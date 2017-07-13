Минобороны РФ подготовило новую систему обучения для гражданских вузов

Боеспособность вооруженных сил определяется не только наличием современного вооружения и техники, но и подготовленным личным составом. Руководство военного ведомства ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей ВС РФ. Одним из ключевых элементов является создание резерва. В настоящее время в военных округах развернуты специальные территориальные командования, а к мобилизационному развертыванию привлекаются гражданские органы. Резерв позволяет в случае необходимости быстро нарастить численность вооруженных сил и компенсировать нехватку личного состава в воинских частях. Но современные образцы вооружения и военной техники требуют подготовленного личного состава с соответствующим образованием.

Минобороны планирует ввести специальные военные курсы для студентов гражданских вузов без призыва их на военную службу, сообщают Известия В отличие от традиционных военных кафедр по окончании курсов выпускники не станут офицерами, а получат военные специальности рядового или сержантского состава. По окончании обучения они смогут поступать на военную службу в соответствии с полученной специальностьюСейчас в одних и тех же гражданских вузах военная подготовка осуществляется в разных структурах. В учебных военных центрах готовят кадровых офицеров для военной службы по контракту, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) обучают офицеров запаса.«Законопроект содержит изменения в федеральные законы "Об обороне", "О воинской обязанности", "О статусе военнослужащих" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Из действующего законодательства исключат понятия "военная кафедра" и "учебный военный центр". Заменить их предлагается единым термином "военный учебный центр"», – говорится в статье.Планируется, что выпускники будут самостоятельно решать, что делать после окончания курсов. «Либо поступать на военную службу по контракту на должность, предусмотренную военно-учетной специальностью, либо идти в активный резерв. В этом случае выпускник не будет постоянно проходить военную службу. Но в случае необходимости (начала боевых действий, стихийных бедствий, техногенных катастроф и т.д.) его призовут из запаса» – рассказали газете в Минобороны.Чтобы резервисты не утратили навыки, их планируется несколько раз в год призывать на специальные сборы. За нахождение в резерве выпускники курсов будут получать специальные денежные выплаты.Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский: