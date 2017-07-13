20:37 13 июля

МС-21: высокотехнологичный полет

К началу летных испытаний российского ближне- и среднемагистрального самолета МС-21 мы разобрались, что нового предлагают конструкторы пилотам и авиакомпаниям.




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Комментарии 2

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  1. Yugin22 Сегодня, 18:16
    Первые скорее будут летать с двиглом от канадцев, а ПД-14 еще не скоро допилят...
    Yugin22
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:50
      Цитата: Yugin22
      МС-21: высокотехнологичный полет

      да...хотелось бы узнать о проценте наших комплектующих,если "конструктор" как "суперджет" ,то "ура" отменяется...
      андрей юрьевич
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