Ваше слово, товарищ маузер. Как вооружался и разоружался народ России

«РЕВОЛЬВЕР С 50 ПАТРОНАМИ. ТОЛЬКО 2 РУБЛЯ. Безопасное и верное оружие для самозащиты, устрашения и поднятия тревоги. Вполне заменяет дорогие и опасные револьверы. Поразительно сильно бьет. Необходим всякому. Разрешения на этот револьвер не требуется. 50 добавочных патрон стоят 75 копеек, 100 штук — 1 р. 40 коп., за пересылку по почте наложенным платежом присчитывается 35 коп., в Сибирь — 55 коп.». Такие рекламные объявления, которые бы сегодня показались чьим-то розыгрышем, еще чуть более ста лет назад были вполне обычны для российских газет и журналов. Любой более-менее состоятельный человек, обеспокоенный вопросами своей безопасности, мог без особых проблем приобрести себе револьвер.Вплоть до начала ХХ века Российскую империю, как и большинство других европейских стран, отличало весьма лояльное отношение к свободному хранению огнестрельного оружия. Конечно, оружие покупали, в основном, представители привилегированных классов. Но в сельской местности приобретение оружия также практически не контролировалось. Крестьянин — охотник мог спокойно приобрести охотничье ружье — разумеется, если обладал необходимыми для его приобретения средствами.Долгое время и в России, и в других странах мира государство не слишком заботилось об ограничении подданных в праве приобретения и хранения оружия. Условия жизни были весьма суровыми, очень многие люди, даже не имевшие отношения к опасным профессиям, тем не менее, рисковали постоянно. В сельской местности был большой риск проникновения опасных диких животных, нападения разбойников. Тоже самое касалось путников, путешествовавших по бескрайним просторам российского государства. Государство слабо контролировало огромные пространства своей территории, особенно лесные, горные массивы, и этим пользовались разные «лихие люди», нападавшие не только на купцов, но и вообще на любых путешественников. Поэтому каждый, кто отправлялся в путь, должен был сам беспокоиться о своей защите, в том числе и путем приобретения оружия.Огнестрельное оружие в конце XIX — начале ХХ вв. спокойно продавалось в охотничьих магазинах Российской империи. Самыми распространенными были, безусловно, револьверы различных марок. Их покупали преимущественно для самозащиты относительно обеспеченные российские подданные — купцы, инженеры, чиновники, помещики, служащие различных ведомств и учреждений. Чем опаснее была территория, тем больше оружия находилось на руках у жителей. На Кавказе, в Средней Азии, в Сибири и на Урале, на Дальнем Востоке оружие было просто необходимо.Цены на оружие в Российской империи не были высокими. Хороший револьвер, пистолет стоил обычно несколько десятков рублей. Например, стоимость «Парабеллума» колебалась между 40 и 60 рублями, «Браунинга» — 20 и 60 рублями, «Маузера» — 40 и 50 рублями. Это была цена, аналогичная цене патефона или трех — четырех пальто. Если перевести на уровень тогдашних зарплат, то можно сказать, что средний револьвер стоил примерно как зарплата фельдшера или половина зарплаты учителя гимназии. Были и «бюджетные» варианты огнестрельного оружия. Например, встречались в продаже однозарядные пистолеты, стоившие полтора рубля. Такое оружие могли приобрести для самообороны даже люди с невысоким по тогдашним меркам доходом.Долгое время государство не спешило ужесточать контроль за приобретением и хранением огнестрельного оружия. Хотя первые постановления, призванные регулировать эту сферу, появились еще очень давно, они не носили централизованного характера, не охватывали все слои российского общества. Лишь к началу ХХ века в России стало складываться более-менее универсальное оружейное законодательство, но и то ситуация с оружием была скорее отдана на откуп местным властям, которые и принимали решение, исходя из политической, экономической, криминальной ситуации на местах.О том, как изменялось и развивалось российское оружейное законодательство, «Военному обозрению» рассказал адвокат Владимир Постанюк.Начало отечественному оружейному законодательству в полной мере положило «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» от 1845 года. Конечно, различные нормативные акты принимались и раньше, но не распространялись на всех жителей страны. Но именно документ 1845 года мы можем считать первым нормативно-правовым актом, в котором детально регламентировались хранение, ношение и применение огнестрельного оружия. В Уложении запрещалось изготовление и хранение запрещенного оружия, хранение оружия в заряженном виде в публичных местах и домах, ношение оружия в запрещенных местах. То есть, мы видим, что регулирование оборота оружия было очень мягким, ограничивалось не владение оружием, а различные пути его использования. Принцип общественной опасности оружия начинал работать лишь в том случае, если оно неправильно использовалось, хранилось в заряженном виде и т.д. До революции 1905-1907 гг. оборот оружия в Российской империи был практически свободным, любой гражданин мог приобрести пистолет или револьвер, причем за вполне приемлемые деньги.Конечно. Ведь именно в это время получили большое распространение «дамские револьверы», рассчитанные на ношение в дамских сумочках — для самообороны, или знаменитые «велодоги», которые производились для велосипедистов, имевших потребность обороняться от собак. Конечно, дворяне, чиновники, купцы — их сложно было представить без оружия.В 1905 году началась революция, резко возросло количество террористических актов, нападений на чиновников и полицейских, экспроприаций. Поэтому и встал вопрос об ужесточении контроля за оборотом оружия. В 1906 г. право на приобретение огнестрельного оружия получили лишь люди, обладавшие специальным именным свидетельством, которое выдавалось в полиции. Это уже был аналог современной лицензии, хотя и с менее жесткими правилами выдачи.Безусловно. Хотя большевики говорили о всеобщем вооружении народа, на самом деле уже в 1918 году, практически сразу же после победы Октябрьской революции, новая власть стала предпринимать меры для изъятия оружия у рядовых граждан. 10 декабря 1918 года Совет Народных Комиссаров издал декрет «О сдаче оружия», за нарушение которого полагалось лишение свободы сроком от 1 года до 10 лет. Право на ношение оружия сохранили только члены РКП (б) — и то не более 1 револьвера и 1 винтовки на 1 человека. В дальнейшем законодательство стало меняться только в сторону ужесточения правил приобретения и хранения оружия.Прежде всего, с внутриполитической обстановкой. Период Гражданской войны, НЭПа — это высокий уровень преступности, действовали многочисленные антисоветские организации. Государство не доверяло гражданину и старалось максимально ограничить его возможности приобретать и хранить оружие. В первом Уголовном кодексе РСФСР была введена уголовная ответственность за хранение огнестрельного оружия без разрешения. Согласно ст. 220 УК РСФСР от 1922 г., за незаконное хранение оружия полагались принудительные работы.12 декабря 1924 года было принято Постановление ЦИК СССР «О порядке производства, торговли, хранения, пользования, учета и перевозки оружия, огнестрельных припасов, разрывных снарядов и взрывчатых веществ». С этого времени рядовой гражданин смог приобретать только гладкоствольное охотничье оружие. В марте 1933 г. до 5 лет был увеличен срок лишения свободы за незаконное хранение оружия. Правда, после смерти И.В. Сталина был период кратковременного послабления — с 1953 по 1959 гг. при покупке гладкоствольного охотничьего оружия билет охотничьего общества не требовался. Затем вернулись старые правила продажи оружия, которые без концептуальных изменений дожили и до наших дней.Ужесточение контроля за оборотом оружия в начале ХХ века было связано, как справедливо заметил адвокат, с революционными событиями в стране. Генерал-губернаторы получили возможность самостоятельно определять, стоит или не стоит на подведомственных им территориях вводить дополнительные запреты и ограничения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Исторически менее вооруженными были губернии Центральной России, тогда как периферийные регионы империи были вооружены практически поголовно. Впоследствии это обстоятельство сыграло свою роль в годы Гражданской войны.В 1906 году, уже после начала первой революции, в стране началась кампания по изъятию огнестрельного оружия у населения. Как было отмечено выше, право на приобретение пистолета получали лишь люди, обладавшие специальным именным свидетельством. У остальных оружие изымалось. «Улов» российской полиции был очень велик. Только в Ростове были изъяты 1137 единиц огнестрельного оружия. Правда, изымались лишь мощные и боевые пистолеты. «Дамские» револьверы, велодоги, нарезные одноствольные и двуствольные ружья оставались в свободном обороте. Естественно, запрету подлежал оборот армейских винтовок и карабинов, причем они были запрещены к хранению даже высокопоставленными и обеспеченными людьми, за исключением наградных экземпляров.В условиях повсеместного изъятия оружия в Центральной России, перед революционерами остро встал вопрос о вооружении своих дружин и боевых отрядов. Именно этот запрет на оборот оружия в 1906 году повлек за собой рост контрабандных поставок оружия в Российскую империю, особенно в районах Крыма и Кавказа. Стоит отметить, что у революционных организаций были и собственные подпольные мастерские, где изготовлялись кустарные образцы огнестрельного оружия, шедшие потом на вооружение рабочим дружинам или террористам-одиночкам.Ситуация в сфере контроля за оборотом оружия серьезно ухудшилась с началом Первой мировой войны. В 1917 году, когда пала монархия, а в войсках начался разброд, многие солдаты, да и офицеры, уходили со службы домой с оружием. На руках у населения оказалось огромное количество огнестрела, в том числе и боевого. К осени 1917 года хорошо вооружены были все революционные политические партии, любой отряд анархистов или эсеров имел на вооружении и пистолеты, и винтовки, и гранаты, а в некоторых случаях — и пулеметы. Огромное количество оружия оказалось в руках криминальных элементов и обыватели просто не могли ничего противопоставить бандам, бесчинствовавшим не только на периферии и в сельской местности, но и в крупных городах бывшей Российской империи. Гражданская война стала периодом максимальной доступности оружия в стране, огнестрельное оружие встречалось даже у подростков — беспризорников, поскольку достать его можно было вообще без всяких проблем.На борьбу с преступностью и ликвидацию вооруженного сопротивления со стороны потенциальных политических противников и были направлены меры советской власти, которая практически сразу же после утверждения занялась вопросами ограничения оборота оружия. Именно те регионы бывшей Российской империи, в которых было сосредоточено на руках у населения большое количество огнестрельного оружия, оказались для новой власти наиболее проблемными. Речь идет о Доне, Кубани, Тереке, о Северном Кавказе и Закавказье, Средней Азии, Сибири, Дальнем Востоке. Разоружение населения проводилось и с целью недопущения в дальнейшем восстаний, бунтов, мятежей против советской власти. Тем не менее, еще в 1920-е годы огнестрельное оружие оставалось куда более доступным, чем в последующие десятилетия. Окончательное «завинчивание гаек» началось в 1930-е годы.В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период в стране опять появилось большое количество оружия, ибо на руках у населения оказались трофейный огнестрел, оружие, подобранное на местах сражений. Однако затем доступность оружия вновь стала снижаться. Это можно увидеть и на примере преступлений, направленных на захват оружия. Достать оружие было проблематично даже для преступников, поэтому они либо делали самодельные экземпляры (как известная ростовская банда братьев Толстопятовых), либо специально организовывали нападения на милиционеров, военнослужащих, вохровцев, инкассаторов с целью захвата огнестрельного оружия. До сих пор вопрос о том, стоит или не стоит разрешать свободный доступ населения к огнестрельному оружию, остается открытым и вызывает множество дискуссий в российском обществе.