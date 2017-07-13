Самарские мотострелки получили 30 УАЗ «Патриот»

В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами УАЗ "Патриот". Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение

Как сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Геннадий Жидко, в мотострелковую бригаду под Самарой поступили пикапы УАЗ "Патриот", которые могут оснащаться пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.- передает ТАСС заявление Жидко.Автомобили могут нести противотанковые ракетные комплексы, которые способны поражать подвижные цели на расстоянии до 5 км.30-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области осенью 2016 года в составе 2-й гвардейской общевойсковой армии вместо 23-й мотострелковой бригады, переброшенной в Белгородскую область. В составе бригады в конце 2016 года сформировали легкий батальон, который вместо бронетранспортеров или БМП начал получать полноприводные автомобили.Пикап на базе внедорожника «Патриот» по заказу Минобороны УАЗ начал выпускать осенью 2015 года. Сообщалось, что машина может оснащаться различным вооружением, в частности пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра, автоматическими гранатометами и 82-миллиметровыми минометами.Мотострелковая бригада для маневренности и мобильности вооружена только колесной техникой. В этом году в соединение также поступили около 40 бронетранспортеров БТР-82А, больше 10 реактивных систем залпового огня "Град", около 20 унифицированных командно-штабных машин, более 80 грузовиков "Урал" повышенной проходимости.