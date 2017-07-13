Глашатаи незеркального ответа Украине подыгрывают Западу в ожидании часа Х

Украина с нового года ужесточит правила въезда для граждан России. Еще до начала поездки россияне будут проходить электронную регистрацию, отправляя свои данные в украинский МИД. На границе потребуют биометрический паспорт и снимут отпечатки пальцев. Потом, уже на территории Украины, надо регистрироваться по месту пребывания. Комментирует публицист, историк, кандидат педагогических наук, заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин.