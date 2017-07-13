14:37 13 июля

В США проведут модернизацию бомбардировщика B-2

ВВС США намерены модернизировать бортовые компьютерные и коммуникационные системы тяжелого стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-2 Spirit, сообщает Взгляд со ссылкой на National Interest.

В США проведут модернизацию бомбардировщика B-2


По данным журнала, военные «внедряют более устойчивые к отказам приемники, процессоры и протоколы связи, которые были бы лучше приспособлены к функционированию в условиях электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва».


B-2 «должен иметь возможность осуществлять операции по приказу президента США и получать информацию даже после ядерных ударов, в разгар атомной войны», считают в Пентагоне.

Мы работаем над технической доработкой и снижением рисков. Одна из областей, в которую вкладываются деньги, – это обеспечение связи и управления в условиях ядерной войны,
заявил сотрудник аппарата замминистра ВВС по закупкам вооружения Арнольд Банч.

В этих целят на самолет будет установлен приемник ОНЧ-диапазона (ОНЧ – очень низкие частоты). Он, соответственно, использует ОНЧ-протоколы связи, «надежные и обеспечивающие передачу данных за пределами прямой видимости».

«Кроме них в условиях ядерной войны способен функционировать еще лишь один протокол, КВЧ (крайне высокие частоты), внедрение которого на бомбардировщик уже начато и также должно быть завершено в ближайшем будущем (данный протокол используется, в том числе для связи со спутниками)», – говорится в статье.

В настоящее время самолеты оборудованы системами связи, работающими на ультравысоких частотах (УВЧ), и в случае ядерной атаки их функционирование будет в значительной степени нарушено.

Журнал также отмечает, что на B-2 уже была осуществлена «модернизация процессора контроля управления полетом на базе КВЧ-технологии». По словам автора, «обновленный процессор увеличивает возможности бортовых компьютерных систем и авионики в 1 тыс. раз, что позволит точнее и быстрее осуществлять наведение и атаку цели».

В перспективе состав вооружения самолета планируется дополнить 12-ой модификацией ядерной бомбы B61 (еще находится в разработке), а также существующей 11-ой модификацией, представляющей из себя противобункерную бомбу.

Использованы фотографии: http://avia.pro
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. капрал Сегодня, 13:53
    А разве у него изначально защиты от ЭМИ не было?
    капрал
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:58
      Капрал hi дык, техника же не стоит на месте, старая его начинка уже не на что не годна в свете современных реалий. Может быть и была защита от ЭМИ, но какая ее эффективность? what
      Изгоняющий либероидов
      1. DEZINTO Сегодня, 14:23
        старая его начинка уже не на что не годна в свете Может быть и была защита от ЭМИ, но какая ее эффективность?


        Аээ....извините а электро-магнитное излучение тоже не стоит на месте и продвинулось за последние годы ? what

        И частицы нейтрино мутируют. И сила тяготения развивается. Ох уж эта физика, бессердечная с..ка.
        DEZINTO
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:55
    И антивирус Касперского wassat в обязательном порядке!
    Изгоняющий либероидов
  3. Tusv Сегодня, 13:59
    Всего 20 лет на службе, а уже 3 модернизация
    Tusv
  4. Куница Сегодня, 14:03
    Дорогие у пентагона игрушки. Базара нет.
    Куница
  5. gla172 Сегодня, 14:17
    ...конечно надо модернизировать.....ведь на нём Сигал летал..... laughing
    ...не помню в каком фильме....но было.....
    gla172
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:36
    Не, вооружать ядерными БОМБАМИ (а что такое эти B61), как не старые, добрые свободно падающие -дозвуковой стратег...Они реально собираются куда то долететь?
    Горный стрелок
Картина дня