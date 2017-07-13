14:38 13 июля

Иракские военные прочесывают кварталы западного Мосула

В среду службы безопасности Ирака задержали в западной части Мосула десятки переодетых боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), а также лиц, активно помогавшим террористам, передает РИА Новости .



Иракские военные фильтруют жителей города, выявляя среди них боевиков, пытающихся раствориться среди мирного населения, говорится в сообщении корреспондента агентства, находящегося в Мосуле.


«Некоторые жители сами приходят к военным у въезда в район Макауи. После этого их допрашивают сотрудники спецслужб. Часть переводят в разряд подозреваемых и задерживают на месте. Остальных переправляют дальше на армейский КПП в районе моста Аль-Акраб, который соединяет две части города», – говорится в репортаже. Раненых направляют в госпиталь.

Старый город покинули около 25 семей боевиков, при этом нескольких женщин задержали.

Несколько женщин были арестованы после следственных действий, так как было подтверждено, что они занимали различные должности в администрации ИГ,
рассказал журналисту в управлении по борьбе с терроризмом.

Собеседник добавил, что «за последние несколько дней по обвинению в принадлежности к ИГ были задержаны десятки боевиков, среди которых есть как мужчины, так и женщины». По его словам, «они попадают сначала в спеццентры предварительного допроса в провинции Нанайва, а затем будут отправлены в Багдад, где решится их дальнейшая судьба».

Боевики ИГ закрепились в нашем районе, многие из них до сих пор находятся там, и говорят, что будут драться до последней капли крови,
рассказала одна из жителей Мосула.

Она пояснила, что террористы использовали местное население как «живой щит» и не разрешали покидать район боевых действий даже женщинам с детьми.

Использованы фотографии: Sputnik / Сара Нуреддин
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Комментарии 8

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  1. хрыч Сегодня, 12:03
    Были массовые пытки и казни тех, сейчас массовые пытки и казни этих...
    Несколько женщин были арестованы после следственных действий

    Без комментариев
    хрыч
    1. Чёрный Сегодня, 12:05
      Там мирных погибло в разы больше, чем боевиков
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 12:26
        И "миротворческий Запад" молчит в тряпочку.
        cniza
    2. Зяблицев Сегодня, 12:08
      Как правильно, "снова" или "опять" взяли Мосул... laughing
      Зяблицев
      1. Чёрный Сегодня, 12:10
        Цитата: Зяблицев
        Как правильно, "снова" или "опять" взяли Мосул... laughing

        ...временно smile
        Чёрный
  2. Spartanez300 Сегодня, 12:03
    Судьба террористов должна решаться однозначно невзирая на пол , к стенке и вся недолга за все их злодеяния .
    Spartanez300
    1. Oznob Сегодня, 12:22
      Не всё так однозначно. (с) "дочь капитана"
      Как в глазах русофоба каждый русский - экстремист, так в глазах шиитской милиции каждый суннит - террорист. Впрочем, это у них взаимно. Так что мирняку мосульскому не позавидуешь.
      Oznob
  3. Нормаль ок Сегодня, 13:29
    Фильтрацию, никто не отменял. Это реальная необходимость.
    Нормаль ок
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