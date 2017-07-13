МС-21: высокотехнологичный полет Сегодня, 18:00 К началу летных испытаний российского ближне- и среднемагистрального самолета МС-21 мы разобрались, что нового предлагают конструкторы пилотам и авиакомпаниям. 2 Лучший в мире истребитель Як-141 (Freestyle). Гонки по вертикали Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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