"""""Порошенко пожелал провести следующие саммиты Украина-ЕС в Донецке и Ялте"""""

Саммит Украина-ЕС - это исторический момент, который подытоживает многолетние усилия нашей страны на евроинтеграционном пути. Это исторический момент, который делает необратимым процесс возвращения Украины в европейскую семью.

В Киеве проходит саммит Украина-ЕС, который Порошенко использует в качестве площадки для очередных заявлений о стремлении Украины к евроинтеграции. Из заявления украинского президента:Несмотря на громкие заявления Порошенко и улыбки представителей ЕС, легко просматриваются явно натянутые отношения Брюсселя и Киева. В качестве примера можно привести хотя бы то, что стороны саммита так и не смогли согласовать итоговое заявление. Стало известно следующее: Порошенко пытался протащить в итоговое заявление то, что ЕС признаёт и приветствует европейские стремления Украины, её европейский выбор (текст из документа по евроассоциации). Но Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер от такой формулировки отказались. При этом Юнкер заявил, что в итоговом заявлении должен быть пункт о готовности Украины к проведению «согласованных реформ». Кстати, на проведение земельной реформы, а также реформы пенсионной системы Петру Порошенко дали срок до ноября текущего года. Юнкер заявил, что «надеется на проведение реформ раньше этого срока». Неисполнение директив перекроет поступление кредитов для Киева.Сам факт отказа Туска и Юнкера внести в итоговое заявление слов о приветствии евроинтеграции Украины говорит только об одном: еврочиновники уже сомневаются, что стремление Украины в ЕС является истинным и одновременно отражающим интересы самого Евросоюза.Выступая за трибуной, Порошенко в итоге заявил, что надеется на проведение следующих саммитов Украина-ЕС «в Донецке и Ялте». А почему в тот же Донецк не приехал уже сегодня. Там бы его "как дорогого гостя" встретили бы местные жители, которых украинская армия обстреливает ежедневно из всех видов имеющегося оружия.