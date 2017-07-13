11:01 13 июля

Киев не признает процедуру отказа от украинского гражданства, узаконенную в РФ

Киев по-прежнему будут считать гражданами Украины тех, кто получит российское гражданство по упрощенной процедуре, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря миграционной службы страны Сергея Гунько.

Киев не признает процедуру отказа от украинского гражданства, узаконенную в РФ


Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины", и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины,
сказал Гунько.


Прекращение гражданства Украины – это только указ президента Украины, других вариантов нет,
подчеркнул он.

Напомним, в среду Госдума РФ приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, а справка от уполномоченных органов Украины не потребуется.

Использованы фотографии: http://proverky.net
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Комментарии 63

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  1. злой партизан Сегодня, 08:50
    Прикрылась халява. А то по 15 000руб. за отказ от украинского гражданства просили гады .
    злой партизан
    1. Владимирец Сегодня, 08:51
      Цитата: злой партизан
      Прикрылась халява. А то по 15 000руб. за отказ от украинского гражданства брали .

      Вход - рупь, выход - два, серьёзный удар по бюджету. smile
      Владимирец
      1. Чёрный Сегодня, 08:53
        На мнение Кыева глубоко фиолетово...пусть считает шо хочет... laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 08:59
          А он хочет считать только деньги. lol
          cniza
          1. Например Сегодня, 09:33
            Красивый город Киев! Древний русский город Киев! Какие-то мрази там завелись. Русского человека угнетают. Будет конец этому? Кто виноват? Что делать? Классика русской литературы.
            Например
            1. cniza Сегодня, 09:37
              На то она и классика , особенно если Гоголя почитать , так один в один сегодняшний день.
              cniza
              1. Например Сегодня, 09:47
                Гоголь дядька хороший был. Читать его одно удовольствие. А проблемы у людей одни и те же испокон века. Меняются лишь предметы окружения со временем. Вместо лошади теперь авто. Вместо писем на бумаге электронные письма. А натура человеческая прежняя. Кто-то трудится во благо, а кто-то ворует во имя!
                Например
                1. cniza Сегодня, 10:00
                  Я считаю , что Гоголь должен быть настольной книгой всех чиновников. yes
                  cniza
                  1. Например Сегодня, 10:46
                    В школе нужно учить детей нормальной литературе. Русской. И сдавать экзамен по литературе в выпускных классах. Школа снова должна стать основой нашего общества. Тогда прыгающих с кастрюлей на голове не будет. И Киев снова станет русским. Эта игра в долгую.
                    Например
            2. сорок восьмой Сегодня, 09:52
              Подруга недавно была в Киеве. Нормально там, относятся ровно. Все по-русски говорят, все газеты нормальные на русском, вывески на русском.
              сорок восьмой
        2. свой1970 Сегодня, 10:37
          Цитата: Чёрный
          На мнение Кыева глубоко фиолетово...пусть считает шо хочет... laughing

          -вот люблю такие вопли уровня "Уря-уря!!Бла-бла-бла...".Думать не пробовали fool fool ?Иногда помогает..
          Пример:совершает наш гражданин(бывший гражданин страны 404) преступление в любой стране мира-если страна 404 узнает об этом -они могут требовать его экстрадиции к ним.И поедет НАШ гражданин отбывать наказание к НИМ. Вариант- что сейчас страна 404 возбудит уголовные дела на ВСЕХ бойцов ЛДНР по статье "терроризм" и передаст в международный розыск, человек получит наше гражданство- а потом выедет в ЛЮБУЮ(!!!) страну- его выдадут в страну 404...И так кстати скорее всего они и сделают...
          И таких веселых/грустных нюансов прорва - уголовные, административные, банковские(да-да-да и кредиты/ипотека тоже!!!), земельные, избирательные(и там могут быть нюансы), наследственные(там вообще труба может быть!!!), и т.д. и т.п....

          Лишь бы поорать - "фиолетово,пофиг,забить,по барабану!!"
          свой1970
      2. Zibelew Сегодня, 08:53
        Киев забился в истерике. Подданные разбегаются...
        Zibelew
        1. cniza Сегодня, 08:58
          Угу , вместе с грошами.
          cniza
          1. Svarog51 Сегодня, 09:07
            Привет, Виктор hi Так в том и дело, что разбегаются из-за отсутствия этих самых грошей. А как заработали их в России, так несите в Киев. no
            Svarog51
            1. cniza Сегодня, 09:17
              Доброе утро Сергей! hi
              И я про это... и все что в Европах заработано , тоже должны платить в Киев , иначе скаунам кушать не будет чего.
              cniza
              1. Svarog51 Сегодня, 09:24
                Как в песне из "Приключения Буратино" - Гоните ваши денюжки!
                Svarog51
                1. cniza Сегодня, 09:32
                  Ну да , мечта о вечной халяве , а тут понимаешь , иж чего удумали...
                  cniza
        2. avt Сегодня, 10:00
          Цитата: Zibelew
          Киев забился в истерике. Подданные разбегаются...

          Долгожданный и вполне себе ассимитричный ответ ! good Точно так же , как в своё время в Приднестровье , Ю.Осетии и Абхазии . Это наконец то реальный шаг к отделению от Руины. Просто прикиньте вариант наличия в ЛДНР населения с паспортами республик и РФ bully Это реально для укрогабона головняк .За граждан РФ правительство просто ОБЯЗАНО вписываться всей мощью , вплоть до ,,последнего довода королей" bully
          avt
    2. vkl.47 Сегодня, 08:52
      То есть даже если утебя российский паспорт ты всё равно для них куевлянин))))
      vkl.47
    3. cniza Сегодня, 08:53
      Надоела уже эта Украина со своими скакунами и ведь не отмахнешься соседи...
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 09:10
        Цитата: cniza
        Надоела уже эта Украина со своими скакунами

        И по видимому не только нам...
        Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рэй пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы президента США в 2016 году
        ....так что если Порося захотят слить, вместе с его народом, то сделают это очень быстро...доказательств - море...да и не будут американцы их искать ( по старой привычке)...достаточно поднять укропрессу и почитать высказывания украинских политиков про Трампа.... smile
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 09:39
          Пока оно гадит нам и дерьмо не дошло до них , они его не тронут.
          cniza
    4. новичок Сегодня, 08:53
      да тут уже признавай, не признавай, поезд ушёл хватай перон.
      новичок
    5. Зяблицев Сегодня, 09:09
      А я вот сейчас подумал, а нахрена нам оно надо, а не лучше ли было, наоборот ужесточить и вообще прекратить раздавать гражданство России на лево и на право?
      Зяблицев
      1. cniza Сегодня, 09:19
        Почему? belay , у нас территория не освоена и рабочих рук не хватает.
        cniza
        1. Зяблицев Сегодня, 09:29
          Это лично субъективное мнение , на котором я настаивать не буду - у меня есть знакомая, подполковник МВД, курирующая вот эти вопросы получения гражданства...,там "рабочих рук" не самый большой процент, а вот гастролеров хватает! Кто из толковых хотел - уже лет 20-ть в России, а сейчас идут те, кто себя нигде найти особо не может в следствии собственной лени, каких то авантюрных качеств, сложностей с законом, еще чего то... hi
          Зяблицев
          1. cniza Сегодня, 09:42
            Есть и такая проблема , но думаю , это можно регулировать.
            cniza
      2. stas Сегодня, 09:19
        Мы признаем что такой страны как Украины раньше не было и сейчас она не нужна.
        Есть попытка создать Бандерию, западными не то хохлами не то чёрти кем.
        stas
        1. Venceremos Сегодня, 09:55
          Цитата: stas
          Мы признаем что такой страны как Украины раньше не было и сейчас она не нужна.

          Venceremos
      3. Venceremos Сегодня, 09:49
        Цитата: Зяблицев
        А я вот сейчас подумал, а нахрена нам оно надо, а не лучше ли было, наоборот ужесточить и вообще прекратить раздавать гражданство России на лево и на право?

        А территориями,как прирастать ? wink Не понимаете политического момента,товарищ yes

        Не глобально,по местечковому мыслите.
        Venceremos
    6. Venceremos Сегодня, 09:25
      Цитата: злой партизан
      Прикрылась халява. А то по 15 000руб. за отказ от украинского гражданства просили гады .


      Они что,под зарплату нашего контрактника, эту цифру "подогнали" ? belay lol laughing
      Venceremos
      1. vovanpain Сегодня, 09:56
        Цитата: Venceremos
        Они что,под зарплату нашего контрактника, эту цифру "подогнали" ?

        Все проще Коллега,если в ЛДНР большинство будет с российскии паспортами,то укропам будет светить вариант 08 08 08.Грузия тогда тоже решила пострелять по региону,где большинство были с российским паспортом,чем кончилось,многие знают.Не даром укропня так возбудилась.Но конечно ИМХО,неведомо о чем на верхах думают.С уважением Коллега. hi
        vovanpain
        1. cniza Сегодня, 10:03
          Доброго времени hi это и есть основная цель и скакуны очень хорошо нам в этом подыграли , сами того не понимая .
          cniza
        2. Venceremos Сегодня, 10:20
          Цитата: vovanpain
          Все проще Коллега,если в ЛДНР большинство будет с российскии паспортами,то укропам будет светить вариант 08 08 08.Грузия тогда тоже решила пострелять по региону,где большинство были с российским паспортом,чем кончилось,многие знают.

          В случае с Ю.Осетией,России было во много крат проще обосновывать ввод войск .
          Фактор наличия там российских миротворцев (и удар по ним грузинской военщины) стал не последним законным во всех отношениях оправданием начала действий по защите Ю.Осетии.
          Venceremos
          1. vovanpain Сегодня, 10:43
            Цитата: Venceremos
            Фактор наличия там российских миротворцев (и удар по ним грузинской военщины) стал не последним законным во всех отношениях оправданием начала действий по защите Ю.Осетии.

            Поэтому и написал-ИМХО то есть,это мое мнение Коллега. hi С уважением. hi
            vovanpain
      2. злой партизан Сегодня, 10:01
        Цитата: Venceremos
        Они что,под зарплату нашего контрактника, эту цифру "подогнали" ?

        Не no . Скорее среднепотолочное значение what .
        Привет шифрующимся массам! wink
        drinks
        злой партизан
        1. Venceremos Сегодня, 10:31
          Цитата: злой партизан
          Привет шифрующимся массам!

          Почему "шифрующимся" ? Я вполне открыт. Вся информация,которую должен знать обо мне любой посетитель сайта,указана в моём профиле.
          Всё прочее,личное и служебное. soldier
          Venceremos
    7. Venceremos Сегодня, 09:26
      Цитата: злой партизан
      Прикрылась халява. А то по 15 000руб. за отказ от украинского гражданства просили гады .


      Они что,под зарплату нашего контрактника, эту цифру "подогнали" ? belay lol laughing
      Venceremos
  2. Moskovit Сегодня, 08:56
    Это был прекрасный повод для вымогательства, теперь он исчез. В последние месяцы посольство Украины перестало выдавать эти справки и люди оказался в тупике.
    Украина и Крым своим считает, и Донбасс. Это их национальное развлечение.
    Moskovit
    1. лысова Сегодня, 09:26
      разъясни пожалуйства.

      .
      лысова
  3. Толстоевский Сегодня, 09:05
    кукуев даже второй закон Ньютона не признаёт
    Толстоевский
  4. Хагалаз Сегодня, 09:06
    За Донбас не скажу, а вот в Крыму от украинских паспортов отказываться не спешат. Знаю людей, которые пользуясь украинским безвизом выезжают в Европу.
    Хагалаз
    1. БЛОНДИН Сегодня, 09:24
      Цитата: Хагалаз
      За Донбас не скажу, а вот в Крыму от украинских паспортов отказываться не спешат. Знаю людей, которые пользуясь украинским безвизом выезжают в Европу.

      Флажок поменяй
      Никогда ещё Хагалаз не был так близок к провалу

      Донбасс на русском языке пишется с двумя буквами "С"!
      БЛОНДИН
      1. Хагалаз Сегодня, 09:37
        А поумней что то выдать можешь?
        Хагалаз
        1. БЛОНДИН Сегодня, 09:52
          Цитата: Хагалаз
          А поумней что то выдать можешь?


          Это правила русского языка (не я их выдумал)
          БЛОНДИН
      2. Хагалаз Сегодня, 10:12
        [quote=БЛОНДИН][quote=Хагалаз]
        Флажок поменяй
        [quote]Никогда ещё Хагалаз не был так близок к провалу[/quote]

        Во-первых, подразумевалось вот это. Во-вторых, написаннае слова Донбасс, не имеет никакого отношения к ПРАВИЛАМ русского языка. Которые, кстати и ты (я думаю) не в совершенстве знаешь.
        Так что меняй ник, а то это явно сказывается на твои мыслительные способности.
        Хагалаз
        1. Venceremos Сегодня, 10:50
          Цитата: Хагалаз
          Во-вторых, написаннае слова Донбасс, не имеет никакого отношения к ПРАВИЛАМ русского языка.


          Имеет,уважаемый,имеет yes .
          Донбасс - Донецкий бассейн. Слово "бассейн" в русском языке пишется не с одной,не с тремя, а именно с ДВУМЯ буквами С...
          Venceremos
          1. Хагалаз Сегодня, 10:55
            В этом случае спасибо, уважаемый hi , этимологию этого названия я не знал.
            Хагалаз
  5. ротмистр Сегодня, 09:08
    Тюрьма народов, только в миниатюре. Паны хорошо понимают , чем может закончиться бегство русских и русскоязычных с Украины; рабов не будет, кто будет работать ? Великие украинцы заняты политикой и устройством будущей европейской страны, им некогда работать, а если не будет грошей, то будет как в к/ф "Свадьба в Малиновке". Гроши у пана атамана закончатся и хлопцы разбегутся.
    ротмистр
  6. egor1712 Сегодня, 09:16
    Объяснять иногда, те или иные решения свидомитов, себя не уважать. Для меня давно поставлен диагноз украинской власти - д е б и л ы fool
    egor1712
  7. БЛОНДИН Сегодня, 09:20
    Пусть начнут с выплат пенсий. Мне к примеру с лета 2014-го должны!
    БЛОНДИН
  8. gla172 Сегодня, 09:21
    """""Прекращение гражданства Украины – это только указ президента Украины, других вариантов нет,""""""

    ....так у потрошенки рука отвалится от такого количества росписей....подставили подставили петруху wassat
    gla172
  9. лысова Сегодня, 09:21
    Тиих мать,я готов на рисе сидеть, когда \ту падлу амочат Этой твари - даже любое наказание мало - пускай ... ответит ссыт в штанишки,что он сейчас и делает
    .
    лысова
  10. German Titov Сегодня, 09:37
    Цитата: БЛОНДИН
    Пусть начнут с выплат пенсий. Мне к примеру с лета 2014-го должны!

    Мне тоже. Если всем платить- денег на войну не "фатит". "У батьки нэма золотого запасу".
    German Titov
  11. pvv113 Сегодня, 09:39
    граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины

    И это говорят люди, которые на заседаниях своей ВР занимаются переименованием чужих территорий
    pvv113
  12. Altona Сегодня, 09:41
    Цитата: Хагалаз
    За Донбас не скажу, а вот в Крыму от украинских паспортов отказываться не спешат. Знаю людей, которые пользуясь украинским безвизом выезжают в Европу.

    ----------------------
    Ну дык хохлами у нас давно богато. У хохла же две думки, шоб двух маток сосать и шоб его за это не били.
    Altona
    1. Лелёк Сегодня, 10:33
      Цитата: Altona
      У хохла же две думки


      Привет. Не только две думки - два лица, что замечено заокеанским хозяином и грозит киевской камарилье большими разборками.
      Лелёк
  13. ZAVal Сегодня, 09:59
    Этого и следовало ожидать. Процедура выхода из гражданства Украины фактически саботируется Украиной примерно с 2008 г. Примерно с этого же периода сведения о численности населения, как общие так и по конкретным регионам и населенным пунктам, стали фактически гос.тайной. В бытность Крыма Украиной по одному из городов степного Крыма, в коем проживаю, я так и не смог получить эти сведения даже среднестатистические, имели статус для служебного пользования.
    Под численность граждан подвязано: статус населенных пунктов, численность, статус, состав гос.администраций, депутатского корпуса, в том числе и Верховной Рады.
    Уменьшение численности граждан Украины не только понижает общий статус государства, но и лишает "достойных" людей кормушки в виде должностей в администрациях, депутатов кресел и "избирателей" которые голосуют за них даже не зная об этом.
    Ну и кроме того - "не гоже патриоту становиться гражданином страны - оккупанта".
    ZAVal
  14. Berkut24 Сегодня, 10:05
    Попытка не испортить статистику... А статистика - вторая древнейшая професия после проституции.
    Berkut24
  15. капрал Сегодня, 10:08
    граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины,

    laughing "Хохлом ты был, хохлом ты и остался..." (по мотивам песни wassat )
    капрал
  16. Лелёк Сегодня, 10:28
    Прекращение гражданства Украины – это только указ президента Украины, других вариантов нет.

    Так называемый указ так называемого президента виртуально действует только на так называемой территории так называемой Украины. К России, порталу ВО и остальному миру эта указивка отношения не имеет. Ignore. yes
    Лелёк
  17. Altona Сегодня, 10:46
    Цитата: Berkut24
    Попытка не испортить статистику... А статистика - вторая древнейшая професия после проституции.

    -------------------------------
    Численность населения Украины оценивают по потреблению хлеба, и это потребление косвенно говорит о 26-30 млн человек, и никак о 42 или сколько там? Миллионов 6-7 мигрировали еще до 2013 года и давно проживают на территории России и стран Европы. Этот "бызвыз" для нормальных и думающих не был нужен ни тогда ни сейчас.Приграничному с Европой рагулью он был нужен, они его добились.
    Altona
  18. Екатерина II Сегодня, 10:52
    да отказаться от украинского гражданства фактически невозможно.
    Даже с помощью Президента(хотя формально он может освободить) --вон уже попробовал лишить. Целое судебное дело...Демократия!
    Так что выбросите или нет украинский паспорт-формально для Украины вы ее гражданин.
    Процедура выхода только через президента... Но кому мешало наличие еще одного паспорта?
    Екатерина II
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