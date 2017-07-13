14:37 13 июля

Дадаев после вынесения приговора: У этих людей нет ни флага, ни Родины

Озвучен приговор в отношении человека, которого суд признал виновным в убийстве Бориса Немцова. Речь идёт о Зауре Дадаеве, который являлся офицером одной из силовых структур. По решению Московского окружного суда Заур Дадаев приговорён к 20 годам лишения свободы с отбывание срока в колонии строгого режима. Помимо этого, Дадаева лишили звания лейтенанта и ордена Мужества. Дадаев должен заплатить и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Газета «Ведомости» приводит «последнее слово» Заура Дадаева:
Мы не убивали этого человека. Прошу прощения у матери, терпения ей, чтобы она достойно приняла этот удар от людей, у которых нет ни флага, ни Родины.


Дадаев после вынесения приговора: У этих людей нет ни флага, ни Родины



Местоимение «мы» Дадаев использовал, так как приговор вынесен и в отношении других обвиняемых. Хамзат Бахаев приговорён к 11 годам колонии, Тамерлан Эскерханов – к 14, Анзор и Шадид Губашевы – к 16 годам каждый. Адвокат Бахаева заявил, что суд приговорил к 11 годам человека, «который ничего не совершал».

Напомним, что Заур Дадаев не признаёт своей вины, а свои признательные показания, данные в начале следствия (после задержания), называет «выбитыми под давлением».

После того как судья Московского окружного суда спросил, понятен ли осужденному приговор, Заур Дадаев ответил: «Нет, не понятен».

Нужно напомнить, что сторона обвинения требовала для Заура Дадаева пожизненного срока заключения.

Использованы фотографии: https://life.ru/t/новости/
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Комментарии 24

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  1. Dave36 Сегодня, 13:22
    Мне почему то кажется, что приговор шляпа
    Dave36
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:25
      Потому что так оно и есть -их как баранов в угоду либерастне отдали на заклание!
      Изгоняющий либероидов
      1. квадрат Сегодня, 13:33
        Цитата: Altona
        А госпожа Дурицкая как же? Не при чем? Вот какие интересные селфи в телефоне Эскерханова.
        Коза привела козла на бойню.

        Вот так, на основании селфи людей сажают, офицеров. И что теперь стоит ему внушить, что он не той стране служил?
        квадрат
      2. МПК105 Сегодня, 13:34
        Не вам одним это кажется-удобно всё было на чехов свалить(народ их не любит,мягко выражаясь,и с удовольствием "схавает" эту версию властей)...А зачем им его убивать?Да незачем,он же друг их всех там был...Театр...........
        МПК105
    2. vovanpain Сегодня, 13:32
      Цитата: Dave36
      Мне почему то кажется, что приговор шляпа

      Кто его знает,кто его знает request Вчера так же вынесли приговор Полонскому по делу обманутых вкладчиков 5 лет....и выпустили из зала суда. what hi
      vovanpain
      1. g1v2 Сегодня, 14:03
        Нда . Если орден заработан честно, то лишать его я считаю неправильно. Да и для убийства , пусть даже совершенного группой лиц по предварительному сговору , приговор исключительно серьезен. Другое дело , если в процессе расследования всплыло еще что-то. Например связи с бандподпольем или еще эпизоды, которые просто доказать не смогли . Тогда логично. Хотя если классифицировали как убийство государственного или общественного деятеля , то возможно.
        Но дело все равно темное и похоже, что многое из материалов надолго останется под грифом. request
        g1v2
    3. midivan Сегодня, 13:52
      Цитата: Dave36
      Мне почему то кажется, что приговор шляпа

      С самого начала считал, дело рук "партнеров" и сейчас так же считаю! Уж больно много пафоса!
      midivan
      1. vovanpain Сегодня, 14:01
        Цитата: midivan
        С самого начала считал, дело рук "партнеров" и сейчас так же считаю! Уж больно много пафоса!

        Совершенно верно Коллега! hi Не даром конь Навальный тогда устроил дебош в метро и скрывался в СИЗО,"партнерам" пофиг кого сакральной жертвой назначать,лишь бы имя было громкое. hi
        vovanpain
        1. midivan Сегодня, 14:21
          Меня больше всего бесит что их за дураков выставляют, Чеченцы далеко не глупый народ, тем более офицер! Это-ж надо догадаться напротив Кремля такое устроить, тут же и ослу понятно что подключат все службы на поиски и перевернут все вверх дном за такую подставу ВВП. Да и в последнее время вообще мало чего могу понять и все больше расстраиваюсь в наших, такое чувство что народ на терпение проверяют или давно проверили, а теперь решили в натяжке держать, большая ошибка руководства, как гласит вроде китайская поговорка- не надо дергать за усы спящего тигра ( в нашем случае медведя), охх не надо!
          midivan
    4. vkl.47 Сегодня, 14:16
      Проверьте их всех на полиграфе и поставьте точку.надоела эта догма.они не они...доказать обратное не смогли значит они.там бы чехи нехилых адвокатов намутили и боблабобла у них впаряде.да и Рамзан бы подсуетятся.так нет.все молчат.что мало среди них бешанных псов?да полно
      vkl.47
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:24
    Я бы их сразу же амнтстировал и выпустил из зала суда, а с семьи немцова потребовал многомилионную компенсацию!
    Изгоняющий либероидов
    1. Околоточный Сегодня, 13:56
      "Право не равно Морали". Хотите вы или нет - это так. Если будет претворена в жизнь эта формула - значит наступила эра справедливого общества. Возможно (не знаю всех обстоятельств расследования) осуждены законно. Но зачем человека награды лишать?
      Околоточный
  3. Altona Сегодня, 13:25
    А госпожа Дурицкая как же? Не при чем? Вот какие интересные селфи в телефоне Эскерханова.
    Коза привела козла на бойню.
    Altona
    1. midivan Сегодня, 13:56
      Цитата: Altona
      А госпожа Дурицкая как же? Не при чем?

      Вполне допускаю, что не причем, зная привычки и круг знакомств легко можно подставить кого угодно.
      midivan
  4. Alex66 Сегодня, 13:34
    Полонского вон выпустили, а не считали сколько он людей до нищеты и суицида довел. А этим сроки такие серьезные, за обычного человека и 10 лет редко дают, хотя Квачкову за одни намерения дали. Любят у нас о двойных стандартах сша говорить, а наше правосудие очень часто дает повод для того же.
    Alex66
  5. asiat_61 Сегодня, 13:43
    Какая-то неувязка.Что может быть общего у либераста Немцова и Орденоносца Дадаева?
    asiat_61
  6. Altona Сегодня, 13:44
    Цитата: Alex66
    Любят у нас о двойных стандартах сша говорить, а наше правосудие очень часто дает повод для того же.

    Altona
    1. 16112014nk Сегодня, 14:24
      ...и не наказывать виновных.
      У нас пошли дальше: виновных ещё и награждают. Например Михал Сергеич или ЕБН.
      16112014nk
  7. Sagaidark Сегодня, 13:46
    За Немцова нужно было орден давать, а не сажать! Эта падла сколько гадостей понаделала...
    Sagaidark
  8. Million Сегодня, 13:47
    " людей, у которых нет ни флага, ни Родины." - хорошо сказал! Наверху таких,хотелось бы ошибаться,очень много
    Million
  9. Горный стрелок Сегодня, 13:51
    Ну, понеслась! Любое политизированное преступление трактуется ЛЮБЫМ, выгодным той или иной стороне, способом. Суд присяжных признал виновными? Признал. Как эти попали под арест? Зачем подорвал себя гранатой 6-й подельник? Какую роль в этом сыграла украинская - модель с низкой социальной ответственностью? Думаю, все, что смогли следаки сделать - сделали. А за что грохнули... А что, не за что было? А Вороненкова в Киеве - за что? Да за деньги, конечно.
    Горный стрелок
  10. Altona Сегодня, 13:56
    Цитата: квадрат
    Вот так, на основании селфи людей сажают, офицеров.

    ----------------------------
    Скажем так, действующие силовики сажают бывших силовиков. Я задал конкретный вопрос:"Почему эта баба избежала наказания, даже задержания и спокойно свалила в свой Куев?"
    Altona
  11. Maks-80 Сегодня, 14:05
    Позор этому судилищу! Ему Героя России надо давать. Коли у государства не хватает смелости избавляться от врагов государства.
    Maks-80
  12. vladimirvn Сегодня, 14:15
    ..Но человека человек
    Послал к анчару властным взглядом:
    И тот послушно в путь потек
    И к утру возвратился с ядом.

    Принес он смертную смолу
    Да ветвь с увядшими листами,
    И пот по бледному челу
    Струился хладными ручьями;

    Принес — и ослабел и лег
    Под сводом шалаша на лыки,
    И умер бедный раб у ног
    Непобедимого владыки.

    А князь тем ядом напитал
    Свои послушливые стрелы
    И с ними гибель разослал
    К соседам в чуждые пределы

    А.С. Пушкин "Анчар".
    vladimirvn
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