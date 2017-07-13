06:52 13 июля

Трамп: Я хотел бы спросить у Путина, действительно ли он поддерживал меня в ходе выборов

Президент США Дональд Трамп решил прокомментировать более чем 2-часовой разговор с Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки». Напомним, что сразу же после встречи Трамп назвал её «грандиозной». Теперь Трамп решил отдать дань антироссийском моде и в интервью информационному агентству Reuters объявил буквально следующее:
Я был очень жёстким в общении с Путиным.




Далее Трамп добавил:

Мы обсуждали очень важные темы международного характера. Наши отношения могут спасти жизни многих людей. Например, благодаря перемирию.


Президент США рассказал, что одним из вопросов, который он «хотел бы задать, но не задал» Владимир Путину был вопрос о том, действительно ли российский президент поддерживал его во время выборов.

Далее Трамп, пытаясь развеять западный миф о том, что он «друг Путина», заявил о своих шагах, которые не стыкуются с российскими интересами:
Посмотрите на мои действия. Цены на нефть снова падают. Мы продаём сжиженный газ в Польшу. Этого не хочет Путин. Мы добавили 56 млрд долларов на военные нужды. И этого не хочет Путин. Так почему он меня должен поддерживать.


Владимир Путин встречу с Дональдом Трампом и переговоры за закрытыми дверями на данный момент не прокомментировал.

Использованы фотографии: RT
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Комментарии 12

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:21
    Если Путин Трампа не поддержал, то как тогда Путин мог Трампа назначить призедентом сша? ??? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. vovanpain Сегодня, 06:27
      Трамп: Я хотел бы спросить у Путина, действительно ли он поддерживал меня в ходе выборов

      Правильно благодарность красит человека,неблагодарность отталкивает. wink
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 06:39
        Владимир hi Так я его что-то не пойму, этого креативного парня: он был жесткий, но встреча была грандиозной? А хотел спросить на счет поддержки, но не спросил-постеснялся? Похоже он просто оправдывается перед своими...
        Подрезчик
        1. МПК105 Сегодня, 06:42
          Да ничего он не оправдывается,и с Путиным на повышенных тонах говорил.Что вы из него клоуна делаете-либидо своё повышаете таким образом?
          МПК105
          1. Подрезчик Сегодня, 06:49
            Ну, во-первых, либидо свое за счет других мне повышать не надо, во -вторых, клоуна из него никто не делает, нет такой привычки утверждаться, оскорбляя или унижая других, а вот в момент G 20 действительно бродил по лесам (люблю это дело), и теперь толком разобраться не могу! Доходчиво? hi wink
            Подрезчик
        2. андрей юрьевич Сегодня, 06:42
          весь мир-Театр,особенно "политика"...
          андрей юрьевич
        3. Чёрный Сегодня, 06:45
          Нет , Данила, он тебя не побдерживал.Он просто назначил тебя своим указом wassat
          Чёрный
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:21
    поддерживал его во время выборов
    Да у нас везде висели плакаты : "Трамп-наш президент", "Голосуй, а то проиграешь" - ну и как там Трампу не победить !
    Uncle Lee
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:24
    Я был очень жёстким в общении с Путиным.

    Одни до встречи с ВВП грозятся быть не просто жесткими, а и применить физическую силу. Другие после встречи начинают рассказывать какие они "жесткие и крутые". Чего не скажешь лишь бы угодить своим противникам в стране. А противникам нужно не угождать, а жестко бороться с ними. Одним словом очередной словесный понос.
    rotmistr60
  4. 210окв Сегодня, 06:25
    Да,в самом деле почему?и зачем тогда спрашивать?Ради пиара?Что он(Трамп)думает что Кремль на его компанию баксов отстегнул?
    210окв
  5. Mavrikiy Сегодня, 06:26
    Посмотрите на мои действия. Цены на нефть снова падают.

    Включай печатный станок, поддерживай свою нефтянку, а то у Китая нефть покупать будешь.
    Мы продаём сжиженный газ в Польшу.

    Мои поздравления Польше. Сколько месяцев выдержит ее энергетика?
    Этого не хочет Путин.

    Это он тебе сказал?
    Мы добавили 56 млрд долларов на военные нужды.

    Понимаем, У вас не эффективный ВПК.
    И этого не хочет Путин. Так почему он меня должен поддерживать.
    МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ Трампа, лучшего друга России!
    Еще будешь давать пояснения?
    Mavrikiy
  6. Masya Masya Сегодня, 06:49
    Владимир Путин встречу с Дональдом Трампом и переговоры за закрытыми дверями на данный момент не прокомментировал.

    интрига... wink
    Masya Masya
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