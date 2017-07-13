11:01 13 июля

Глава Комитета нацбезопасности Казахстана прокомментировал "ядерную" операцию "Сапфир"

Глава казахстанского Комитета нацбезопасности Карим Масимов дал интервью газете «Казахстанская правда» , посвящённое 25-летию со дня образования службы. Масимов рассказал журналистам об итогах работы КНБ за последнее время, а также о деятельности спецслужбы в данный момент. По словам Карима Масимова, выстроенная работа КНБ позволяет эффективно противодействовать вмешательству извне во внутренние дела Республики Казахстан.

Глава Комитета нацбезопасности Казахстана прокомментировал "ядерную" операцию "Сапфир"


Из интервью:
Так, за последние 10 лет Службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Нейтрализованы устремления к Казахстану со стороны международных террористических организаций. Проведены уникальные по сложности операции – ликвидация структур "Жамаата моджахедов Центральной Азии", "Джунд-аль-Халифат", "Хизб-ут-Тахрир" (террористические группировки, запрещены в РФ) и других. Совместно с партнёрскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов.



Коснулся Карим Масимов и операции «Сапфир» контрразведки Казахстана, которая была связана с ядерным потенциалом, остававшемся на казахстанской территории после распада СССР. Фактически «Сапфир» - операция, в ходе которой в США из Республики Казахстан был вывезен обогащённый уран. Ядерные компоненты были доставлены в лабораторию Y-12 (штата Теннесси, США). Издание Washington Post в середине 90-х писало о том, что власти Казахстана получили за это около 27 млн долларов.

Как операцию комментирует глава КНБ Масимов:
Достоянием истории стала блестящая операция контрразведки "Сапфир". Не случайно в 2007 году президент США Дж. Буш сказал: «В истории США ещё не было лучшего партнёра в деле ядерного нераспространения, чем Казахстан».


После этого Масимов сообщил, что КНБ "избавилось от тоталитарного наследия КГБ". Из его интервью:
Перелистнув мрачные страницы тоталитарного прошлого и отойдя от репрессивных методов работы, молодая спецслужба Казахстана взяла на вооружение лучшие традиции и опыт сильнейших спецслужб мира.

Использованы фотографии: Avtoradio.kz
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Комментарии 20

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  1. новичок Сегодня, 08:22
    ой, вот не надо грязью поливать КГБ СССР. сам то откуда вынырнул?
    новичок
    1. alekc75 Сегодня, 08:28
      он думает если он из казахской то ему всё можно
      alekc75
      1. новичок Сегодня, 08:36
        с лёгкой руки, или языка масимова взяди о очернили всю славную историю органов госбезопасности. а может это камень в сторону ФСБ, ведь ФСБ правоприемники советского госбеза?
        новичок
  2. anjey Сегодня, 08:27
    Дж. Буш сказал: «В истории США ещё не было лучшего партнёра в деле ядерного нераспространения, чем Казахстан»
    какие "достижения" ,еще закрытие Семипалатинского полигона вспомните,сколько визга было что бы перед полосатотряпочными за бабло прогнутся...
    anjey
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:27
    Продали уран в штаты и рады ! Операция "Сапфир", понимашь !
    Uncle Lee
    1. Masya Masya Сегодня, 08:41
      Цитата: Uncle Lee
      Продали уран в штаты и рады ! Операция "Сапфир", понимашь !

      Гордятся!!!
      Masya Masya
    2. Гронский Сегодня, 08:58
      Нда..... Уж лучше бы помалкивали про "Сапфир" то этот распрекрасный.
      Хотя за неимением настоящих успехов и вынос из дома вещей тоже сойдет за успех.
      Гронский
  4. Сухой_Т-50 Сегодня, 08:31
    Желаю удачи казахам в деле борьбы с терроризмом
    Сухой_Т-50
  5. Балу Сегодня, 08:35
    После смерти Литвиненко было много версий в российских СМИ. По одной из них бывший полковник КГБ, этнический казах, был организатором сбыта контробандой полония, который добывали-изготавливали на небольшом острове в Каспийском море. Якобы уксперты , само собой британсике ученые, установили, что полоний именно оттуда.
    Лично я шибко сомневаюсь, был ли в деле Литвиненко полоний, а не отравление солями тяжелых металлов, например кадмий.
    Если бы у меня была возможность, я бы спросил Масимова по полоний:
    действительно добывали ли полоний на территории Казахстана, действительно Казахстан экспортировал Полоний легально или все это проплоченные байки журналюг. what
    Балу
  6. Rostislav Сегодня, 08:46
    Хвастаться похвалой от матрасов ...комментарии излишни.
    Rostislav
  7. Серый брат Сегодня, 09:14
    Достоянием истории стала блестящая операция контрразведки "Сапфир".

    Алкаш пропивает вещи и с гордостью рассказывает об этом. Дно ли это?
    Серый брат
  8. Горный стрелок Сегодня, 09:27
    Вангую, после естественного ухода Назарбаева, придет время жестокой турбулентности.
    Горный стрелок
  9. рядовой61 Сегодня, 09:42
    Ну если Буш сказал что Казахстан кая шестерка, значить так оно и есть.
    рядовой61
  10. Altona Сегодня, 09:44
    Перелистнув мрачные страницы тоталитарного прошлого и отойдя от репрессивных методов работы, молодая спецслужба Казахстана взяла на вооружение лучшие традиции и опыт сильнейших спецслужб мира.
    ---------------------------
    Как эстетично можно построить фразу о продаже Родины.
    Altona
  11. Deadушка Сегодня, 10:04
    избавилось от тоталитарного наследия КГБ

    Если он такой правильный, то пусть тогда передаст России исконно Русские земли и города, которые достались Казахстану после развала СССР.
    Deadушка
  12. anjey Сегодня, 10:14
    Цитата: Deadушка
    избавилось от тоталитарного наследия КГБ

    Если он такой правильный, то пусть тогда передаст России исконно Русские земли и города, которые достались Казахстану после развала СССР.

    Целиноград например....
    anjey
  13. Bronevick Сегодня, 10:17

    Я просто оставлю это здесь.
    Bronevick
    1. Alexey RA Сегодня, 10:55
      Мискузи! laughing
      Хорошо ещё, что не флюгегехаймен...
      Alexey RA
  14. rotmistr60 Сегодня, 10:18
    «В истории США ещё не было лучшего партнёра в деле ядерного нераспространения, чем Казахстан».

    Ясно, ведь не каждый "партнер" добровольно согласился бы продать Сша обогащенный уран. Наверное одним из пунктов сделки было заверение не наносить ядерный удар по Казахстану?
    rotmistr60
    1. Серый брат Сегодня, 10:51
      Цитата: rotmistr60
      одним из пунктов сделки было заверение не наносить ядерный удар по Казахстану?

      Откаты, в пунктах договора, никогда не прописываются. smile
      Серый брат
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