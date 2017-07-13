14:38 13 июля

Минобороны РФ подготовило новую систему обучения для гражданских вузов

Минобороны планирует ввести специальные военные курсы для студентов гражданских вузов без призыва их на военную службу, сообщают Известия .

Минобороны РФ подготовило новую систему обучения для гражданских вузов


В отличие от традиционных военных кафедр по окончании курсов выпускники не станут офицерами, а получат военные специальности рядового или сержантского состава. По окончании обучения они смогут поступать на военную службу в соответствии с полученной специальностью


Сейчас в одних и тех же гражданских вузах военная подготовка осуществляется в разных структурах. В учебных военных центрах готовят кадровых офицеров для военной службы по контракту, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) обучают офицеров запаса.

«Законопроект содержит изменения в федеральные законы "Об обороне", "О воинской обязанности", "О статусе военнослужащих" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Из действующего законодательства исключат понятия "военная кафедра" и "учебный военный центр". Заменить их предлагается единым термином "военный учебный центр"», – говорится в статье.

Планируется, что выпускники будут самостоятельно решать, что делать после окончания курсов. «Либо поступать на военную службу по контракту на должность, предусмотренную военно-учетной специальностью, либо идти в активный резерв. В этом случае выпускник не будет постоянно проходить военную службу. Но в случае необходимости (начала боевых действий, стихийных бедствий, техногенных катастроф и т.д.) его призовут из запаса» – рассказали газете в Минобороны.

Чтобы резервисты не утратили навыки, их планируется несколько раз в год призывать на специальные сборы. За нахождение в резерве выпускники курсов будут получать специальные денежные выплаты.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:

Боеспособность вооруженных сил определяется не только наличием современного вооружения и техники, но и подготовленным личным составом. Руководство военного ведомства ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей ВС РФ. Одним из ключевых элементов является создание резерва. В настоящее время в военных округах развернуты специальные территориальные командования, а к мобилизационному развертыванию привлекаются гражданские органы. Резерв позволяет в случае необходимости быстро нарастить численность вооруженных сил и компенсировать нехватку личного состава в воинских частях. Но современные образцы вооружения и военной техники требуют подготовленного личного состава с соответствующим образованием.

Использованы фотографии: http://vsumain.livejournal.com
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Комментарии 14

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    на военных кафедрах (факультетах военного обучения) обучают офицеров запаса.

    В советское время к "двухгодичнику" кадровые офицеры относились снисходительно и для этого были причины. Одно дело офицер окончивший высшее военное училище, 4 года в казарме (в то время 4), две стажировки в войсках и абсолютно гражданский лейтенант, на котором даже форма мешком сидит. Правда нужно отдать должное - встречались и те для кого служба стала действительно смыслом жизни и они быстро впитали все тяготы и прелести армейской жизни и остались служить.
    rotmistr60
    1. Зяблицев Сегодня, 11:37
      " Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен ! " - Удивительно, что эту фразу сказал Конфуций, живший бог знает когда и бог знает где! Потому что такая фраза может прийти в голову только человеку познавшего и познающего всю прелесть советско-российских реформ, начиная с 1985 года и по сей день - реформ, зачастую, "бессмысленных и беспощадных"! laughing
      Не успев довести до ума этот Панковский высер - Учебно-военный центр, убив при этом целую кучу кадровых военных училищ, развалив достаточно хорошо функционировавшие факультеты военного обучения, наше МО придумывает еще какую то муйню, при этом денег у государство, на полнокровное формирование этого очередного военного ноу-хау в стране нет на сегодняшний день нет! Ну-ну! Будем посмотреть...Главное что бы войны не было...
      Зяблицев
      1. слава1974 Сегодня, 13:28
        Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен ! " - Удивительно, что эту фразу сказал Конфуций, живший бог знает когда и бог знает где!

        это китайская философия, нам она не подходит.
        "Блажен , кто посетил сей мир в его минуты роковые."Тютчев. Так что нас реформами не запугаешь.
        Сержантов и солдат готовят уже несколько лет в гражданских ВУЗах, или опять что-то изменилось?
        слава1974
        1. Зяблицев Сегодня, 14:02
          Если быть точным, с 2015 года.
          Зяблицев
      2. vladimirZ Сегодня, 13:38
        Самое главное все эти новообразования не восстановят разрушенную мобилизационную готовность Армии, бывшую в СССР.
        Мало того, что сократили срок службы до года, так целую систему разработали, чтобы молодежь в Армии не служила.
        Уничтожили кадрированые части, предназначенные для мобилизационного резерва. Закрыли военные кафедры, готовящие офицеров запаса.
        О ненужности офицеров запаса и их неспособности служить офицерами - это миф, и миф вредный, пишу об этом, так как сам служил офицером "двухгодичником" - техником самолета в авиационном полку, причем половина техников самолетов в эскадрилье у нас были двухгодичники, и неплохие раз летчики доверяли подготовленным нами самолетам.
        Фактически всё это означает: в России уже нет годного мобилизационного резерва. Какая может быть обороноспособность государства в этих условиях? А может быть она им уже не нужна?
        vladimirZ
    2. Грумант Сегодня, 13:36
      Цитата: rotmistr60
      В советское время к "двухгодичнику" кадровые офицеры относились снисходительно и для этого были причины.

      Абсолютная чушь. Я тот самый "двухгодичник". Служил на авиабазе "Калинка". Так вот, снисходительное отношение касалось только строевой подготовки. С технической же точки зрения мы серьезно превосходили выпускников военных училищ. Не смотря на то, что технику видели впервые, разбирались гораздо быстрее кадровых. Видно поэтому половина начальников групп в нашей ТЭЧ были бывшие "двухгодичники", оставшиеся в армии (я и сам под конец службы подумывал остаться, да на гражданке уже хорошо все устраивалось). И даже зам по ИАС у нас был бывший "двухгодичник". Так что, 4 года казармы только для пехоты большой плюс (я так думаю).
      Грумант
  2. Ретвизан 8 Сегодня, 11:28
    Как бы эти курсы не назывались, но молодой человек в России должен уметь обращаться с автоматом Калашникова и иметь основные знания и умения хотябы начальной военной подготовки!
    Родину защищать это не пустые слова!
    Ретвизан 8
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:00
      хотябы начальной военной подготовки!

      А вот начальную военную подготовку в советское время в школе давали. Правда все зависело от преподавателя. В сельских школах и бывший пожарник мог этот предмет преподавать.
      rotmistr60
  3. ротмистр Сегодня, 11:58
    И что только не придумают для освобождения от службы своих деток наши чиновники и депутаты.
    ротмистр
  4. Lars971A Сегодня, 12:45
    Не согласен.Как можно пройти обучение на курсах, получить звание сержант или рядовой и при этом, не служить ни одного дня в войсках.Зачем спрашивается в задачнике?Это у нас уже есть курсанты МВД,ФСИН и МЧС , многие работают, а когда достигают 27 лет уходят на гражданку, говоря при этом я в милицию пошел , чтобы не идти в армию, и получится, что в Армии РФ будут служить те кто не поступил в гражданский ВУЗ, т.е. дети рабочих и крестьян и еще немного патриотов из студентов
    Lars971A
    1. strannik1985 Сегодня, 13:34
      Насколько я понимаю речь идёт об офицерах, не о рядовом составе. Они тоже по контракту служат. Раньше выпускник окончивший военную кафедру служил два года на офицерской должности, видимо сейчас, как вариант, добавляют службу в резерве(например на срок больше двух лет).
      От этого лекарства, кроме как повышения привлекательности службы, не было и нет.
      strannik1985
  5. Ещетотгусь Сегодня, 13:59
    Цитата: rotmistr60
    на военных кафедрах (факультетах военного обучения) обучают офицеров запаса.

    В советское время к "двухгодичнику" кадровые офицеры относились снисходительно и для этого были причины. Одно дело офицер окончивший высшее военное училище, 4 года в казарме (в то время 4), две стажировки в войсках и абсолютно гражданский лейтенант, на котором даже форма мешком сидит. Правда нужно отдать должное - встречались и те для кого служба стала действительно смыслом жизни и они быстро впитали все тяготы и прелести армейской жизни и остались служить.


    Да лааадно..."снисходительно" - это мягко говоря.... laughing

    Их ни солдаты, ни офицеры за своих не признавали, как не пришей кобыле хвост: уже не солдат, но еще и не офицер...так мясо для припашек и полетов по нарядам... soldier
    Ещетотгусь
    1. vladimirZ Сегодня, 14:22
      Их ни солдаты, ни офицеры за своих не признавали, - Ещетотгусь

      Вы сами то служили? Прежде такую чушь писать, хотя бы изучили вопрос подготовки офицеров запаса, для чего они готовились, и для чего нужны.
      Практически все двухгодичники, служившие, к примеру у нас в полку, были инженеры, против среднетехнического образования у большинства ИАС, а потому никогда и никто к нам не относился "снисходительно".
      Кроме двухгодичников с высшим образованием у нас служили двухгодичники, окончившие АТУ гражданской авиации, они начинали службу младшими лейтенантами, и тоже были подготовлены технически вполне прилично, не ниже окончивших ВАТУ.
      Да и в других родах войск двухгодичники служили нормально, о чем говорит большое количество офицеров, оставшихся на кадровую. Двухгодичником был, к примеру один из бывших начальников Генерального штаба. Да, и нынешний министр обороны Шойгу, хоть и не двухгодичник и не служил в свое время в Армии, но неплохой пример показывает, как бывший выпускник военной кафедры, бывший офицер запаса.
      vladimirZ
  6. Ещетотгусь Сегодня, 14:01
    Цитата: Грумант
    Цитата: rotmistr60
    В советское время к "двухгодичнику" кадровые офицеры относились снисходительно и для этого были причины.

    Абсолютная чушь. Я тот самый "двухгодичник".


    Сочувствую... hi
    Ещетотгусь
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