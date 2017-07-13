Трамп: Я хотел бы спросить у Путина, действительно ли он поддерживал меня в ходе выборов
Президент США Дональд Трамп решил прокомментировать более чем 2-часовой разговор с Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки». Напомним, что сразу же после встречи Трамп назвал её «грандиозной». Теперь Трамп решил отдать дань антироссийском моде и в интервью информационному агентству Reuters объявил буквально следующее:
Далее Трамп добавил:
Президент США рассказал, что одним из вопросов, который он «хотел бы задать, но не задал» Владимир Путину был вопрос о том, действительно ли российский президент поддерживал его во время выборов.
Далее Трамп, пытаясь развеять западный миф о том, что он «друг Путина», заявил о своих шагах, которые не стыкуются с российскими интересами:
Владимир Путин встречу с Дональдом Трампом и переговоры за закрытыми дверями на данный момент не прокомментировал.
Я был очень жёстким в общении с Путиным.
Далее Трамп добавил:
Мы обсуждали очень важные темы международного характера. Наши отношения могут спасти жизни многих людей. Например, благодаря перемирию.
Президент США рассказал, что одним из вопросов, который он «хотел бы задать, но не задал» Владимир Путину был вопрос о том, действительно ли российский президент поддерживал его во время выборов.
Далее Трамп, пытаясь развеять западный миф о том, что он «друг Путина», заявил о своих шагах, которые не стыкуются с российскими интересами:
Посмотрите на мои действия. Цены на нефть снова падают. Мы продаём сжиженный газ в Польшу. Этого не хочет Путин. Мы добавили 56 млрд долларов на военные нужды. И этого не хочет Путин. Так почему он меня должен поддерживать.
Владимир Путин встречу с Дональдом Трампом и переговоры за закрытыми дверями на данный момент не прокомментировал.
Использованы фотографии: RT
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