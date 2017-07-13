Авиаудар по мирным жителям в Сирии был нанесён после "координации" со стороны сил американского спецназа
Американские СМИ сообщают о том, что спецназ армии США вошёл в сирийскую Ракку, большая часть которой по-прежнему находится под контролем террористов так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). В сообщении СМИ ссылаются на слова официального представителя ВС США полковника Райана Диллана.
Диллан заявил, что американский армейский спецназ в Ракке «в основном занят важной поддержкой борцов демократических сил». Речь идёт о курдских вооружённых отрядах, которые ведут антиигиловскую операцию в городе, объявленном ранее игиловцами своей столицей.
По словам полковника, американские спецназовцы напрямую не участвуют в боевых действиях, а занимаются инструкционной помощью отрядам, борющимся с ИГ (*), а также координируют авиаудары коалиции на севере Сирии. Силы американского спецназа рассредоточены в нескольких сирийских провинциях.
Получается, что таким образом сам официальный представитель Пентагона и назвал виновных во вчерашней атаке по мирным жителям самолётами американской коалиции. Напомним, что накануне самолёты возглавляемой США коалиции атаковали деревню в провинции Хасеке, в результате чего шесть человек, включая двух женщин, погибли. Свыше 20 мирных жителей получили ранения.
Вот только вопрос ответственности американских военнослужащих не поднимает ни одна международная правозащитная организация. Ни одного слова критики в адрес «координаторов воздушных ударов» не сказано и организацией «Белые каски» - той самой, сотрудники которой могут работать без средств индивидуальной защиты даже в условиях химического поражения хлором и зарином...
Диллан заявил, что американский армейский спецназ в Ракке «в основном занят важной поддержкой борцов демократических сил». Речь идёт о курдских вооружённых отрядах, которые ведут антиигиловскую операцию в городе, объявленном ранее игиловцами своей столицей.
По словам полковника, американские спецназовцы напрямую не участвуют в боевых действиях, а занимаются инструкционной помощью отрядам, борющимся с ИГ (*), а также координируют авиаудары коалиции на севере Сирии. Силы американского спецназа рассредоточены в нескольких сирийских провинциях.
Получается, что таким образом сам официальный представитель Пентагона и назвал виновных во вчерашней атаке по мирным жителям самолётами американской коалиции. Напомним, что накануне самолёты возглавляемой США коалиции атаковали деревню в провинции Хасеке, в результате чего шесть человек, включая двух женщин, погибли. Свыше 20 мирных жителей получили ранения.
Вот только вопрос ответственности американских военнослужащих не поднимает ни одна международная правозащитная организация. Ни одного слова критики в адрес «координаторов воздушных ударов» не сказано и организацией «Белые каски» - той самой, сотрудники которой могут работать без средств индивидуальной защиты даже в условиях химического поражения хлором и зарином...
Использованы фотографии: AP
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