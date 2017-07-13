Головная морская база ВМС США присоединится к 5-му флоту

Это совершенно новое судно, поэтому нам пришлось многому научиться. Военный экипаж тренировался с моряками гражданской службы в течение года, чтобы подготовиться к этому походу,

Первое судно обеспечения нового типа – экспедиционная морская база "Льюис Б. Пуллер" (T-ESB 3) направилась в Индийский океан, чтобы присоединиться к 5-му флоту, сообщает Flot.com со ссылкой на Navy Recognition.сказал командир судна Арлен Роуз.Американские ВМС получили «Льюис Б. Пуллер» в июне 2015 года. Дизайн экспедиционной базы основан на проекте гражданского нефтяного танкера типа «Аляска». Длина судна – 233 метров, водоизмещение достигает 78 тысяч тонн, скорость – до 15 узлов.«На палубе "Пуллера" могут разместиться четыре тяжелых вертолет CH-53, каждый из которых способен принять до 13,6 тонны грузов. На судне находятся вертолетный ангар, склады для хранения боеприпасов, оборудования, расходные материалы и комплектующие для ремонта и т.д. Также "Пуллер" может взять на борт четыре противоминных беспилотных катера на подводных крыльях», – говорится в материале.Командование планирует задействовать экспедиционную базу «для поддержки операций по борьбе с пиратством, по обеспечению безопасности на море, по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий», сообщает издание.Вторе аналогичное судно («Хершел Уильямс») в настоящее время строится на верфи General Dynamics в Сан-Диего.