11:01 13 июля

Корреспонденты Reuters увидели в Крыму ещё несколько "объектов, похожих на турбины Siemens"

Информационное агентство Reuters, которое ранее выдало материал о поставленных в Крым двух газовых турбинах производства немецкой компании Siemens, решив, что тема вызывает «санкционный» интерес, выдала новую публикацию. В этой публикации заявлено, что на «санкционный» полуостров якобы поставлены ещё несколько турбин «предположительно производства Siemens».

Из материалов Рейтер :
Корреспонденты видели в порту Феодосии турбины, которые по своим формам и размеру совпадали с изображением турбин производства Siemens.


Уточнение от тех самых корреспондентов выглядит и вовсе, мягко говоря, странно:

Мы заметили 4 объекта цилиндрической формы длиной несколько метров, закрытых голубым и серым брезентом.


Корреспонденты Reuters увидели в Крыму ещё несколько "объектов, похожих на турбины Siemens"


Получается, что представители Reuters на самом деле никаких турбин не видели, а видели нечто цилиндрическое под брезентом. Хорошо, хоть турбины, а то бы могли и вовсе объявить, что это «ядерное оружие, нацеленное на западную демократию».

Напомним, что немецкую фирму Siemens Еврокомиссия обвинила в нарушении санкционного пакета, связанного с запретом на поставки спецтехники в Крым. Представители Siemens 11 июля подали иск в Московский арбитражный суд на компанию «Технопромэкспорт», которая якобы обманом поставила турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, на территорию Крыма.

Использованы фотографии: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-siemens-turbine-idUSKBN19X2Z9
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Zibelew Сегодня, 07:45
    Мы заметили 4 объекта цилиндрической формы длиной несколько метров, закрытых голыбым и серым брезентом

    Под брезентом внешне и мерседес с ладой похожи.
    Zibelew
    1. Зяблицев Сегодня, 08:01
      Новая фишка Запада - НЕЧТО в Крыму... laughing
      Зяблицев
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:12
        Цитата: Зяблицев
        Новая фишка Запада - НЕЧТО в Крыму...

        Феноменальная сообразительность этих "корреспондентов...
        Из моего далёкого детства; - Если где-то нет чего-то, значит что-то где-то есть.
        товарищ ШУХЕР
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:21
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Феноменальная сообразительность этих "корреспондентов..

          а может это не корреспондеты, а аглицкие учёные? laughing
          ЛукичЪ
          1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:37
            Цитата: ЛукичЪ
            а может это не корреспондеты, а аглицкие учёные?

            Эта версия тоже жизнеспособна - некоторые разработки "западных учёных" поражают своей "уникальностью".
            товарищ ШУХЕР
      2. ЛукичЪ Сегодня, 08:16
        Цитата: Зяблицев
        Новая фишка Запада - НЕЧТО в Крыму..

        вааауууууууууу!!!! есть новая тема!!!! есть о чём язык почесать, заодно и денюжку срубить laughing
        ЛукичЪ
        1. Монархист Сегодня, 08:31
          " заодно и денежку срубить" и по легкомуя,а больше им НИЧЕГО и не требуется.
          Мое мнение:ВСЕ репортеры ТРЕПЛО
          Монархист
      3. Серый брат Сегодня, 09:17
        Цитата: Зяблицев
        Новая фишка Запада - НЕЧТО в Крыму...

        Это им (западу) на воротник)))
        Серый брат
    2. Starover_Z Сегодня, 08:13
      Мы заметили 4 объекта цилиндрической формы длиной несколько метров, закрытых голыбым и серым брезентом.

      И что из этого ?!
      А "корреспонденты" заметили, что Солнце всходит на Востоке и движется на Запад ?! Разве это не угроза со стороны Китая и России западной "демократии" ?!
      Starover_Z
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:17
        Цитата: Starover_Z
        Разве это не угроза со стороны Китая и России западной "демократии" ?!

        с восходом солнца бегом в бункер
        ЛукичЪ
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:53
        Цитата: Starover_Z
        А "корреспонденты" заметили, что Солнце всходит на Востоке и движется на Запад ?!

        Я понимаю Вашу иронию на это событие, но будьте осторожны, нас здесь читают не только нормальные люди, ВО просматривают и множество не адекватных, но очень активных иностранных респондентов. Я опасаюсь, что это может быть подсказкой для "товарищей свидомых" - запретить дышать воздухом, приносимым ветром с Востока, это для них как два пальца об асфальт.
        товарищ ШУХЕР
        1. Starover_Z Сегодня, 10:12
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Я опасаюсь, что это может быть подсказкой для "товарищей свидомых" - запретить дышать воздухом, приносимым ветром с Востока, это для них как два пальца об асфальт.

          Ну что же поделаешь ...
          Напишут закон, запретят дышать воздухом с востока ...
          Забор поставят - опыт то есть !
          Starover_Z
    3. Paranoid50 Сегодня, 10:04
      Цитата: Zibelew
      Под брезентом внешне и мерседес с ладой похожи.

      Помню, во время службы(96-98) долго "чесал репу" - зачем нам в части мостоукладчик, да ещё стоящий в боксе РХБЗ, под брезентом. Через пол-года просветили люди добрые - это был... ТОС-1. laughing
      Paranoid50
  2. mad Сегодня, 07:48
    А сами корреспонденты Reuters, как в Крым попали? Со стороны 404 или России. Климкина удар хватит )
    mad
    1. А1845 Сегодня, 09:57
      Цитата: mad
      А сами корреспонденты Reuters, как в Крым попали?

      они под брезентом прятались
      А1845
  3. 210окв Сегодня, 07:49
    На своей территории ставим что хотим..Гуд бай,Америка!
    210окв
    1. analgin Сегодня, 08:01
      Цитата: 210окв
      На своей территории ставим что хотим..Гуд бай,Америка!

      Что бы ставить что хочешь, нужно это "что-то" произвести, ну или купить. Теперь с этим будут ещё бОльшие проблемы. У "Сименса", кстати - тоже.
      analgin
      1. neri73-r Сегодня, 08:09
        Цитата: analgin
        Цитата: 210окв
        На своей территории ставим что хотим..Гуд бай,Америка!

        Что бы ставить что хочешь, нужно это "что-то" произвести, ну или купить. Теперь с этим будут ещё бОльшие проблемы. У "Сименса", кстати - тоже.

        Ничего не будет, бла, бла бла, после чего все успокоются!
        neri73-r
        1. analgin Сегодня, 08:10
          Рад за вас, но сильно сомневаюсь.
          analgin
          1. notingem Сегодня, 08:27
            За деньги продадут все. Вы видно очень наивны. Дело в схеме продаж и поставок
            notingem
      2. Tusv Сегодня, 10:01
        Цитата: analgin
        Теперь с этим будут ещё бОльшие проблемы. У "Сименса", кстати - тоже.

        Уже отмазку придумали, дабы не было проблем у Сименса. Да это сименс, но купленный на вторичном рынке убитые турбины и восстановлены напильником. Да и ваще они китайские
        Tusv
    2. ЛукичЪ Сегодня, 08:18
      Цитата: 210окв
      На своей территории ставим что хотим..Гуд бай,Америка!

      мы у них не спрашиваем, что они там на НАШЕЙ Аляске строят laughing
      ЛукичЪ
  4. Владимирец Сегодня, 07:50
    Нечего им вообще там шарахаться, мы злые орки, мы захватили полуостров, вам туда нельзя. request
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:08
      Привет , Женя ! hi "То ли он бушлат спёр , то ли у него стырили не ясно ,но слух-то уже пошёл ." . Так и здесь - узрели нечто "размерами и формой , под брезентом не видно" схожее с турбиной и не важно что это - главное погромче тявкнуть и побольше вони напустить на весь мир .
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 08:12
        Цитата: bouncyhunter
        узрели нечто "размерами и формой , под брезентом не видно" схожее с турбиной

        Причем догадались, что это именно турбины Сименс, во профи, им не в Рейтер надо работать, а в МИ6. what Пивет, Паша. hi
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:16
          Цитата: Владимирец
          им не в Рейтер надо работать, а в МИ6.

          Даже Самуил Абрамович не скажет вам точно где кончается Беня и где начинается полиция . wink
          bouncyhunter
        2. north Сегодня, 10:43
          Ну как не догадаться,они-же круглые laughing
          north
      2. Deadушка Сегодня, 10:25
        Привет, Паша hi
        Причем они думают, что подобный груз будут перевозить просто под "брезентом", без соответствующей упаковки(серый брезент). no
        Deadушка
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:33
          Привет , Виталик ! hi Наивность этих журналюг и надуманность их "сенсации" просто поражает . Или тут работает принцип "пипл схавает" ? what
          bouncyhunter
          1. Deadушка Сегодня, 10:47
            Как правило, да. Принцип "Желтой прессы" не чужд и крупным СМИ и журналистам разных "мастей".
            Да и основная масса "схавает". Привыкли доверять, у нас такая же беда. request
            Deadушка
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
              Твоя правда - многие предпочитают хавать фастфуд от СМИ , не обременяя себя мыслительным процессом . sad
              bouncyhunter
              1. Deadушка Сегодня, 10:55
                Дык, многие даже не пытаются проверить!, хотя возможности масса... интернет есть - проверь, ни кто не мешает. Часто особенно в "социалках" вбрасывают какую нибудь "дичь" и народ ведется и поднимает шум. Но даже когда со временем выясняется, что это был вброс и вранье, масса народа все равно не верит и всячески охаивают людей
                раскрывших вброс. request
                Deadушка
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
                  К сожалению , случаи "вбросов" бывают . Поэтому всем советую проверять новости и их источники на разных информресурсах , прежде чем комментировать .
                  bouncyhunter
          2. north Сегодня, 10:50
            Вообще-то это на шпионаж тянет.Шарахаются эти шелкопёры где не надо фотографируют всё подряд.Под белы рученьки,да в обезьянник. winked
            north
    2. КОСМОС59 Сегодня, 09:47
      Привет, Женя. Тарантула на фото заметил?))
      КОСМОС59
      1. Владимирец Сегодня, 09:52
        Цитата: КОСМОС59
        Тарантула на фото заметил?))

        А тож, первым делом, турбины не заметил, а "сарай" вот он. smile Ниже уже обсудили.
        Цитата: таптыжка
        На переднем плане ПСКР 205П "Горбатый",хороший был сторожевик

        Цитата: Uncle Lee
        Да ! За Вами не успел ! А сколько я на них смонтировал локаторов всяких и разных !

        Цитата: Владимирец
        У нас их звали "Сарай" за характерный вид надстройки.

        Привет, Игорь. hi
        Владимирец
  5. pvv113 Сегодня, 07:50
    Еврокомиссии нужно срочно провести расследование, кто в России является хозяином немецкой фирмы Siemens, и наложить на него санкции wink
    pvv113
    1. analgin Сегодня, 08:05
      Цитата: pvv113
      Еврокомиссии нужно срочно провести расследование, кто в России является хозяином немецкой фирмы Siemens, и наложить на него санкции wink

      Уже этим занимаются и "Сименс", скорее всего не поздоровится. Все остальные кстати, сильно призадумаются. Чему вы радуетесь непонятно?
      analgin
      1. pvv113 Сегодня, 08:19
        Я не радуюсь, а иронизирую. А если серьезно ко всему относиться, то сопьешься раньше времени (с) hi
        pvv113
      2. fzr1000 Сегодня, 08:20
        Тебе Сименс жалко или ...? О чем беспокоишься?
        fzr1000
      3. Володин Сегодня, 08:22
        Цитата: analgin
        Чему вы радуетесь непонятно?

        Мы радуемся свободе в РФ: захотели из Рейтер приехать в Крым - приехали, захотели сказать, что под брезентом турбины - сказали. Захотел человек из Нидерландов всё это прокомментировать - пришёл и прокомментировал...
        Володин
        1. pvv113 Сегодня, 09:01
          И ничего им за это не будет - ни коня, ни шашки, ни красных шаровар laughing
          pvv113
      4. vlad_vlad Сегодня, 10:57
        analgin Сегодня, 08:05 ↑
        Цитата: pvv113
        Еврокомиссии нужно срочно провести расследование, кто в России является хозяином немецкой фирмы Siemens, и наложить на него санкции wink
        Уже этим занимаются и "Сименс", скорее всего не поздоровится. Все остальные кстати, сильно призадумаются. Чему вы радуетесь непонятно?


        я тоже удивляюсь повальной инфантильной радости в комментариях. что хорошего для России в том, что Сиеменс вздрючат в Германии и Европе?
        Что хорошего в том, что Сиеменс откажется от настройки, установки, тех-поддержки и как следствие от всех гарантийных обязательств? без всего етого ети турбины будут в обозримое время не дороже металолома.
        vlad_vlad
    2. ЛукичЪ Сегодня, 08:25
      Цитата: pvv113
      Еврокомиссии нужно срочно провести расследование, кто в России является хозяином немецкой фирмы Siemens, и наложить на него санкции

      как кто???? belay все знают и давно наложили. это тот кто назначает президентом саш, влияет на выборы во всём мире, в общем тот кто виноват во всех "бедах" всего западного мира. ну и как в той песне из детского фильма. "Скажите как его зовут?"
      ЛукичЪ
      1. pvv113 Сегодня, 09:02
        Потише, пожалуйста, это же гостайна bully
        pvv113
  6. Aleksandr_2 Сегодня, 07:58
    что вообще делает продажное евролиберогейское рейтерс в русском крыму?кто их туда пустил?где фсб,мвд по республике крым?
    Aleksandr_2
  7. AwaZ Сегодня, 08:00
    Они там что разведкой занимаются?
    AwaZ
  8. AID.S Сегодня, 08:02
    А сименс слушает, да ест..(ist da) laughing
    AID.S
  9. Аналитик Сегодня, 08:03
    Сименс насколько я помню в начале 2000-х безапеляционно требовала передавать все параметры работы своих турбин и генераторов в режиме онлайн, в том числе о выработке и потреблении электроэнергии.
    Аналитик
  10. злой партизан Сегодня, 08:03
    Вчера был на ИННОПРОМе -2017. Cтенд Siemens присутствовал yes . Показывали сборочный робот для электрических изделий. На мой вопрос про санкции вежливо улыбнулись... lol
    злой партизан
    1. Владимирец Сегодня, 08:18
      Цитата: злой партизан
      На мой вопрос про санкции вежливо улыбнулись.

      ... и запахнули плащ. winked
      Владимирец
      1. злой партизан Сегодня, 08:56
        Цитата: Владимирец
        запахнули плащ.

        belay
        Да Вы шалун, Коллега wink
        Привет, браконьер! drinks
        злой партизан
        1. Владимирец Сегодня, 09:00
          Цитата: злой партизан
          Да Вы, шалун, Коллега

          Это кто ещё шалун. Я это имел ввиду.

          А Вы что? belay Как Вы могли подумать, что, я, честный человек... no
          Привет, лесной брат. drinks
          Владимирец
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:06
    Корреспонденты Reuters увидели в Крыму ещё несколько "объектов, похожих на турбины Siemens"
    Этим "корреспондентам" накостылять пора laughing Разведчики млин.И задержать за шпионаж.Чтобы меньше всякой ерундой страдали.Куда там, следилы за санкциями нашлись.
    Наблюдатель2014
  12. таптыжка Сегодня, 08:16
    На переднем плане ПСКР 205П "Горбатый",хороший был сторожевик good
    таптыжка
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:19
      Да ! За Вами не успел ! А сколько я на них смонтировал локаторов всяких и разных ! hi
      Uncle Lee
    2. Владимирец Сегодня, 08:42
      Цитата: таптыжка
      ПСКР 205П "Горбатый",хороший был сторожевик

      У нас их звали "Сарай" за характерный вид надстройки.
      Владимирец
  13. demo Сегодня, 08:18
    Обосс.......обхохотался!
    Маразм крепчал.
    demo
  14. Горный стрелок Сегодня, 08:20
    Во первых, турбики были перепроданы и поставкой их в Крым занималась не "Siemens"! А вся эта "истерия"- образцово-показательный "перевод стрелок", для того, чтобы сама под санкции в ЕС не попала. В суд подали? Подали. В арбитражный Российский? Ага. Ну и молодцы. Несколько лет ля-ля гарантировано! А турбины в НАШЕМ Крыму будут вырабатывать море энергии для НАШИХ заводов. Зато немцы обойдут возможные штрафы "у себя", и взаимодействие - продолжится.
    Горный стрелок
    1. Deadушка Сегодня, 10:31
      Цитата: Горный стрелок
      взаимодействие - продолжится.

      Если уж янки вовремя ВОВ с немцами торговали, то гейропа во время санкций и подавно будет торговать. "...это всего лишь бизнес....ни чего личного..."
      Deadушка
  15. rpuropuu Сегодня, 08:36
    "Мы заметили 4 объекта цилиндрической формы" Ну это финиш laughing laughing Я уже юмористические передачи не смотрю года два - три, достаточно почитать СМИ good Везде враги, шпионы, хакеры, а теперь еще и турбины laughing
    rpuropuu
    1. А1845 Сегодня, 10:00
      Цитата: rpuropuu
      Мы заметили 4 объекта цилиндрической формы

      а на берегу в это время стояли 3 объекта кубической формы!
      ждем нового всплеска истерии
      А1845
      1. Deadушка Сегодня, 10:29
        Цитата: А1845
        а на берегу в это время стояли 3 объекта кубической формы!

        Практически квадратура круга сплошная. what
        Deadушка
  16. Монархист Сегодня, 08:36
    Цитата: mad
    А сами корреспонденты Reuters, как в Крым попали? Со стороны 404 или России. Климкина удар хватит )

    Думаю он переживет : они ищут нарушение санкций,а значит ето дозволяется
    Монархист
  17. bratchanin3 Сегодня, 08:39
    Если это фальшивка, то корреспондентов Reuters надо лишить аккредитации в Крыму и не пускать их туда на год - два.
    bratchanin3
  18. Delink Сегодня, 08:47
    Хорошо, хоть турбины, а то бы могли и вовсе объявить, что это «ядерное оружие, нацеленное на западную демократию».


    Вот это зря озвучили, ведь все мысли становятся материальны. Хотя сработали на опережение.
    Delink
  19. gla172 Сегодня, 08:54
    Цитата: Зяблицев
    Новая фишка Запада - НЕЧТО в Крыму... laughing


    ...во во ...и вообще не чего там вынюхивать ....может мы там спирт храним..... wassat
    laughing
    gla172
  20. злой партизан Сегодня, 08:58
    Мы заметили 4 объекта цилиндрической формы
    Ну тут нашим минус negative . Надо было придать турбинам форму квадратного сечения. yes Во избежании кривотолков.
    злой партизан
  21. Аморфис Сегодня, 09:55
    А что журналисты начали разбираться в газовых турбинах Simens по внешнему виду? А не шпиёны они часом?
    Аморфис
  22. друг зверей Сегодня, 10:31
    Турбины, вероятно, немецкие, т.к. своих для такой электростанции у нас нет. Но схожесть габаритов под брезентом не дает никаких преимуществ в суде. Все зависит от условий контракта, что там прописано. Если понадобится предъявить турбины, тогда у технопромэкспорта будут сложности. Хотя для смеха можно перевезти турбины на склад для судебной проверки, а потом снова вернуть в Крым.
    друг зверей
  23. Екатерина II Сегодня, 10:54
    судя по настойчивости- конкуренты Сименс не дремлют. Копают под компанию..
    Екатерина II
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