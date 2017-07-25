Фронтовые приключения «Музыкальной шкатулки»

Вряд ли будет преувеличением утверждать, что один из самых известных и кровавых примеров использования танков в годы Первой мировой войны — это рейд английского танка «Музыкальная шкатулка», имевший место 8 августа 1918 года в первый день битвы под Амьеном – так называемый «Черный день немецкой армии». Тогда танк «Уиппет» под командованием Кавалера Британской империи лейтенанта Арнольда проник в тыл немецких позиций и находился там в течение десяти часов, нанося неприятелю большой урон и внося хаос и деморализацию в его ряды. История эта примечательная, и ее давно уже пора рассказать.Танк «Уиппет» («Борзая») выдвигается к линии фронта. Для быстрого опознавания на носовом бронелисте и экранах гусениц спереди накрашены красно-белые кокарды.Танк «Музыкальная шкатулка» «Уиппет» принадлежал к роте Б, 6-го батальона. В состав экипажа, кроме самого Арнольда, входили еще двое: пулеметчик Риббанс и водитель Карни – то есть стандартный экипаж этой машины, считавшейся в британской армии «скоростным танком». Конструкция его была примитивной. Планировалось поставить на танк вращающуюся башню с пулеметом, но что-то с ней не вышло, и танк получил рубку, из которой во все стороны торчали четыре пулемета «Гочкис».Таким он планировался, но таким он не стал.История «Музыкальная шкатулка» началась в 4.20 утра, час «Х», 8 августа 1918 года, когда началось наступление британских войск и она двинулась сторону Виллерс-Бретонне. Лейтенант Арнольд потом вспоминал: «Мы пересекли железную дорогу и прошли через австралийскую пехоту, двигавшуюся под прикрытием наших тяжелых танков (Марка V.)»Однако дальше Арнольду и его товарищам не повезло. «После 2000 ярдов я остался один, другие наши танки были отброшены. Я видел танки Мк V, за которыми следовала австралийская пехота. Тут я попал под прямой огонь немецкой четырехорудийной полевой батареи». То, что это означает, может понять только тот, кто знает, что тогдашняя полевой пушка могла стрелять со скоростью от десяти до двадцати выстрелов в минуту, то есть выпустить сорок снарядов за всего лишь одну суетную минуту. Стрельба батареи была настолько точной, что выбила два танка Мк V, двигавшихся рядом с «Музыкальной шкатулкой». Арнольд отреагировал поворотом влево и, развив максимальную скорость, двинулся по диагонали вдоль фронта батареи на расстоянии 600 ярдов, маневрируя таким образом, чтобы стрелять по цели сразу из двух пулеметов. Затем Арнольд достиг группы деревьев и стал неуязвим от артиллерийского огня. Затем он выдвинулся на одну линию с батареей, повернул вправо и атаковал ее сзади.Зато стал таким! «Уиппет» из Бавингтона.Немцы не успели развернуть свои пушки, как пулеметчик Риббанс и Арнольд прикончили их огнем своих пулеметов. Уничтожение немецкой батареи немедленно отразилось и на пехоте. «Австралийцы также продвинулись вперед и укрылись за дорогой в 400 ярдов перед покинутой батареей».Тут Арнольд позволил себе немного передохнуть: «Я вышел из танка и спросил австралийского лейтенанта, хочет ли он помощи, и во время нашего разговора он был поражен пулей в плечо». Ничего не оставалось, как садиться обратно в танк и ехать на нем дальше. Куда? На восток, конечно. Туда, где раздавались выстрелы и явно шел бой, потому что здесь уже все было кончено.«Двигаясь дальше на восток, я подошел к узкой лощине, отмеченной на моей карте как «склад боеприпасов». Когда я подошел, там было много людей и много ящиков, и когда я открыл по людям огонь, они стали разбегаться и прятаться. Я объехал лощину, а затем Риббанс вышел и посчитал убитых, которых оказалось около шестидесяти».Таких пулеметов на «Уиппете» было четыре штуки!Потом Арнольд повернул налево от железной дороги и совершил «кругосветное путешествие» по линии фронта, вдоль траншей вражеской пехоты. «Мы стреляли в них с расстояния от 200 до 600 ярдов. По мере того, как наш круиз продолжался, потери противника росли». А потом его танк и вовсе оказался в тылу у немцев. «Я не видел больше наших войск или машин после ухода нашего кавалерийского патруля, но решил продолжить движение». Танк непрерывно обстреливался винтовочным огнем. Пули щелкали по броне, но пробить ее им не удавалось. Плохо было другое. На танк снаружи были навешаны дополнительные канистры с бензином. Пули, естественно, их пробивали и бензин, вытекая и испаряясь, делал пребывание в танке просто невыносимым. Танкистам поэтому пришлось надеть противогазы, срок действия которых составлял около 10 часов.«Уиппет» и английская пехота.Тем не менее, несмотря на все эти трудности, танк продолжал движение. «Примерно в два вечера я снова двинулся на восток и оказался на большом аэродроме, где обстрелял находившиеся там транспортные средства и сбил воздушный шар с двумя наблюдателями, которые упали с большой высоты и, конечно, разбились».Затем танк Арнольда расстрелял движущийся по дороге грузовик и вышел к железной дороге. «Железная дорога была совсем близко, и я видел, как множество солдат идут на посадку на дальностях от 400 до 500 ярдов. Я начал в них стрелять и нанес им большой урон. Оставив их в панике, «Музыкальная шкатулка» двинулась дальше, ведя последовательно огонь по отступавшим колоннам германских войск, а также по моторному и конному транспорту с расстояния 600 – 800 ярдов. Здесь танк подвергся ожесточенному обстрелу, причем у него была повреждена шаровая установка одного из пулеметов. Арнольд извлек из нее пулемет и закрыл отверстие. Для девятичасового пребывания под огнем это было минимальное повреждение, однако судьбу не следует испытывать так долго, а лейтенант об этом забыл. Бензин, обильно вытекавший из пробитых канистр, в это время вспыхнул. Водитель Карни попытался развернуться, но тут их танк получил сразу два снарядных попадания.«Музыкальная шкатулка» в руках у немцев!«Карни и Риббанс открыли дверь и рухнули на землю. Мне тоже удалось вывалиться на землю, и я смог оттащить их обоих подальше, так как пылающий бензин бежал к нам по земле. Свежий воздух оживил нас, мы все встали и сделали короткую перебежку, чтобы уйти от горящего бензина… В этот момент Карни был застрелен в живот и погиб».Хорошо, что на этом танке была такая большая дверь!«Тут я видел, как враги приближаются ко мне со всех сторон. Первый подбежал ко мне с винтовкой и штыком. Я схватил ее, и передняя часть штыка вошла мне в предплечье. Второй человек ударил меня по голове прикладом. Когда я пришел в себя, вокруг меня были уже десятки германских солдат, и все, кто мог до меня добраться, старались нанести мне удары». Далее он пишет, что поскольку одежда, пропитанная бензином, на нем все еще тлела, то… эти удары, в общем-то, были даже полезны, потому что сбили пламя с него окончательно.Вот из таких полевых пушек германцы обстреляли и подбили английский танк.«В конце концов мы отправились в землянку. Позже мы прошли мимо полевой кухни, где я знаками показал, что хочу есть. У нас не было ничего из еды с 8.30 утра, так что неудивительно, что я проголодался. Затем меня отвезли к старшему офицеру и допросили. Когда я отвечал: «Я не знаю», он сказал: «Вы имеете в виду, что не знаете, или вы не скажете мне? «Я ответил: «Как хотите, так и понимайте!», после чего он ударил меня в лицо и ушел». Только после этого Арнольда накормили, перевязали раны и вновь отправили на допрос.«Во второй раз, когда меня допрашивали, я получил пять дней одиночного заключения в комнате без окна – на этот раз мне, правда, дали немного супа с хлебом. Тут Арнольд пригрозил сообщить о поведении допрашивавшего его офицера старшим по званию, и эта угроза произвела на немца просто ужасное впечатление. Его тут же отправили в лагерь военнопленных во Фрайбурге, где он… встретил своего брата, взятого в плен незадолго до этого! А затем в лагере под Кентербери, в январе 1919 года, через который братья проходили репатриацию, они встретили живого пулеметчика Риббанса.Лейтенант Арнольд в лагере военнопленных. Фрейбург, 1918 г.В целом рейд танка «Музыкальная шкатулка» продолжался с 4-20 до 15-30. Потери, нанесенные им неприятелю, англичане оценивали как примерно такие, какие в тех же условиях могла бы ему нанести пехотная бригада ценой… выхода из строя половины своего состава.Из книги «Боевые танки – рассказ о Королевском танковом корпусе в действии 1916-1919», опубликованной в 1929 году под редакцией Г. Мюррея Уилсона.Орден «Distinguished Service Order» (DSO) «За выдающиеся заслуги», который получил лейтенант Арнольд.П.С. Когда лейтенант Арнольд вернулся в Англию в 1919 году, его наградили орденом «За выдающиеся заслуги», который обычно присваивали в чине от майора и выше, и только в исключительных случаях младшим офицерам. Командование посчитало, что это как раз такой случай!