Глава Комитета нацбезопасности Казахстана прокомментировал "ядерную" операцию "Сапфир"
Глава казахстанского Комитета нацбезопасности Карим Масимов дал интервью газете «Казахстанская правда» , посвящённое 25-летию со дня образования службы. Масимов рассказал журналистам об итогах работы КНБ за последнее время, а также о деятельности спецслужбы в данный момент. По словам Карима Масимова, выстроенная работа КНБ позволяет эффективно противодействовать вмешательству извне во внутренние дела Республики Казахстан.
Из интервью:
Коснулся Карим Масимов и операции «Сапфир» контрразведки Казахстана, которая была связана с ядерным потенциалом, остававшемся на казахстанской территории после распада СССР. Фактически «Сапфир» - операция, в ходе которой в США из Республики Казахстан был вывезен обогащённый уран. Ядерные компоненты были доставлены в лабораторию Y-12 (штата Теннесси, США). Издание Washington Post в середине 90-х писало о том, что власти Казахстана получили за это около 27 млн долларов.
Как операцию комментирует глава КНБ Масимов:
После этого Масимов сообщил, что КНБ "избавилось от тоталитарного наследия КГБ". Из его интервью:
Из интервью:
Так, за последние 10 лет Службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Нейтрализованы устремления к Казахстану со стороны международных террористических организаций. Проведены уникальные по сложности операции – ликвидация структур "Жамаата моджахедов Центральной Азии", "Джунд-аль-Халифат", "Хизб-ут-Тахрир" (террористические группировки, запрещены в РФ) и других. Совместно с партнёрскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов.
Коснулся Карим Масимов и операции «Сапфир» контрразведки Казахстана, которая была связана с ядерным потенциалом, остававшемся на казахстанской территории после распада СССР. Фактически «Сапфир» - операция, в ходе которой в США из Республики Казахстан был вывезен обогащённый уран. Ядерные компоненты были доставлены в лабораторию Y-12 (штата Теннесси, США). Издание Washington Post в середине 90-х писало о том, что власти Казахстана получили за это около 27 млн долларов.
Как операцию комментирует глава КНБ Масимов:
Достоянием истории стала блестящая операция контрразведки "Сапфир". Не случайно в 2007 году президент США Дж. Буш сказал: «В истории США ещё не было лучшего партнёра в деле ядерного нераспространения, чем Казахстан».
После этого Масимов сообщил, что КНБ "избавилось от тоталитарного наследия КГБ". Из его интервью:
Перелистнув мрачные страницы тоталитарного прошлого и отойдя от репрессивных методов работы, молодая спецслужба Казахстана взяла на вооружение лучшие традиции и опыт сильнейших спецслужб мира.
Использованы фотографии: Avtoradio.kz
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