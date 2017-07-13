Eurofighter Typhoon британских ВВС будут модернизировать итальянцы

Британский министр обороны Майкл Фэллон, ранее обещавший нанести ракетный удар по стране, из которой была осуществлена недавняя хакерская атака, сообщил СМИ о программе обновления истребителей. Стоимость программы, по западным меркам, невысокая – около 52 млн долларов. Она предполагает модернизацию бортового комплекса обороны истребителей Typhoon.Фэллон заявил, что контракт по обновлению бортового оборудования военных самолётов получила итальянская компания Leonardo. При этом министр обороны Соединённого королевства отмечает, что модернизация понадобилась для «повышения эффективности в борьбе против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России). Напомним, что Британия использует свои самолёты в Ираке и Сирии. Накануне один из самолётов так называемой американской коалиции нанёс удар в сирийской провинции Хасеке, в результате которого погибли мирные жители – шесть жителей одной из деревень с преимущественно курдским населением.Eurofighter Typhoon — двухдвигательный многоцелевой истребитель 4-го поколения со схемой «утка» и треугольным крылом. Поздние модификации данного истребителя относятся к поколению 4+ или 4++. Разработка и производство истребителя ведётся фирмой Eurofighter GmbH, созданной консорциумом Alenia Aeronautica, EADSМ и BAE Systems более 30 лет назад.Оборонительная система DASS самолёта является самой дорогостоящей частью радиоэлектронного оборудования истребителя, стоящего на вооружении в том числе и британских ВВС. Система обеспечивает оценку и компиляцию данных, получаемых от приёмников лазерного и радиолокационного излучения, иных датчиков, а также автоматическое включение необходимых активных (буксируемые ложные цели, передатчики помех) и пассивных средств защиты. Контейнеры с аппаратурой располагаются на концах консолей крыла.