14:38 13 июля

Самарские мотострелки получили 30 УАЗ «Патриот»

Как сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Геннадий Жидко, в мотострелковую бригаду под Самарой поступили пикапы УАЗ "Патриот", которые могут оснащаться пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.

В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами УАЗ "Патриот". Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение
- передает ТАСС заявление Жидко.

Самарские мотострелки получили 30 УАЗ «Патриот»



Автомобили могут нести противотанковые ракетные комплексы, которые способны поражать подвижные цели на расстоянии до 5 км.

30-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области осенью 2016 года в составе 2-й гвардейской общевойсковой армии вместо 23-й мотострелковой бригады, переброшенной в Белгородскую область. В составе бригады в конце 2016 года сформировали легкий батальон, который вместо бронетранспортеров или БМП начал получать полноприводные автомобили.

Пикап на базе внедорожника «Патриот» по заказу Минобороны УАЗ начал выпускать осенью 2015 года. Сообщалось, что машина может оснащаться различным вооружением, в частности пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра, автоматическими гранатометами и 82-миллиметровыми минометами.

Мотострелковая бригада для маневренности и мобильности вооружена только колесной техникой. В этом году в соединение также поступили около 40 бронетранспортеров БТР-82А, больше 10 реактивных систем залпового огня "Град", около 20 унифицированных командно-штабных машин, более 80 грузовиков "Урал" повышенной проходимости.

Использованы фотографии: https://ystav.com/
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Комментарии 29

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  1. Например Сегодня, 11:18
    Прежний УАЗик внешне симпатичнее этого патриота. И что это за патриот ежели надпись на кузове латиницей? request
    Например
    1. Trevis Сегодня, 11:21
      И что это за патриот ежели надпись на кузове латиницей?

      Это пэтриот wink

      Это че там, снайперская винтовка, в кузове?
      Trevis
      1. garnik Сегодня, 11:36
        Фото из армянских СМИ.Парад ВС Армении.
        garnik
    2. Зяблицев Сегодня, 11:23
      Будет на чем пехтуре за водкой гонять! Они, конечно, и на танке не стеснялись никогда к ларьку подъехать, но тут поэкономичнее и мобильней будет... laughing
      Зяблицев
      1. kos 75 Сегодня, 11:42
        Зато на танке солидней
        kos 75
        1. Зяблицев Сегодня, 11:43
          Дисконт круче... laughing
          Зяблицев
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:55
      Надо тогда переименовать в 30-я отдельную егерскую мотострелковую бригаду .
      Spartanez300
  2. Злой 55 Сегодня, 11:23
    Несбалансированность базы, высокий центр тяжести, зависимая подвеска УАЗиков при их использовании в качестве боевой платформы в наших ВС РФ ещё сыграют не одну злую шутку ..
    Злой 55
    1. Серый брат Сегодня, 11:49
      Цитата: Злой 55
      Несбалансированность базы, высокий центр тяжести, зависимая подвеска УАЗиков при их использовании в качестве боевой платформы в наших ВС РФ ещё сыграют не одну злую шутку ..

      Про несбалансированность базы не понял.
      "Высокий центр тяжести" при угле опрокидывания в 45 градусов? Вы шутите?
      Зависимую подвеску извиняет тот факт что у неё полметра хода.
      Серый брат
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 11:25
    Месяц назад высмеяли "Богдан" украинский, за то, что коммерческую машину решили научить раненых перевозить, а сами то? Только не пишите, что "патриот" уникальная машина - полежите под ней раз в две недели, как мой товарищ, а потом за перо беритесь.
    Вождь краснокожих
    1. cariperpaint Сегодня, 11:32
      а надо было крузаки им купить?
      cariperpaint
    2. Uncle Lee Сегодня, 11:32
      Машина любит ласку чистоту и смазку ! hi
      Uncle Lee
    3. strannik1985 Сегодня, 11:36
      От доктрины, от противника. У американцев пехотные дивизии на HMMWV же никто не высмеивает.
      strannik1985
    4. TROG Сегодня, 11:41
      И гниёт она очень быстро,даже по сравнению с остальным отечественным автопромом.
      TROG
      1. Серый брат Сегодня, 12:06
        Цитата: TROG
        И гниёт она очень быстро,даже по сравнению с остальным отечественным автопромом.

        Производитель обещал исправиться)))
        Пресс-служба Ульяновского автозавода сообщила, что на в рамках программы повышения качества продукции на предприятии с 1 февраля запустили в работу новый цех сварки кузовов автомобилей семейства "Патриот". На новой линии используется технологическое оборудование корейских компаний Kyungki Industrial Co. Ltd и Sejin Global, а контроль качества покраски теперь отслеживает ультразвуковая система.

        http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/658122/
        Серый брат
  4. Хаджи Мурат Сегодня, 11:31
    сделано это специально,по опыту Сирийской войны,где такое вооружение показало свою высокую эффективность
    Хаджи Мурат
    1. Doliva63 Сегодня, 12:02
      Ага, под Самарой столько пустыни вокруг, что сирийский опыт просто бесценен! laughing
      Doliva63
      1. Xroft Сегодня, 12:23
        Лесо-степь как бы....и южнее уже казахстан где одна степь. Так что для этого региона самое то.
        Xroft
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:31
    Что за глупость?! Любая техника которая перевозит людей должна иметь противопульную, противоминную и защиту от управляемых противотанковых боеприпасов!!! У людей должен быть шанс остаться живыми при обстреле, а этот патриот одним осколком разорвавшегося в 150 метров от него снаряда, прошьет насквозь...
    Ratmir_Ryazan
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 12:15
      Ну, хорошую противоминную защиту можно сделать только на тяжелых броневиках, а вот противопульная защита строго обязательна.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  6. Хаджи Мурат Сегодня, 11:32
    хорошо,что вместо ушедшей на запад бригады,которая стала основой для формирования там дивизии,вторую армию все таки укрепляют
    Хаджи Мурат
  7. Altona Сегодня, 11:57
    Цитата: Вождь краснокожих
    Месяц назад высмеяли "Богдан" украинский, за то, что коммерческую машину решили научить раненых перевозить, а сами то? Только не пишите, что "патриот" уникальная машина - полежите под ней раз в две недели, как мой товарищ, а потом за перо беритесь.

    ---------------------------
    Военный транспорт-это такой транспорт, который не оценили гражданские.
    Altona
  8. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 12:12
    Дожили... Теперь джихад-мобили вместо БТРов будут покупать. Где броня !? Пару гранат из АГС или Мк.19, упавших рядом, превратят УАЗ в катафалк. Минимальный уровень защиты армейской техники - круговая защита от 7,62 мм винтовочных пуль и осколков гранат.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. donavi49 Сегодня, 13:52
      Как применять. Если бросать эту УАЗ роту в лобовой прорыв - то да, печалька.

      Если применять, как белые человеки, да еще в надлежащей местности, то норм. Это высокомобильные автономные платформы. Они объедут ваши БТР - устроят засаду и разобьют колонну. Что собственно демонстрировали в Сирии. Более того - некто дорогой Хафтар, в свое время с танками, самолетам, вертолетами (в том числе и новейшими Крокодилами) и армией - слил войну малочисленным бабхам на Тойотах. За что Каддафи - Хафтара хотел на кебаб нарубить.
      donavi49
      1. strannik1985 Сегодня, 14:05
        Там характер конфликта интересный, примерно как у турок, когда они свои 2А4 потеряли. Ливийцы должны были быть качественным усилением местных, были разбросаны по ТВД отдельными отрядами. Но местные воевать передумали и пришлось самим, что вышло мы знаем.
        strannik1985
  9. faiver Сегодня, 13:10
    мои соболезнования самарским мотострелкам, машина хлам... hi
    faiver
  10. Нормаль ок Сегодня, 13:20
    Джихад-мобиль однако напоминает.
    Нормаль ок
  11. SarS Сегодня, 13:23
    Джихад мобили применяются от нищеты, грубо говоря, были бы у басмачей в нужном количестве БТРы, ездили бы на них. В ютубе широко представлены ролики, где экипажи шайтан-арбы несут потери.
    А в нашей армии Патриот-мобиль - от большого ума, что то из рода Т-90 в ВДВ.
    SarS
  12. Ещетотгусь Сегодня, 13:34
    Хто дизайнер??? - На кол.... laughing
    Ещетотгусь
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