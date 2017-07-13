Вся мощь русского "Искандера"

"Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-К», «Искандер-М». Комплекс разработан в коломенском КБ машиностроения (КБМ). Основное назначение ОТРК «Искандер» — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими (поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника).