Джон Маккейн: пока Трамп чирикает в «Твиттере», США проигрывают войну в Афганистане
Сенатор Маккейн недоволен поражениями Америки на геополитических фронтах. Разговаривая с ведущим телепрограммы «CBS», он выделил несколько крупных проблем, которые мешают Соединённым Штатам идти дальше. Вместо того, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы, президент Трамп «чирикает» в «Твиттере». Вместо того, чтобы упрочить мировой порядок, Белый дом пытается сблизиться с Кремлём. Вместо того, чтобы побеждать в Афганистане, Трамп там проигрывает. В Сирии тоже всё не так.
В последнем выпуске программы «Face the Nation» на телеканале «CBS» сенатор Джон Маккейн сформулировал ряд тезисов, которые, по его мнению, мешают США двигаться вперёд.
Телеканал напоминает, что недавно президент Трамп побывал на саммите G20 в Европе, пообщался со «сложными» союзниками США и впервые с момента вступления в должность встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Председатель комитета по вооружённым силам Сената США Джон Маккейн покрутил воображаемый глобус вместе с ведущим телепрограммы «CBS» Джоном Дикерсоном. Два Джона в студии за короткое время охватили весь спектр глобальных проблем, в которые сунул свой нос Вашингтон.
Естественно, начали они с России. «У нас нет глобуса, но давайте начнём с России», — заявил Дикерсон.
Первой же темой стали «последствия вмешательства России в выборы». Ведущий напомнил, что недавно об этом напомнила постоянная представительница США в Совбезе ООН, заметившая язвительно: «Не думайте, что это закончилось». Также постпред предупредила о наступлении возможных последствий для русских. Однако чем там занят мистер Трамп? Оказывается, он в «Твиттере» чирикает! И что начирикал? «Пришло время двигаться вперёд, работая конструктивно с русскими». О, по-видимому, Трамп не предполагает «никаких последствий» для русских, считает Дикерсон.
Маккейн подтвердил: «Мы знаем, что Россия пыталась изменить исход наших выборов в ноябре прошлого года. И им это не удалось. Но это были очень сложные попытки. Пока они никак не заплатили за это».
Однако сенаторы подготовили «очень хороший законопроект» о новых санкциях. Имеются и «другие идеи».
Тем не менее, никакого конкретного наказания русские до сих пор не понесли. Поэтому, полагает Маккейн, будь кто угодно на месте Путина, он бы не оставлял попыток, занимался бы не одними американскими выборами. Маккейн упомянул французские выборы, «попытку свержения правительства Черногории, этой маленькой красивой страны». И да, «никакого наказания».
«Время двигаться вперёд? Да, пришло время двигаться вперед. Но должна быть цена, которую придётся заплатить», — твёрдо заявил сенатор. Если Путин не заплатит, он пожелает делать это снова и снова. «Это очевидно», — считает Маккейн. «Кто-то разве сомневается в его намерениях подрывать американское превосходство, подрывать демократию, принципы свободы и всё то, что олицетворяло Европу и мир после окончания Второй мировой войны? За последние семьдесят лет у нас появился новый мировой порядок. И он сейчас находится под сильным давлением не только в Европе, но и во всём мире», — убеждён американский сенатор.
Ведущий привёл слова Трампа, который объявил, что его встреча с Путиным стала значительным достижением. В «Твиттере» он написал: «Мы с Путиным обсуждали вопрос о создании непробиваемого подразделения кибербезопасности, целью которого будет защита выборов от взлома и многих других негативных вещей».
Джон Маккейн такую идею высмеял. «Я уверен, — сообщил он, — что Владимир Путин может оказать огромную помощь в этих усилиях: ведь он и есть взломщик».
От России два Джона повернули к Сирии. Точнее, повернули к действиям России в Сирии.
Маккейн охарактеризовал русских как людей, которые «используют высокоточное оружие для атак больниц в Алеппо, где лежат больные и раненые. Это просто…» (Маккейн недоговорил). Далее сенатор упомянул страшные картины бойни, «Белые каски» и добавил: «Я знаю: русские знали, что Башар Асад применит химическое оружие. И после этого говорить, что, может быть, у нас [у США] неправильный подход?» Последнее заявление адресовалось госсекретарю Тиллерсону, который, по мнению Маккейна, «расходится с фундаментальной американской демократией». Маккейн «иногда» сожалеет, что проголосовал в Сенате за его кандидатуру. Но ещё больше злит Маккейна нынешний президент.
Из Сирии два Джона виртуально перелетели в Афганистан. По словам сенатора, США здесь проигрывают, ибо не имеют никакой стратегии.
«У нас нет стратегии, — отметил политик. — И мы проигрываем. Когда вы не выигрываете, вы проигрываете. И АНА, Афганская национальная армия, несёт неприемлемые потери. И у нас должна быть новая стратегия. Вы знаете, они приходят к нам и просят дополнительные средства, дополнительных людей и дополнительные миссии».
Однако как дать всё это афганцам? США не смогут этого дать, не выработав стратегии. Маккейн задавал соответствующие вопросы генералу Мэттису и генералу Мак-Мастеру: «Где стратегия? Где стратегия?» Ответов он не получил. По его мнению, политика может проводиться лишь там, где разработана стратегия. Отсюда и финансирование, и войска, и танки, и оружие.
В конце интервью мистер Маккейн обобщил всё сказанное.
«И знаете… мы все знаем, в чём проблема. Она в Белом доме. Им [команде Белого дома] следует объединить свои усилия, объявить стратегию. Кстати, это должен сделать президент. И сказать американскому народу: «Мы должны там [в Афганистане] победить. Не забывайте 9/11. И вот то-то нам нужно сделать, чтобы добиться там победы».
В заключение Маккейн сообщил, что Соединённые Штаты Америки — лучшая и самая сильная страна на Земле. Другой Джон с ним согласился.
Тема «проигрыша» США в Афганистане, добавим, всплыла непроста.
Джон Маккейн недавно нанёс визит в Афганистан. Посмотрев на «успехи» тамошней армии, он констатировал: усилия, которые вот уже шестнадцать лет предпринимают здесь Вашингтон и союзники, не дали желаемого результата.
«Прежние усилия не сработали. Талибы не будут вести переговоры до тех пор, пока не поймут, что терпят поражение. Поэтому нам необходимо побеждать и иметь преимущество на поле боя, а затем вступать в серьёзный переговорный процесс для разрешения конфликта», — цитирует Маккейна «Утро.ру» .
У Маккейна и у его коллеги сенатора Линдси Грэма, тоже побывавшего в Афганистане, есть конкретное предложение к Белому дому. Как объяснил мистер Грэм, необходимо увеличить численность американских войск и сил НАТО в Афганистане. Это позволит «превратить застой в успех». По мнению сенатора, контингент в 8,6 тыс. военнослужащих «задачу выполнить не сможет».
Предложения ставленника американского ВПК мистера Маккейна и его приятелей по сенату всегда предсказуемы: гонка вооружений и войнушка — от горячей до холодной. Маккейн этого и не скрывает: сначала военная стратегия, затем политика. И деньги, конечно, деньги!
Увеличение числа военнослужащих и вооружений в Афганистане — это те самые деньги для ВПК, которых добивается Маккейн. Активная фаза войны в Сирии, которой жаждет Маккейн, — это тоже деньги для ВПК. Противостояние России в холодной войне и набивание Европы солдатами и техникой — ещё один способ обогатить ВПК США. На холодной войне можно сделать огромные деньги: военно-промышленные компании в США их и делали во времена Рейгана. И мистер Трамп, большой поклонник гонки вооружений и «рейганомики», в этом деле скорее союзник Маккейну, нежели оппонент. Им бы «Звезду смерти» вместе строить, а они ссорятся.
В последнем выпуске программы «Face the Nation» на телеканале «CBS» сенатор Джон Маккейн сформулировал ряд тезисов, которые, по его мнению, мешают США двигаться вперёд.
Телеканал напоминает, что недавно президент Трамп побывал на саммите G20 в Европе, пообщался со «сложными» союзниками США и впервые с момента вступления в должность встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Председатель комитета по вооружённым силам Сената США Джон Маккейн покрутил воображаемый глобус вместе с ведущим телепрограммы «CBS» Джоном Дикерсоном. Два Джона в студии за короткое время охватили весь спектр глобальных проблем, в которые сунул свой нос Вашингтон.
Естественно, начали они с России. «У нас нет глобуса, но давайте начнём с России», — заявил Дикерсон.
Первой же темой стали «последствия вмешательства России в выборы». Ведущий напомнил, что недавно об этом напомнила постоянная представительница США в Совбезе ООН, заметившая язвительно: «Не думайте, что это закончилось». Также постпред предупредила о наступлении возможных последствий для русских. Однако чем там занят мистер Трамп? Оказывается, он в «Твиттере» чирикает! И что начирикал? «Пришло время двигаться вперёд, работая конструктивно с русскими». О, по-видимому, Трамп не предполагает «никаких последствий» для русских, считает Дикерсон.
Маккейн подтвердил: «Мы знаем, что Россия пыталась изменить исход наших выборов в ноябре прошлого года. И им это не удалось. Но это были очень сложные попытки. Пока они никак не заплатили за это».
Однако сенаторы подготовили «очень хороший законопроект» о новых санкциях. Имеются и «другие идеи».
Тем не менее, никакого конкретного наказания русские до сих пор не понесли. Поэтому, полагает Маккейн, будь кто угодно на месте Путина, он бы не оставлял попыток, занимался бы не одними американскими выборами. Маккейн упомянул французские выборы, «попытку свержения правительства Черногории, этой маленькой красивой страны». И да, «никакого наказания».
«Время двигаться вперёд? Да, пришло время двигаться вперед. Но должна быть цена, которую придётся заплатить», — твёрдо заявил сенатор. Если Путин не заплатит, он пожелает делать это снова и снова. «Это очевидно», — считает Маккейн. «Кто-то разве сомневается в его намерениях подрывать американское превосходство, подрывать демократию, принципы свободы и всё то, что олицетворяло Европу и мир после окончания Второй мировой войны? За последние семьдесят лет у нас появился новый мировой порядок. И он сейчас находится под сильным давлением не только в Европе, но и во всём мире», — убеждён американский сенатор.
Ведущий привёл слова Трампа, который объявил, что его встреча с Путиным стала значительным достижением. В «Твиттере» он написал: «Мы с Путиным обсуждали вопрос о создании непробиваемого подразделения кибербезопасности, целью которого будет защита выборов от взлома и многих других негативных вещей».
Джон Маккейн такую идею высмеял. «Я уверен, — сообщил он, — что Владимир Путин может оказать огромную помощь в этих усилиях: ведь он и есть взломщик».
От России два Джона повернули к Сирии. Точнее, повернули к действиям России в Сирии.
Маккейн охарактеризовал русских как людей, которые «используют высокоточное оружие для атак больниц в Алеппо, где лежат больные и раненые. Это просто…» (Маккейн недоговорил). Далее сенатор упомянул страшные картины бойни, «Белые каски» и добавил: «Я знаю: русские знали, что Башар Асад применит химическое оружие. И после этого говорить, что, может быть, у нас [у США] неправильный подход?» Последнее заявление адресовалось госсекретарю Тиллерсону, который, по мнению Маккейна, «расходится с фундаментальной американской демократией». Маккейн «иногда» сожалеет, что проголосовал в Сенате за его кандидатуру. Но ещё больше злит Маккейна нынешний президент.
Из Сирии два Джона виртуально перелетели в Афганистан. По словам сенатора, США здесь проигрывают, ибо не имеют никакой стратегии.
«У нас нет стратегии, — отметил политик. — И мы проигрываем. Когда вы не выигрываете, вы проигрываете. И АНА, Афганская национальная армия, несёт неприемлемые потери. И у нас должна быть новая стратегия. Вы знаете, они приходят к нам и просят дополнительные средства, дополнительных людей и дополнительные миссии».
Однако как дать всё это афганцам? США не смогут этого дать, не выработав стратегии. Маккейн задавал соответствующие вопросы генералу Мэттису и генералу Мак-Мастеру: «Где стратегия? Где стратегия?» Ответов он не получил. По его мнению, политика может проводиться лишь там, где разработана стратегия. Отсюда и финансирование, и войска, и танки, и оружие.
В конце интервью мистер Маккейн обобщил всё сказанное.
«И знаете… мы все знаем, в чём проблема. Она в Белом доме. Им [команде Белого дома] следует объединить свои усилия, объявить стратегию. Кстати, это должен сделать президент. И сказать американскому народу: «Мы должны там [в Афганистане] победить. Не забывайте 9/11. И вот то-то нам нужно сделать, чтобы добиться там победы».
В заключение Маккейн сообщил, что Соединённые Штаты Америки — лучшая и самая сильная страна на Земле. Другой Джон с ним согласился.
Тема «проигрыша» США в Афганистане, добавим, всплыла непроста.
Джон Маккейн недавно нанёс визит в Афганистан. Посмотрев на «успехи» тамошней армии, он констатировал: усилия, которые вот уже шестнадцать лет предпринимают здесь Вашингтон и союзники, не дали желаемого результата.
«Прежние усилия не сработали. Талибы не будут вести переговоры до тех пор, пока не поймут, что терпят поражение. Поэтому нам необходимо побеждать и иметь преимущество на поле боя, а затем вступать в серьёзный переговорный процесс для разрешения конфликта», — цитирует Маккейна «Утро.ру» .
У Маккейна и у его коллеги сенатора Линдси Грэма, тоже побывавшего в Афганистане, есть конкретное предложение к Белому дому. Как объяснил мистер Грэм, необходимо увеличить численность американских войск и сил НАТО в Афганистане. Это позволит «превратить застой в успех». По мнению сенатора, контингент в 8,6 тыс. военнослужащих «задачу выполнить не сможет».
* * *
Предложения ставленника американского ВПК мистера Маккейна и его приятелей по сенату всегда предсказуемы: гонка вооружений и войнушка — от горячей до холодной. Маккейн этого и не скрывает: сначала военная стратегия, затем политика. И деньги, конечно, деньги!
Увеличение числа военнослужащих и вооружений в Афганистане — это те самые деньги для ВПК, которых добивается Маккейн. Активная фаза войны в Сирии, которой жаждет Маккейн, — это тоже деньги для ВПК. Противостояние России в холодной войне и набивание Европы солдатами и техникой — ещё один способ обогатить ВПК США. На холодной войне можно сделать огромные деньги: военно-промышленные компании в США их и делали во времена Рейгана. И мистер Трамп, большой поклонник гонки вооружений и «рейганомики», в этом деле скорее союзник Маккейну, нежели оппонент. Им бы «Звезду смерти» вместе строить, а они ссорятся.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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