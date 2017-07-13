06:52 13 июля

Eurofighter Typhoon британских ВВС будут модернизировать итальянцы

Британский министр обороны Майкл Фэллон, ранее обещавший нанести ракетный удар по стране, из которой была осуществлена недавняя хакерская атака, сообщил СМИ о программе обновления истребителей. Стоимость программы, по западным меркам, невысокая – около 52 млн долларов. Она предполагает модернизацию бортового комплекса обороны истребителей Typhoon.

Фэллон заявил, что контракт по обновлению бортового оборудования военных самолётов получила итальянская компания Leonardo. При этом министр обороны Соединённого королевства отмечает, что модернизация понадобилась для «повышения эффективности в борьбе против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России). Напомним, что Британия использует свои самолёты в Ираке и Сирии. Накануне один из самолётов так называемой американской коалиции нанёс удар в сирийской провинции Хасеке, в результате которого погибли мирные жители – шесть жителей одной из деревень с преимущественно курдским населением.

Для справки:
Eurofighter Typhoon — двухдвигательный многоцелевой истребитель 4-го поколения со схемой «утка» и треугольным крылом. Поздние модификации данного истребителя относятся к поколению 4+ или 4++. Разработка и производство истребителя ведётся фирмой Eurofighter GmbH, созданной консорциумом Alenia Aeronautica, EADSМ и BAE Systems более 30 лет назад.


Eurofighter Typhoon британских ВВС будут модернизировать итальянцы


Оборонительная система DASS самолёта является самой дорогостоящей частью радиоэлектронного оборудования истребителя, стоящего на вооружении в том числе и британских ВВС. Система обеспечивает оценку и компиляцию данных, получаемых от приёмников лазерного и радиолокационного излучения, иных датчиков, а также автоматическое включение необходимых активных (буксируемые ложные цели, передатчики помех) и пассивных средств защиты. Контейнеры с аппаратурой располагаются на концах консолей крыла.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 06:33
    А что гордые бритты уже не в состоянии сами осуществить модернизацию?Кишка тонка,или кошелек?
    210окв
    1. МПК105 Сегодня, 06:39
      Да нет... hi У итальянцев красивше получается-мне вот Корабли ихние нравятся очень...
      МПК105
      1. 210окв Сегодня, 06:43
        Согласен,они неплохие кораблестроители..Вот только воевать у них как то не получается.Несерьезные что ли?
        210окв
        1. МПК105 Сегодня, 06:47
          Ну так Римской крови нет в них давно-кому воевать-то,от этого и распалась империя,что Римлян не стало-одни арабы,евреи,африканцы,варвары и чёрт пойми кто страну заполонили...Это и нас ждёт скоро...
          МПК105
    2. капрал Сегодня, 06:43
      Цитата: 210окв
      Кишка тонка,или кошелек?

      Может ТТХ у итальянцев лучше. А может эта фирма изначально разрабатывала эту систему в рамках Еврофайтера. request
      В статье хоть указали бы,что-ли.
      Зато журнализд не забыл упомянуть о сопутствующем ущербе недавних бомбардировок (причем непонятно,каким это боком к Тифону fool ). Прям по методичке совковой прессы. Д.Б.
      капрал
    3. RASKAT Сегодня, 06:45
      Нашли кому доверить модернизацию, эти то вам намодернизируют так намодернизируют. Но нам это даже на руку, чем слабее авиация потенциального противника тем нам спокойнее спиться. laughing
      RASKAT
      1. 210окв Сегодня, 06:48
        Кстати по поводу их возможностей.А это у итальянцев есть.Там даже гражданскую продукцию неплохую делают(столкнулся с ней на производстве)..Вот уж не думал что в стране где можно обойтись и без отопления делают неплохие газовые котлы и автоматику...
        Цитата: RASKAT
        Нашли кому доверить модернизацию, эти то вам намодернизируют так намодернизируют. Но нам это даже на руку, чем слабее авиация потенциального противника тем нам спокойнее спиться. laughing
        210окв
  2. Стройбат запаса Сегодня, 06:42
    Мелкобритые предложили модернизировать своими силами, но там ценник на порядок выше laughing
    Стройбат запаса
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:51
    "Лашате ми кантаре" - вперёд, Италия. На самом деле, новость ни о чем. Типа - какая страна производит "Аэрбас". Это России приходится все делать самой. От и до... А эти - все по коперации ...
    Ну не считают они возможной конфронтацию в Европе. Когда "порвутся" связи и технологические цепочки.
    Горный стрелок
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