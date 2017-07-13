Водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря два американских танка "Шерман"

В настоящее время в трюмах затонувшего в годы войны американского транспорта водолазы продолжают вести исследовательскую работу, оценивая возможность подъема на поверхность образцов исторической техники. По результатам данного учения будут подготовлены методические рекомендации по работе под водой в сложных условиях, когда существует опасность от разрушенных корабельных конструкций при работе с тяжёлыми, крупногабаритными грузами, такими, как танки

Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота, выполняющие задачи тактико-специального учения по подводно-техническим работам в районе западной оконечности острова Кильдин в Баренцевом море, подняли два американских средних танка «Шерман» времён Второй Мировой войны с затопленного с 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», передает пресс-служба Северного флотаКак заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки к месту проведения подводно-технических работ, это уже третий и четвертый танки, поднятые специалистами Северного флота с борта «Томаса Дональдсона» за несколько последних лет.- сообщил ЕвменовПо оценкам командования, «Томас Дональдсон» является своеобразным полигоном для водолазов-глубоководников, который позволяет им в полной мере отработать комплексные приёмы работы под водой по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, таких как условная авария подводной лодки или надводного корабля».Опыт работы водолазов Северного флота планируется обобщить и представить в Главное командование Военно-морского флота для оценки и возможного использования на других флотах.В ходе проведения подводных спусков водолазы работают парами, посменно с обязательным соблюдением техники безопасности и режима декомпрессии. Общее время их пребывания под водой, включая работу на максимальной глубине, спуск и подъем не превышает 40 минут для каждого водолаза. Медицинское обеспечение водолазных спусков проводят врачи-спецфизиологи управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. В дежурном режиме на борту водолазных судов работают барокамеры, в которых проходят декомпрессию водолазы после подъема с глубины.По решению командующего Северным флотом в ближайшее время килекторное судно в месте подводно-технических работ сменит плавкран. С его помощью планируется поднять с транспорта «Томас Дональдсон» ещё несколько крупных единиц автомобильной и бронетанковой техники.