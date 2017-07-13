Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 11. Немецкие тяжёлые бронеавтомобили Sd.Kfz.231 (6-Rad)

Немцы рассматривают подбитый бронеавтомобиль Sd.Kfz.231 (6-Rad) из состава 20-й танковой дивизии, фото: waralbum.ru

Источники информации:

https://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/germany/sd.kfz.231_6rad.htm

http://zonwar.ru/bronetexnika/armored_IIMV/Sd_Kfz_231.html

http://pro-tank.ru/bronetehnika-germany/broneavtomobili/146-mashina231

Материалы из открытых источников

Schwerer Panzerspähwagen 6-Rad — немецкий тяжелый бронеавтомобиль 1930-х годов. В соответствии с принятой в Германии ведомственной системе обозначений военной техники ему был присвоен индекс Sd.Kfz.231 (6-Rad). Бронеавтомобиль был создан в 1930-1932 годах еще по заданию рейхсвера, который нуждался в тяжелом бронеавтомобиле, использовавшем шасси грузового коммерческого автомобиля. Бронеавтомобиль с колесной формулой 6х4 серийно выпускался с 1932 по 1937 год. Его выпуском занимались сразу три известных немецких компании: Daimler-Benz, Büssing-NAG и Magirus. Каждая компания использовала при выпуске шасси собственной разработки, на которое был установлен унифицированный бронекорпус.Всего за время серийного производство было построено 123 тяжелых бронеавтомобиля данного типа, они выпускались в линейном — Sd.Kfz.231 (6-Rad) и радийном вариантах — Sd.Kfz.232 (6-Rad). В середине 1930-х годов Sd.Kfz.231 (6-Rad) был основным тяжелым бронеавтомобилем вермахта. При этом к началу Второй мировой войны ему на смену начали приходить более совершенные четырехосные полноприводные бронеавтомобили Sd.Kfz.231 (8-Rad). Несмотря на это имеющиеся на вооружении Sd.Kfz.232 (6-Rad) приняли участие в первых операциях Второй мировой войны, но к 1942 году в связи с недостаточной проходимостью и устареванием их начали изымать из частей на фронте, продолжив при этом эксплуатацию уже в тыловых районах, где ими вооружались полицейские части.К середине 1930-х годов немецкая армия приняла на вооружение целую линейку различных разведывательных бронеавтомобилей. Подобно всем бронемашинам, рассчитанным на выполнение специальных функций, они получили обозначение «Sonder-kraftfahrzeug» (специальная машина или сокращено Sd. Kfz). Стоит отметить, что в этот временной период номера обозначали не конкретную боевую машину, а целый класс такой техники, поэтому в армии наблюдалась некоторая неразбериха. Машины, которые имели друг с другом мало общего, могли носить один и тот же номер с обозначением Sd. Kfz. Наш тяжелый бронеавтомобиль является хорошим примером данной ситуации. Под обозначением Sd. Kfz. 231 в Германии выпускались две совершенно разные боевые машины. Первые тяжелые бронеавтомобили Sd. Kfz. 231 выпускались на базе трехосного шасси, а последующие на базе четырехосного, не было у них ничего общего и в конструкции корпуса. В итоге, чтобы отличать одну бронемашину от другой, в их индексы была добавлена новая информация: шестиколесная версия получила обозначение Sd. Kfz. 231 (6-Rad), а восьмиколесная соответственно Sd. Kfz. 231 (8-Rad).Еще 14 февраля 1930 года в министерстве вооружений Германии прошло совещание, на котором было принято решение о продолжении начатых в 1929 году экспериментов с 1,5-тонными трехосными шасси коммерческих грузовых автомобилей с колесной формулой 6х4. Целью экспериментов было определение пригодности данных автомобилей для создания на их базе бронемашин. Объектом пристального внимания немецких военных были трехосные шасси G-3 компании Daimler-Benz, G-31 компании Büssing-NAG и М-206 компании Magirus. Все шасси были практически идентичными, отличаясь между собой только несущественными техническими деталями. Фактически две последние модели были разработками на базе шасси G-3. Они отличались незначительными доработками, размерами и двигателями собственного производства. В остальном военные считали, что все три шасси будут иметь очень высокую степень унификации, хотя на практике в дальнейшем было установлено, что номенклатура запасных частей к бронемашинам, построенным на разных шасси, не совпадает.В марте 1931 года компания Daimler-Benz представила свой новый вариант шасси G-3, первоначально носивший название G-4, а с мая 1931 года — G-За. Конструкторы устранили ранее выявленные недостатки, помимо этого новое шасси отличалось усиленной подвеской, а коробка передач получила реверс, который позволял бронеавтомобилю двигаться задним ходом на тех же передачах, что и при движении вперед.В 1933 году был полностью готов и образец бронемашины компании Büssing-NAG, а компания Magirus подключилась к конкурсу с опозданием, представив свою модель на шасси М-206р лишь в 1934 году. Шасси обоих прототипов получили дополнительный пост управления, который позволял им двигаться задним ходом, не поворачивая бронеавтомобиль. Помимо этого, они имели по две приборных панели, тогда как у прототипа компании Daimler-Benz приборная панель была всего одна, она была установлена спереди. В то же время шасси М-206р выгодно отличалось от своих конкурентов тем, что позволяло бронемашине двигаться с одинаковой скоростью и назад, и вперед, а специальный каток, установленный перед задней осью, облегчал бронеавтомобилю преодоление препятствий.В итоге трехосные бронеавтомобили так и выпускались в трех разных вариантах. Так общий выпуск бронеавтомобилей на шасси типа G-3 оценивается в 36 машин, а наиболее массовой стала модель тяжелого разведывательного бронеавтомобиля, выпускавшегося компанией Magirus AG на предприятии в Киле — 75 машин. Также есть упоминание о том, что некоторое количество бронемашин было собрано компанией Deutsche Edelstahlwerke из Ганновера. Корпуса для бронеавтомобилей изготавливались на двух предприятиях: Deutsche Edelstahlwerke AG (Ганновер-Линден) и Deutschen Werke AG (Киль). В западных источниках содержится информация о том, что в сумме было выпущено 123 трехосных бронеавтомобиля Sd.Kfz.231 (линейный) и Sd.Kfz.232 (радийный).Все бронеавтомобили имели унифицированный полностью закрытый бронекорпус. Он, как и башня, изготавливался при помощи сварки из листов катаной стали толщиной от 8 до 14,5 мм. Бронелисты были установлены под большими углами наклона, что увеличивало их пулестойкость и обеспечивало экипажу бронеавтомобиля надежную защиту от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов. Экипаж бронемашины состоял из четырех человек: командира машины, двух механиков-водителей и наводчика.Компоновку бронеавтомобиля можно было назвать классической. Сразу за моторным отсеком, который располагался в передней части корпуса и был отделен от обитаемого отделения бронеавтомобиля противопожарной перегородкой, находился главный пост управления, здесь было рабочее место механика-водителя. Его сиденье располагалось у левого борта машины. Над головой мехвода находился бронеколпак круглой формы, который поднимался вверх и откидывался назад. С правой стороны от механика-водителя бронемашины мог сидеть радист. Прямо над ним в крыше был расположен большой двустворчатый прямоугольный люк, через который можно было покинуть бронеавтомобиль или наоборот попасть в него. Для наблюдения за местностью использовались две смотровые щели в передней бронеплите, а также по одной, расположенной в правом и левом бортах корпуса. Все они, за исключением смотровой щели радиста, обладали бронекрышками, которые нужно было опустить в боевой обстановке.Задний пост управления бронемашиной находился по центру в кормовой части боевого отделения, он мог использоваться для срочного отхода с позиций, а также в ситуации, когда места для разворота практически шестиметровой боевой машины было явно недостаточно. Управление бронемашиной с заднего рулевого поста становилось возможным, если был включен механизм реверса, который входил в состав трансмиссии. В случае необходимости место механика-водителя кормового поста управления мог занять любой член экипажа бронеавтомобиля. Обзор с заднего поста управления обеспечивали три смотровые щели, две из которых находились по бортам корпуса, а одна — посередине задней стенки кормового поста управления. Как и спереди над позицией мехвода кормового поста имелся свой круглый бронеколпак. Доступ экипажа в машину обеспечивали двустворчатые люки, которые располагались на обоих бортах корпуса разведывательного бронеавтомобиля.Сразу за отделением управления располагалось боевое отделение, на крыше которого была установлена небольшая башня кругового вращения. В правой части лобового листа башни в подвижной бронировке были размещена 20-мм автоматическая пушка KwK 30 L/55 и 7,92-мм пулемет MG 34. В вертикальной плоскости вооружение бронеавтомобиля можно было наводить на цель в секторе от -12 до +20 градусов. Возимый боекомплект состоял из 200 выстрелов к пушке и 1500 патронов к пулемету MG 34. Вращение башни осуществлялось в ручном режиме при помощи механического привода.Попасть в башню и соответственно в сам бронеавтомобиль можно было также через два больших двустворчатых люка, один из которых располагался на крыше, а второй на задней закругленной стенке башни. В каждой створке заднего люка располагались узкие смотровые щели. В лобовой плите башни непосредственно перед местом командира боевой машины располагалась смотровая щель с бронекрышкой. Помимо этого, в бортах башни конструкторами были предусмотрены стрелковые амбразуры, через которые экипаж бронеавтомобиля мог отстреливаться от противника из личного оружия. Стоит отметить, что линейные бронеавтомобили Sd. Kfz. 231 (6-Rad) не имели радиостанций, поэтому связь с другими бронемашинами необходимо было поддерживать при помощи сигнальных флажков.Ходовая часть тяжелого бронеавтомобиля Sd. Kfz. 231 (6-Rad) соответствовала колесной формуле 6x4, она соединялась с бронекорпусом с помощью подвески на полуэллиптических листовых рессорах. Характерной особенностью всех шестиколесных бронеавтомобилей данного типа было достаточно большое расстояние между передними и задними колесами. На бронеавтомобиле были установлены тормоза гидравлического типа.В качестве дополнительного оборудования все бронеавтомобили оснащались комплектом запчастей и инструментов, которые перевозились в специальных ящиках на крыльях боевой машины. Шанцевый инструмент размещался прямо на правом борту корпуса над длинным задним крылом или непосредственно на нем. Внутри бронемашины находились аптечка скорой помощи, огнетушитель, противогазы и другое имущество экипажа.Одной из неприятных особенностей бронеавтомобилей Sd.Kfz.231(6-Rad), помимо невысокой проходимости по пересеченной местности, было отсутствие какого-либо радиооборудования. Поэтому достаточно быстро возникла идея выпуска радийных вариантов бронемашины. Идея оснастить все выпущенные машины радиостанциями, возможно, рассматривалась (по крайней мере, место в корпусе позволяло это сделать), однако в конечном итоге было принято решение о создании отдельной модификации для командиров подразделений, которая в 1935 году получила обозначение schwere Panzerspahwagen (Fu) Sd.Kfz.232. Доработка стандартного линейного бронеавтомобиля до этой версии заключалась в следующем: в боевом отделении размещалась радиостанция Fu.Spr.Ger.«а», а для обеспечения приемлемой дальности связи конструкторами была создана рамочная антенна очень больших размеров. Снизу антенна крепилась к кормовым бронелистам, а сверху непосредственно к башне, на кронштейне со свободным вращением. Благодаря такому решению удалось сохранить не только штатное вооружение бронеавтомобиля, но и круговой сектор обстрела, правда, общая высота бронеавтомобиля с такой антенной вырастала до 2870 мм.Последней модификацией этого тяжелого трехосного бронеавтомобиля стал еще один «командирский» вариант под обозначением schwere Panzerfunkwagen Sd.Kfz.263. При этом радиостанция Fu.Spr.Ger.«а» не заменялась на новую — менялась лишь форма рамочной антенны, а вместо башни на боевую машину ставилась неподвижная рубка с одним пулеметом MG 13 или MG 34. Соответственно, менялся и тип крепления антенны к корпусу и рубке бронемашины. Общая высота бронеавтомобиля вырастала до 2930 мм, а экипаж состоял уже из 5 человек. Всего до 1937 года, когда выпуск трехосных бронеавтомобилей был полностью остановлен, в Германии было собрано 28 боевых машин, которые получили обозначение Panzerfunkwagen (Sd.Kfz.263) 6-Rad.Несмотря на тот факт, что, начиная с 1937 года, вермахт начал получать первые полноприводные бронеавтомобили Sd.Kfz.231 (8-Rad), их трехосные «собратья» продолжали нести службу в войсках. Настоящим боевым испытанием для данных бронеавтомобилей стало вторжение в Польшу, во время этой компании Sd.Kfz 231 (6-Rad) входили в составе 1-й легкой дивизии, а также несли службу в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й танковых дивизиях вермахта. В ходе боев в Польше бронеавтомобили Sd.Kfz 231 (6-Rad) использовались преимущественно для ведения разведки, однако уже тогда стало очевидно, что, обладая очень большими габаритами и тонкой броней, они не смогут на равных противостоять не только легким танкам противника, но даже современным стрелковым системам с бронебойными пулями. В то же время за весь сентябрь 1939 года немцами в Польше было потеряно всего порядка 12 бронеавтомобилей, однако судьба Sd.Kfz.231 (6-Rad) была уже решена.Постепенно эти устаревшие тяжелые бронеавтомобили менялись в войсках на полноприводные Sd.Kfz.231 (8-Rad). В то же время к началу вторжения во Францию в составе вермахта все еще находилось несколько десятков бронемашин Sd.Kfz.231 (6-Rad), которые главным образом были сосредоточены в подразделениях связи. К примеру, к маю 1940 года эти трехосные бронеавтомобили находились в составе 5-го разведывательного батальона 2-й танковой дивизии, а также 37-го разведывательного батальона 7-й танковой дивизии.После завершения боев во Франции большая часть оставшихся Sd.Kfz.231 (6-Rad) использовались лишь в качестве учебных бронеавтомобилей, в то время как «командирские» модификации продолжали нести службу в частях первой линии. К примеру, во второй половине 1941 года несколько трехосных бронемашин все еще имелось в составе 4-й, 6-й и 10-й танковых дивизий. Так как эти бронемашины выполняли специфические функции и почти не вступали в прямые боестолкновения с противником, их карьера в войсках оказалась наиболее продолжительной. К примеру, по меньшей мере, один Sd.Kfz.263 (6-Rad) имелся в составе 92-го батальона связи 6-й танковой дивизии, который в марте 1942 года был расположен под Сычевкой.Достоверных данных о судьбе большинства этих боевых машин нет, однако известно, что до капитуляции Германии ни одна из них не находилась в боеспособном состоянии. Впоследствии все тяжелые бронеавтомобили Sd.Kfz.231/232/263 (6-Rad) были утилизированы.Тактико-технические характеристики Sd.Kfz.231 (6-Rad) производства Magirus:Габаритные размеры: длина корпуса — 5,57 м, ширина — 1,82 м, высота — 2,25 м, клиренс — 240 мм.Боевая масса — до 6,0 тонн.Бронирование — от 5 мм (крыша башни) до 14,5 мм (лоб корпуса).Силовая установка — бензиновый двигатель Magirus S88 жидкостного охлаждения объемом 4,5 литра и мощностью 70 л.с.Запас топлива — 110 л.Максимальная скорость — до 65 км/ч (по шоссе).Запас хода — 250 км (по шоссе).Вооружение — 20-мм автоматическая пушка 2 cm KwK 30 L/55 и 1х7,92-мм пулемет MG 34.Боекомплект — 200 выстрелов к пушке и 1500 патронов к пулемету.Колесная формула — 6х4.Экипаж — 4 человека.