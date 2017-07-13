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«Игра мускулами» литовской армии

«Игра мускулами» литовской армии


Милитаризация Балтийского региона продолжается полным ходом. На днях стало известно, что на территории Литовской Республики размещены американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для проходящих с 11 по 22 июля учений Tobruq legacy 2017 в Шяуляе, в которых будут традиционно принимать участие воинские подразделения из стран Североатлантического альянса.

Согласно официальным заявлениям, их цель – отработка взаимодействия наземных систем ПВО и совершенствование процедуры управления воздушным пространством. Попутно в министерстве национальной обороны Литвы пояснили, что рассматривают дислоцирование на своей территории воинских контингентов и военной техники союзников по НАТО как важный вклад в обеспечение безопасности страны и сохранение ее суверенитета.


Одновременно пройдут национальные учения «Бодрый сокол 2017», посвященные совершенствованию управления подразделениями ВВС. И если в обоснованности попыток литовских властей ассоциировать себя с хищной птицей существуют резонные сомнения, то в «бодрости» проводимых ими мероприятий в области военного строительства сомневаться не приходится. Ранее сейм практически единогласно утвердил структуру вооруженных сил, предусматривающую последовательное увеличение их численности в течение нескольких лет. По замыслу законодателей, к 2023 году общее число военнослужащих и лиц гражданского персонала превысит 26 тысяч человек. Учитывая нынешний уровень в 18,6 тысяч человек, целевой показатель более чем значительный. Справится ли национальная экономика с вытекающими отсюда дополнительными расходами, и одобрят ли такое решение налогоплательщики?

Вряд ли власть имущие задавались подобными вопросами. Наверняка и должной финансовой экспертизы этих грандиозных планов проведено не было, так как принятое решение по сути является политическим. Текущая международная обстановка дает местным элитам удобный повод для увеличения оборонного бюджета, ведь стоит же как-то реагировать на существующую в их умах подготовку Кремля к захвату Литвы. Заодно и главный союзник предъявляет претензии – требование США к союзникам по Организации Североатлантического договора самостоятельно платить за собственную безопасность никто не отменял. Зато заседающие в Вильнюсе чиновники могут гордиться, что именно при них Литва вошла в «почетный» клуб «2%», являясь одной из немногих стран НАТО, уровень военных расходов которых соответствует провозглашенным на Варшавском саммите альянса критериям.

Что касается эффекта, который указанные нововведения будут иметь внутри страны, то очевидно, что военнообязанные граждане не станут аплодировать повышению числа призывников. Вместе с неясными перспективами социально-экономического развития страны, отягощенной непомерными «тратами на пушки» и требованиями Брюсселя по приему беженцев с Ближнего Востока это не сможет не сказаться на популярности политического курса, проводимого правительством. Никакое убеждение электората в существовании «российской угрозы» ситуации не изменит. Впрочем, литовские граждане уже демонстрируют свое несогласие со сложившейся ситуацией в экономике, что называется, «голосуя ногами» и уезжая на постоянное место жительства в другие страны. Продолжающаяся депопуляция населения – наглядный тому пример. Где же хваленый демократический принцип ответственности государства перед обществом? Видимо, там же, где и обещания лучшей жизни в «единой Европе». То есть жизнь, конечно, улучшим, но не сейчас, а потом, когда от России защитимся.
Автор: Аркадий Нойман


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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 05:41
    Да пусть они там хоть чем займутся.Промышленность похерена,люди уезжают.Пусть хоть в "войнушку"поиграют,потешат своё эго.
    210окв
  2. Spartanez300 Сегодня, 05:43
    Что бы Прибалтика подавилась НАТО и надеюсь в скором будущем подавится .
    Spartanez300
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:16
      Цитата: Spartanez300
      Прибалтика подавилась НАТО

      И бодрый сокол превратился в облезлую курицу !
      Uncle Lee
  3. изя топ Сегодня, 06:20
    Никакое убеждение электората в существовании «российской угрозы» ситуации не изменит.
    а зря feel
    изя топ
  4. Владимирец Сегодня, 06:27
    А тем временем. smile
    "По просьбе лесничества международные учения, которые проводились в одном из литовских лесов, были частично отложены на несколько часов, солдат попросили не стрелять и не устраивать засады.
    ВИЛЬНЮС, 11 июл — Sputnik. Коммерческая охота генерального начальника лесничества Римантаса Прусайтиса, его сына и влиятельного бизнесмена Витаутаса Чепониса в лесу района Вилкавишкис повлияла на ход учений НАТО "Удар сабли" (Saber Strike) в так называемом Сувалкском коридоре, сообщают литовские СМИ.
    Инцидент произошел 16 июня в лесу Мариямпольского лесничества в деревне Диелине. Здесь была организована коммерческая охота для генерального начальника лесничества, его сына и предпринимателя. В тот же день в этом лесу было запланировано проведение военных учений "Железный волк", которые являются частью учений "Удар сабли".
    В лесу военные маневры отрабатывала 104-я пехотная рота 1-ого Мариямпольского подразделения Дайнавского военного округа. По рассказам солдат, из-за охоты были частично изменены и ограничены заранее спланированные действия и их время.
    "Мы несколько часов не могли, как это было спланировано, использовать все предусмотренные действия — попасть в часть леса, поскольку там шла охота, также было ограничено движение по лесным дорогам; мы не могли проводить засады, стрелять", — рассказал один из участников учений.
    Оказалось, что ход международных военных учений и время их проведения были скорректированы именно по просьбе представителей Мариямпольского лесничества. Они попросили перенести учения с 18:00 на 23:00 в отдельном участке леса, а также не стрелять и не проводить засад. За два дня до начала учений ротный командир сообщил о таких корректировках координационной группе учений.
    Когда об инциденте узнал руководитель Минобороны Литвы Раймундас Кароблис (в настоящее время он находится в отпуске), то заявил, что "если это правда, то это скандал".
    По словам министра, в таком случае следует согласиться с премьером Саулюсом Сквернялисом в том, что в Литве самыми сильными партиями являются лесничества."
    http://ru.sputniknews.lt/incidents/20170711/34154
    58/ohota-litovskih-biznesmenov-okazalas-vazhnee-n
    atovskih-uchenij.html
    Владимирец
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:31
    Эти квазистраны нужны нато как буфер от нас, заодно идет и накачка региона войсками и техникою
    Изгоняющий либероидов
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