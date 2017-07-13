11:01 13 июля

Еврокомиссар Мужниекс: Россия нарушает права человека законом об иностранных агентах

В Европейском союзе вновь вспомнили о действующем в России законе о некоммерческих организациях. Напомним, суть закона проста: если НКО занимается политической деятельностью и получает за это средства из-за рубежа, то оно должно пройти регистрацию в качестве НКО-иностранного агента.

К еврокомиссариате по правам человека в очередной заявили, что такой закон не соответствует «нормам международного и европейского законодательства». РИА Новости приводит заявление еврокомиссара Нилса Мужниекса:
Законодательство Российской Федерации о некоммерческих организациях не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека. Применение этого закона оказывает сдерживающий эффект на работу организаций гражданского общества в Российской̆ Федерации и представляет собой вмешательство в права на свободу объединений и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников, иногда приводя к серьёзным последствиям.





А когда еврокомиссариат по правам человека обратит внимание, например, на Латвию, где нарушается еврозаконодательство - где так называемый центр государственного языка выносит санкционные решения в отношении школ, в которых используется русский язык. За последнее время две школы в Латвии (в городах Рига и Лиепая) были оштрафованы за русский.

Там, может быть, комиссару Мужниексу стоит начать с соблюдения европейского законодательства членами Европейского союза. Если г-н Мужниекс запамятовал, ему нужно напомнить, что Россия членом ЕС не является – ровно так же как и США, в которых закон об иноагентах есть, но его наличие ЕС почему-то «не волнует».

Использованы фотографии: https://www.tportal.hr
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Комментарии 49

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  1. cniza Сегодня, 08:45
    Как же они все достали , займитесь своими странами и не лезьте к нам и будет вам счастье.
    cniza
    1. Владимирец Сегодня, 08:46
      Цитата: cniza
      займитесь своими странами и не лезьте к нам и будет вам счастье.

      У них везде уже орднунг, осталось нас убогих поправить и всё гут.
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 08:49
        Их орднунг уже "смердит" так , что слезы из глаз у их же народа.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 09:14
          Еврокомиссар Мужниекс: Россия нарушает права человека законом об иностранных агентах
          Мужелов никак угомониться не может...
          Как же они все достали ,
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 09:33
            В украинским кризисе все европейские структуры утратили свою суть, как эталона защиты прав и свобод человека, во всяком случае они до этого такими хоть внешне являлись. Во время украинского кризиса, европейские структуры скинули с себя овечью шкуру и показали свою истинную морду хищных, лицемерных, лживых шакалов. Поэтому СЕ может заткнуть свою пасть, а то из неё воняет дерьмом.
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 09:51
              Вот зачем Вы его фамилию перевели ? belay laughing , теперь некоторые задумаются...
              cniza
            2. stalkerwalker Сегодня, 10:17
              Цитата: Чёрный
              В украинским кризисе все европейские структуры утратили свою суть, как эталона защиты прав и свобод человека, во всяком случае они до этого такими хоть внешне являлись

              Это и есть сермяжная правда, т.к. спрашивают с тех, с кого можно спросить. Что априори невозможно по отношению к хунте Бандеростана - там спрашивать не с кого - все у власти (и ультра-наци, и какие-то госструктуры), и никто ответственности не несёт. Кроме России, конечно, за выполнение тех договорённостей, которые она не подписывала.
              Что касаемо пресловутого закона об иностранных агентах, так наш закон и есть слепок такого же закона, принятого в США в 30-х прошлого века. И если этот латыш (?) родившейся в стране, первой принявшей такой закон не знает, или не хочет знать об этом, то что спрашивать с такого еврокомиссариата?
              Отстой....
              stalkerwalker
      2. Svarog51 Сегодня, 08:53
        Привет, Евгений hi Уж лучше этих убогих направить по известному адресу и будет у них орднунг, а у нас - гут. wink
        Svarog51
        1. Владимирец Сегодня, 08:54
          Цитата: Svarog51
          направить по известному адресу и будет у них орднунг, а у нас - гут.

          Тоже вариант. what Привет, Сергей. hi
          Владимирец
        2. Deadушка Сегодня, 09:53
          Привет, Сергей. hi
          Цитата: Svarog51
          Уж лучше этих убогих направить по известному адресу

          Ониж как дети малые, не поймут и будут все время возвращаться или вообще дорогу перепутают. request
          Им хорошо бы предварительно ремня всыпать. laughing
          Deadушка
      3. Капитан Пушкин Сегодня, 10:37
        Цитата: Владимирец
        У них везде уже орднунг, осталось нас убогих поправить и всё гут

        Хорошо, что напоминают. Нужно наш закон привести в полное соответствие с американским и вся наша либерастня сядет на нары, т.к. заявлять на себя самим и платить налоги с зарубежных подачек им в лом.
        Капитан Пушкин
    2. Зяблицев Сегодня, 08:50
      Латыш, родившийся в США...Чистой воды агент влияния в ЕС! ЕС подкоблучная организация Госдепа! Ему велели из-за океана вякнут, в кучу к планируемым санкциям, следующий шаг, должен очнутся Навальный и Ко, другие навозные черви...Хохлы, должны завопить об агрессии и недопустимости Северного потока-2, "свободная и независимая" пресса найдет в Крыму турбины , а клоуны из Меджилиса раструбят об тотальном анальном насилии местных татар... laughing Эко невидаль!
      Зяблицев
      1. Venceremos Сегодня, 09:00
        Еврокомиссар Мужниекс: Россия нарушает права человека законом об иностранных агентах

        Иностранные агенты,они всегда были вне закона, Пусть Мата Хари вспомнят wink .
        Venceremos
        1. cniza Сегодня, 09:04
          Сергей доброе утро! hi
          "Пусть свою жену учит щи варить" это как раз про него.
          cniza
          1. Venceremos Сегодня, 09:16
            Цитата: cniza
            Сергей доброе утро! hi
            "Пусть свою жену учит щи варить" это как раз про него.

            Доброе !!!
            У него самого,на "политической кухне" ни фига не получается. Куда там ещё жену учить...
            Venceremos
            1. cniza Сегодня, 09:30
              Так этож "прописная" истина : - " если что то не можешь делать сам , учи это делать других".
              cniza
    3. Uncle Lee Сегодня, 09:08
      Цитата: cniza
      Еврокомиссар Мужниекс

      А я прочитал "МУЖНИСЕКС" и оторопел, потом отошел и воспринял как должное !
      Uncle Lee
      1. cniza Сегодня, 09:14
        Владимир доброго времени! hi
        Я бы сказал с чем его фамилия у меня вызвала ассоциацию , да забанят , а так "чудак". lol
        cniza
    4. Подрезчик Сегодня, 09:10
      Виктор hi приветствую! Они не могут заняться своими странами, потому как у них все в порядке! wink Лесбопедерасты ходят по улицам, служат в армии, взятки-откаты еврочиновники не берут (честные они!), языки меньшинств и права не ущемляются и т.д., не жизнь а...РАЙ! А мы тут сиволапые ...щи лаптем хлебаем, и нас надо учить! laughing
      Подрезчик
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:25
        Привет, ребятня ! hi
        Uncle Lee
        1. Подрезчик Сегодня, 09:52
          Приветствую, Владимир! hi Ну...будем слушаться Евросоюз? wink
          Подрезчик
      2. cniza Сегодня, 09:54
        Доброго времени Александр! hi
        Я тут выше уже писал , по какому принципу они этим занимаются , а их "Рай" нам не подходит и не приемлем.
        cniza
    5. Барбулятор Сегодня, 09:35
      Цитата: cniza
      Как же они все достали

      Как сказал мудрец: "Не учите дедушку кашлять." И не вмешивайтесь во внутренние дела России! Вас об этом не просят.
      Барбулятор
  2. сибирячок Сегодня, 08:48
    Достаточно посмотреть его краткую биографию и послужной список, сразу все встает на свои места. Понятно кто кормит этого червя. angry Особенно улыбает, что этот организм возглавлял латвийскую организацию по правам человека.
    сибирячок
  3. Fotoceva62 Сегодня, 08:52
    Ну так предатели и враги народа, тоже люди и имеют права. Право на справедливый приговор за измену Родине,со всеми вытекающими...
    Fotoceva62
  4. anjey Сегодня, 08:54
    а сколько будет истерики и сердечных приступов если наши НКО будут финансировать оппозиционные партии европы и сша..
    anjey
    1. Delink Сегодня, 08:59
      Этого они никак допустить не могут, ибо их демократии придет трындец и наступит МИР которого они боятся. А боятся что они никому будут уже не нужны, окажутся на задворках истории.
      Delink
  5. Masya Masya Сегодня, 08:55
    не соответствует международным и европейским стандартам

    знаем мы ваши стандарты, ваши вот вы им и соответствуйте... в наш дом со своим уставом не лезьте!
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:30
      Масенька, привет! love а государство и должно нарушать права людей, угрожающих государству, ибо еще из классиков мы знаем - " государство - машина для подавления" и вообще - на всякий чих не на здравствуешься
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 10:03
        Роман, приветик! love
        Цитата: роман66
        на всякий чих не на здравствуешься

        масочку надо...
        wink
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 10:05
          во-во на всю эту евробанду , чтоб уже и не вякали и не воняли
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 10:10
            Цитата: роман66
            чтоб уже и не вякали и не воняли

            Тогда такую... laughing
            все при них останется... wink
            Masya Masya
            1. роман66 Сегодня, 10:12
              в камеди клабе : " у меня разлетелось хлебало - давненько я так не чихала" laughing
              роман66
  6. sabakina Сегодня, 09:02
    что такой закон не соответствует «нормам международного и европейского законодательства»

    комиссару Мужниексу:
    1. Мы не Европа.
    2. Про международное законодательство поподробнее хотелось бы...
    sabakina
    1. роман66 Сегодня, 09:31
      международное законодательство - ряд положенний введенных сша для остального мира( сами они их соблюдать не любят)
      роман66
  7. Altona Сегодня, 09:09
    Что взять с этого латыша? Только хрен да никакая душа. laughing
    Altona
  8. Мур Сегодня, 09:11
    Пусть этот барбос тявкает там что хочет. Он за это ЗП получает.
    Мур
  9. ротмистр Сегодня, 09:12
    Странно, Китай в ЕС не стремится, в ПАСЕ их нет , гроши они в различные европейские организации не отсылают, а в ЕС их уважают и в мире то-же. Может хватит нашему государству делать халяву нашим депутатам и чиновникам за счет народа?
    ротмистр
  10. Томпсон Сегодня, 09:13
    Не стоит обсуждения даже
    Томпсон
  11. Толстоевский Сегодня, 09:18
    человеки, чьи права гадить России нарушаются этим законом, могут беспрепятственно вернуться на родину
    Толстоевский
  12. злой партизан Сегодня, 09:23
    Надо послать этого Мужеложекса к его гендерно не определившимся еврособратьям negative и забыть про него. Но руки всё равно тщательно протереть спиртом. yes
    злой партизан
  13. Altona Сегодня, 09:33
    Цитата: ротмистр
    Странно, Китай в ЕС не стремится, в ПАСЕ их нет

    -------------------------
    Китай сам в три раза больше чем ЕС по людям, а по экономике раза в полтора.
    Altona
  14. pvv113 Сегодня, 09:35
    Еврокомиссар Мужниекс: Россия нарушает права человека законом об иностранных агентах

    У этого кренделя на следующий год заканчивается срок пребывания в должности, вот он и зашевелился laughing
    pvv113
  15. Аморфис Сегодня, 09:42
    Согласен с гн-м Мужниексом - закрывать иностранные НКО, борющиеся за права пингвинов на Малой Земле безответственно! Особенно если эта контора находится в Москве и где эти пингвины не знает fellow
    Аморфис
  16. mikh-korsakov Сегодня, 09:46
    Дожили. Всякий организм из Латвии. который еще не так давно в партячейке доказывал непорочное зачатие КПСС от идей Маркса, взойдя на трибуну, осмеливается критиковать Россию. Я бы на месте нашего руководства пересмотрел список организаций куда мы навступали по причине демократии, честное слово, лучше в г-овно было вступать, чем в эти организации. Выйти из них, что слабО, ну конечно наши бюрократы завопят, мол, надо доносить свою точку зрения и т.д. и т.п. Доносить точку зрения можно и по интернету, в крайнем случае позвонить по телефону. А вот экономия для бюджета - зримая.
    mikh-korsakov
  17. Serg662 Сегодня, 10:05
    Господин Муйжниекс, когда в 1991 году в Латвии примерно половину населения лишили ВСЕХ политических прав, вы проблем с правами человека не земечали???
    Serg662
  18. Berkut24 Сегодня, 10:09
    Еврокомиссар Мужниекс: Россия нарушает права человека законом об иностранных агентах

    А почему еврокомиссар не указал имя этого конкретного человека и историю возникновения этого права? Он Сороса имел ввиду или кого-то другого?
    Berkut24
  19. rotmistr60 Сегодня, 10:23
    Еврокомиссар должен комиссарить в ЕС и не лезть во внутренние дела России. А то ненароком могут и кожанку с маузером позаимствовать те же НКО, привыкшие получать гранты.
    rotmistr60
  20. Лелёк Сегодня, 10:43
    Законодательство Российской Федерации о некоммерческих организациях не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека.

    Значит - к "бениной маме" членство в этих организациях с их т.н стандартами. Кстати, на территории главного законотворца этих самых стандартов они или под запретом, или под колпаками спецслужб. "Поучайте ваших паучат, господа" (Пиноккио). stop
    Лелёк
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