14:37 13 июля

Водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря два американских танка "Шерман"

Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота, выполняющие задачи тактико-специального учения по подводно-техническим работам в районе западной оконечности острова Кильдин в Баренцевом море, подняли два американских средних танка «Шерман» времён Второй Мировой войны с затопленного с 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», передает пресс-служба Северного флота

Как заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки к месту проведения подводно-технических работ, это уже третий и четвертый танки, поднятые специалистами Северного флота с борта «Томаса Дональдсона» за несколько последних лет.

Водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря два американских танка "Шерман"



В настоящее время в трюмах затонувшего в годы войны американского транспорта водолазы продолжают вести исследовательскую работу, оценивая возможность подъема на поверхность образцов исторической техники. По результатам данного учения будут подготовлены методические рекомендации по работе под водой в сложных условиях, когда существует опасность от разрушенных корабельных конструкций при работе с тяжёлыми, крупногабаритными грузами, такими, как танки
- сообщил Евменов

По оценкам командования, «Томас Дональдсон» является своеобразным полигоном для водолазов-глубоководников, который позволяет им в полной мере отработать комплексные приёмы работы под водой по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, таких как условная авария подводной лодки или надводного корабля».

Опыт работы водолазов Северного флота планируется обобщить и представить в Главное командование Военно-морского флота для оценки и возможного использования на других флотах.

В ходе проведения подводных спусков водолазы работают парами, посменно с обязательным соблюдением техники безопасности и режима декомпрессии. Общее время их пребывания под водой, включая работу на максимальной глубине, спуск и подъем не превышает 40 минут для каждого водолаза. Медицинское обеспечение водолазных спусков проводят врачи-спецфизиологи управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. В дежурном режиме на борту водолазных судов работают барокамеры, в которых проходят декомпрессию водолазы после подъема с глубины.

По решению командующего Северным флотом в ближайшее время килекторное судно в месте подводно-технических работ сменит плавкран. С его помощью планируется поднять с транспорта «Томас Дональдсон» ещё несколько крупных единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 23

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  1. Altona Сегодня, 11:30
    Каких двух красавчиков ленд-лиза вытащили. Шерман тоже танк-трудяга, помогал нам Квантунскую армию разбить.
    Altona
    1. Бесконечность Сегодня, 11:50
      Не только ее. Эти танки, полученные СССР, участвовали с 1943 года во многих битвах. На Курской Дуге, например.
      Бесконечность
    2. Serg65 Сегодня, 11:57
      Цитата: Altona
      помогал нам Квантунскую армию разбить.

      Шерманы с 1943-го года стояли на вооружение гвардейских механизированных корпусов.
      Serg65
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:59
      Столько лет на дне пролежали и практически в отличном состоянии .
      Spartanez300
      1. Нормаль ок Сегодня, 13:23
        Цитата: Spartanez300
        Столько лет на дне пролежали и практически в отличном состоянии .

        В те времена, всё делали намного качественней чем сейчас. Начиная от швейных машинок и заканчивая автомобилями. Не говоря уже про танки.
        Нормаль ок
  2. Чёрный Сегодня, 11:32
    Учитывая, сколько они пролежали на дне - танки неплохо сохранились. Примерно так выглядят нынешние украинские laughing
    Чёрный
    1. Uncle Lee Сегодня, 11:35
      Вы что так добрых соседей забижаете ! stop
      Uncle Lee
      1. Чёрный Сегодня, 12:14
        Цитата: Uncle Lee
        Вы что так добрых соседей забижаете ! stop

        ....это ещё комплимент laughing
        Чёрный
      2. faiver Сегодня, 13:03
        вопрос каких соседей? и те и те соседи laughing
        faiver
    2. Комментарий был удален.
  3. А1845 Сегодня, 11:35
    Это же светлячок? Красава good у нас таких вроде немного было?
    А1845
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:46
      Цитата: А1845
      Это же светлячок?
      Да,как раз - транспорт 1945-года. Один из поднятых (тоже "Светляк") уже красуется в Питерском Музее артиллерии
      Paranoid50
      1. Alexey RA Сегодня, 11:56
        Это не "Светлячок", а M4A2(76)W.
        Вот он до передачи музею.

        А вот он в музее:

        Дульный тормоз явно не британский.
        Alexey RA
    2. Alexey RA Сегодня, 11:53
      Цитата: А1845
      Это же светлячок? Красава good у нас таких вроде немного было?

      "Светлячки" нам вообще не поставлялись - потому как Sherman Firefly был британским танком, а не американским (хотя в GuP его почему-то дали "американской" школе Сандерс smile ).
      А на фото - обычный M4A2(76)W. Самая массовая модель "Шерманов", поступавшая в СССР по ЛЛ.

      У "светлячка" дульный тормоз более округлый - похож на дырявый кувшин. smile
      Alexey RA
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:02
        Цитата: Alexey RA
        У "светлячка" дульный тормоз более округлый

        Да,попутался. Спасибо. hi
        Paranoid50
  4. злой партизан Сегодня, 11:49
    Где-то читал, что после окончания 2МВ американцы забрали у СССР все оставшиеся шерманы (которые не удалось спрятать...) и затопили в море. Правда речь шла про Тихий Океан... Видел фото Шерманов без башни, которые ещё очень долго после войны выполняли роль тягачей на нашем дальнем Востоке...А книга Д. Лозы "Танкист на иномарке" - вообще одна из самых любимых моих книг из военной серии мемуаров.
    злой партизан
    1. Нормаль ок Сегодня, 13:27
      Цитата: злой партизан
      Где-то читал, что после окончания 2МВ американцы забрали у СССР все оставшиеся шерманы (которые не удалось спрятать...) и затопили в море.

      По условиям ЛендЛиза, СССР должен был вернуть после победы, всю оставшуюся американскую технику, либо заплатить за неё. То, что было подбито во время БД, - оплате не подлежало.
      Нормаль ок
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:51
    является своеобразным полигоном для водолазов-глубоководников

    Водолазы не только на практике осваивают свою специальность, но и пользу приносят. Судя по состоянию танков реставраторам есть работа. По мимо музея в Кубинке (хотя там есть экземпляр) есть возможность реализовать американцам, либо любителям старой бронетехники на западе.
    rotmistr60
  6. Altona Сегодня, 11:51
    Цитата: Бесконечность
    Не только ее. Эти танки участвовали с 1943 года во многих битвах. На Курской Дуге, например.

    ----------------------------
    Это понятно, я к тому, что Шерман даже сегодня-это лучший танк для боевых действий в горах.Через Гоби и Хинган, если помните.
    Altona
  7. inkass_98 Сегодня, 11:57
    Америкосам их возвращать не потребуется по условиям ленд-лиза laughing ?
    inkass_98
    1. Oznob Сегодня, 12:17
      Уже поднимали вопрос в прошлой новости про это. Говорят, всё оплачено.
      Oznob
  8. gla172 Сегодня, 11:58
    ....надо отреставрировать и на парад Победы...посмотреть на лица англосаксов бы в тот момент......

    ...во фотка интересная....
    gla172
    1. kirgiz58 Сегодня, 12:35
      Точно! "Три Богатыря" применительно к Великой Отечественной войне.
      kirgiz58
  9. Вождь краснокожих Сегодня, 12:49
    Молодцы водолазы! Надеюсь два красавчика займут достойные места в панорамах и музеях России. Виват!
    Вождь краснокожих
  10. salat Сегодня, 14:30
    А почему они без гусениц? моль подводная съела?)))
    salat
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