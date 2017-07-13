Ситуация в Сирии
ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ (запрещена в РФ) в деревне Аль-Хусейния к востоку от Дейр эз-Зора, бойцы САА захватили арсенал боевиков в западной Гуте, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе Дамаска Джобар, деревнях Флейта и Кара. Бойцы сирийской армии захватили военный арсенал боевиков в западной Гуте.
На северо-востоке провинции Латакия бойцы САА уничтожили 8 боевиков и вывели из строя бульдозер террористов.
В провинции Алеппо ситуация остается нестабильной. В регионе проявляет активность группировка «Тахрир аш-Шам», окопавшаяся на окраинах района Аль-Захра. Подразделения САА ведут обстрел боевиков из минометов.
Продолжаются бои в к востоку от Арака в провинции Хомс. Террористы признали, что были выбиты сирийской армией с территории нефтяного поля Аль-Хель к северо-востоку от Пальмиры.
В провинции Дейр эз-Зор бойцы сирийской армии отбили нападение террористов в районах Аль-Хувайка и Аль-Рашжия. Авиация САР нанесла удары по позициям ИГ в районе Аль-Хувайка, а также уничтожила группу террористов в деревне Аль-Хусейния на востоке провинции.
Не прекращается противостояние между «умеренной оппозицией» и отрядами ИГ в провинции Идлиб. Представители группировки «Ахрар Аш-Шам» арестовали несколько боевиков ИГ в административном центре провинции.
В Ракке продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками ИГ и курдскими ополченцами. Понесли потери бойцы «Рабочей партии Курдистана» (РПК).
Продолжаются бои между САА и представителями различных радикальных исламистских группировок в провинции Хама. Снайперы боевиков убили двух бойцов САА в районах Харб Нафса и Аль-Зара. Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе Аль-Латамина на севере провинции. Кроме того, САА нанесла ракетный удар по позициям боевиков в Аль-Латамине.
ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе Дамаска Джобар, деревнях Флейта и Кара. Бойцы сирийской армии захватили военный арсенал боевиков в западной Гуте.
На северо-востоке провинции Латакия бойцы САА уничтожили 8 боевиков и вывели из строя бульдозер террористов.
В провинции Алеппо ситуация остается нестабильной. В регионе проявляет активность группировка «Тахрир аш-Шам», окопавшаяся на окраинах района Аль-Захра. Подразделения САА ведут обстрел боевиков из минометов.
Продолжаются бои в к востоку от Арака в провинции Хомс. Террористы признали, что были выбиты сирийской армией с территории нефтяного поля Аль-Хель к северо-востоку от Пальмиры.
В провинции Дейр эз-Зор бойцы сирийской армии отбили нападение террористов в районах Аль-Хувайка и Аль-Рашжия. Авиация САР нанесла удары по позициям ИГ в районе Аль-Хувайка, а также уничтожила группу террористов в деревне Аль-Хусейния на востоке провинции.
Не прекращается противостояние между «умеренной оппозицией» и отрядами ИГ в провинции Идлиб. Представители группировки «Ахрар Аш-Шам» арестовали несколько боевиков ИГ в административном центре провинции.
В Ракке продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками ИГ и курдскими ополченцами. Понесли потери бойцы «Рабочей партии Курдистана» (РПК).
Продолжаются бои между САА и представителями различных радикальных исламистских группировок в провинции Хама. Снайперы боевиков убили двух бойцов САА в районах Харб Нафса и Аль-Зара. Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе Аль-Латамина на севере провинции. Кроме того, САА нанесла ракетный удар по позициям боевиков в Аль-Латамине.
Использованы фотографии: https://soldat.pro
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