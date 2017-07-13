Еврокомиссар Мужниекс: Россия нарушает права человека законом об иностранных агентах

Законодательство Российской Федерации о некоммерческих организациях не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека. Применение этого закона оказывает сдерживающий эффект на работу организаций гражданского общества в Российской̆ Федерации и представляет собой вмешательство в права на свободу объединений и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников, иногда приводя к серьёзным последствиям.

В Европейском союзе вновь вспомнили о действующем в России законе о некоммерческих организациях. Напомним, суть закона проста: если НКО занимается политической деятельностью и получает за это средства из-за рубежа, то оно должно пройти регистрацию в качестве НКО-иностранного агента.К еврокомиссариате по правам человека в очередной заявили, что такой закон не соответствует «нормам международного и европейского законодательства». РИА Новости приводит заявление еврокомиссара Нилса Мужниекса:А когда еврокомиссариат по правам человека обратит внимание, например, на Латвию, где нарушается еврозаконодательство - где так называемый центр государственного языка выносит санкционные решения в отношении школ, в которых используется русский язык. За последнее время две школы в Латвии (в городах Рига и Лиепая) были оштрафованы за русский.Там, может быть, комиссару Мужниексу стоит начать с соблюдения европейского законодательства членами Европейского союза. Если г-н Мужниекс запамятовал, ему нужно напомнить, что Россия членом ЕС не является – ровно так же как и США, в которых закон об иноагентах есть, но его наличие ЕС почему-то «не волнует».