Путин вне критики: китайская сетевая новация
Китайское правительство ввело необычный формат сетевой цензуры. Си Цзиньпин распорядился о блокировке в Sina Weibo сообщений с вероятной критикой хозяина Кремля.
Си Цзиньпин и Владимир Путин обмениваются любезностями не первый день, однако теперь их политические игры вышли на новый уровень. Товарищ Си повелел крупнейшей в Китае социальной медиаплатформе Sina Weibo блокировать «потенциальную критику» Путина. Об этом сообщает «Vox» .
Weibo — сайт для микроблогов, похожий на Twitter и Facebook, имеющий 340 миллионов пользователей в сутки. Блоггеры «Вейбо», у которых насчитывается свыше 1000 фолловеров, вдруг обнаружили: больше они не могут упоминать в своих заметках В. Путина. Если они попробуют это сделать, они получат нелепое уведомление: «К этой публикации невозможно оставить комментарий».
По мнению «Vox», новый союз между Москвой и Пекином следует охарактеризовать двумя определениями: растущий и страшный.
Китайское правительство не впервые подвергает цензуре Интернет посредством блокировки ключевых слов. Случай с Путиным — не самый удивительный. К примеру, блоггерам запрещено слово «tank».
Китайское правительство запрещает демонстрировать антиправительственные настроения, проявлять феминистскую активность, выкладывать порнографию. Сама китайская цензура удивления не вызывает; удивляют те, кого она «защищает», полагает издание.
Путин — первый иностранный лидер, которого «защищает» таким образом «великий китайский брандмауэр», высмеял эту инициативу в интервью «Financial Times» Кай Шенкун (Cai Shenkun), обозреватель и критик из Пекина.
Известно, что Коммунистическая партия Китая редко распространяет такие защитные меры на иностранных лидеров. Готовность правительства сделать исключение и распространить эту «привилегию» на Путина отражает растущую близость между двумя государствами, допускают эксперты. Также это говорит о том, что попытки Путина стратегически переориентироваться на Восток в последние годы окупаются. О том свидетельствует и сырьевая стратегия Кремля: продавать энергоносители китайцам. Наконец, недавно, во время двухдневного государственного визита в Москву, товарищ Си поведал российским СМИ, что отношения между двумя странами переживают «лучшие времена за всю историю». Путин ответил китайскому лидеру, вручив тому орден святого Андрея Первозванного.
Трудно сказать, заметим, какой ответный шаг на дружественную цензуру предпримет Кремль. Не ждёт ли небольшая реформа сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»?
Фото: kremlin.ru
Си Цзиньпин и Владимир Путин обмениваются любезностями не первый день, однако теперь их политические игры вышли на новый уровень. Товарищ Си повелел крупнейшей в Китае социальной медиаплатформе Sina Weibo блокировать «потенциальную критику» Путина. Об этом сообщает «Vox» .
Weibo — сайт для микроблогов, похожий на Twitter и Facebook, имеющий 340 миллионов пользователей в сутки. Блоггеры «Вейбо», у которых насчитывается свыше 1000 фолловеров, вдруг обнаружили: больше они не могут упоминать в своих заметках В. Путина. Если они попробуют это сделать, они получат нелепое уведомление: «К этой публикации невозможно оставить комментарий».
По мнению «Vox», новый союз между Москвой и Пекином следует охарактеризовать двумя определениями: растущий и страшный.
Китайское правительство не впервые подвергает цензуре Интернет посредством блокировки ключевых слов. Случай с Путиным — не самый удивительный. К примеру, блоггерам запрещено слово «tank».
Китайское правительство запрещает демонстрировать антиправительственные настроения, проявлять феминистскую активность, выкладывать порнографию. Сама китайская цензура удивления не вызывает; удивляют те, кого она «защищает», полагает издание.
Путин — первый иностранный лидер, которого «защищает» таким образом «великий китайский брандмауэр», высмеял эту инициативу в интервью «Financial Times» Кай Шенкун (Cai Shenkun), обозреватель и критик из Пекина.
Известно, что Коммунистическая партия Китая редко распространяет такие защитные меры на иностранных лидеров. Готовность правительства сделать исключение и распространить эту «привилегию» на Путина отражает растущую близость между двумя государствами, допускают эксперты. Также это говорит о том, что попытки Путина стратегически переориентироваться на Восток в последние годы окупаются. О том свидетельствует и сырьевая стратегия Кремля: продавать энергоносители китайцам. Наконец, недавно, во время двухдневного государственного визита в Москву, товарищ Си поведал российским СМИ, что отношения между двумя странами переживают «лучшие времена за всю историю». Путин ответил китайскому лидеру, вручив тому орден святого Андрея Первозванного.
Трудно сказать, заметим, какой ответный шаг на дружественную цензуру предпримет Кремль. Не ждёт ли небольшая реформа сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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