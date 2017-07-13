В США проведут модернизацию бомбардировщика B-2

Мы работаем над технической доработкой и снижением рисков. Одна из областей, в которую вкладываются деньги, – это обеспечение связи и управления в условиях ядерной войны,

ВВС США намерены модернизировать бортовые компьютерные и коммуникационные системы тяжелого стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-2 Spirit, сообщает Взгляд со ссылкой на National Interest.По данным журнала, военные «внедряют более устойчивые к отказам приемники, процессоры и протоколы связи, которые были бы лучше приспособлены к функционированию в условиях электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва».B-2 «должен иметь возможность осуществлять операции по приказу президента США и получать информацию даже после ядерных ударов, в разгар атомной войны», считают в Пентагоне.заявил сотрудник аппарата замминистра ВВС по закупкам вооружения Арнольд Банч.В этих целят на самолет будет установлен приемник ОНЧ-диапазона (ОНЧ – очень низкие частоты). Он, соответственно, использует ОНЧ-протоколы связи, «надежные и обеспечивающие передачу данных за пределами прямой видимости».«Кроме них в условиях ядерной войны способен функционировать еще лишь один протокол, КВЧ (крайне высокие частоты), внедрение которого на бомбардировщик уже начато и также должно быть завершено в ближайшем будущем (данный протокол используется, в том числе для связи со спутниками)», – говорится в статье.В настоящее время самолеты оборудованы системами связи, работающими на ультравысоких частотах (УВЧ), и в случае ядерной атаки их функционирование будет в значительной степени нарушено.Журнал также отмечает, что на B-2 уже была осуществлена «модернизация процессора контроля управления полетом на базе КВЧ-технологии». По словам автора, «обновленный процессор увеличивает возможности бортовых компьютерных систем и авионики в 1 тыс. раз, что позволит точнее и быстрее осуществлять наведение и атаку цели».В перспективе состав вооружения самолета планируется дополнить 12-ой модификацией ядерной бомбы B61 (еще находится в разработке), а также существующей 11-ой модификацией, представляющей из себя противобункерную бомбу.