешими, такие не носили!Разумеется, с «бухты-барахты» браться за такую работу не стоит. Нужно все продумать и подготовиться. Изучить зарубежные журналы, посмотреть каталоги, определить трудозатраты и решить еще очень много других вопросов. Например, придумать хорошую, прочную, красивую и дешевую упаковку.Вот такой английский журнал я получил как раз осенью 1991 года. Просмотрел и подумал: «И за что нас всех так обидела наша советская власть? Почему им там у себя на «загнивающем Западе» все это можно иметь, а нам – нет? Где она, задекларированная с высоких трибун, социальная справедливость?»А это уже обложка российского журнала «М-Хобби» с изображением нашего «пензенского» танка Т-60 и фигурки танкиста в полушубке. Тогда Т-60 выпускала еще не «Звезда», а какая-то другая фирма. Ну, а мы к ней сделали новую башню, траки из «белого металла», выхлопную трубу и прочую «мелочевку», а также фигурку танкиста. Модель оценили и в России, и за рубежом. Так что свою нишу на рынке всегда можно найти.Кстати, вопреки распространенному у нас, но глупому суждению, суждению невежд, реклама «там» отнюдь не стоит так уж дорого. Зачастую она там… вообще ничего не стоит, нужно только знать – как, куда и каким образом ее давать. Но такая информация здесь у нас стоит денег. То есть даже начинающий производитель фигурок солдатиков имеет возможность заявить о себе и в США, и в Англии, и в Японии совершенно бесплатно, ну а дальше, дальше, развивая свой бизнес, можно заняться там и платной рекламой.И опять-таки нужно знать, что именно публикуется «там», и ссылаться на это, поскольку к печатным материалам за рубежом относятся с уважением. Вот опять к выбору темы… Что у нас скоро? Октябрь 2017 года. Сто лет со дня важного события в истории всей нашей цивилизации! «Город Солнца» Томмазо Компанеллы попытались воплотить в действительность и в определенном смысле это удалось. Но… все события имеют и прямое отношение к фигуркам. Взять хотя бы полистироловые наборы фигурок фирмы «Драгон» из Гонконга. В них четыре фигурки, объединенные общей темой. Можно и нам сделать точно так же. Ведь «впереди» у нас Гражданская война! «Белые и красные», «каппелевцы» и чапаевцы, «цветные полки» Белой гвардии, казаки Дутова и казаки Буденного, «китайцы» Троцкого и интервенты на территории России. Ну, и, конечно, махновцы, григорьевцы, «чапанники», «зеленые»… Тачанка батьки Махно с надписью по-русски на декали – спереди «Хрен уйдешь!». Сзади – «Хрен догонишь!» Красота!!!Вот готовые образцы для фигурок в масштабе 1:35 на тему Гражданской войны в России: белый генерал, корниловец – «кто раскрашен, как плакат, то корниловский солдат!», дроздовец. Рис. И.Зейналова.Берем старые номера журнала «Цейхгауз» или книгу британского издательства Оспрей «Гражданская война в России» (белые, красные и интервенты) и делаем по ним «армию КОМУЧа», национальные «армии» Хивы и Бухары, «товарища Сухова» с пулеметом Льюис, Чапаева на коне в бурке, идущих в психическую атаку корниловцев… Сбыт обеспечен, потому как «дорого яичко к Пасхе», а «пасха» вот она, уже совсем скоро!Гвардейские гренадеры британской армии.Впрочем, устойчивый сбыт своей продукции можно организовать и несколько иначе. Например, выпускать вот по этим открыткам фигурки солдат британской армии. Каждый год в Королевский арсенал в Лидсе и военные музеи Британии приезжают тысячи туристов. Хочется что-нибудь купить на память, да и дети просят. А тут вот вам, да еще и сделано в России. С любовью и очень качественно.Колдстримская гвардияМожно выпускать наборы из двух фигурок. Одна в парадной форме, другая в «сервисной». Разных лет, разных полков, но лучше всего уже раскрашенными в стиле «традишн». Договориться с каким-нибудь замком, вернее, магазином замка в Англии, где этот полк квартировал и все... вы им, они - вам!Королевская конная гвардия.Даже такой «пустячок», как название вашей фирмы, и тот будет иметь значение. Например, у нас была фирма «Провинции России» и название ее мало того, что было говорящим, оно еще и подчеркивало провинциальный уровень производства при его… высоком качестве. Заставляло задуматься. «Ай да русская провинция!» Делают не хуже, чем у нас! Более того, иностранцам, привыкшим к коробкам от «Тамия», очень понравились наши фотоупаковки, выполненные в технике черно-белой графики! Необычно!Королевская военная полиция.Понятно, что, вступив на эту стезю, вам придется запомнить одно важное правило: первый год ты кормишь свой бизнес, второй год ты и бизнес кормите друг друга, и только на третий бизнес начинает кормить тебя. Но терпение, труд, мастерство и некая толика удачи преодолевают все на свете!Продолжение следует...