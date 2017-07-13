Азаров: Хочу домой, но не могу...
Экс-председатель украинского правительства Николай Азаров стал очередным человеком, заявившем о «скором крахе» режима Петра Порошенко. По словам Азарова, это позволило бы опальным политическим деятелям вернуться на Украину. Заявление украинского экс-премьера приводит газета «Известия» :
По словам Азарова, он хочет вернуться на Родину, но в данной ситуации это невозможно по причине того, что Украину захлестнул террор, идёт запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией».
Азаров:
Крах режиму Петра Порошенко предрекают с того самого момента, как тот вступил в должность президента Украины после государственного переворота и, по сути, нелегитимных выборов в этой стране. Однако пока все прогнозы на этот счёт не сбылись. Порошенко продолжает находиться (де-юре) у руля Украины, а страна тем временем продолжает погружаться в хаос и радикализм. Тем временем украинские опальные политики, к которым принадлежит Азаров, фактически допустившие антиконституционную смену власти, размахивают кулаками в эфирах российских телеканалов.
Всё идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены.
По словам Азарова, он хочет вернуться на Родину, но в данной ситуации это невозможно по причине того, что Украину захлестнул террор, идёт запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией».
Азаров:
Мне хотелось бы вернуться. У меня есть определённые планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развёрнуты. Легально это сделать пока нереально.
Крах режиму Петра Порошенко предрекают с того самого момента, как тот вступил в должность президента Украины после государственного переворота и, по сути, нелегитимных выборов в этой стране. Однако пока все прогнозы на этот счёт не сбылись. Порошенко продолжает находиться (де-юре) у руля Украины, а страна тем временем продолжает погружаться в хаос и радикализм. Тем временем украинские опальные политики, к которым принадлежит Азаров, фактически допустившие антиконституционную смену власти, размахивают кулаками в эфирах российских телеканалов.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov
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