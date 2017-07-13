Киев не признает процедуру отказа от украинского гражданства, узаконенную в РФ

Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины", и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины,

Прекращение гражданства Украины – это только указ президента Украины, других вариантов нет,