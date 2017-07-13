Британцы ежегодно жертвуют исламистам сотни тысяч фунтов

В некоторых случаях эти (террористические) организации получают в год сотни тысяч фунтов. Это основной источник их дохода,

Жители Великобритании ежегодно перечисляют террористическим исламистским группировкам сотни тысяч фунтов стерлингов в виде частных пожертвований, передает ТАСС сообщение агентства Press Association.По словам министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, «наиболее распространенным источником финансирования исламистских экстремистских организаций являются небольшие анонимные пожертвования, большинство из которых, вероятнее всего, приходят от лиц, проживающих в Соединенном Королевстве».заявила глава МВД.Ранее правительство Терезы Мэй распространило заявление, в котором одной из приоритетных задач называется «предотвращение получения террористами денежных переводов на небольшие суммы». В этой связи документ призывает международное сообщество «увеличить меры контроля в региональных финансовых центрах, в том числе в Дубае, Сингапуре, Гонконге, Австралии и Швейцарии».