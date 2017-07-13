Цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС поднялся в воздух
В понедельник на аэродроме Ельцовка в Новосибирске состоялся первый полет цельнокомпозитного самолета ТВС-2ДТС, спроектированного и построенного Сибирским НИИ авиации им. Чаплыгина (СибНИА), сообщает bmpd .
Согласно информации предприятия, «были осуществлены пробежки и подлёты, а затем – двадцатиминутный полёт, прошедший успешно».
По данным ресурса, «самолет ТВС-2ДТС оснащен американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлетной мощностью 1100 л.с. и имеет цельнокомпозитную конструкцию со специально спроектированными крылом и фюзеляжем из углепластика».
Машина создается по программе перспективного легкого многоцелевого самолёта (ЛМС) вместимостью 9 пассажиров в рамках Госпрограммы по развитию малой авиации Министерства промышленности и торговли России.
Согласно информации предприятия, «были осуществлены пробежки и подлёты, а затем – двадцатиминутный полёт, прошедший успешно».
По данным ресурса, «самолет ТВС-2ДТС оснащен американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлетной мощностью 1100 л.с. и имеет цельнокомпозитную конструкцию со специально спроектированными крылом и фюзеляжем из углепластика».
Машина создается по программе перспективного легкого многоцелевого самолёта (ЛМС) вместимостью 9 пассажиров в рамках Госпрограммы по развитию малой авиации Министерства промышленности и торговли России.
Использованы фотографии: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net, Comet / aviaforum.ru
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