Киев не признает процедуру отказа от украинского гражданства, узаконенную в РФ
Киев по-прежнему будут считать гражданами Украины тех, кто получит российское гражданство по упрощенной процедуре, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря миграционной службы страны Сергея Гунько.
Напомним, в среду Госдума РФ приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, а справка от уполномоченных органов Украины не потребуется.
Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины", и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины,сказал Гунько.
Прекращение гражданства Украины – это только указ президента Украины, других вариантов нет,подчеркнул он.
Напомним, в среду Госдума РФ приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, а справка от уполномоченных органов Украины не потребуется.
Использованы фотографии: http://proverky.net
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