«Игра мускулами» литовской армии

Милитаризация Балтийского региона продолжается полным ходом. На днях стало известно, что на территории Литовской Республики размещены американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для проходящих с 11 по 22 июля учений Tobruq legacy 2017 в Шяуляе, в которых будут традиционно принимать участие воинские подразделения из стран Североатлантического альянса.Согласно официальным заявлениям, их цель – отработка взаимодействия наземных систем ПВО и совершенствование процедуры управления воздушным пространством. Попутно в министерстве национальной обороны Литвы пояснили, что рассматривают дислоцирование на своей территории воинских контингентов и военной техники союзников по НАТО как важный вклад в обеспечение безопасности страны и сохранение ее суверенитета.Одновременно пройдут национальные учения «Бодрый сокол 2017», посвященные совершенствованию управления подразделениями ВВС. И если в обоснованности попыток литовских властей ассоциировать себя с хищной птицей существуют резонные сомнения, то в «бодрости» проводимых ими мероприятий в области военного строительства сомневаться не приходится. Ранее сейм практически единогласно утвердил структуру вооруженных сил, предусматривающую последовательное увеличение их численности в течение нескольких лет. По замыслу законодателей, к 2023 году общее число военнослужащих и лиц гражданского персонала превысит 26 тысяч человек. Учитывая нынешний уровень в 18,6 тысяч человек, целевой показатель более чем значительный. Справится ли национальная экономика с вытекающими отсюда дополнительными расходами, и одобрят ли такое решение налогоплательщики?Вряд ли власть имущие задавались подобными вопросами. Наверняка и должной финансовой экспертизы этих грандиозных планов проведено не было, так как принятое решение по сути является политическим. Текущая международная обстановка дает местным элитам удобный повод для увеличения оборонного бюджета, ведь стоит же как-то реагировать на существующую в их умах подготовку Кремля к захвату Литвы. Заодно и главный союзник предъявляет претензии – требование США к союзникам по Организации Североатлантического договора самостоятельно платить за собственную безопасность никто не отменял. Зато заседающие в Вильнюсе чиновники могут гордиться, что именно при них Литва вошла в «почетный» клуб «2%», являясь одной из немногих стран НАТО, уровень военных расходов которых соответствует провозглашенным на Варшавском саммите альянса критериям.Что касается эффекта, который указанные нововведения будут иметь внутри страны, то очевидно, что военнообязанные граждане не станут аплодировать повышению числа призывников. Вместе с неясными перспективами социально-экономического развития страны, отягощенной непомерными «тратами на пушки» и требованиями Брюсселя по приему беженцев с Ближнего Востока это не сможет не сказаться на популярности политического курса, проводимого правительством. Никакое убеждение электората в существовании «российской угрозы» ситуации не изменит. Впрочем, литовские граждане уже демонстрируют свое несогласие со сложившейся ситуацией в экономике, что называется, «голосуя ногами» и уезжая на постоянное место жительства в другие страны. Продолжающаяся депопуляция населения – наглядный тому пример. Где же хваленый демократический принцип ответственности государства перед обществом? Видимо, там же, где и обещания лучшей жизни в «единой Европе». То есть жизнь, конечно, улучшим, но не сейчас, а потом, когда от России защитимся.