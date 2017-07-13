На итальянской верфи в Кастелламаре-ди-Стабия начато создание универсального десантного корабля (LHD)
Пресс-служба итальянской верфи Fincantieri накануне вышла с материалом о старте работ по созданию универсального десантного корабля-дока в Кастелламаре-ди-Стабия. Верфь располагается в провинции Неаполь (регион Кампания). Корабль будет введён в эксплуатацию в 2022 году. Строительство для ВМС Италии начато на основании программного документа, который подписывался представителями правительства ещё в мае 2015 года.
По своей сути, универсальный десантный корабль – это и вертолётоносец.
Основная миссия строящегося десантного корабля состоит в транспортировке личного состава, грузов как военного, так и двойного назначения – с высадкой и выгрузкой как в портовых условиях, так и в условиях необорудованного побережья. На своём борту универсальный десантный корабль несёт несколько десантных катеров, которые могут спускаться на воду через специальные заполняемые водой отсеки («бассейны»).
Корабль будет оборудоваться специальной системой грузовых лифтов, с помощью которых во внутренние отсеки может спускаться военная техника, грузовые контейнеры, различное оборудование.
Такого рода корабли (LHD - Landing Helicopter Dock) предназначаются для проведения операций с использованием морского десанта, для поддержки наземных воинских формирований. Универсальный десантный корабль на борту может нести полностью экипированный батальон морской пехоты (десантных войск).
Корабль будет оборудован радиоэлектронной системой Leonardo Kronos Dual Band с радиолокационной станцией с АФАР Х-диапазона и РЛС Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона. Кроме того, РЛС управления полётами авиации Leonardo SPN-720 позволяет контролировать действия вертолётного крыла.
По своей сути, универсальный десантный корабль – это и вертолётоносец.
Основная миссия строящегося десантного корабля состоит в транспортировке личного состава, грузов как военного, так и двойного назначения – с высадкой и выгрузкой как в портовых условиях, так и в условиях необорудованного побережья. На своём борту универсальный десантный корабль несёт несколько десантных катеров, которые могут спускаться на воду через специальные заполняемые водой отсеки («бассейны»).
Корабль будет оборудоваться специальной системой грузовых лифтов, с помощью которых во внутренние отсеки может спускаться военная техника, грузовые контейнеры, различное оборудование.
Такого рода корабли (LHD - Landing Helicopter Dock) предназначаются для проведения операций с использованием морского десанта, для поддержки наземных воинских формирований. Универсальный десантный корабль на борту может нести полностью экипированный батальон морской пехоты (десантных войск).
Корабль будет оборудован радиоэлектронной системой Leonardo Kronos Dual Band с радиолокационной станцией с АФАР Х-диапазона и РЛС Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона. Кроме того, РЛС управления полётами авиации Leonardo SPN-720 позволяет контролировать действия вертолётного крыла.
Использованы фотографии: https://www.fincantieri.com
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