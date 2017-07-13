11:02 13 июля

На итальянской верфи в Кастелламаре-ди-Стабия начато создание универсального десантного корабля (LHD)

Пресс-служба итальянской верфи Fincantieri накануне вышла с материалом о старте работ по созданию универсального десантного корабля-дока в Кастелламаре-ди-Стабия. Верфь располагается в провинции Неаполь (регион Кампания). Корабль будет введён в эксплуатацию в 2022 году. Строительство для ВМС Италии начато на основании программного документа, который подписывался представителями правительства ещё в мае 2015 года.

По своей сути, универсальный десантный корабль – это и вертолётоносец.

На итальянской верфи в Кастелламаре-ди-Стабия начато создание универсального десантного корабля (LHD)



Основная миссия строящегося десантного корабля состоит в транспортировке личного состава, грузов как военного, так и двойного назначения – с высадкой и выгрузкой как в портовых условиях, так и в условиях необорудованного побережья. На своём борту универсальный десантный корабль несёт несколько десантных катеров, которые могут спускаться на воду через специальные заполняемые водой отсеки («бассейны»).
Корабль будет оборудоваться специальной системой грузовых лифтов, с помощью которых во внутренние отсеки может спускаться военная техника, грузовые контейнеры, различное оборудование.



Такого рода корабли (LHD - Landing Helicopter Dock) предназначаются для проведения операций с использованием морского десанта, для поддержки наземных воинских формирований. Универсальный десантный корабль на борту может нести полностью экипированный батальон морской пехоты (десантных войск).

Корабль будет оборудован радиоэлектронной системой Leonardo Kronos Dual Band с радиолокационной станцией с АФАР Х-диапазона и РЛС Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона. Кроме того, РЛС управления полётами авиации Leonardo SPN-720 позволяет контролировать действия вертолётного крыла.

Использованы фотографии: https://www.fincantieri.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 07:19
    Ну вот.В предыдущей статье только про авиатехнику итальянцев говорили,а теперь и корабли подоспели..Даже некоторая зависть берет..Где там наши противники десантных кораблей-доков?Что,у итальянцев колониальная доктрина работает?
    210окв
    1. МПК105 Сегодня, 07:37
      Просто у них ВСЁ работает-и самолётостроение,и кораблестроение,и автостроение...Просто руки растут откуда надо,и голова эскизы красивые рукам даёт...А зависть...Да,берёт меня лично зависть-
      что есть,то есть-не скрою............ feel
      МПК105
      1. 210окв Сегодня, 07:40
        Руки и у нас растут оттуда откуда и у итальянцев...Просто они строили а у нас разрушали(не вина простых российских граждан),у них вкладывали,у нас разворовывали..
        Цитата: МПК105
        Просто у них ВСЁ работает-и самолётостроение,и кораблестроение,и автостроение...Просто руки растут откуда надо,и голова эскизы красивые рукам даёт...А зависть...Да,берёт меня лично зависть-
        что есть,то есть-не скрою............ feel
        210окв
    2. истопник Сегодня, 08:43
      Цитата: 210окв
      ...Где там наши противники десантных кораблей-доков...?

      Есть такие. И ближе, чем вы думаете.
      ...Что,у итальянцев колониальная доктрина работает..?

      Именно она, родимая. Или вы думаете, что на них экспортные товары в Швейцарию возить будут?
      Контроль над северной Африкой, нелегальной эмиграцией, участие в натовских интервенциях.
      Ресурсы уходят из-под контроля Запада, а Советского Союза нет. Наступает эра новых колониальных войн.
      Этот корабль, наверняка, построен "по разнарядке" Брюсселя, как элемент общих военно-морских сил. Это корабль "полицейских операций". Как и авианосец.
      При столкновении с равным или хотя бы отдалённо соизмеримым соперником и тот и другой показывают свою полную бесполезность.
      Пример КНДР вас ничему не научил?
      Чем завидовать другим, напишите, зачем он нужен НАМ.
      истопник
      1. rudolff Сегодня, 11:01
        Нам он нужен ровно затем, зачем нам сейчас нужны БДК и морская пехота вообще.
        Чему пример КНДР должен был научить и в чем этот пример? С кандачка парой авианосцев на другие государства не нападают, тем более с ядерным вооружением. Это не банановая папуасия. Подготовка к реальным боевым действиям займет минимум год, достаточно вспомнить операции в Кувейте, Ираке.
        Сказать, что Италия сейчас ведет колониальную политику в северной Африке, это, очень мягко говоря, не умно.
        rudolff
  2. Svarog51 Сегодня, 07:25
    Чего то после "Мистралей" тенденция пошла вертолётоносцы десантные строить. Хотелось бы узнать мнение флотских специалистов по этому вопросу.
    Svarog51
    1. Burbon Сегодня, 07:27
      Цитата: Svarog51
      Чего то после "Мистралей" тенденция пошла вертолётоносцы десантные строить

      их строили за долго до истории с Мистралями - я про тенденцию с УДК!
      Burbon
      1. Svarog51 Сегодня, 07:37
        их строили за долго до истории с Мистралями
        Ну это то понятно, я к тому, что сейчас они всем понадобились. Мистрали Египет купил и оборудует, в Англии "Елизавету" в строй вводят, теперь вот итальянцы озаботились. Они все собрались десантные операции проводить?
        Svarog51
        1. Burbon Сегодня, 08:02
          Цитата: Svarog51
          я к тому, что сейчас они всем понадобились.

          они всегда были желанными во всех флотах Европы Азии и Америки и их с удовольствием заказывали кучи стран, было странно от наших слышать что они нам не нужны - это либо глупцы - либо проплаченные троли!
          Burbon
          1. Svarog51 Сегодня, 08:15
            было странно от наших слышать что они нам не нужны - это либо глупцы - либо проплаченные троли!
            Дмитрий, вот в этом я с Вами полностью согласен. good
            Svarog51
        2. demo Сегодня, 08:12
          Если и не сами, то кому-то постоят, кому надо проводить.
          А могут свои операции не проводить, но в рамках миролюбивой политики НАТО необходимо осуществить переброску сил, по коллективному поддержанию мира во всем мире.
          Надо рассматривать такие события, как строительство того или иного корабля в рамках участия страны в военных или политических объединениях.
          Самим итальянцам такие корыта нафиг не нужны.

          Вот мне совершенно не понятно применение в нашей реальности "Мистралей".
          Даже с учетом того,что мы воюем в Сирии.
          Ну что и куда мы должны транспортировать?
          Куда и насколько простирается интерес России в мире?

          Нам, с моей точки зрения необходимо совершенствовать переброску личного состава и военной техники у себя в стране.
          Довести до автоматизма.
          Тогда это есть залог спокойного существования страны.
          demo
          1. donavi49 Сегодня, 09:38
            Мистрали в Сирии. Да легко. Пример:
            - перевозка л/с с удобствами. Это особенно актуально к всяким артиллеристам, мотострелкам, ВП которые не привычны к морпеховским условиям.
            - перевозка техники в больших объемах и сход ее без загрузки крановой инфраструктуры (как например у купленных вспомогачей - их кранами разгружают). Один Мистраль увезет грузовиков и всяких комплексов как 2-3 БДК,
            - перевозка вертолетов любых типов (включая Ми-26 - с него Оспрей летал если что, поэтому и Ми-26 в нос и корму влезет, то есть два) в высокой готовности. Как их сейчас возят? Разбирают - грузят в Руслан. Привозят. Собирают. Один Мистраль даже по сухопутным заменит 5-7 рейсов Руслана. Единственное - надо погоду смотреть или сформировать просто особую группу летчиков - которые бы занимались перегонами на корабль и с корабля на базу (просто чтобы исключить ЧП).
            - перевозка грузов и контейнеров в больших объемах.

            Но вы тут делаете одну ошибку. Привязываясь к Сирии. Ок. Давайте возьмем Сирию (но в целом подразумеваем какую-нить другую страну, хоть Алжир например). Уважаемые партнеры закрывают коридоры. Это международное право. Если скажем на Ирак у Трампа получится надавить, то Ирак может отказать в пролете самолетов над своей территорией. А поскольку у Ирака нет методов контроля, то он может попросить мировое сообщество - обеспечить неприкосновенность воздушных границ страны. Это все в международном праве. Более того активно применяется, например на Балтике.

            В таких условиях - только ФЛОТ может решать задачи. Его по международному праву заблокировать никак не выйдет. Ибо есть свобода судоходства. Есть нормативы прохождения проливов. Следования в нейтральных водах.

            Я это к чему? Может случится, что придется реагировать даже в Сирийском формате там, куда Руслан не долетит. Или долетит на пределе и таких рейсов будет очень ограничено. Там выполнить задачу сможет лишь флот.
            donavi49
        3. donavi49 Сегодня, 09:23
          Нет. Лиза тут лишняя. Лиза этот как Кавур который уже больше 10 лет в ВМС Италии. Авианосец с возможностью перевозки морпехов с техникой. Но средств доставки у Лизы и Кавура нет - кроме легких катеров и вертолетов.

          ДКВД/УДК - начали массово строить в 00-х. Сейчас их уже покупают все - ибо это не только тренд, но и реальная выгода. Корабль реально универсальный, который и в мирное время эффективно работает.

          Другое дело - большие корабли с отдельным ангаром и 5-7 площадками для вертолетов на 20к+, те по карману только самым богатым или самым амбициозным (Турция например).

          Просто ДКВД имеют такие страны как:
          Англия
          Индия
          Сингапур (сколько там того Сингапура, а имеют 4 небольших корабля)
          Тай (он не только имеет карликовый авианосец, но еще и свой десантник 2012 года).
          Чили
          Бразилия
          Филиппины
          Индонезия (у них строят один из самых успешных классов на рынке - Макассар, всего 50 млн долларов за полный фарш).
          Нидерланды
          Италия
          Алжир
          Египет
          Испания
          Франция
          КНР
          США
          Перу строит
          Турция строит
          donavi49
          1. Svarog51 Сегодня, 09:34
            Спасибо за развёрнутый ответ. hi Теперь хоть понятно, чем корабли отличаются. good
            Svarog51
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:34
    По хорошему завидно, ибо итальянцы построят, а у нас дальше обещаний к цатому году ничего конкретного. По моему мнению, наши обещания (точнее, обещания тех кто врет народу )это такая завуалированная форма признания собственной некчемности и некомпетентности.
    Изгоняющий либероидов
  4. bratchanin3 Сегодня, 09:07
    Естественно, для России нужны десантные вертолётоносцы, а особенно в Средиземном море и на Балтике. Батальон морской пехоты, да ещё и с воздушной поддержкой, это круто.
    bratchanin3
    1. avt Сегодня, 09:52
      Цитата: bratchanin3
      Балтике.

      Чтобы быстро утонуть в Маркизовой луже ? УДК нужны там , где не развита инфраструктура береговой линии , а стало быть Тихий и Ледовитый, а также везде на континентах , где нужно обозначить присутствие России.При наличии политических амбиций и океанского флота УДК нужны, да собственно без них океанский флот неполноценен , как и без авианосцев.Вот когда телепортацию изобретут , тогда и не понадобятся.А ещё бы транспортов по типо лижтеровозов ,,Косыгин" и,,Севморпуть".
      avt
  5. А1845 Сегодня, 10:23
    На своём борту универсальный десантный корабль несёт несколько десантных катеров, которые могут спускаться на воду через специальные заполняемые водой отсеки («бассейны»).

    это на картинке они сбоку нарисованы? совсем непохоже на бассейны
    А1845
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