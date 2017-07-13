Дадаев после вынесения приговора: У этих людей нет ни флага, ни Родины
Озвучен приговор в отношении человека, которого суд признал виновным в убийстве Бориса Немцова. Речь идёт о Зауре Дадаеве, который являлся офицером одной из силовых структур. По решению Московского окружного суда Заур Дадаев приговорён к 20 годам лишения свободы с отбывание срока в колонии строгого режима. Помимо этого, Дадаева лишили звания лейтенанта и ордена Мужества. Дадаев должен заплатить и штраф в размере 100 тысяч рублей.
Газета «Ведомости» приводит «последнее слово» Заура Дадаева:
Местоимение «мы» Дадаев использовал, так как приговор вынесен и в отношении других обвиняемых. Хамзат Бахаев приговорён к 11 годам колонии, Тамерлан Эскерханов – к 14, Анзор и Шадид Губашевы – к 16 годам каждый. Адвокат Бахаева заявил, что суд приговорил к 11 годам человека, «который ничего не совершал».
Напомним, что Заур Дадаев не признаёт своей вины, а свои признательные показания, данные в начале следствия (после задержания), называет «выбитыми под давлением».
После того как судья Московского окружного суда спросил, понятен ли осужденному приговор, Заур Дадаев ответил: «Нет, не понятен».
Нужно напомнить, что сторона обвинения требовала для Заура Дадаева пожизненного срока заключения.
Газета «Ведомости» приводит «последнее слово» Заура Дадаева:
Мы не убивали этого человека. Прошу прощения у матери, терпения ей, чтобы она достойно приняла этот удар от людей, у которых нет ни флага, ни Родины.
Местоимение «мы» Дадаев использовал, так как приговор вынесен и в отношении других обвиняемых. Хамзат Бахаев приговорён к 11 годам колонии, Тамерлан Эскерханов – к 14, Анзор и Шадид Губашевы – к 16 годам каждый. Адвокат Бахаева заявил, что суд приговорил к 11 годам человека, «который ничего не совершал».
Напомним, что Заур Дадаев не признаёт своей вины, а свои признательные показания, данные в начале следствия (после задержания), называет «выбитыми под давлением».
После того как судья Московского окружного суда спросил, понятен ли осужденному приговор, Заур Дадаев ответил: «Нет, не понятен».
Нужно напомнить, что сторона обвинения требовала для Заура Дадаева пожизненного срока заключения.
Использованы фотографии: https://life.ru/t/новости/
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