11:01 13 июля

Ситуация в Сирии

ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ (запрещена в РФ) в деревне Аль-Хусейния к востоку от Дейр эз-Зора, бойцы САА захватили арсенал боевиков в западной Гуте, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе Дамаска Джобар, деревнях Флейта и Кара. Бойцы сирийской армии захватили военный арсенал боевиков в западной Гуте.


На северо-востоке провинции Латакия бойцы САА уничтожили 8 боевиков и вывели из строя бульдозер террористов.

В провинции Алеппо ситуация остается нестабильной. В регионе проявляет активность группировка «Тахрир аш-Шам», окопавшаяся на окраинах района Аль-Захра. Подразделения САА ведут обстрел боевиков из минометов.

Продолжаются бои в к востоку от Арака в провинции Хомс. Террористы признали, что были выбиты сирийской армией с территории нефтяного поля Аль-Хель к северо-востоку от Пальмиры.

В провинции Дейр эз-Зор бойцы сирийской армии отбили нападение террористов в районах Аль-Хувайка и Аль-Рашжия. Авиация САР нанесла удары по позициям ИГ в районе Аль-Хувайка, а также уничтожила группу террористов в деревне Аль-Хусейния на востоке провинции.

Не прекращается противостояние между «умеренной оппозицией» и отрядами ИГ в провинции Идлиб. Представители группировки «Ахрар Аш-Шам» арестовали несколько боевиков ИГ в административном центре провинции.

В Ракке продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками ИГ и курдскими ополченцами. Понесли потери бойцы «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Продолжаются бои между САА и представителями различных радикальных исламистских группировок в провинции Хама. Снайперы боевиков убили двух бойцов САА в районах Харб Нафса и Аль-Зара. Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе Аль-Латамина на севере провинции. Кроме того, САА нанесла ракетный удар по позициям боевиков в Аль-Латамине.

Использованы фотографии: https://soldat.pro
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Комментарии 4

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  1. vch Сегодня, 09:41
    Очередной арсенал. winked Блин. Подсчитать бы эти склады и арсеналы..... Наверное их окажется больше, чем вообще боевиков!
    vch
    1. новичок Сегодня, 10:03
      вы удивляетесь, почему патронов в магазине больше, чем стволов на автомате? или тому, что выстрелов в боеукладке больше чем самих танков в соединении? это я про арсеналы.
      новичок
      1. vch Сегодня, 10:08
        Я удивляюсь, что в каждой сводке фигурирует уничтожение 2-3 арсеналов с оружием или штабов. Если все это подсчитать (за два с половиной года), то сколько этих арсеналов и штабов?? request
        vch
        1. новичок Сегодня, 10:14
          арсеналы разные бывают. да уничтоженные быстро воскресают_ спасибо братушкам восточной европы. да зап. гейропа не хило современное подбрасывает подопечным.
          новичок
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