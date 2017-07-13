Авиаудар по мирным жителям в Сирии был нанесён после "координации" со стороны сил американского спецназа

Американские СМИ сообщают о том, что спецназ армии США вошёл в сирийскую Ракку, большая часть которой по-прежнему находится под контролем террористов так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). В сообщении СМИ ссылаются на слова официального представителя ВС США полковника Райана Диллана.Диллан заявил, что американский армейский спецназ в Ракке «в основном занят важной поддержкой борцов демократических сил». Речь идёт о курдских вооружённых отрядах, которые ведут антиигиловскую операцию в городе, объявленном ранее игиловцами своей столицей.По словам полковника, американские спецназовцы напрямую не участвуют в боевых действиях, а занимаются инструкционной помощью отрядам, борющимся с ИГ (*), а также координируют авиаудары коалиции на севере Сирии. Силы американского спецназа рассредоточены в нескольких сирийских провинциях.Получается, что таким образом сам официальный представитель Пентагона и назвал виновных во вчерашней атаке по мирным жителям самолётами американской коалиции. Напомним, что накануне самолёты возглавляемой США коалиции атаковали деревню в провинции Хасеке, в результате чего шесть человек, включая двух женщин, погибли. Свыше 20 мирных жителей получили ранения.Вот только вопрос ответственности американских военнослужащих не поднимает ни одна международная правозащитная организация. Ни одного слова критики в адрес «координаторов воздушных ударов» не сказано и организацией «Белые каски» - той самой, сотрудники которой могут работать без средств индивидуальной защиты даже в условиях химического поражения хлором и зарином...