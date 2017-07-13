В Сенате США заявили, что саудовская поддержка терроризма несоизмеримо больше катарской

Объёмы поддержки террористов Саудовской Аравией затмевают всё, что делает Катар. Я очень разочарован, наблюдая за тем, что делает Саудовская Аравия после той майской конференции, которая проходила в Эр-Рияде и в ходе которой арабские страны встречались с президентом США Дональдом Трампом. Возможно, это ошибка новичка – коронованного наследного принца Саудовской Аравии.

В американский сенате заговорили о том, что саудовская монархия «делает большую ошибку», осуществляя блокаду Катара и выдвигая вместе с другими странами ультиматум эмирату. Председатель комитета по иностранным делам Сената США Боб Коркер заявил, что Саудовская Аравия, выставляющая Катару претензии в поддержке терроризма, «сама сделала для поддержки терроризма несоизмеримо больше». Об этом с большим воодушевлением сообщает катарский телеканал Al-Jazeera , закрытия которого или пересмотра его редакционной политики потребовали страны, разорвавшие с Дохой дипломатические отношения.Республиканец Боб Коркер:После этого Коркер объявил, что намерен блокировать поставки оружия в Саудовскую Аравию и другие страны, примкнувшие к блокаде Катара, пока не будут достигнуты компромиссные решения при контактах этих стран с официальной Дохой.На этом фоне обращает на себя внимание визит в Турцию начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна. Он встретился с начальником штаба вооружённых сил Турции Хулуси Акаром. Напомним, что турецкий военный контингент на днях был переброшен в Катар, где располагается американская военная база. В ходе встречи обсуждалась тема воздушной операции коалиции в Сирии и, по некоторым данным, переброска турецких войск в Катар.