14:38 13 июля

Порошенко пожелал провести следующие саммиты Украина-ЕС в Донецке и Ялте

В Киеве проходит саммит Украина-ЕС, который Порошенко использует в качестве площадки для очередных заявлений о стремлении Украины к евроинтеграции. Из заявления украинского президента:
Саммит Украина-ЕС - это исторический момент, который подытоживает многолетние усилия нашей страны на евроинтеграционном пути. Это исторический момент, который делает необратимым процесс возвращения Украины в европейскую семью.


Порошенко пожелал провести следующие саммиты Украина-ЕС в Донецке и Ялте


Несмотря на громкие заявления Порошенко и улыбки представителей ЕС, легко просматриваются явно натянутые отношения Брюсселя и Киева. В качестве примера можно привести хотя бы то, что стороны саммита так и не смогли согласовать итоговое заявление. Стало известно следующее: Порошенко пытался протащить в итоговое заявление то, что ЕС признаёт и приветствует европейские стремления Украины, её европейский выбор (текст из документа по евроассоциации). Но Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер от такой формулировки отказались. При этом Юнкер заявил, что в итоговом заявлении должен быть пункт о готовности Украины к проведению «согласованных реформ». Кстати, на проведение земельной реформы, а также реформы пенсионной системы Петру Порошенко дали срок до ноября текущего года. Юнкер заявил, что «надеется на проведение реформ раньше этого срока». Неисполнение директив перекроет поступление кредитов для Киева.


Сам факт отказа Туска и Юнкера внести в итоговое заявление слов о приветствии евроинтеграции Украины говорит только об одном: еврочиновники уже сомневаются, что стремление Украины в ЕС является истинным и одновременно отражающим интересы самого Евросоюза.

Выступая за трибуной, Порошенко в итоге заявил, что надеется на проведение следующих саммитов Украина-ЕС «в Донецке и Ялте». А почему в тот же Донецк не приехал уже сегодня. Там бы его "как дорогого гостя" встретили бы местные жители, которых украинская армия обстреливает ежедневно из всех видов имеющегося оружия.




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Комментарии 17

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  1. Подрезчик Сегодня, 14:05
    В Донецке и Ялте? Думаю там встретят этих "дорогих" гостей как "положено"! Совсем уже спился, башка не работает, трепло...
    Подрезчик
    1. RUSOIVAN Сегодня, 14:09
      Вот только жить в это время прекрасное уж не придется ни мне, ни тебе.
      RUSOIVAN
      1. Татьяна Сегодня, 14:29
        Порошенко в итоге заявил, что надеется на проведение следующих саммитов Украина-ЕС «в Донецке и Ялте».
        Порошенко сказал бы уж - в Днепропетровске!
        А насчёт Ялты в Крыму - так он там не "хозяин"! Это у России разрешения спрашивать надо! Думаю, что РФ на это не пойдёт! Просто даже антиглобалистам Россия повод для погромов в Крыму давать не будет!
        И вообще, почему его высказывания Совет безопасности России терпит?! России давно пора наложить на Украину и её лидеров соответствующие санкции!
        А либеральных проукраинских соглашательских "при*Урков" в ГД РФ и СФ РФ нужно лишить депутатских мандатов и выставить с конфискацией из страны!
        Татьяна
    2. vovanpain Сегодня, 14:19
      что стремление Украины в ЕС является истинным и одновременно отражающим интересы самого Евросоюза.

      Не только ЕС сомневается fellow
      надеется на проведение следующих саммитов Украина-ЕС «в Донецке и Ялте»

      Ну да ждут,не дождуться,скамья подсудимых и веревка с мылом давно приготовлены. yes
      vovanpain
    3. Дуплет Сегодня, 14:28
      Хотелось бы верить, что следующий саммит Порошенко проведет на Колыме или в Сибири на лесоповале..
      Дуплет
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:06
    По моему раньше будет новый Парад Победы 9мая в Киеве, чем евросходняк в нашем Крыму!
    Изгоняющий либероидов
  3. Tusv Сегодня, 14:08
    Саммит в Ялте? Да запросто. Устроим по высшему разряду. Только вопрос. А валюта у господина Порошенко имеется?
    Tusv
  4. Доктор Бармалей Сегодня, 14:08
    Порошенко в итоге заявил, что надеется на проведение следующих саммитов Украина-ЕС «в Донецке и Ялте»


    Да будешь ты в Ялте, успокойся...
    Доктор Бармалей
  5. igorspb Сегодня, 14:10
    Как то слабовато для Порошенко, мне кажется что лучше в Гааге, сидя на скамье))))
    igorspb
  6. gla172 Сегодня, 14:11
    """""Порошенко пожелал провести следующие саммиты Украина-ЕС в Донецке и Ялте"""""

    ...а я пожелал что бы мне жена пивка купила(и не жжула) и в кровать к футболу принесла.....но жизнь более сложная вещь петруха......
    gla172
  7. 30 вис Сегодня, 14:11
    Люблю читать фантастику ! Но произведения этого фантаста терпеть не могу . Гадкое трепло , пьяница прожжённый ..
    30 вис
  8. sl3 Сегодня, 14:17
    Когда уже эту жирную свинью прирежут,всех достал своим визгом.
    sl3
  9. DEZINTO Сегодня, 14:35
    Его евро - друзья уже наверное выучили наизусть слово - дьякуемо, и им снится Порошенко который дьякует каждого из них по много раз... laughing
    DEZINTO
  10. sauvage Сегодня, 14:36
    Я считаю, что те кто назначил этого "чудака" президентом Украины, а все знают кто его назначил-профессионалы своего дела. Более мерзкую, подхалимную личность не найти во всей Украины, он сделал в плане ненависти двух стран больше, чем все предыдущие руководители вместе взятых, одновременно удвоив свое состояние, а народ сделав нищим. И таким как он, как правило все сходит с рук. После выполнения своей миссии он спокойно уедет в США ппод защиту своих хозяев.
    sauvage
  11. fzr1000 Сегодня, 14:37
    Ну ,д.у.р.а.ч.о.к, что тут сделаешь. Президент -кривляка и алкаш, что может быть хуже?
    fzr1000
  12. mikh-korsakov Сегодня, 14:37
    Цитирую: Порошенко в итоге заявил, что надеется на проведение следующих саммитов Украина-ЕС «в Донецке и Ялте». Зъист то он, зъист, да кто ж ему даст. Впрочем насчет Ялты я сомневаюсь, я не разу не слышал, чтобы процесс назывался саммит.
    mikh-korsakov
  13. uskrabut Сегодня, 14:38
    "Выступая за трибуной, Порошенко в итоге заявил, что надеется на проведение следующих саммитов Украина-ЕС «в Донецке и Ялте»"

    Правильнее было бы всех этих участников увидеть в Нюрнберге, в исторически зафиксированном помещении, на очень памятных местах военных преступников. И приговоры этим шакалам аналогичные: пожизненно и через повешенье.
    uskrabut
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