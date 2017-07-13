Азаров: Хочу домой, но не могу...

Всё идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены.

Мне хотелось бы вернуться. У меня есть определённые планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развёрнуты. Легально это сделать пока нереально.