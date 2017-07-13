14:37 13 июля

Головная морская база ВМС США присоединится к 5-му флоту

Первое судно обеспечения нового типа – экспедиционная морская база "Льюис Б. Пуллер" (T-ESB 3) направилась в Индийский океан, чтобы присоединиться к 5-му флоту, сообщает Flot.com со ссылкой на Navy Recognition.

Головная морская база ВМС США присоединится к 5-му флоту


Это совершенно новое судно, поэтому нам пришлось многому научиться. Военный экипаж тренировался с моряками гражданской службы в течение года, чтобы подготовиться к этому походу,
сказал командир судна Арлен Роуз.


Американские ВМС получили «Льюис Б. Пуллер» в июне 2015 года. Дизайн экспедиционной базы основан на проекте гражданского нефтяного танкера типа «Аляска». Длина судна – 233 метров, водоизмещение достигает 78 тысяч тонн, скорость – до 15 узлов.

«На палубе "Пуллера" могут разместиться четыре тяжелых вертолет CH-53, каждый из которых способен принять до 13,6 тонны грузов. На судне находятся вертолетный ангар, склады для хранения боеприпасов, оборудования, расходные материалы и комплектующие для ремонта и т.д. Также "Пуллер" может взять на борт четыре противоминных беспилотных катера на подводных крыльях», – говорится в материале.



Командование планирует задействовать экспедиционную базу «для поддержки операций по борьбе с пиратством, по обеспечению безопасности на море, по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий», сообщает издание.

Вторе аналогичное судно («Хершел Уильямс») в настоящее время строится на верфи General Dynamics в Сан-Диего.

Использованы фотографии: Navy Recognition
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Комментарии 9

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:27
    "Демократию везут ",-небось трюм полны оружия для "корманных" режимов .
    Изгоняющий либероидов
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:38
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      "Демократию везут "

      Ну,возможно появится новый тип соединения - БУГ(базовая ударная группировка). laughing Это же надо как-то охранять, а с кораблями(по крайней мере,с количеством оных) у матрасов,вроде, проблем не наблюдалось.
      Paranoid50
      1. uskrabut Сегодня, 14:13
        Эт чтобы с зулусами воевать, на этой шипе даже ПВО не наблюдается.
        uskrabut
  2. обыватель Сегодня, 13:39
    Мечта средиземноморской эскадры ВМФ.
    обыватель
  3. капрал Сегодня, 13:48
    Плавучий тыловой склад с вертолетами и тральщиками?
    Только сколько груза берет-не указано.
    капрал
    1. капрал Сегодня, 14:18
      Вот концептуальное видео нашел:
      капрал
  4. Tusv Сегодня, 13:49
    Об таких писали 20 лет назад. Несколько штук и целый остров под брюхом полный демократией
    Tusv
  5. Berkut24 Сегодня, 13:50
    Это совершенно новое судно

    А я ржавчину наблюдаю что на бортах, что на палубе...
    Berkut24
  6. magadan72 Сегодня, 13:54
    Интересный кораблик!Хотелось бы узнать про него больше
    magadan72
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