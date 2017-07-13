Трамп: Я хотел бы спросить у Путина, действительно ли он поддерживал меня в ходе выборов

Я был очень жёстким в общении с Путиным.

Мы обсуждали очень важные темы международного характера. Наши отношения могут спасти жизни многих людей. Например, благодаря перемирию.

Посмотрите на мои действия. Цены на нефть снова падают. Мы продаём сжиженный газ в Польшу. Этого не хочет Путин. Мы добавили 56 млрд долларов на военные нужды. И этого не хочет Путин. Так почему он меня должен поддерживать.