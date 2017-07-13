Иракские военные прочесывают кварталы западного Мосула
В среду службы безопасности Ирака задержали в западной части Мосула десятки переодетых боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), а также лиц, активно помогавшим террористам, передает РИА Новости .
Иракские военные фильтруют жителей города, выявляя среди них боевиков, пытающихся раствориться среди мирного населения, говорится в сообщении корреспондента агентства, находящегося в Мосуле.
«Некоторые жители сами приходят к военным у въезда в район Макауи. После этого их допрашивают сотрудники спецслужб. Часть переводят в разряд подозреваемых и задерживают на месте. Остальных переправляют дальше на армейский КПП в районе моста Аль-Акраб, который соединяет две части города», – говорится в репортаже. Раненых направляют в госпиталь.
Старый город покинули около 25 семей боевиков, при этом нескольких женщин задержали.
Собеседник добавил, что «за последние несколько дней по обвинению в принадлежности к ИГ были задержаны десятки боевиков, среди которых есть как мужчины, так и женщины». По его словам, «они попадают сначала в спеццентры предварительного допроса в провинции Нанайва, а затем будут отправлены в Багдад, где решится их дальнейшая судьба».
Она пояснила, что террористы использовали местное население как «живой щит» и не разрешали покидать район боевых действий даже женщинам с детьми.
Иракские военные фильтруют жителей города, выявляя среди них боевиков, пытающихся раствориться среди мирного населения, говорится в сообщении корреспондента агентства, находящегося в Мосуле.
«Некоторые жители сами приходят к военным у въезда в район Макауи. После этого их допрашивают сотрудники спецслужб. Часть переводят в разряд подозреваемых и задерживают на месте. Остальных переправляют дальше на армейский КПП в районе моста Аль-Акраб, который соединяет две части города», – говорится в репортаже. Раненых направляют в госпиталь.
Старый город покинули около 25 семей боевиков, при этом нескольких женщин задержали.
Несколько женщин были арестованы после следственных действий, так как было подтверждено, что они занимали различные должности в администрации ИГ,рассказал журналисту в управлении по борьбе с терроризмом.
Собеседник добавил, что «за последние несколько дней по обвинению в принадлежности к ИГ были задержаны десятки боевиков, среди которых есть как мужчины, так и женщины». По его словам, «они попадают сначала в спеццентры предварительного допроса в провинции Нанайва, а затем будут отправлены в Багдад, где решится их дальнейшая судьба».
Боевики ИГ закрепились в нашем районе, многие из них до сих пор находятся там, и говорят, что будут драться до последней капли крови,рассказала одна из жителей Мосула.
Она пояснила, что террористы использовали местное население как «живой щит» и не разрешали покидать район боевых действий даже женщинам с детьми.
Использованы фотографии: Sputnik / Сара Нуреддин
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