11:02 13 июля

Британцы ежегодно жертвуют исламистам сотни тысяч фунтов

Жители Великобритании ежегодно перечисляют террористическим исламистским группировкам сотни тысяч фунтов стерлингов в виде частных пожертвований, передает ТАСС сообщение агентства Press Association.

Британцы ежегодно жертвуют исламистам сотни тысяч фунтов
Эмбер Радд

По словам министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, «наиболее распространенным источником финансирования исламистских экстремистских организаций являются небольшие анонимные пожертвования, большинство из которых, вероятнее всего, приходят от лиц, проживающих в Соединенном Королевстве».


В некоторых случаях эти (террористические) организации получают в год сотни тысяч фунтов. Это основной источник их дохода,
заявила глава МВД.

Ранее правительство Терезы Мэй распространило заявление, в котором одной из приоритетных задач называется «предотвращение получения террористами денежных переводов на небольшие суммы». В этой связи документ призывает международное сообщество «увеличить меры контроля в региональных финансовых центрах, в том числе в Дубае, Сингапуре, Гонконге, Австралии и Швейцарии».

Использованы фотографии: https://theuk.one
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Комментарии 14

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  1. vladimirvn Сегодня, 08:19
    И они еще нас учат жить!
    vladimirvn
    1. Зяблицев Сегодня, 08:34
      Англосаксы спонсирующие терроризм...И кого они хотели удивить этим признанием? laughing
      Зяблицев
  2. новичок Сегодня, 08:19
    тереза делает далеко идущие заявления под соусом борьбы с финансированием терроризма. бедняшка, как бы не надорвалась.
    новичок
  3. Владимирец Сегодня, 08:20
    В этой связи документ призывает международное сообщество «увеличить меры контроля в региональных финансовых центрах, в том числе в Дубае, Сингапуре, Гонконге, Австралии и Швейцарии».

    Западной логике пора уже становиться отдельной наукой, переводы идут из УК, а контролировать надо Сингапур. good
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
      «наиболее распространенным источником финансирования исламистских экстремистских организаций являются небольшие анонимные пожертвования, большинство из которых, вероятнее всего, приходят от лиц, проживающих в Соединенном Королевстве».

      То , что это мазохизм - понятно . Непонятно другое : осознанный или латентный ? what
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 08:29
        Да не мазохизм это,Паш-
        Вот эти "британцы" и шлют пожертвования своим....
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:37
          Пусть теперь сами себя секут и не забывают "спасибо" сказать тем , кто открыл ворота бармалеям в "цивилизованный" мир .
          bouncyhunter
  4. Подрезчик Сегодня, 08:21
    Хорошо, террористам денюжки, британцам- теракты на Тауэрском мосту! Хорошо, молодцы!
    Подрезчик
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:34
      Местные исламисты поддерживают воюющих и финансово и людьми. А где ПМЖ - не имеет значения, Англия, Франция, Германия...
      Uncle Lee
  5. Masya Masya Сегодня, 08:34
    их же салом, им же по мусалам...
    Masya Masya
  6. Толстоевский Сегодня, 09:20
    надеюсь, аукнутся кошке мышкины слёзки
    Толстоевский
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    Не удивительно. В период войны в Чечне в Лондоне открыто собирали деньги на поддержку террористам и вели запись добровольцев. Наших журналистов снявших это чуть не избили. Официальный Лондон не только закрывал на это глаза, но и не желал даже отвечать на запросы нашего МИДа.
    rotmistr60
  8. Deadушка Сегодня, 10:15
    Британцы жертвуют... да они сами рассадник зла. Много, что ими было в свое время придумано и сделано.
    Яркий представитель своей нации: Британец, сэр, джентльмен, генерал Горацо Робли. Всего лишь занимался коллекцией голов Маори.

    И эти "люди" учат нас жить?! negative
    Deadушка
  9. друг зверей Сегодня, 10:58
    Странно, что жители Британии, которые переводят "небольшие средства", знают счета радикальных группировок, а спецслужбы нет, и не могут отследить. При этом данные платежи это "наиболее распространенный источник финансирования" laughing По-моему, это попытка отвести внимание от настоящих спонсоров терроризма, у которых одновременно крепкая дружба с Британией.
    друг зверей
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