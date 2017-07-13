«Работайте, братья». На годовщину гибели Героя России Магомеда Нурбагандова

», - такие простые, незамысловатые, но – вместе с тем – такие нужные слова. Их смело можно адресовать всем, кто выполняет свой долг – военный или гражданский, на Родине или на ее дальних рубежах. И они звучат особо пронзительно, если вспомнить, в каких условиях были сказаны.10 июля исполнился год со дня гибели Героя России, лейтенанта полиции, 31-летнего Магомеда Нурбагандова, который и сказал эти простые слова, ставшие ныне девизом многих людей.Да и начиналась эта история достаточно просто: 9 июля 2016 года большая компания родственников устроила пикник в лесу, недалеко от обычного дагестанского села Сергокала. Никто не думал о чем-то трагическом или же героическом, никто и предположить не мог, что два человека уже никогда не вернутся домой.К вечеру почти все отдыхающие разошлись по домам. В лесу остались двоюродные братья Магомед и Абдурашид и еще (по разным данным) двое или трое несовершеннолетних мальчишек. К утру 10 июля на них напали бандиты, носители экстремистской идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, организация, запрещенная в РФ). С точки зрения этих боевиков, мирно отдыхающие в лесу люди – по определению «кафиры» («неверные»). Потом выяснилось, что, как минимум, один из этих террористов пытался ранее бежать в Сирию, но был остановлен. Решил продолжить свою преступную деятельность на территории России.После того, как незваные гости начали бить одного из мальчишек, за него вступился Абдурашид. Он и погиб первым. «», - так прокомментировали нападавшие его поведение. По ИГИЛовским традициям, все происходящее они снимали на видео.Уложив заложников лицом вниз, боевики начали обыск в автомашине своих жертв. И нашли удостоверение сотрудника вневедомственной охраны, принадлежавшее Магомеду. Это и предопределило его трагическую судьбу. Магомеда вместе с одним из братьев связали и запихнули в багажник автомобиля – того самого, который обыскивали. Отвезли на некоторое расстояние от лагеря. Там и состоялась расправа.Впоследствии террористы урезали видеозапись своего злодеяния. Они выложили ролик убийства, снабдили его ИГИЛовской символикой и угрозами, что так будет с каждым, но пытались скрыть тот факт, что уТеррористы требовали от Нурбагандова, чтобы тот на камеру призвал своих коллег перестать работать в правоохранительных органах. В ответ на этоСмелость бывает разного рода. И не каждый, даже из тех, кто не кланяется пулям на поле боя, способен сохранить мужество в тех условиях, когда остался один на один со смертью. Если в бою пуля может задеть, а может и не задеть – то ждать пощады от подонков можно только ценой склоненной головы и полного подчинения. Кроме того, неизвестно, как поведут себя бандиты – расстреляют сразу или же решат превратить последние минуты жизни в ад…И далеко не всегда геройский поступок совершается «красиво», «на миру», где, как говорят, «и смерть красна». Бывает, что о подобных подвигах люди даже могут не услышать.Вот и в этом случае об огромном мужестве простого лейтенанта полиции, выходца из небольшого дагестанского села, мог бы никто не узнать. Но благодаря чистой случайности страна увидела, что там, в лесу, молодой полицейский пал не просто как жертва бандитской расправы, а как человек, оставшийся верным своему долгу до конца.Итак, убийцы не включили в свой жестокий ролик слова «Работайте, братья». Но через два месяца, в сентябре 2016 года, в ходе спецоперации в городе Избербаш банду разгромили. У террористов был найден тот самый телефон, на который они снимали свое варварское злодейство. И там, на записи, прозвучали слова «Работайте, братья». Слова, которые были услышаны всей страной.21 сентября 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Магомеда Нурбагандова звездой Героя. Встретившись с его родителями, глава государства сказал: «».Погибший в то же утро Абдурашид был награжден посмертно Орденом Мужества. Чудом удалось уцелеть младшему брату Магомеда, который вместе с ним оказался в лапах бандитов. Боевики отпустили его со словами: «».Однако жители села не испугались. Более того, когда стало известно, при каких именно обстоятельствах погиб Магомед, они вышли на улицу и призвали власти увековечить имя Героя в названиях улицы и школы.Прошел год. На малой родине Магомеда Нурбагандова, в Сергокале, прошли памятные мероприятия в его честь. В честь мужественного полицейского слагают стихи и песни. «Работайте, братья! Работаем, брат!»