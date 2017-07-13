14:37 13 июля

Цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС поднялся в воздух

В понедельник на аэродроме Ельцовка в Новосибирске состоялся первый полет цельнокомпозитного самолета ТВС-2ДТС, спроектированного и построенного Сибирским НИИ авиации им. Чаплыгина (СибНИА), сообщает bmpd .

Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж не окрашен.

Согласно информации предприятия, «были осуществлены пробежки и подлёты, а затем – двадцатиминутный полёт, прошедший успешно».


По данным ресурса, «самолет ТВС-2ДТС оснащен американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлетной мощностью 1100 л.с. и имеет цельнокомпозитную конструкцию со специально спроектированными крылом и фюзеляжем из углепластика».



Машина создается по программе перспективного легкого многоцелевого самолёта (ЛМС) вместимостью 9 пассажиров в рамках Госпрограммы по развитию малой авиации Министерства промышленности и торговли России.


Использованы фотографии: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net, Comet / aviaforum.ru
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Комментарии 33

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  1. Камчатский Сегодня, 12:37
    Переделать пытаются Ан-2, дай Бог, чтобы что-то получилось. (Лучшее не всегда враг хорошего).
    Камчатский
    1. Слесарь Сегодня, 12:53
      Цитата: Камчатский
      Переделать пытаются Ан-2, дай Бог, чтобы что-то получилось. (Лучшее не всегда враг хорошего).

      Почему не получится ? Ан-2 это тоже их рук дело laughing ,А этот самолет по сути новый ,там от Ан-2 ничего нет ,только внешнее сходство,так и люди внешне все схожие ,ан нет ,внутри все разные wink
      Слесарь
      1. vladimirZ Сегодня, 13:05
        Давно пора. Вопрос о подобном самолете перезрел. К сожалению, в России отсутствует плановая экономика, способная решать проблемные точки транспорта, да впрочем и все, что касается жизнедеятельности страны. Продолжает царствовать либеральная идеология "рынок всё разрулит", "частный собственник эффективнее государства". Не разруливает.
        Может быть сейчас, что-то получится. Хотя учитывая, что двигатель американский на самолет ставят, сомнения очень большие, что данный самолет пойдет в серию.
        vladimirZ
        1. Shurik70 Сегодня, 13:16
          А мне вот интересно, как такой самолётик на радарах виден?
          Мотор покрыть поглощающем радиоволны материалом проще, чем весь самолет. А всё остальное - прозрачное.
          Вот и получается, что самолётик гражданский, а технологии отрабатываются военные.
          good
          Shurik70
      2. Самаритянин Сегодня, 13:37
        Цитата: Слесарь
        внутри все разные

        Не то слово:
        Самаритянин
    2. Самаритянин Сегодня, 13:38
      А где видео полета "Аннушки":
      Самаритянин
  2. Zomanus Сегодня, 12:37
    Жалко только то, что движок и винт американские.
    То есть по сути мы имеем только корпус самолета.
    Zomanus
    1. andranick Сегодня, 12:39
      ТВС-2ДТС оснащен американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN
      andranick
    2. Слесарь Сегодня, 12:55
      Цитата: Zomanus
      То есть по сути мы имеем только корпус самолета.

      Вообще это это называется планер,а двигатель у них был и нашего производства -винт тоже ,тем более Хонейвелл готов двигатель выпускать и на нашей территории ,по лицензии.
      Слесарь
    3. dima9990 Сегодня, 13:36
      Движок на подходе
      dima9990
  3. Владимир Постников Сегодня, 12:47
    Одномоторный на девять пассажиров? Тенденция изменилась?
    Владимир Постников
    1. Deadушка Сегодня, 13:03
      Цитата: Владимир Постников
      Тенденция изменилась?

      Это база, потом переделок наштампуют.
      Мелочь всегда востребована, особенно для местных сообщений и сельского хозяйства.
      Deadушка
      1. Владимир Постников Сегодня, 13:11
        Для сельского хозяйства требуется один пилот. Для патрульных самолетов - пилот и оператор. Всех этих ребят и парашютами возможно снабдить.
        А вот пассажирские самолеты - это немного другое.
        Владимир Постников
  4. Опасный Сегодня, 12:52
    Если американцы не дураки, то дождутся, пока будут подписаны контракты и затем санкционно запретят поставки этих двигателей, а наши потом еще 5 лет будут нечто похожее создавать
    Опасный
    1. Слесарь Сегодня, 13:27
      Цитата: Опасный
      а наши потом еще 5 лет будут нечто похожее создавать

      Создан уже и давно .
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%94-
      20
      Слесарь
      1. uskrabut Сегодня, 14:26
        Цитата: Слесарь
        Создан уже и давно

        По указанной ссылке:
        В Википедии нет статьи с таким названием.

        Вы можете:

        найти упоминания данного названия;
        найти страницы, которые ссылаются на это название;
        найти соответствующие записи журналов.
        Похоже, что нету такого движка.
        uskrabut
  5. faiver Сегодня, 13:01
    а нахрена он нужен с американским двигателем? обслуживание влетит в копеечку...
    faiver
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:05
    Думаю, пассажиров будет 12-13. Грузоподъемность у этого пескаря - 4000 кг! Крейсерская 350 км/час, максимальная - 450! Дальность до 1500 км ( это не значит, что надо столько без посадки летать, но это значит, что целый день может из райцентра до областного мотаться и обратно, без дозаправки)! От АН-2 у него только концепция осталась.
    А то, что движок амеровский, так самолет пока малосерийный. Примут решение на большую серию - и движок "подтянут". При наших просторах малую авиацию надо возрождать. Тем более, что минимальная скорость у этого чуда - 40 км/час! То есть, при среднем ветре как вертолет садится может. А в безветрие ему поле 200х200 - аэродром!
    Горный стрелок
    1. askort154 Сегодня, 13:27
      Горный стрелок......Крейсерская 350 км/час, максимальная - 450!


      Биплану такая скорость не доступна. yes
      ....Тем более, что минимальная скорость у этого чуда - 40 км/час! То есть, при среднем ветре как вертолет.....
      Где вы черпали такие фантастические данные?.При скорости 40 км/час летают только вороны. stop





      .
      askort154
      1. dima9990 Сегодня, 14:04
        И этот самолет ))), Дружище, это правда. В этом уникальность этого самолета.
        dima9990
  7. askort154 Сегодня, 13:06
    Неповторимый "Аннушка" , уже десятки лет тебя пытаются модернизировать современные горе-авиаконструкторы, но в итоге, всё сводится к добычи "зелени-капусты". Хотят сделать из "Кукурузника" - "капустника". angry
    askort154
    1. Per se. Сегодня, 14:01
      Цитата: askort154
      Неповторимый "Аннушка"
      Так, от АН-2 не собирались отказываться, много заказов на модернизацию существующего парка, как отечественного, так и от зарубежных клиентов. Изначально затевалось решение вопроса по двум направлениям, модернизация Ан-2 и создание нового самолёта (темы ТВС-2МС и ТВС 2ТД). Что касается модернизации.
      Аббревиатура ТВС-2МС расшифровывается как "турбовинтовой самолёт - 2 члена экипажа модернизиция СибНИА". В названии машины пришлось отказаться от сокращения "Ан", так как оно зарегистрировано на украинское ГП "Антонов".
      Из-за отсутствия в России современного экономичного и лёгкого двигателя, в СибНИА приняли решение установить на Ан-2 вместо поршневого АШ-62ИР турбовинтовой двигатель Honeywell ТРЕ-331-12 мощностью 1100 л.с. Двигатель может работать на различных видах топлива, включая авиационный керосин и автомобильный бензин.
      Одним из приоритетов ремоторизации машины являлось максимальное сохранение оригинальной конструкции Ан-2, поэтому изменению подверглась только его носовая часть. Установка нового двигателя с меньшей массой привело к изменению центровки самолёта, в связи с чем была разработана новая моторама и перекомпонован двигательный отсек для установки дополнительного оборудования. Новый удлинённый капот изготовлен из современных композиционных материалов.
      Кажущаяся совершенно архаичной полотняная обшивка крыла Ан-2 на практике даёт ему огромное преимущество. Её можно легко удалить и произвести ревизию всего силового набора, что невозможно сделать ни на одном современном самолёте такого класса. К тому же сегодня перкаль заменяют синтетической тканью, у которой уже абсолютно другие сроки службы. Самолёты с такой обшивкой эксплуатируются более 12 лет. К тому же тканевая обшивка позволяет Ан-2 иметь отличную весовую отдачу, с которой не сравнится ни один другой самолёт.
      Новая машина отдельная тема, и о ней в этой статье на ВО. Что до ТВС-2ТД, то вот его фото.
      Per se.
  8. капрал Сегодня, 13:06
    крылом и фюзеляжем из углепластика

    А разве углепластик в чистом виде, не армированный дюралюминием, не хрупкий?
    Я бы поостерегся на таком летать. what
    капрал
    1. Слесарь Сегодня, 13:14
      Цитата: капрал
      А разве углепластик в чистом виде, не армированный дюралюминием, не хрупкий?

      Прочнее стали ,если использовать в виде композита -лопасти у боевых вертолетов делают из такого ,выдерживают не одно попадание 30 мм снаряда,дюралевые с сотовым наполнителем-те что были ранее -отрывает нафиг . laughing
      Слесарь
  9. Berg Berg Сегодня, 13:13
    Жалко не то что у него двигатель амерский ,но и то что на него краски не хватило ,чтобы вместе с двигателем покрасить !
    Berg Berg
    1. Слесарь Сегодня, 13:29
      Цитата: Berg Berg
      но и то что на него краски не хватило ,чтобы вместе с двигателем покрасить !

      Композитные веши можно и в матрице красить ,просто у низ не принято красить до первого полета,посмотрите испытания ,практически все летают первый раз некрашенные !.
      Слесарь
  10. обыватель Сегодня, 13:31
    Вообще-то точно такой-же участвовал на гидро-авиасалоне в Геленджике в 2016 году. Или это уже второй экземпляр? Тогда уже серийный? Насчет движков. К сожалению у нас нет турбовинтовых движков малой мощности. И в ближайшее время не предвидится. (слова спецов с той-же выставки.) Эта же беда и у беспилотников среднего и тяжелого класса. А так самолет красивый и характеристики у него ....В кабине оборудование современное.
    А вот еще вариант.

    И в кабине, только темновато.
    обыватель
    1. dima9990 Сегодня, 13:51
      Фото 2 - это первый этап модернизации Ан-2 - ТВС-2МС. Заменили двигатель(кстати несколько ан-2 прошли такую модернизацию и сейчас эксплуатируются)
      Фото 1 - это конечная модернизация Ан-2 - ТВС-2ДТ, хотя точнее это самолет-демонстратор. Второй этап - замена горизонтального и вертикального оперения. Фюзеляж без изменений. Третий этап - замена кабины.
      На фото в статье ТВС-2ДТС - это не модернизация ан-2, это новый самолет!
      dima9990
  11. dima9990 Сегодня, 13:38
    Сюжет по этому поводу и интервью с директором СибНИА http://www.nsktv.ru/news/technology/v_novosibirsk
    e_gotovyat_k_vystavke_novyy_samolyet_130720170920
    /
    dima9990
  12. gla172 Сегодня, 13:40
    .....похож на "Антошку"....летал... не раз.....(пассажиром)....впечатлений море....+
    ...хорошо что этим вопросом занимаются.....
    gla172
  13. rudolff Сегодня, 13:44
    Целиком и полностью из углепластика? Так он же по цене золотой будет, кому он нужен такой?
    rudolff
  14. Altona Сегодня, 13:59
    Цитата: Камчатский
    Переделать пытаются Ан-2

    -----------------------
    Такая же мысль-братья кукурузы.
    Altona
  15. uskrabut Сегодня, 14:17
    Самолётик красивый, нечего сказать! А вот это
    "оснащен американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлетной мощностью 1100 л.с."
    смущает. Ни чему санкции не учат!
    uskrabut
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