Глава Комитета нацбезопасности Казахстана прокомментировал "ядерную" операцию "Сапфир"

Так, за последние 10 лет Службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Нейтрализованы устремления к Казахстану со стороны международных террористических организаций. Проведены уникальные по сложности операции – ликвидация структур "Жамаата моджахедов Центральной Азии", "Джунд-аль-Халифат", "Хизб-ут-Тахрир" (террористические группировки, запрещены в РФ) и других. Совместно с партнёрскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов.

Достоянием истории стала блестящая операция контрразведки "Сапфир". Не случайно в 2007 году президент США Дж. Буш сказал: «В истории США ещё не было лучшего партнёра в деле ядерного нераспространения, чем Казахстан».

Перелистнув мрачные страницы тоталитарного прошлого и отойдя от репрессивных методов работы, молодая спецслужба Казахстана взяла на вооружение лучшие традиции и опыт сильнейших спецслужб мира.