06:53 13 июля

Азаров: Хочу домой, но не могу...

Экс-председатель украинского правительства Николай Азаров стал очередным человеком, заявившем о «скором крахе» режима Петра Порошенко. По словам Азарова, это позволило бы опальным политическим деятелям вернуться на Украину. Заявление украинского экс-премьера приводит газета «Известия» :
Всё идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены.


По словам Азарова, он хочет вернуться на Родину, но в данной ситуации это невозможно по причине того, что Украину захлестнул террор, идёт запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией».

Азаров: Хочу домой, но не могу...



Азаров:
Мне хотелось бы вернуться. У меня есть определённые планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развёрнуты. Легально это сделать пока нереально.


Крах режиму Петра Порошенко предрекают с того самого момента, как тот вступил в должность президента Украины после государственного переворота и, по сути, нелегитимных выборов в этой стране. Однако пока все прогнозы на этот счёт не сбылись. Порошенко продолжает находиться (де-юре) у руля Украины, а страна тем временем продолжает погружаться в хаос и радикализм. Тем временем украинские опальные политики, к которым принадлежит Азаров, фактически допустившие антиконституционную смену власти, размахивают кулаками в эфирах российских телеканалов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 06:03
    Вернуться захотел.."Беженец" блин..Власть надо было удерживать сильной рукой,а не сопли на кулак мотать!Вообще всех этих януковичей пора отправить в ЛДНР,пусть думают что с ними делать.
    210окв
    1. vovanpain Сегодня, 06:12
      Цитата: 210окв
      Вообще всех этих януковичей пора отправить в ЛДНР,пусть думают что с ними делать.

      Дмитрий! hi В окопы ЛДНР их надо отправить,не могли в зародыше уничтожить заразу,пускай с оружием теперь грехи замаливают. hi
      vovanpain
      1. 210окв Сегодня, 06:15
        Владимир! hi В окопы этих трутней не загонишь,а вот копать эти окопы под дулом вполне возможно.Даже закономерно.И справедливо.
        Цитата: vovanpain
        Цитата: 210окв
        Вообще всех этих януковичей пора отправить в ЛДНР,пусть думают что с ними делать.

        Дмитрий! hi В окопы ЛДНР их надо отправить,не могли в зародыше уничтожить заразу,пускай с оружием теперь грехи замаливают. hi
        210окв
        1. Svarog51 Сегодня, 06:21
          Доброго утра, коллеги hi Даже окопы копать они не умеют, отродясь тяжелее шариковой ручки в руках ничего не держали, а тут лопату им доверить. good
          Svarog51
          1. Uncle Lee Сегодня, 06:28
            А власти то очень хочется....А когда были при власти , не смогли и не сумели ее удержать !
            Uncle Lee
            1. Svarog51 Сегодня, 06:34
              Всё эти бывшие понимают.
              А власти то очень хочется
              Даже если будут перемены - бывшим власти не получить. Новые претенденты выросли.
              Svarog51
    2. сибиралт Сегодня, 06:20
      Азаров желает вернуться на свою должность, но для этого нужно что делать, а не просто сидеть и мечтать.
      сибиралт
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:19
    Езжай на Донбасс, и с оружием в руках приближай день освобождения укроины от бендеровского ига.
    Изгоняющий либероидов
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:19
    Даже если представить, что завтра Порошенко отстранят от власти кто из "опальных" политиков поспешит домой на Украину? Страна заполнена радикальными националистами и обстановка в ней не изменится даже после ухода Порошенко.
    rotmistr60
  4. Егоза Сегодня, 06:32
    В данном случае меньше всего винила бы Азарова. Янукович еще тот самодур, да и зачем ему было прислушиваться к Азарову, когда у него лучшим другом был Левочкин, который его и предал.
    Егоза
  5. инженерный Сегодня, 06:33
    Мне хотелось бы вернуться. У меня есть определённые планы по возвращению...
    Ну дак горн тебе в зубы, барабан на шею и флаг в руки, вперед и с песней. Что же вы все в России то забыли? В Европу дорога открыта, монет наворовали, на три жизни хватит, опять славы захотелось?
    инженерный
  6. inkass_98 Сегодня, 06:39
    Николаю Яновичу хотелось бы задать всего один вопрос: "А где твоя Родина, сынок?" (С)
    inkass_98
  7. Ken71 Сегодня, 06:42
    А зачем нам эти воры. И чем они у нас зарабатывать на жизнь.
    Ken71
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