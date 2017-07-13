11:01 13 июля

Путин вне критики: китайская сетевая новация

Китайское правительство ввело необычный формат сетевой цензуры. Си Цзиньпин распорядился о блокировке в Sina Weibo сообщений с вероятной критикой хозяина Кремля.


Фото: kremlin.ru


Си Цзиньпин и Владимир Путин обмениваются любезностями не первый день, однако теперь их политические игры вышли на новый уровень. Товарищ Си повелел крупнейшей в Китае социальной медиаплатформе Sina Weibo блокировать «потенциальную критику» Путина. Об этом сообщает «Vox» .


Weibo — сайт для микроблогов, похожий на Twitter и Facebook, имеющий 340 миллионов пользователей в сутки. Блоггеры «Вейбо», у которых насчитывается свыше 1000 фолловеров, вдруг обнаружили: больше они не могут упоминать в своих заметках В. Путина. Если они попробуют это сделать, они получат нелепое уведомление: «К этой публикации невозможно оставить комментарий».

По мнению «Vox», новый союз между Москвой и Пекином следует охарактеризовать двумя определениями: растущий и страшный.

Китайское правительство не впервые подвергает цензуре Интернет посредством блокировки ключевых слов. Случай с Путиным — не самый удивительный. К примеру, блоггерам запрещено слово «tank».

Китайское правительство запрещает демонстрировать антиправительственные настроения, проявлять феминистскую активность, выкладывать порнографию. Сама китайская цензура удивления не вызывает; удивляют те, кого она «защищает», полагает издание.

Путин — первый иностранный лидер, которого «защищает» таким образом «великий китайский брандмауэр», высмеял эту инициативу в интервью «Financial Times» Кай Шенкун (Cai Shenkun), обозреватель и критик из Пекина.

Известно, что Коммунистическая партия Китая редко распространяет такие защитные меры на иностранных лидеров. Готовность правительства сделать исключение и распространить эту «привилегию» на Путина отражает растущую близость между двумя государствами, допускают эксперты. Также это говорит о том, что попытки Путина стратегически переориентироваться на Восток в последние годы окупаются. О том свидетельствует и сырьевая стратегия Кремля: продавать энергоносители китайцам. Наконец, недавно, во время двухдневного государственного визита в Москву, товарищ Си поведал российским СМИ, что отношения между двумя странами переживают «лучшие времена за всю историю». Путин ответил китайскому лидеру, вручив тому орден святого Андрея Первозванного.

Трудно сказать, заметим, какой ответный шаг на дружественную цензуру предпримет Кремль. Не ждёт ли небольшая реформа сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 32

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  1. МПК105 Сегодня, 07:41
    ..................Задушат они нас в объятьях своих ......................
    МПК105
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:56
      МПК105 hi
      ..................Задушат они нас в объятьях своих ......................
      Нет. Сотни раз говорилось ! Сотни ! Никаких священных и братских союзов больше у России не будет.Только взаимовыгодное сотрудничество.У нас с Китаем супер симбиоз .Мы им ресурсы ,еду, оружие.Они деньги , ширпотреб.Одни китайские туристы по количеству уже как все остальные вместе взятые laughing Пусть едут! Достойный сосед.С достойным поведением.Не скулящий и не просящий денег на дружбу как некоторые bully
      Наблюдатель2014
      1. МПК105 Сегодня, 08:04
        Доброе утро!!! hi Это да-не скулят и денег не просят,ибо у самих энтих денег тьма....Вот так вот,тихой сапой да с улыбками....-утром проснёшься,а на горрайисполкоме-китайский флаг....Они уже до Камня добрались...Уже тут чиновникам взятки суют,дабы обжиться-всех разогнали азиатов прочих разных,место себе расчистили,мы следующие?
        МПК105
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:14
          МПК105
          азиатов прочих разных,место себе расчистили,мы следующие?
          Они юга предпочитают.А у нас не комильфо по зиме.А как туристы в самый раз.Так ничего страшного .УФМС пусть бдит.И будет всё норм.
          Наблюдатель2014
          1. oldseaman1957 Сегодня, 08:24
            Цитата: Наблюдатель2014
            Они юга предпочитают.А у нас не комильфо по зиме
            - При их загаженных территориях - наш Дальний Восток на "ура" прокатит. Так что не до расслабухи...
            oldseaman1957
            1. cariperpaint Сегодня, 08:51
              загаженные ?))) север только и то все меняется с дикой скоростью.
              cariperpaint
              1. Black5Raven Сегодня, 09:21
                Ага , полгода назад они предложили переносить /строить новые заводы на ДВ в России . Скоро и там загаженные будут
                Black5Raven
        2. Б.Т.В. Сегодня, 09:29
          Цитата: МПК105
          Они уже до Камня добрались..


          А у нас, в " Тихасе", их не видно.
          Б.Т.В.
    2. Зяблицев Сегодня, 08:09
      Я думаю, что Си Цзиньпин, может себе позволить любую любезность в отношении ВВП...И мне плевать, как к этому отнесутся наши либерасты, а в Китае либерасты живут либо на Тайване, либо...вообще не живут! laughing
      Зяблицев
      1. Venceremos Сегодня, 08:48
        Цитата: Зяблицев
        Я думаю, что Си Цзиньпин, может себе позволить любую любезность в отношении ВВП...


        Вероятнее всего,любезности взаимны. И это хорошо.

        Помните высказывание Путина о передаче КНР некоторых приграничных территорий РФ ?

        Не дословно,но с сохранением смысла высказывания : " Передавая территории,мы приобретаем доброго надёжного соседа и партнёра"
        Venceremos
        1. Зяблицев Сегодня, 09:04
          Простите, Вы, не из этих товарищей, надеюсь?


          Так вот, знаете почему в Китае, есть прогресс более успешный, чем в России - вот потому что такие товарищи и им сочувствующие, там "живут либо на Тайване, либо...вообще не живут!" hi
          Зяблицев
          1. Venceremos Сегодня, 09:11
            Цитата: Зяблицев
            Простите, Вы, не из этих товарищей?

            Так вот, знаете почему в Китае, есть прогресс более успешный, чем в России - вот потому что такие товарищи и им сочувствующие, там "живут либо на Тайване, либо...вообще не живут!"


            То есть,вы считаете,что демаркация российско-китайской границы,окончательно снявшая даже малейшую законную возможность для КНР оспаривать те или иные приграничные территории была "ошибкой","сдачей национальных интересов","слабостью власти","предательством", или чем-то ещё таким не хорошим ?

            Если так,то я действительно товарищ, но не вам soldier

            Я не рьяный "запутинец",но в том,как Путин выстраивает взаимоотношения с КНР, вижу явный плюс для России.
            Venceremos
            1. Black5Raven Сегодня, 09:24
              Вы ратуете за то , чтобы "Ни пяди русской земли!" было отдано / находилось у Украины и прочих , но согласны отдавать землю , за которую была пролита кровь советских граждан как на Даманском ? И впрямь , не товарищ вы . Тогда и Курилы отдать не забудьте good это же
              Цитата: Venceremos
              окончательно снявшая даже малейшую законную возможность для Японии оспаривать
              Black5Raven
            2. Зяблицев Сегодня, 09:31
              Venceremos

              Скорее всего мы друг друга не поняли! Я считаю, что все что сделано ВВП по вопросу территориальных сложностей с КНР было сделано правильно! hi
              Зяблицев
  2. mad Сегодня, 07:43
    Хм.. но в хорошем ключе тоже проблемы с публикациями? Выходит Си Цзиньпин боится конкуренции, с поддержкой ВВП на уровне 96% laughing Именно так, если бы я работал в CNN и написал бы hi
    mad
    1. Владимирец Сегодня, 08:16
      Цитата: mad
      Именно так, если бы я работал в CNN и написал бы

      Так и вижу заголовки: "Путин хочет сместить Си", "Китайцам запретили восхвалять Путина", "Путин персона нон грата в Китае". smile
      Владимирец
  3. 210окв Сегодня, 07:45
    Зато у нас грязь ,провокация и ложь.При всем моем скепсисе к Кремлевским начальникам я считаю недопустимым призывы в том же Майл ру к выносу с дыркой в голове самого главного..
    210окв
  4. ALLxANDr Сегодня, 07:55
    Это проявление уважения - по Восточному, что очень даже приятно после всей этой Западной русофобии... Давно надо было двигать на Восток, а не зацикливаться на Западе, с их повышенным чувством важности и незаменимости. Решили (как в Средневековье), что земля крутиться вокруг них... Ну да, ну да..
    ALLxANDr
  5. Masya Masya Сегодня, 07:57
    новый союз между Москвой и Пекином следует охарактеризовать двумя определениями: растущий и страшный.

    Masya Masya
  6. Altona Сегодня, 07:58
    У Путина кстати весьма хорошая поддержка в соцсетях. В Twitter и в Facebook. В Твиттере есть много аккаунтов пропагандирующих российскую внешнюю политику и защищающих Путина, я сам под ником Fancy Bear встаю на защиту нашей внешней политики, правда в политике внутренней я уже Путину не союзник. А в facebook мне пишут иностранцы, которые искренне восхищаются Путиным, и тут тоже от лица России приходится это восхищение поддерживать. Особенно с Сирией очень много радости, что наконец то исламским фашистам и империалистам кто то дает отпор. И что на G20 все трещали о погоде(глобальном климате) и только два человека-Путин и Трамп о делах.
    Altona
    1. Venceremos Сегодня, 08:54
      Цитата: Altona
      на G20 все трещали о погоде(глобальном климате) и только два человека-Путин и Трамп о делах.


      По уровню влияния в мире,и темы для обсуждений yes
      Venceremos
  7. Svarog51 Сегодня, 07:59
    Вот начнёшь критиковать проведение учений "Си Бриз", а тут бац и предупреждение - нельзя упоминать имя товарища Си Цзиньпина в таком ключе. recourse
    Svarog51
  8. Толстоевский Сегодня, 08:07
    кто бы у нас либерасню заблокировал и показательный тяньаньмынь им устроил
    Толстоевский
  9. новичок Сегодня, 08:13
    кошмар запада потихоньку сбывается. отношегия РФ с КНР асё крепче.
    новичок
  10. vladimirvn Сегодня, 08:23
    В свое время Хрущев, под прикрытием восстановления справедливости, хаял Сталина. Китайцы этого не поддержали. Затем Горбачев, проводя политику гласности и перестройки, хаял все советское. Китайцы его не поняли. Теперь та же история с Путиным. А может китайцы мудрее нас?
    vladimirvn
    1. новичок Сегодня, 08:29
      да нет. мы то тоже не лыком сшиты. просто в Китае за измену Родине и взятки_ расстрел. чего и нам желаю.
      новичок
    2. Deadушка Сегодня, 10:42
      Цитата: vladimirvn
      А может китайцы мудрее нас?

      На западе тоже не любят и не стараются "копаться в прошлом" и переделывать его для постройки будущего. Опасно и не эффективно.
      Нужно принимать(воспринять) его как должное(часть пути), каким бы оно не было.
      Что у Китайцев, что у Японцев своеобразная философия.
      Типа такого: "Глупо переживать за то, что будет. Еще глупее переживать за то, что уже произошло."
      Deadушка
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:32
    Господа, пока новую морозоустойчивую породу китайцев не выведут, России не стоит особо пугаться восточного соседа. Денег у них много? В пересчете на душу населения, в сельской местности 900 $ В ГОД! Для горожан -1600. Просто их в 10 раз БОЛЬШЕ. Китаю есть чем заниматься "у себя".
    Смотреть надо, конечно. Опыт перенимать, продавать ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ продукцию - есть и такая, и покупают! И продовольствие, и энергоносители - почему нет? Европа не хочет Российский газ? Зато его хочет Китай.
    Горный стрелок
  12. mikh-korsakov Сегодня, 08:46
    По существу дела, пример Китая показывает нам какая непригодная для России штука - эта демократия. Мы начали путь к капитализму практически одновременно. И вот итог - где был Китай, и где был СССР, где сейчас китайцы, и где сейчас Россия. Российскому руководству приходится лавировать, изображая демократию, какие-то права человека, чаще всего человека - вора (Сердюков, Васильева) , или человека подлого интригана (Навальный) , права трудящихся наших западных учителей демократии не интересуют. Навступали во всякое ПАСЕ, ЕБСЧ ит.д. и т.п. как вступают в г-овно. И оттуда нас беспрерывно учат, как женить педерастов. Но это все надстройка, это все только смешно. Но что не смешно, так это порабощение нашей экономики, стоило нам проявить самостоятельность, как нас стали больно кусать за пятки. Китай спокойно захватывает острова, какие ему нужны, и в ответ получает не санкции, а лишь недовольное ворчание. В человеческом плане: Недавно мы с супругой проехались по Золотому кольцу. Еще на вокзвле было от китайцев черным- черно, кажется уже все прошли, но вот наползает новая черная туча. Наши сокровища архитектуры их не интересуют, зато интересуют почему-то наши магазины. Во Владимире вблизи гостиницы, где мы жили, было полно китайцев, приезжали по 400 человек в день. Около гостиницы был магазин "Пятерочка", в котором они покупали по 50 шоколадок, по 50 пачек печенья. Я в этом не вижу ничего плохого, потому что они оставляют у нас валюту. В общем для России урок, только впрок ли?
    mikh-korsakov
  13. wowan50 Сегодня, 08:53
    Вспомнил анекдот конца 70х , - "на Китае Финской границе без происшествий"
    wowan50
  14. vladimirvn Сегодня, 09:45

    Не стоит прогибаться под изменчивый мир
    Пусть лучше он прогнётся под нас...

    Не люблю Макаревича, но текст в точку.
    vladimirvn
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 10:51
    Путин вне критики в Китае? Отлично! Хороший пример выстраивания отношений.
    КОТ БАЮН
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