Корреспонденты Reuters увидели в Крыму ещё несколько "объектов, похожих на турбины Siemens"
Информационное агентство Reuters, которое ранее выдало материал о поставленных в Крым двух газовых турбинах производства немецкой компании Siemens, решив, что тема вызывает «санкционный» интерес, выдала новую публикацию. В этой публикации заявлено, что на «санкционный» полуостров якобы поставлены ещё несколько турбин «предположительно производства Siemens».
Из материалов Рейтер :
Уточнение от тех самых корреспондентов выглядит и вовсе, мягко говоря, странно:
Получается, что представители Reuters на самом деле никаких турбин не видели, а видели нечто цилиндрическое под брезентом. Хорошо, хоть турбины, а то бы могли и вовсе объявить, что это «ядерное оружие, нацеленное на западную демократию».
Напомним, что немецкую фирму Siemens Еврокомиссия обвинила в нарушении санкционного пакета, связанного с запретом на поставки спецтехники в Крым. Представители Siemens 11 июля подали иск в Московский арбитражный суд на компанию «Технопромэкспорт», которая якобы обманом поставила турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, на территорию Крыма.
Из материалов Рейтер :
Корреспонденты видели в порту Феодосии турбины, которые по своим формам и размеру совпадали с изображением турбин производства Siemens.
Уточнение от тех самых корреспондентов выглядит и вовсе, мягко говоря, странно:
Мы заметили 4 объекта цилиндрической формы длиной несколько метров, закрытых голубым и серым брезентом.
Получается, что представители Reuters на самом деле никаких турбин не видели, а видели нечто цилиндрическое под брезентом. Хорошо, хоть турбины, а то бы могли и вовсе объявить, что это «ядерное оружие, нацеленное на западную демократию».
Напомним, что немецкую фирму Siemens Еврокомиссия обвинила в нарушении санкционного пакета, связанного с запретом на поставки спецтехники в Крым. Представители Siemens 11 июля подали иск в Московский арбитражный суд на компанию «Технопромэкспорт», которая якобы обманом поставила турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, на территорию Крыма.
Использованы фотографии: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-siemens-turbine-idUSKBN19X2Z9
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