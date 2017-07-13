17:47 13 июля

Вся мощь русского "Искандера"

"Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-К», «Искандер-М». Комплекс разработан в коломенском КБ машиностроения (КБМ). Основное назначение ОТРК «Искандер» — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими (поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника).




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Комментарии 1

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  1. Сергей-svs Сегодня, 17:22
    Ну что сказать"Искандер" он и в Армении - "Искандер"! good Поэтому, мнистру, обороны Азербайджана тов. Гасанову, только и остаётся, что убеждать себя и окружающих в том, что вЯликие азербаййджан-ВС обладают "супер-пупер ПВО", и готовы сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов "Искандер" в любое время суток (и днём, и ночью, и в полнолуние и даже при взрыве сверхновой) и при любом состоянии л/с (и трезвые, и пьяные, и даже когда пляшут «терекеме» или «дженги») . laughing
    Сергей-svs
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